Visiter Oslo en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

En quête d’une évasion rapide mais enrichissante? À seulement deux heures de vol de la France, Oslo s’impose comme une échappée idéale. Entre nature et culture, cette capitale norvégienne vous surprendra avec son architecture diverse, ses espaces verts à perte de vue et son offre culturelle foisonnante. Facile à explorer à pied, Oslo vous invite à un mélange séduisant de balades en forêt, de visites de musées et de soirées animées.

Préparez-vous pour un week-end aussi dépaysant que vivifiant!

Jour 1 : Immersion dans le cœur de la ville

Plongez au cœur de la capitale norvégienne pour une première journée riche en découvertes. Entre visites culturelles et balades naturelles, cette journée initiale vous donne un avant-goût passionnant de tout ce que la ville a à offrir.

Karl Johans Gate

Donnez le coup d’envoi de votre journée en flânant sur Karl Johans Gate, la rue principale d’Oslo qui est aussi un hub commercial. Ne manquez pas de goûter aux spécialités locales dans l’un des nombreux cafés. Cette artère est aussi un point de départ idéal pour découvrir les lieux culturels avoisinants.

Palais Royal

Après avoir exploré la dynamique Karl Johans Gate, il est temps de se rendre au Palais Royal, la résidence du roi de Norvège. Construit en 1849, ce palais se distingue par son style néoclassique et ses jardins luxuriants, parfaits pour une pause apaisante. Une visite de cet emblème national vous plonge dans l’histoire et les traditions de la monarchie norvégienne

Théâtre National

Après avoir quitté le Palais Royal, rendez-vous au Théâtre National, un autre joyau d’Oslo. Il s’agit de la principale scène pour les arts dramatiques en Norvège. Avec son architecture néo-renaissance et une programmation riche, ce théâtre est un véritable centre de la vie culturelle de la ville.

National Gallery

Ne manquez pas la National Gallery, célèbre pour abriter « Le Cri » d’Edvard Munch parmi d’autres chefs-d’œuvre. La galerie offre une riche collection qui vous permettra de découvrir la scène artistique norvégienne ainsi que des œuvres d’artistes internationaux.

Hôtel de Ville

Enfin, jetez un œil à l’Hôtel de Ville, un bâtiment monumental connu mondialement comme le lieu de la cérémonie du prix Nobel de la Paix. Son architecture unique et ses fresques murales en font un point de repère emblématique de la ville, aussi bien sur le plan architectural que symbolique.

L’Opéra d’Oslo

L’Opéra d’Oslo est une pièce majeure du paysage urbain, reconnu pour son design avant-gardiste. Son design audacieux contraste avec le paysage urbain environnant, où de nouveaux gratte-ciels surgissent régulièrement. Une des particularités de cet édifice est son toit accessible, d’où vous pouvez profiter d’une vue panoramique sur la ville et le fjord. C’est une icône contemporaine de la ville, tout comme la tour Eiffel l’est pour Paris. Ne ratez surtout pas cette expérience!

Parc Frogner et Parc Vigeland

Après les édifices modernes et les institutions culturelles, offrez-vous un moment de respiration au magnifique parc Frogner. Ce vaste espace vert abrite également le parc Vigeland, où vous pouvez découvrir 212 statues fascinantes créées par le sculpteur Gustav Vigeland. Réalisées en granit et en bronze, ces œuvres d’art abordent des thèmes universels tels que l’amour, la vie, et les émotions humaines, le tout représenté à travers des figures variées d’hommes, de femmes et d’enfants.

Le Parlement Norvégien

L’après-midi s’annonce tout aussi passionnant avec une visite du Parlement norvégien, connu localement sous le nom de Stortinget. Ce bâtiment imposant, datant du 19e siècle, se distingue par son architecture néo-renaissance et ses colonnes grandioses. À l’intérieur, vous pouvez suivre une visite guidée pour mieux comprendre le système politique multipartite de la Norvège.

Le Musée National

Après une immersion dans la politique norvégienne, changez de registre en vous rendant au Musée National. Ce musée, qui réouvre ses portes en 2022 après d’importants travaux de rénovation, est un incontournable pour les amateurs d’art. Il propose des collections variées allant de l’art médiéval aux œuvres contemporaines, en passant par des artistes norvégiens et internationaux.

La Cathédrale d’Oslo

Si vous avez quelques moments à épargner, la cathédrale d’Oslo mérite une visite. Cet édifice religieux, datant du 17e siècle, est un havre de spiritualité au milieu du tumulte urbain. L’intérieur de la cathédrale est particulièrement remarquable pour ses vitraux colorés et son plafond richement décoré. Des concerts d’orgue sont souvent organisés, ajoutant une dimension sonore à l’expérience visuelle.

