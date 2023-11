Visiter Budapest en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Budapest, la perle du Danube, vous attend pour un week-end captivant en Hongrie. Cette capitale, située sur les rives du deuxième plus grand fleuve d’Europe, regorge de trésors culturels et architecturaux. Profitez d’une escapade parfaite en amoureux ou entre amis en explorant les rives du Danube, en vous relaxant dans les célèbres thermes, en traversant les ponts emblématiques et en plongeant dans l’ambiance festive hongroise. Suivez notre guide pour une aventure de 2 ou 3 jours à Budapest !

Jour 1 : Découverte Historique

Votre première journée à Budapest sera consacrée à explorer les sites historiques emblématiques de la ville.

Le Parlement Hongrois

Commencez votre visite par le Parlement Hongrois, une institution politique majestueuse qui trône fièrement le long des rives du Danube. Son architecture remarquable constitue un hommage saisissant à la grandeur de la Hongrie. Le Parlement hongrois est l’un des joyaux architecturaux les plus éblouissants de la ville. Il se classe au troisième rang des plus grands bâtiments parlementaires au monde, et son hall principal est simplement somptueux.

La Basilique St. Etienne

Après votre visite au Parlement, poursuivez votre exploration en vous rendant à la Basilique Saint-Étienne. C’est la plus grande église catholique de Budapest et est un incontournable absolu. Située dans la partie de Pest se démarque par son architecture riche et son imposante taille. Après votre visite, montez à la coupole pour une vue panoramique incroyable sur la ville. L’intérieur vous émerveillera avec ses détails artistiques.

VOIR AUSSI : Voyage en Croatie : nos conseils pour préparer votre séjour

L’Opéra National

L’Opéra National de Budapest, un joyau de l’architecture néo-renaissance, se dresse au cœur de la ville. Cet opéra prestigieux accueille des productions d’opéra, de ballet et de concerts de renommée internationale. Vous pouvez également profiter de visites guidées pour explorer ses coulisses et son riche patrimoine artistique.

La Colline de Buda

La Colline du Château de Buda, située sur la rive droite du Danube, représente bien plus qu’un simple quartier. Elle incarne une opposition géographique, sociale et ethnique marquée. Pendant de nombreuses années, cette colline était le siège du pouvoir, où l’aristocratie liée aux Habsbourg résidait, tandis que la plaine plébéienne de Pest était le domaine de la bourgeoisie et du peuple. Cette division se reflétait même dans les langues parlées, avec l’allemand des Autrichiens à Buda et le hongrois à Pest.

La grande Synagogue

Pour votre première journée à Budapest, l’après-midi vous réserve une expérience culturelle exceptionnelle à la Synagogue de Budapest, l’une des plus grandes d’Europe. Cette magnifique synagogue occupe une place importante dans l’histoire de la ville. Située dans le quartier juif, elle est un exemple remarquable d’architecture religieuse et abrite un musée qui vous plongera dans l’histoire et la culture juive de Budapest.

Le Passage de Gozsdu

Pour une fin d’après-midi animée à Budapest, le Passage Gozsdu est l’endroit où il faut être. Au cœur de la vie nocturne de la ville, ce passage regorge de bars et de restaurants animés qui vous invitent à profiter de l’atmosphère effervescente de Budapest une fois la nuit tombée.

C’est l’endroit idéal pour déguster des plats délicieux, siroter des cocktails et socialiser avec les habitants et les voyageurs.

Le pont des Chaînes Széchenyi

Pour terminer votre soirée en beauté, ne manquez pas la traversée du « Pont aux Chaînes Széchenyi, » l’emblématique pont suspendu de Budapest qui enjambe majestueusement le Danube. Après avoir exploré le passage de Godzdu, nous vous recommandons de revenir vers Pest en traversant ce pont à pied, particulièrement la nuit. C’est une expérience véritablement féerique alors que les monuments de la ville s’illuminent pour créer une ambiance magique. La traversée est aisée et vous garantit la capture de superbes photos-souvenirs de votre visite à Budapest.

