8 activités hivernales à ne pas rater à Stockholm

Lorsque les premiers flocons de neige recouvrent Stockholm, la ville se métamorphose en un véritable conte de fées hivernal, offrant une multitudes d’activités hivernales à Stockholm. Les rues s’illuminent de mille feux, les patinoires en plein air s’animent, et une ambiance chaleureuse règne malgré les températures glaciales. Cette saison offre une expérience unique pour les visiteurs curieux. Dans cet article, nous vous invitons à explorer la magie de l’hiver à Stockholm et à découvrir ce que la capitale suédoise a à offrir pendant les mois les plus froids.

Une aventure hivernale exceptionnelle à vivre au cœur de la capitale suédoise.

1. Skier au cœur de Stockholm

L’une des activités hivernales les plus mémorables que vous pouvez vivre à Stockholm en hiver est sans conteste le ski en plein centre-ville. Oui, vous avez bien entendu, le ski alpin est à l’honneur ! Pour cette aventure, rendez-vous à la station de Hammarbybacken, où vous pourrez dévaler cinq pistes de ski, totalisant deux kilomètres de descente. Le tout est rendu possible grâce à deux remontées mécaniques, et vous pourrez même défier le snowpark pour des sensations encore plus fortes. De plus, cette station est aisément accessible en bus ou en métro ! Après une journée remplie d’émotions sur les pistes, terminez en beauté en vous rendant à la patinoire de Vasaparken pour quelques tours de piste glacée.

2. Ski de fond à Stockholm

Pourquoi opter pour le ski de fond à Stockholm ? La réponse tient à plusieurs facteurs. La géographie de la ville crée un cadre idéal pour le ski, entourée de réserves naturelles offrant des paysages spectaculaires. Les sentiers serpentent à travers des forêts paisibles et des lacs gelés, créant une atmosphère de quiétude hivernale inégalée. Ce qui est encore plus appréciable, c’est que les pistes sont bien entretenues pour garantir une expérience optimale. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez ici des sentiers adaptés à votre niveau. En plus, La location d’équipement est aisée, avec des centres d’information tels que Hellasgården, niché dans la réserve de Nacka. En résumé, le ski de fond à Stockholm offre une expérience unique pour apprécier la beauté hivernale de la région, que vous soyez équipé ou non.

3. Le patinage sur glace

Le patinage sur glace est une véritable passion pour les Suédois en hiver, et Stockholm n’y fait pas exception. La ville se pare de plusieurs patinoires en plein air disséminées dans différents parcs et places. Créant ainsi une ambiance hivernale magique. L’une des expériences les plus uniques que vous pouvez vivre est de patiner à Kungsträdgården, au cœur de la ville. Vous aurez la possibilité de découvrir des patinoires exceptionnelles, de la vieille ville au quartier financier entouré d’imposants édifices. Profitez de l’accompagnement musical et de l’ambiance magique créée par les lumières extérieures pour une expérience de patinage inoubliable, même à la tombée de la nuit.

Cependant, si vous préférez sortir un peu du centre-ville, vous pouvez vous aventurer dans l’un des parcs situés en périphérie de la ville. Souvent gelés en hiver, ils offrent des étendues de glace idéales pour le patinage.

4. Baignade hivernale et l’art du sauna Suédois

Pendant votre séjour à Stockholm, découvrez la tradition suédoise unique qui marie un sauna à une plongée rapide dans les eaux glacées. C’est une expérience à la fois revitalisante et authentique à ne pas manquer. Une alternative intéressante consiste à visiter l’un des saunas flottants situés sur les lacs qui entourent la ville. Parmi les favoris, vous trouverez le sauna sur le lac du parc de Rålamshov. Détendez-vous dans le sauna tout en profitant de la vue à travers les grandes fenêtres. Lorsque vous vous sentez prêt à aller jusqu’au bout de cette expérience, il vous suffira de plonger dans les eaux froides du lac.

Vivre un sauna suédois authentique à Hellasgården, au bord du lac, vous permettra de savourer une expérience nordique unique.

5. Explorer l’archipel en bateau brise-glace à Stockholm

Une des activités hivernales incontournable en hiver à Stockholm est l’exploration de l’archipel en bateau brise-glace. Même en saison froide, l’archipel de Stockholm reste accessible grâce à des navires spécialement équipés pour affronter les eaux glacées. Naviguer dans ces conditions offre une expérience unique avec un air frais et piquant, et l’eau sombre contrastant magnifiquement avec la neige environnante. Parmi les incontournables, découvrez Finnhamn, Möja et Sandhamn. Mais réservez une visite spéciale à l’île d’Utö, surtout pour son délicieux marché de Noël.

6. Aurores boréales à Stockholm

De septembre à fin mars, le Grand Nord suédois est un spot privilégié pour admirer les aurores boréales. Bien que rare, il est aussi envisageable d’apercevoir ce spectacle à Stockholm. Les variations colorées de ces phénomènes naturels, nés de collisions électriques atmosphériques, sont d’une beauté exceptionnelle. Bien que leur apparition dans la capitale soit peu fréquente, Stockholm conserve son charme hivernal sous son manteau de neige.

7. Illuminations magiques et marchés de noël

À Stockholm, l’hiver est une saison enchantée où la ville se pare de lumières magiques et de marchés de Noël scintillants. Les spectacles de lumière hivernaux transforment les monuments emblématiques en tableaux visuels époustouflants, créant une ambiance féerique. De l’Opéra Royal au Palais Royal en passant par le musée ABBA, chaque lieu devient le protagoniste d’une histoire lumineuse. De plus, découvrez les marchés de Noël enchantés et régalez-vous avec les köttbullar, délicieuses boulettes de viande. Le glögg, un vin chaud épicé, vous attend également pour vous réchauffer lors des journées froides. Ces spécialités suédoises sont une expérience gustative incontournable pendant la saison festive. En parcourant les allées, vous trouverez des cadeaux uniques, des objets artisanaux et des décorations de Noël traditionnelles.

8. Une pause Fika à Stockholm

Pour clore en beauté votre exploration hivernale à Stockholm, rien de tel qu’un moment de détente et de gourmandise avec la traditionnelle pause fika. La ville regorge d’établissements chaleureux où vous pourrez vous détendre entre deux balades hivernales. N’oubliez pas d’accompagner votre café d’une délicieuse gourmandise, notamment le Kanelbullar. Ce roulé à la cannelle offre une saveur épicée unique, se distinguant nettement des cinnamon rolls américains.

Pour conclure, l’hiver à Stockholm transforme la ville en un conte de fées hivernal, où la magie se mêle à la tradition. Les lumières scintillent, les activités hivernales de Stockholm en plein air, telles que le ski de fond et le patinage, s’animent, et une ambiance chaleureuse règne malgré le froid. Découvrez cette saison magique et explorez tout ce que la capitale suédoise a à offrir.

