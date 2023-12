Les incontournables de Madère pour un voyage inoubliable

Madère, l’île portugaise nichée au milieu de l’Atlantique, à égale distance de Lisbonne et des côtes marocaines. Elle offre un spectacle à couper le souffle avec ses falaises majestueuses plongeant dans les eaux azurées. Dotée d’un climat doux tout au long de l’année, cette destination aux paysages luxuriants est un véritable sanctuaire pour les amoureux de la nature, qu’ils recherchent des forêts luxuriantes ou des vues à couper le souffle. Madère, bien que peu connue, est un trésor caché à explorer, qu’il fasse chaud ou froid.

Alors, si vous cherchez des idées pour profiter au maximum de votre séjour à Madère, découvrez cette sélection d’expériences inoubliables pour rendre votre voyage sur cette île inoubliable.

1. Funchal

Funchal, la capitale de Madère, vous invite à explorer son riche héritage culturel et historique. Centre économique, politique et culturel de l’île, la ville regorge de vestiges de son passé colonial, à travers palais et églises, et le fort de Sao Lourenço. Les quartiers historiques sont un labyrinthe de ruelles pavées bordées de restaurants, bars, boutiques et marchés vivants. Pour les amoureux de la nature, Funchal ne déçoit pas avec ses jardins exotiques de la Quinta da Vigia, le parc de Santa Catarina, et un téléphérique qui offre des vues spectaculaires sur la ville.

Explorez le marché coloré de cette ville, notamment le Mercado dos Lavradores, pour déguster des produits frais, des épices exotiques et des fleurs. Le centre historique de Funchal, avec sa cathédrale gothique et romane, vous plonge dans le passé. Découvrez une expérience temporelle unique. Explorez Funchal avec ses caves à vin, vestiges coloniaux, et la forteresse de São Tiago abritant un musée d’art contemporain. Madère vous offre une expérience riche en découvertes.

2. Jardin Botanique de Madère

Si vous êtes toujours à la capitale, ne manquez pas le Jardin Botanique de Madère perché sur les hauteurs de la ville, accessible en utilisant le célèbre téléphérique. Ce jardin abrite plus de 2 000 variétés de plantes sur 35 000 m². Offrant ainsi un festin visuel pour les amoureux de la nature de tous âges. En continuant plus haut dans les collines, le jardin tropical Monte Palace, également renommé, vous attend pour une expérience tout aussi fascinante.

Et pour une descente mémorable, pourquoi ne pas opter pour les célèbres petites luges en osier, une icône de la capitale ? Ces engins, propulsés par des conducteurs chevronnés, avec leurs patins en bois, vous offriront une expérience palpitante pour rejoindre le centre historique.

3. La forêt de Laurissilva

La Forêt de Laurissilva à Madère constitue une véritable merveille naturelle. Elle s’étend sur 20% de l’île et est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Pour une visite réussie, il est recommandé d’accéder à la forêt depuis divers points de la ville ou depuis le village de Rabaçal, point de départ de nombreuses randonnées. Opter pour une visite guidée vous permet d’explorer les sentiers tout en découvrant la faune et la flore uniques. Cette option s’avère judicieuse pour une expérience des plus enrichissantes. En tant que réserve naturelle précieuse, il est primordial de respecter l’environnement en suivant les directives des guides et en minimisant votre impact.

4. Randonnée au Pico Ruivo

Lorsque vous prévoyez votre escapade à Madère, une expérience incontournable s’offre à vous : la randonnée jusqu’au sommet de l’île, le Pico Ruivo. Cette aventure vous conduira à travers des sentiers pittoresques, créant ainsi une expérience de randonnée véritablement mémorable. Le Pico Ruivo trône en tant que point culminant de Madère, s’élevant majestueusement à 1 862 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces sommets figurent parmi les plus élevés de Madère, offrant des panoramas exceptionnels ainsi que des couchers de soleil enchanteurs. De plus, le Pico Areeiro se laisse aisément découvrir en voiture, simplifiant ainsi votre exploration.