VOIR AUSSI : Quelles sont les destinations à privilégier pour des vacances moins chères ?

Jour 2 : Incontournables, Nature et Culture

Votre deuxième journée sera consacrée à une variété d’expériences culturelles et naturelles.

La Place Vörösmarty

Commencez votre journée au cœur de Budapest en explorant la Place Vörösmarty. Cette place centrale offre une atmosphère animée où vous pourrez déguster un café hongrois traditionnel dans l’un des cafés pittoresques qui bordent la zone. Ne manquez pas de découvrir les boutiques locales, où vous pourrez trouver des produits artisanaux, des souvenirs uniques et des spécialités hongroises.

De plus, la Place Vörösmarty est également le point de départ du célèbre marché de Noël de Budapest. C’est un événement festif à ne pas manquer si vous visitez pendant la saison des fêtes.

L’Île Marguerite Margitsziget

Cette île verdoyante située au milieu du Danube est un havre de paix où vous pourrez vous échapper du tumulte urbain. Vous pouvez vous y rendre en prenant le tramway ou en marchant sur le pont Margaret. L’île offre de vastes espaces pour se promener, faire du vélo, ou simplement vous détendre. Il y a aussi un spa thermal et de beaux jardins à explorer.

Le Bastion des Pêcheurs

Poursuivez votre exploration de Budapest en vous rendant au Bastion des Pêcheurs, une promenade pittoresque qui longe le château de Buda et l’église Matthias. À l’intérieur du Bastion des Pêcheurs, vous découvrirez plusieurs points de vue, certains gratuits et d’autres payants. Cette promenade majestueuse vous permettra d’admirer la beauté de Budapest sous différents angles et de vous imprégner de son charme historique.

L’église Matthias

Située dans le quartier du château de Buda, l’Église Matthias est un véritable trésor de Budapest. Son architecture gothique impressionnante en fait l’un des sites les plus emblématiques de la ville. L’intérieur de l’église est tout aussi spectaculaire, avec des vitraux colorés, des fresques historiques et un autel magnifiquement orné.

L’Église Matthias est également connue pour son histoire riche. Elle a été le lieu de couronnement de plusieurs rois hongrois, ajoutant une dimension historique à son charme. De plus, vous pourrez également profiter d’une vue imprenable sur Budapest depuis la terrasse de l’église.

VOIR AUSSI : Top 8 des destinations ensoleillées en Europe pour des vacances

Le parc de la ville Városliget

Pour une pause déjeuner lors de votre deuxième journée à Budapest, le Parc de la Ville Városliget est l’endroit idéal. Ce vaste parc urbain offre une escapade nature en plein cœur de la ville. Vous pourrez vous détendre dans un cadre paisible, pique-niquer près du lac, ou louer un bateau pour une balade sereine sur l’eau. Si vous avez envie de découvrir l’histoire, visitez le château de Vajdahunyad, une réplique pittoresque du château de Transylvanie. Les amoureux des animaux peuvent également explorer le zoo de Budapest, qui se trouve dans le parc.

La place des Héros

La Place des Héros est un lieu emblématique de Budapest qui offre une expérience riche en histoire et en culture. La principale attraction de la Place des Héros est le monument du Millénaire, qui célèbre les 1 000 ans d’histoire de la Hongrie. Vous y trouverez également des statues impressionnantes représentant des figures historiques et mythologiques hongroises. De plus, cette place est entourée de bâtiments majestueux, dont le Musée des Beaux-Arts et le Palais d’Art.

Le Musée des Beaux-Arts de Budapest

Le Musée des Beaux-Arts de Budapest est un trésor culturel qui vous transporte à travers l’histoire de l’art européen. Ses galeries regorgent de chefs-d’œuvre de peintres célèbres tels que Rembrandt, Rubens, Monet et bien d’autres. Vous y découvrirez des collections exceptionnelles de peintures, de sculptures et d’art décoratif, offrant un aperçu captivant de l’évolution artistique à travers les siècles.

