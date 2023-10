Minibus de location : la solution idéale pour les groupes en déplacement

Pour les voyages en groupe, la location de minibus est une solution très pratique et à la portée de tous. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le sujet dans cet article.

Si vous envisagez de louer un minibus pour votre prochaine sortie en groupe, vous devez sans doute vous poser un certain nombre de questions. Comment trouver le bon prestataire pour votre location ? Comment profiter au mieux de ce service ? Comment faciliter votre trajet avec un minibus ? Toutes les réponses à vos questions sont dans notre guide ci-dessous.

Comment faire de votre voyage de groupe un jeu d’enfant en louant un minibus ?

Le minibus est un véhicule spacieux qui a l’avantage de pouvoir accueillir un certain nombre de personnes et tous leurs bagages. Si vous prévoyez de faire un voyage scolaire, un road trip entre amis ou un voyage en famille, c’est la solution idéale pour voyager tout confort. Grâce à ce véhicule, tout le groupe se trouve dans un même espace, ce qui favorise un trajet tout en convivialité. C’est le meilleur moyen pour partager des moments de qualité en discutant, en jouant à des jeux et en poussant la chansonnette.

Vous n’aurez pas de mal à trouver un prestataire proposant la location d’un minibus. Il existe en effet de nombreuses agences de location qui peuvent mettre à votre disposition le véhicule répondant à tous vos besoins spécifiques.

Louer un minibus a aussi l’avantage de permettre une planification simplifiée de toutes vos activités durant le voyage. Vous pourrez explorer diverses destinations, faire des arrêts où vous le désirez et visiter les attractions touristiques sans avoir à vous soucier des horaires des transports en commun. Vous pouvez ainsi planifier votre itinéraire selon vos besoins, en tenant compte de ce que chaque membre du groupe désire aller voir. Grâce à la location de minibus, vous économisez aussi sur le prix du trajet. Lors des visites, il n’y aura pas à louer plusieurs voitures ou à payer plusieurs taxis pour que le groupe puisse se déplacer ensemble.

Vous pouvez louer une voiture à Bordeaux auprès d’une agence spécialisée.

Des transferts à l’aéroport aux visites touristiques

La location d’un minibus est une solution qui a avant tout l’avantage d’être polyvalente. Ce véhicule peut en effet être utilisé aussi bien pour les transferts à l’aéroport que pour les visites touristiques en groupe. Comme le minibus est assez compact, il peut se faufiler sur la plupart des routes. Si vous aimez sortir des sentiers battus, vous serez servi.

Même si un minibus a l’air compact à l’extérieur, à l’intérieur, il y a assez de places pour que chaque passager prenne ses aises, même avec quelques bagages à main. En fonction du modèle de votre choix, vous pourrez voyager à 9, 10 ou même davantage sans avoir à vous serrer comme des sardines.

Le minibus est un véhicule agile et maniable, ce qui offre au conducteur une grande facilité de conduite. Il permet de circuler avec aisance dans le trafic urbain, sur les petits chemins de traverse et dans les lieux inaccessibles aux bus classiques. Ce véhicule passe-partout vous permettra de découvrir des coins pleins de surprises qui n’apparaissent pas forcément dans les circuits touristiques officiels.

Grâce à la location d’un minibus, votre road trip, votre sortie scolaire ou votre voyage en groupe entre amis ne sera soumis à aucune contrainte d’horaires. Vous aurez tout le loisir de choisir l’heure des départs et des arrivées : pas besoin de se précipiter… Le voyage se fera à votre rythme !

Nos conseils pour tirer le meilleur parti de votre location de minibus

La location d’un minibus peut s’avérer être une solution extrêmement pratique pour répondre à divers besoins de transport, que ce soit pour un voyage en groupe, un événement spécial ou un déplacement d’affaires. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de planifier soigneusement votre location et de prendre quelques mesures clés. Tout d’abord, déterminez le nombre exact de passagers et l’espace nécessaire pour garantir le confort de tous. Ensuite, choisissez un minibus qui correspond à vos besoins en matière de capacité, d’équipement et de budget. Assurez-vous de réserver votre véhicule à l’avance, surtout en période de forte demande, pour garantir sa disponibilité.

Avant de prendre la route, inspectez soigneusement le minibus pour détecter d’éventuels dommages et familiarisez-vous avec son fonctionnement. L’état des lieux du véhicule doit se faire en votre présence. C’est une étape obligatoire pour faire jouer vos assurances personnelles. N’oubliez pas de prendre des photos datées.

Prenez soin de bien lire votre contrat de location afin de vérifier l’état et les caractéristiques du minibus. Non seulement cela vous permettra de vous assurer que le véhicule dispose de toutes les options que vous désirez, mais aussi de constater s’il y a des défauts apparents qui ne sont pas répertoriés dans le contrat. Il est aussi dans votre droit de demander que le contrat de location soit modifié ou de les mentionner sur l’état des lieux de remise du véhicule.

En fonction de l’agence de location et du pays, le contrat de location du minibus peut avoir d’autres garanties. Pour être certain de ne souscrire que les assurances utiles, renseignez-vous préalablement sur les garanties ou assurances dont vous bénéficiez personnellement.

Enfin, il faut savoir qu’il ne faut jamais faire réparer votre minibus de location sans avoir demandé l’avis du loueur. Ce dernier pourra vous expliquer comment procéder et pourra vous procurer un service d’assistance si nécessaire.

Ce qu’il faut savoir pour choisir un service de location de minibus fiable

Pour vous assurer de la fiabilité d’une agence de location de minibus, il faut avant tout connaître l’avis des clients précédents. Consultez le site internet du loueur et consultez la section dédiée aux retours des clients. Vous pourrez y voir des précisions sur la qualité du service et l’expérience client. Si l’agence ou le loueur ne dispose pas d’un site, vous pouvez aussi demander des recommandations autour de vous ou consulter les différents forums de discussion. Si un transporteur affiche des prix inférieurs aux autres, cela ne veut pas forcément dire qu’il propose des services médiocres, mais renseignez-vous bien à son sujet.

Il existe des comparateurs en ligne qui permettent de comparer les services et les prix des différentes agences de location de véhicules. En quelques clics, vous pouvez trouver la meilleure offre. Comparez non seulement les prix, mais aussi les services proposés ainsi que les différentes options du véhicule (nombre de places, ancienneté, équipements…). Un minibus vintage aura du charme, mais le confort ne sera peut-être pas aussi optimal que dans un modèle dernier cri tout équipé avec Wi-Fi.

Qui peut conduire un minibus ?

Un minibus est le terme utilisé pour désigner un véhicule qui peut transporter au maximum seize passagers assis, c’est-à-dire dix-sept personnes incluant le conducteur. Pour conduire ce type de véhicule, il faut être titulaire du permis B, s’il s’agit d’un modèle aménagé pouvant accueillir neuf personnes. Pour les minibus plus grands dans lesquels le nombre de places légal est de 17 places assises, il faut un permis D1, aussi appelé « minipermis D ».

Il faut savoir que le permis D permet de conduire les véhicules de transport en commun, notamment les bus. Pour passer le permis D, il faut être âgé de 21 ans au minimum, sauf si le permis est passé dans le cadre d’une formation dans les transports.