5. Le Cap Girão

Le Cap Girão, incontournable à Madère, est une falaise impressionnante s’élevant à près de 600 mètres, la rendant l’une des plus hautes d’Europe. C’est un site géologique et culturel remarquable, mais ce qui mérite une mention spéciale, c’est la plateforme vitrée en surplomb du vide mise en place depuis 2012. Les visiteurs les plus audacieux peuvent ressentir l’adrénaline en regardant vers le bas. Pour y accéder, un téléphérique part de Sitio do Rancho, mais il est également possible d’atteindre le sommet en voiture.

6. Le sentier des 25 Fontes & Levada Risco

Le sentier des 25 Fontes & Levada Risco réserve une aventure inoubliable au cœur de Madère, vous conduisant jusqu’à un groupe de cascades spectaculaires, connues sous le nom des « 25 Fontes ». Ces cascades se trouvent à Rabaçal, Paul da Serra, sur l’île de Madère. Les « 25 Fontes » représentent véritablement un joyau de la nature. Ces cascades s’élèvent à environ 30 mètres de hauteur et sont formées par plusieurs ruisseaux coulant en cascade le long de la montagne.

Au-delà des « 25 Fontes », le sentier se prolonge le long de la Levada Risco, offrant des vues imprenables sur la vallée de Rabaçal et ses impressionnantes falaises. La marche est généralement facile, adaptée à la plupart des randonneurs.

7. Porto Moniz

Située à l’extrême nord-ouest de l’île de Madère, Porto Moniz est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et des paysages marins à couper le souffle. Les piscines naturelles de lave de Porto Moniz sont l’attraction phare de la région. Ces bassins d’eau salée, créés par la lave volcanique, offrent un endroit idéal pour se baigner et se détendre tout en profitant de vues imprenables sur l’océan Atlantique. Les piscines sont remplies d’eau de mer renouvelée en permanence, garantissant une expérience rafraîchissante et sécuritaire.

Outre les piscines naturelles, Porto Moniz propose également une variété de sentiers de randonnée le long de la côte, offrant des panoramas spectaculaires sur les falaises et l’océan. La ville elle-même possède une ambiance tranquille et authentique, avec des restaurants locaux servant des spécialités de fruits de mer frais.

8. Jardim Do Mar

À Madère, une île aux mille découvertes, les amoureux de l’océan trouvent leur bonheur. Les plages variées et les activités marines font de cette destination un véritable joyau pour ceux qui cherchent l’excitation. Parmi les choix prisés, il y a la plongée, le surf, le paddle, le kayak, et bien plus encore.

Pourtant, Jardim Do Mar est la destination de prédilection des surfeurs. Ses vagues captivantes attirent les amateurs de glisse. Tandis que ce village pittoresque, situé sur la côte sud-ouest de Madère, séduit par son authenticité et son atmosphère paisible.

Un véritable paradis pour les amoureux de la mer et de la simplicité.

9. Canyoying au Ribeira das Cales

Situé au cœur de Madère, Ribeira das Cales offre une expérience de canyoning ininterrompue, que ce soit sous le soleil estival ou parmi les nuances automnales. Cette vallée naturelle est un véritable terrain de jeu pour les amateurs d’aventures en pleine nature. Notamment avec ses cascades majestueuses, ses falaises imposantes, et ses passages rocheux ardus. Vous pouvez rejoindre cette rivière depuis les villes avoisinantes en bus. L’exploration à pied, avec des techniques de rappel et des guides experts, offre des défis palpitants aux aventuriers en quête d’adrénaline.

10. L’observation des cétacés

L’observation des cétacés au large de Madère est une expérience maritime captivante, figurant parmi les attractions incontournables de l’île. Pour vous lancer dans cette aventure exceptionnelle, il vous suffit de vous rendre à la marina de Calheta, située à l’ouest de Madère. De là, des speedboats partent régulièrement pour vous emmener à la rencontre des baleines, des dauphins et d’autres mammifères marins. Chaque sortie en mer est unique, car ces magnifiques créatures évoluent librement dans l’océan. Des observateurs postés sur les falaises guident les embarcations vers les zones propices à ces rencontres mémorables. Les curieux peuvent également visiter un musée dédié aux baleines à Caniçal sur l’île. C’est l’occasion parfaite d’approfondir vos connaissances sur ces géants des mers.