Le Palais d’Art

Le Palais d’Art de Budapest est un lieu dédié à l’art contemporain et à l’expression artistique moderne. Ce musée dynamique présente une variété d’expositions temporaires mettant en avant des artistes contemporains nationaux et internationaux.

Rue piétonne Váci

Après avoir exploré la Place des Héros et son ambiance culturelle, dirigez-vous vers la rue piétonne Váci pour une expérience de shopping unique. Ici, vous trouverez une multitude de boutiques, de magasins de souvenirs et de galeries d’art qui proposent une variété de produits hongrois, des bijoux aux articles en cuir en passant par les œuvres d’art. Profitez de cette occasion pour ramener chez vous des souvenirs authentiques de Budapest.

La place Erzsébet

Pour conclure votre deuxième journée à Budapest en beauté, rendez-vous sur la place Erzsébet. Cette place animée est l’endroit idéal pour vous détendre en soirée, entouré de l’ambiance vibrante de la ville. La Place Erzsébet est bordée de restaurants, de cafés et de bars où vous pourrez savourer une délicieuse cuisine hongroise ou internationale, siroter des cocktails et profiter de l’atmosphère décontractée de Budapest après le coucher du soleil.

VOIR AUSSI : Validité d’un passeport périmé : est-il possible de voyager avec ?

Jour 3 : Hors Sentier Battu et Relaxation

Votre dernière journée à Budapest s’annonce comme une journée de détente et de plaisir. C’est l’occasion idéale pour vous ressourcer et profiter de l’atmosphère enchanteresse de cette ville.

Le grand marché

Pour entamer votre dernière journée à Budapest, levez-vous tôt et rendez-vous au Grand Marché, un site classé au patrimoine de l’UNESCO. Vous y découvrirez une variété de produits locaux, des délices hongrois authentiques, et une ambiance unique.

Ce marché pittoresque est le lieu idéal pour déguster des spécialités locales, acheter des souvenirs artisanaux et interagir avec les habitants. Les étals regorgent de fruits frais, de légumes colorés, de saucisses, de pâtisseries et bien plus encore.

Les Bains Thermaux de Budapest

Pour une journée de détente totale à Budapest, optez pour une visite aux célèbres bains thermaux de la ville. Vous avez le choix entre plusieurs options. Notamment les thermes Széchenyi, Rudas ou Király, chacun offrant une expérience thermale unique.

Les thermes Széchenyi sont l es plus grands bains thermaux d’Europe , situés dans un magnifique bâtiment néo-baroque. Vous pourrez vous détendre dans une variété de piscines intérieures et extérieures, ainsi que dans des saunas et des bains de vapeur.

sont l , situés dans un magnifique bâtiment néo-baroque. Vous pourrez vous détendre dans une variété de piscines intérieures et extérieures, ainsi que dans des saunas et des bains de vapeur. Les thermes Rudas sont réputés pour leurs installations historiques , notamment un bain turc datant de l’époque ottomane. Vous pourrez vous détendre dans des piscines thermales avec une vue panoramique sur Budapest.

sont réputés pour leurs , notamment un bain turc datant de l’époque ottomane. Vous pourrez vous détendre dans des piscines thermales avec une vue panoramique sur Budapest. Les thermes Király sont connus pour leur ambiance authentique et leur architecture turque, offrant une expérience de bain thermique traditionnel.

Quel que soit votre choix, passer une journée dans les bains thermaux de Budapest vous permettra de vous ressourcer, de vous détendre et de profiter de l’authenticité de cette expérience hongroise unique.

Croisière sur le Danube

Pour votre troisième journée à Budapest placée sous le signe de la détente et de la découverte, clôturez-la par une croisière apaisante sur le Danube. Cette expérience vous permettra d’admirer les monuments emblématiques de Budapest illuminés à la nuit tombée, créant ainsi une ambiance magique.