Aker Brygge

Finalisez votre journée à Aker Brygge, un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à vivre l’effervescence d’Oslo. Ce quartier animé, situé au bord du fjord d’Oslo, est le produit d’une transformation réussie d’anciens chantiers navals en un centre de loisirs et de commerces. En plus des restaurants gastronomiques, des bars à cocktails et des boutiques de luxe, Aker Brygge accueille aussi des galeries d’art contemporain et des salles de concert. La zone est particulièrement populaire pendant l’été où les terrasses sont remplies de gens profitant du soleil nordique.

Jour 2 : Les Must-See d’Oslo

Maintenant, direction les endroits phares de la ville pour une exploration mémorable d’Oslo!

La Bibliothèque Deichman

La bibliothèque Deichman est une expérience en elle-même. Ouverte à tous les visiteurs, elle ne se contente pas d’abriter des livres; elle sert également d’espace culturel polyvalent. Outre sa riche collection littéraire, la bibliothèque possède une salle de cinéma dédiée à la projection de films variés. Pour les familles, elle propose des espaces de jeux adaptés aux enfants, rendant la culture accessible dès le plus jeune âge. Et si vous avez faim, le restaurant sur place vous permet de reprendre des forces tout en profitant de l’architecture contemporaine du lieu. Considérée comme l’une des bibliothèques les plus somptueuses du monde, elle est un incontournable de la ville d’Oslo.

Le Fort Akershus

Un autre point d’intérêt à ne pas manquer est le fort Akershus, une forteresse médiévale qui a également servi de prison au fil des ans. Outre son histoire fascinante, le fort offre des vues panoramiques inégalées sur Oslo et son fjord environnant. C’est l’endroit idéal pour une balade tranquille et pour capturer quelques photos mémorables de votre voyage à Oslo.

La ferme urbaine Losæter

Pas besoin de sortir de la ville pour trouver un peu de nature à Oslo! Losæter est une ferme urbaine incroyable située en plein cœur du quartier moderne de Bjørvika. Depuis sa création en 2013, ce lieu est devenu un point de rassemblement pour des personnes diverses. On y trouve des étudiants, des herboristes, des fermiers et des bénévoles de tous horizons. Le jardin principal foisonne de légumes et d’herbes aromatiques.

Le Barcode

Le Barcode est un complexe architectural étonnant situé à Oslo, composé de 12 bâtiments qui semblent former un code-barres à distance. Conçu par le cabinet MVRDV de Rotterdam et les cabinets norvégiens DARK Architects et A-lab, il est une vitrine de la ville intelligente du futur. Ce quartier dynamique offre non seulement des espaces de bureaux et des appartements, mais aussi des lieux culturels et une gamme de restaurants exceptionnels.

Sofienberg Park

Ce parc paisible est l’endroit idéal pour échapper à l’agitation du centre-ville. En été, les résidents affluent vers ce havre de verdure pour profiter du soleil, écouter de la musique en direct ou partager un barbecue spontané entre amis. Non seulement c’est le coeur vert du quartier, mais c’est aussi un parfait point de chute pour se ressourcer, lire un bon livre ou simplement savourer l’ambiance conviviale qui règne dans ce parc.

Grünerløkka

Le quartier prend vie avec une énergie nocturne particulière. Les cafés et bars se transforment en lieux animés où les locaux et les visiteurs se mêlent pour profiter de concerts en direct, de DJ sets ou simplement d’une ambiance chaleureuse. Si vous êtes un noctambule, les options de vie nocturne ici sont diverses, allant de clubs underground aux bars à cocktails sophistiqués.

Jour 3 : Aventure hors des sentiers battus

Pour votre dernière journée, Oslo a encore quelques trésors cachés à vous révéler. Préparez-vous à être surpris!

Presque-île de Bygdøy

Pour la clôture de votre escapade à Oslo, ne manquez pas de vous rendre à Bygdøy. Accessible en bus toute l’année ou en ferry pendant la saison chaude, cette presqu’île s’avère être un concentré d’activités culturelles à ne pas manquer.

Musées Incontournables à Bygdøy:

Folkemuseum : Une immersion profonde dans la culture et l’histoire norvégiennes à travers des expositions variées.

: Une immersion profonde dans la culture et l’histoire norvégiennes à travers des expositions variées. Musée Kon-Tiki : Plongez dans l’aventure épique du bateau Kon-Tiki qui a relié le Pérou à la Polynésie, un voyage qui a marqué l’histoire.

: Plongez dans l’aventure épique du bateau Kon-Tiki qui a relié le Pérou à la Polynésie, un voyage qui a marqué l’histoire. Norsk Maritimt Museum : Apprenez tout sur l’importance maritime de la Norvège, avec des expositions sur la pêche, le commerce et la navigation.

