Randonnée dans les Cyclades : la nouvelle tendance loin des sentiers battus

Les Cyclades évoquent instantanément des images de maisons blanchies à la chaux, de coupoles bleues et de plages idylliques. Pourtant, derrière ces clichés bien connus se cache une toute autre facette de ces îles, bien plus authentique et immersive. La randonnée devient en effet une nouvelle façon de découvrir les Cyclades, loin des foules de touristes et des lieux pris d’assaut par les influenceurs.

Une expérience authentique loin des foules

Vous en avez assez de faire la queue pour prendre la même photo que tout le monde à Oia, sur l’île de Santorin ? La randonnée est une alternative parfaite pour ceux qui cherchent à s’évader des sentiers battus durant un voyage dans les cyclades et à vivre des moments privilégiés avec la nature.

Les Cyclades comptent plus de 200 îles, dont une vingtaine seulement sont habitées, chacune offrant des paysages uniques à explorer à pied. Contrairement aux plages bondées et aux ruelles envahies par les touristes, les chemins de randonnée permettent de découvrir les Cyclades dans leur authenticité : vous croiserez des habitants qui travaillent encore la terre, des églises perdues au milieu de nulle part et des criques isolées accessibles uniquement à pied.

Les îles incontournables pour les randonneurs

Naxos est la plus grande île des Cyclades et aussi l’une des plus riches en termes de paysages. Les sentiers y sont bien balisés et permettent de découvrir des villages traditionnels comme Apiranthos ou Halki, où le temps semble s’être arrêté.

Un itinéraire incontournable est celui menant au mont Zas, le plus haut sommet des Cyclades. La légende raconte que Zeus lui-même serait né dans une grotte située sur cette montagne. À l’arrivée, la vue panoramique sur les îles environnantes est à couper le souffle.

Connue pour avoir servi de décor au film Le Grand Bleu, Amorgos est un véritable paradis pour les randonneurs. L’île est traversée par plusieurs sentiers qui relient les villages entre eux et permettent de découvrir le monastère de Hozoviotissa, accroché à flanc de falaise.

Paros propose des itinéraires plus accessibles, parfaits pour ceux qui souhaitent combiner randonnée et détente. Le sentier byzantin reliant les villages de Lefkes et Prodromos est l’un des plus populaires.

Des randonnées écoresponsables

Les voyageurs cherchent de plus en plus à privilégier un tourisme durable. La randonnée s’inscrit parfaitement dans cette démarche.

Si les Cyclades sont célèbres pour leurs paysages de carte postale, les découvrir à pied permet de vivre une aventure bien plus riche et authentique. Loin des foules et des clichés Instagram, les randonneurs auront le privilège de découvrir des panoramas inédits, des villages oubliés et des traditions locales encore bien vivantes.