Naviguant sur les eaux du Danube, vous aurez l’occasion de voir le Parlement Hongrois, le Pont des Chaînes Széchenyi, le Château de Buda et bien d’autres sites célèbres de la ville sous un éclairage enchanteur.

VOIR AUSSI : Explorez les aventures hivernales en Europe : des itinéraires de voyage inoubliables

Les bars en ruine

Pour votre dernière soirée à Budapest, explorez l’ambiance unique des bars en ruine de la ville. Les bars en ruine de Budapest offrent une expérience nocturne incomparable. Installés dans d’anciens bâtiments abandonnés ou délabrés, ces lieux uniques associent l’histoire à la vie nocturne contemporaine. Vous pourrez déguster des boissons abordables, écouter de la musique variée et profiter de l’atmosphère décontractée.

C’est une façon authentique de découvrir la culture nocturne de Budapest et de partager des moments mémorables avec les habitants et les voyageurs.

Conseils pour profiter pleinement de votre week-end à Budapest

Un week-end à Budapest promet une immersion fascinante dans l’histoire, la culture et la beauté de cette ville légendaire. Pour tirer le meilleur parti de votre séjour, voici quelques conseils essentiels qui vous aideront à planifier et à vivre une expérience inoubliable.

Où se loger ?

Budapest offre une variété d’options d’hébergement, des hôtels de luxe aux auberges abordables. Le choix de votre lieu de séjour dépendra de votre budget et de vos préférences. Le quartier de Pest est idéal pour les voyageurs en quête de vie nocturne animée, tandis que le quartier de Buda offre une atmosphère plus paisible avec des vues panoramiques sur le Danube.

Où sortir à Budapest ?

La ville est réputée pour sa vie nocturne animée et son coût abordable. Les bars en ruine sont des destinations populaires où vous pourrez déguster des boissons à des prix raisonnables tout en profitant de l’atmosphère décontractée de ces lieux uniques. Le Passage Gozsdu est une autre zone animée de Budapest, offrant de nombreux bars et restaurants pour tous les goûts. Si vous préférez une expérience plus culturelle, ne manquez pas l’occasion d’assister à un spectacle d’opéra ou de musique classique au célèbre Opéra National de Budapest.

Se déplacer à Budapest

Pour découvrir Budapest en toute liberté, optez pour le Bus Impérial. Avec ses 39 arrêts stratégiquement situés dans toute la ville, vous avez la possibilité de monter et de descendre à votre guise. Vous bénéficiez d’un usage illimité grâce aux forfaits de 24, 48 ou 72 heures, vous permettant ainsi de profiter pleinement de cette magnifique ville à votre propre rythme.

VOIR AUSSI : Les 10 pays les moins chers à visiter en Europe

Où manger à Budapest ?

La cuisine hongroise à Budapest est un véritable trésor de saveurs et de traditions. Il serait dommage de ne pas goûter aux plats emblématiques tels que le goulasch, relevé par une touche de paprika, ainsi que les desserts délicieux comme le strudel aux pommes. Les marchés de la ville regorgent de plats locaux à savourer. Et n’oubliez pas de compléter votre repas en dégustant les vins hongrois, notamment le fameux Tokaji. Pour trouver de bons endroits pour manger, dirigez-vous vers les quartiers du Quartier Juif, du Quartier du Château, et du Quartier de Belváros-Lipótváros, où une variété de cuisines vous attend.

La meilleure période pour visiter Budapest

La meilleure période pour découvrir Budapest sous un climat clément s’étend de mai à septembre. Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre) offrent des températures agréables pour explorer la ville. L’été (juin-août) est la haute saison touristique, avec de nombreuses activités en plein air et des festivals. L’hiver (décembre-février) offre une atmosphère magique avec les marchés de Noël, mais les températures peuvent être froides.

Bonus Vidéo : Les coups de cœur à Budapest d’un Youtubeur !