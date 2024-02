Découvrez les 6 parcs Disney à travers le monde

Les parcs Disney comptent parmi les destinations les plus prisées au monde. Plongez dans un univers féerique en découvrant les parcs Disney répartis aux quatre coins de la planète. Chacun de ces lieux magiques vous propose une expérience singulière. Que vous soyez en quête d’aventures palpitantes ou de moments enchanteresses.

Parcs Disneyland et Resorts

Le nombre de parcs Disneyland dans le monde s’élève à six en 2024. À l’origine, Walt Disney a débuté avec un seul parc, le Disneyland d’Anaheim en Californie. Plus tard, l’idée d’un resort a émergé autour de ce parc initial.

La différence entre un parc et un resort est importante. Un resort peut inclure un ou plusieurs parcs à thème. Ainsi que des hôtels, des restaurants, des zones commerciales comme Disney Village et des services aux entreprises. En somme, un resort offre une gamme variée d’expériences Disney concentrées en un seul lieu.

Chez Disney, chaque parc à thème est thématique, avec sa propre histoire, et est divisé en zones thématiques ou « lands ». Il peut y avoir plusieurs lands dans un parc et plusieurs parcs d’attraction dans un resort.

Le Disneyland Resort en Californie

Situé dans la ville d’Anaheim, à proximité de Los Angeles, en Californie. Disneyland Resort est un joyau qui comprend deux parcs Disney uniques. Le Disneyland Park propose 39 attractions, dont certaines sont devenues des icônes et des modèles pour d’autres parcs Disney. Avec plus de 18,6 millions de visiteurs en 2018, Disneyland était le deuxième parc le plus fréquenté au monde.

Disneyland

C’est le tout premier parc Disney au monde, conçu et imaginé par Walt Disney lui-même, a ouvert ses portes le 17 juillet 1955. Il offre une expérience nostalgique imprégnée d’innovation, avec des zones thématiques. Telles que Main Street, USA, Adventureland, Frontierland, Fantasyland et Tomorrowland. Parmi les attractions emblématiques, on compte Space Mountain, Pirates of the Caribbean, et le célèbre château de La Belle au bois dormant.

Disney California Adventure

Le deuxième parc du Disneyland Resort a vu le jour le 8 février 2001. Il est centré sur la Californie et ses attractions emblématiques de la côte ouest américaine. Disney California Adventure a subi une vaste re-thématisation en 2012 pour offrir une expérience encore plus captivante. Le parc est divisé en six zones thématiques ou « lands » : Buena Vista Street, Pixar Pier, Paradise Gardens, Pacific Wharf, Grizzly Peak, Hollywood Land, Avengers Campus.

Le Walt Disney World Resort en Floride

Le Walt Disney World Resort à Orlando, Floride, est la version floridienne du Disneyland original. C’est actuellement le plus grand complexe Disney au monde, couvrant plus de 111 km². Il abrite quatre parcs à thème Disney ainsi que deux parcs aquatiques (Blizzard Beach et Typhoon Lagoon).

Magic Kingdom

Le Magic Kingdom, avec son célèbre château de Cendrillon, est le premier parc Disney à avoir ouvert ses portes à Walt Disney World le 1er octobre 1971. Il offre une expérience de royaume enchanté similaire à celle du parc Disneyland en Californie.

Epcot

Epcot, initialement nommé EPCOT Center, est le deuxième parc à avoir ouvert à Walt Disney World le 1er octobre 1982. L’idée originale de ce parc provient directement de Walt Disney lui-même, mettant l’accent sur l’innovation.

Disney’s Hollywood Studios

Anciennement connu sous le nom de Disney-MGM Studios jusqu’en 2007, Disney’s Hollywood Studios est le troisième parc à avoir vu le jour à Walt Disney World Resort en Floride. Il est principalement axé sur le cinéma et la télévision et a ouvert ses portes le 1er mai 1989.

Disney’s Animal Kingdom

Disney’s Animal Kingdom, ouvert le 22 avril 1998, propose un concept unique. Il combine la magie de Disney avec le monde animal actuel, le monde imaginaire et la préhistoire. Il est à la fois un parc d’attractions et un jardin zoologique. Et se distinguant ainsi des autres parcs à thème de Walt Disney World Resort en Floride.

Le Tokyo Disney Resort au Japon

Tokyo Disneyland est le tout premier parc Disney ouvert en Asie et le troisième complexe construit par la Walt Disney Company. Une particularité distingue ce complexe des autres : il n’appartient pas à Disney, mais à l’Oriental Land Company. Situé à Chiba, près de Tokyo, le complexe est relativement petit. Malgré leur petite taille, les deux parcs ont connu de nombreuses évolutions qui les ont rendus uniques.

