4 raisons de tomber amoureux de Manchester lors de votre prochain voyage

Si vous n’avez jamais mis les pieds dans le nord de l’Angleterre, préparez-vous à une vraie expérience. Cette ville n’a rien à envier aux grandes capitales. Avec sa musique, son architecture à couper le souffle et une ambiance qui vous prend aux tripes, vous ne serez pas déçu.

1. Ici, la musique, c’est une religion

Si vous aimez un tant soit peu la musique, vous allez adorer. Sérieux, c’est ici qu’Oasis, The Smiths ou encore Joy Division ont vu le jour. Et ça ne s’arrête pas là. Chaque soir, des petites salles comme le Gorilla ou le Yes se remplissent de sons qui vous donnent des frissons. Vous êtes dans un bar et, hop, un concert se lance. C’est ça, l’esprit de cette ville.

Mais ce n’est pas qu’un trip pour les puristes. Même si vous êtes du genre à écouter de la musique en fond pendant que vous faites votre vaisselle, l’ambiance vous embarque. Et le combo parfait, c’est d’assister à un concert et de finir votre soirée dans un pub animé ou même à un match de foot. Jetez un œil à des options comme Manchester City billetterie, et vous aurez une soirée de dingue à raconter.

2. Des bâtiments qui en jettent

Ici, chaque rue a son caractère. Des vieilles usines transformées en lofts branchés côtoient des gratte-ciels modernes qui touchent presque les nuages. Vous vous baladez dans le Northern Quarter, et paf, vous tombez sur des fresques de street art. Puis, cinq minutes après, vous voilà devant la bibliothèque John Rylands, une merveille néo-gothique qui donne l’impression d’être dans un film de sorciers.

Mais ce n’est pas juste joli à regarder, c’est vivant. Les quartiers comme Ancoats et Castlefield mélangent passé et présent d’une manière hyper naturelle. Vous y trouverez des cafés où le café est aussi bon que l’ambiance, des boutiques vintage et des endroits où vous poser pour juste regarder les gens passer. Franchement, ça fait du bien.

3. Le foot, c’est sacré ici

Pas besoin d’être un fan hardcore pour comprendre que, ici, le foot, c’est presque une affaire d’État. Manchester United et Manchester City, ça vous dit quelque chose ? Ces deux clubs font vibrer la ville comme jamais. Les jours de match, c’est une vraie folie, les rues, les pubs, même les taxis, tout le monde est à fond.

Si vous avez la chance de choper des billets pour un match, foncez. Vous n’avez pas idée de l’ambiance dans les stades. Même si vous n’y connaissez rien, vous serez emportés par l’énergie des supporters, les chants et cette passion qui fait que, le temps d’un instant, vous faites partie de la bande.

4. Un festin à chaque coin de rue

Vous pensiez que la bouffe anglaise, c’était juste des plats fades ? Oubliez ça. Ici, c’est une explosion de saveurs. Vous avez envie d’un bon fish and chips bien gras ? Pas de souci, vous en trouverez à tous les coins de rue. Plutôt tenté par des spécialités asiatiques ? Le Curry Mile est là pour ça, avec ses dizaines de restos indiens et pakistanais.

Et puis, il y a les marchés. Le Mackie Mayor, par exemple, c’est l’endroit idéal pour vous poser, manger un truc bien chaud et profiter de l’ambiance conviviale. Vous allez manger, rire, et peut-être même revenir deux fois dans la même journée, tellement c’est bon.

Préparez vos valises, cette ville vous attend, et elle risque bien de vous coller à la peau.