: Apprenez tout sur l’importance maritime de la Norvège, avec des expositions sur la pêche, le commerce et la navigation. Musée du Fram: Découvrez les exploits audacieux des expéditions polaires norvégiennes et familiarisez-vous avec les défis qu’elles ont relevés.

Chacune de ces institutions culturelles vous ouvre une porte sur une facette unique de la riche histoire et culture de la Norvège. Ce sont des arrêts obligatoires pour toute personne cherchant à comprendre le patrimoine de ce pays nordique.

Une croisière dans le fjord d’Oslo

Partez pour une courte croisière dans le fjord d’Oslo, qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres à l’intérieur des terres. Tout au long de l’année, plusieurs agences proposent des balades en bateau de deux heures, idéales pour admirer la danse des navires, les demeures en bois perchées sur les collines et les petits îlots émergeant de l’eau. Pendant les mois plus chauds, prenez un ferry pour explorer les îles environnantes qui parsèment ces eaux calmes et bleutées. Pour une escapade vraiment spéciale, mettez le cap sur le village de Drøbak, au point le plus étroit du fjord. Ce hameau de charme séduit toujours les visiteurs avec ses bâtiments en bois historiques et son église baroque. Vous y trouverez même une maison dédiée au père Noël, ouverte toute l’année.

Conseils pratiques pour un week-end réussi à Oslo

Pour faire de votre week-end à Oslo une expérience inoubliable, voici quelques astuces et conseils qui vous aideront à planifier votre séjour de la meilleure manière possible.

Où manger à Oslo ?

Trouver de la bonne nourriture à Oslo peut être un défi, surtout si vous êtes soucieux de votre budget. Les options varient, des prix élevés d’Aker Brygge aux options plus abordables mais moins sophistiquées de Grønland. Aker Brygge est votre meilleur pari pour déguster des plats locaux, notamment des spécialités à base de saumon, dans un cadre touristique. Grünerløkka, le repaire des hipsters, offre une variété de mets allant du végétalien au sans gluten. Pour un repas abordable, Grønland est la destination de choix, offrant une variété de cuisines du monde. Enfin, le centre-ville autour de la rue Karl Johan propose principalement des fast-foods, qui peuvent être une option pour économiser de l’argent.

Où se loger à Oslo ?

Pour profiter au mieux de votre escapade à Oslo, l’emplacement de votre logement peut faire toute la différence. Le quartier de Grünerløkka, jeune et branché, vous met directement au centre de l’action, mais les tarifs peuvent être un peu élevés. Si vous cherchez une option plus économique, le quartier de Grønland, à une courte distance à pied de Grünerløkka et du cœur de la ville, propose des logements à des prix plus abordables, y compris des chambres chez des particuliers autour de 50€ la nuit. Si votre budget le permet, vous pouvez opter pour le luxe en séjournant à Aker Brygge, un quartier offrant des hôtels de luxe près des sites touristiques.

La vie nocturne de la ville

Pour une expérience nocturne variée à Oslo, considérez différents quartiers en fonction de vos goûts. Grünerløkka vibre au rythme de la musique live et des clubs animés, parfait pour ceux qui recherchent une nuit électrique. Si l’élégance est votre style, Aker Brygge propose des bars à cocktails avec des vues splendides sur le fjord. Pour une soirée en famille, Frogner offre un environnement paisible avec ses parcs et ses établissements adaptés aux plus jeunes. Si vous cherchez plutôt à vous détendre, Grønland est votre quartier. C’est un véritable melting-pot culturel avec des options de cuisine internationale et des bars calmes. Enfin, le centre-ville, spécialement autour de la rue Karl Johan, offre une gamme variée de bars et de pubs pour tous les goûts. Une ville, plusieurs ambiances.

Quand partir à Oslo ?

Se préparer pour le temps à Oslo est essentiel. Même l’été, où il peut faire chaud en journée, les températures baissent la nuit. Pensez donc à emporter une veste et une écharpe. En hiver, il fait généralement entre -5 et +5 degrés. Toujours porter plusieurs couches est une bonne idée en toute saison. Les vêtements coûtent cher à Oslo, alors mieux vaut venir bien équipé. Il pleut moins ici que dans d’autres villes norvégiennes, mais il ne fait pas non plus super sec. Si vous cherchez le meilleur moment pour visiter, pensez à l’été pour des températures plus clémentes, mais soyez prêt pour les nuits plus fraîches.

Pour conclure Oslo est une ville chère; les repas, le logement et les transports peuvent rapidement épuiser votre budget. Prenez le temps de lire nos conseils pour faire des choix judicieux en matière de logement et de divertissements.

Bonus Vidéo : Découverte de la ville d’Oslo en 4k