Tokyo Disneyland

Tokyo Disneyland est le quatrième parc à thème Disney à ouvrir ses portes, précédé par Disneyland Californie, Magic Kingdom et Epcot. Le concept de ce parc est celui d’un royaume enchanté, à l’image du Magic Kingdom et de Disneyland Californie.

Tokyo Disney Sea

Tokyo Disney Sea, ouvert le 4 septembre 2001, est un parc unique en son genre, hérité du concept de Disney sea en Californie. Il est composé de plusieurs mini-ports dédiés à différentes régions du monde.

Le Disneyland Paris en France

Situé en grande partie dans la commune de Chessy en Seine-et-Marne, à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris. Disneyland Paris se démarque en tant que quatrième royaume enchanté de Disney. L’emplacement stratégique de Disneyland Paris en fait une destination prisée. Tant pour les résidents français que pour les touristes venant de toute l’Europe. En plus des deux parcs à thème, Disneyland Park et Walt Disney Studios Park, le complexe offre plusieurs hôtels. Mais également une zone commerçante, une zone de restauration et de divertissement appelée Disney Village, et bien plus encore.

Parc Disneyland Paris

À ses débuts, il portait le nom d’Euro Disney Resort de 1992 à 1994, mais depuis 2002, il est connu sous le nom de Disneyland Paris. Son château, qui est le symbole du parc, est celui de La Belle au bois dormant, mais avec une architecture plus extravagante. Il est divisé en cinq « lands » thématiques : Main Street, U.S.A., Fantasyland, Adventureland, Frontierland et Discoveryland.

Le souci du détail dans la conception fait de Disneyland Paris l’un des plus beaux parcs Disney au monde.

Walt Disney Studios Park

Ce parc, inauguré en 2002, met l’accent sur le monde du cinéma et du divertissement. Il est divisé en quatre zones : Front Lot, Toon Studio, Production Courtyard et Backlot. Vous y trouverez des attractions telles que Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy et The Twilight Zone Tower of Terror. La zone dédiée au film Ratatouille reprend l’architecture de Paris, abritant même un superbe restaurant : le Bistrot chez Rémy. Plusieurs nouvelles zones sont prévues d’ici 2025, notamment Avengers Campus, Star Wars et La Reine des Neiges.

Le Hong Kong Disneyland Resort en Chine

Situé sur l’île de Lantau, Hong Kong Disneyland est le cinquième parc de la Walt Disney Company, ouvert le 12 septembre 2005. Il est unique parmi les parcs Disney du monde, en partie en raison de son emplacement sur l’île de Lantau, en Chine. C’est le plus petit des parcs Disneyland, avec une superficie de seulement 28 hectares. Les visiteurs peuvent explorer les terres de Main Street, Adventureland, Fantasyland, Tomorrowland et Toy Story Land, tout en bénéficiant d’une touche asiatique dans l’expérience Disney.

Contrairement aux autres parcs Disney, Hong Kong Disneyland offre moins de spectacles et se distingue par sa petite taille. Cependant, le parc a entrepris plusieurs expansions intéressantes, notamment Arendelle de la Reine des Neiges et Marvel Land.

Le Shanghai Disney Resort en Chine

Shanghai Disneyland est le parc le plus récent et le plus vaste de la famille Disney. Shanghai Disney Resort a ouvert ses portes en juin 2016. Devenant ainsi le 6e royaume de Disney dans le monde et le deuxième en Chine. Il est situé dans la ville de Chansha, dans le district de Pudong. Et sa superficie est environ quatre fois plus grande que celle de Hong Kong Disneyland. Il se démarque par son architecture unique, s’inspirant de Tokyo Disney en créant un style distinct de celui des parcs Disney traditionnels.

Shanghai Disneyland possède huit lands uniques, et chacun propose une expérience thématique distincte. Mickey Avenue est une version chinoise de Main Street, USA. Fantasyland s’inspire des contes de fées Disney. Treasure Cove est célèbre pour Pirates of the Caribbean : Battle for the Sunken Treasure, tandis que Tomorrowland est axé sur la technologie avec Tron Lightcycle Power Run. Chaque land a sa propre atmosphère et ses attractions spécifiques. Et en 2023, Shanghai Disneyland a franchi une nouvelle étape passionnante en ouvrant un huitième land unique, inspiré du film à succès Zootopie !