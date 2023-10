Les meilleures activités à faire cet hiver en Laponie

La Laponie, située dans le nord du pays, est une terre à la fois austère et extraordinaire. Elle est caractérisée par un climat rigoureux mais une nature incomparable. Les Saamis, éleveurs de rennes de longue date, habitent cette région. La Laponie en hiver regorge de merveilles à découvrir.

En évoquant la Laponie, il est crucial de se rappeler qu’elle englobe plusieurs régions captivantes. Notamment la Suède, la Finlande et la Norvège. Néanmoins, notre voyage se centrera principalement sur les activités hivernales qui vous attendent dans ce monde nordique enchanteur.

Faire un safari avec des huskys

Lorsque vous explorez la Laponie en hiver, une expérience incontournable qui vous attend à chaque coin de rue est celle du chien de traîneau. Cette activité emblématique est ancrée dans la culture nordique. Elle offre aux visiteurs une occasion unique de s’immerger dans la nature sauvage de la Laponie tout en partageant un moment précieux avec des huskys.

Peu importe où vous vous trouvez en Laponie, vous trouverez des opportunités pour une excursion en chiens de traîneau. Toutefois, un conseil essentiel pour une expérience réussie et authentique est de choisir un musher (le conducteur du traîneau) qui privilégie une approche familiale. Optez pour un professionnel qui partage sa passion pour les chiens de traîneau avec une touche personnelle. Cela garantit une expérience chaleureuse et mémorable.

Faire une balade avec des rennes

Dans le cadre de votre voyage en Laponie, une activité à ne surtout pas manquer est la découverte des rennes, ces créatures incroyables de l’Arctique. Explorez en famille les fermes lapones lors de safaris et d’excursions avec ces animaux arctiques fascinants. C’est une expérience inoubliable vous attend.

Pour une expérience authentique, optez pour un voyage dans le temps à la manière de l’ancien peuple lapon en prenant place sur un traîneau tiré par un renne. Cette option représente le moyen de transport le plus traditionnel et paisible pour explorer la nature lapone.

Créant ainsi un moment magique en communion totale avec cet environnement d’une sérénité incomparable.

Faire une excursion en motoneige

La sortie en motoneige est sans conteste l’une des activités phares de la Laponie. Elle offre une dose d’adrénaline tout en permettant d’explorer les paysages enneigés de cette région nordique magique. Lors de cette activité, vous aurez l’occasion de piloter votre propre motoneige à travers des sentiers spécialement préparés pour garantir une expérience sécurisée et agréable. Vous traverserez des forêts de sapins enneigés, ajoutant une touche de féérie à votre voyage.

Les guides locaux expérimentés vous accompagneront et vous montreront les meilleurs itinéraires. Vous permettant de vous détendre et de profiter pleinement de la balade. L’excursion en motoneige offre également la possibilité d’observer les aurores boréales, un spectacle naturel inoubliable.

Pratiquer de la raquette et partir chasser les aurores boréales

Si vous rêvez de capturer la danse envoûtante des aurores boréales dans le ciel lapon, ne manquez pas l’opportunité de partir à la chasse en raquettes. Cette activité vous offre une expérience unique pour admirer ce spectacle céleste époustouflant tout en vous imprégnant de la beauté hivernale de la Laponie.

Vous vous aventurerez loin des lumières de la ville, dans des endroits propices à l’observation des aurores boréales. Là, dans le calme de la nature, vous aurez la chance d’assister à ce phénomène naturel incroyable.

Pratiquer la pêche en Laponie

La Laponie est un lieu où la pêche tient une place prépondérante dans la culture locale. Les lacs et les rivières regorgent de poissons, ce qui en fait une source de nourriture vitale toute l’année. En Laponie, en raison des fluctuations climatiques, il est essentiel de maîtriser différentes techniques de pêche pour augmenter vos chances de succès.

Pendant la saison hivernale, les safaris de pêche sur glace sont une expérience à ne pas manquer. Vous serez conduit, à pied ou en motoneige, sur un lac gelé. Dans ce décor paisible et époustouflant, vous aurez l’opportunité de briser la glace et de pêcher à travers un trou découpé dans celle-ci.

Découvrir la Kota en Laponie

En Laponie, la kota est bien plus qu’une simple construction en bois. C’est un endroit emblématique où les voyageurs se rassemblent pour partager des moments conviviaux et chaleureux. Ces moment sont souvent autour d’un repas traditionnel lapone. Cette petite cabane en rondins de bois, dotée d’un feu central, crée une ambiance accueillante et offre un refuge bienvenu après une journée d’activités hivernales en Laponie.

Lors de votre visite dans une kota, vous aurez l’opportunité de savourer des plats locaux. Tels que le saumon grillé, les baies sauvages et le renne, préparés de manière authentique. Vous pourrez également vous réchauffer en dégustant une tasse de café chaud ou de jus de baies. La kota incarne l’hospitalité lapone et devient le lieu où les récits et les traditions se partagent. C’est une expérience incontournable pour découvrir la culture et la chaleur de la Laponie.

Se détendre dans un sauna

Le sauna est une tradition ancrée dans la culture nordique, et la Laponie ne fait pas exception à cette règle. Après une journée remplie d’activités hivernales, rien de tel qu’une séance de relaxation dans un sauna traditionnel pour réchauffer votre corps. Cela revitalisera également votre esprit.

Lors de votre visite dans un sauna lapone, vous découvrirez la véritable signification de la détente. Après une séance de sauna, on se rafraîchit souvent dans la neige, ce qui ajoute une touche d’adrénaline à l’expérience. Le sauna représente la tradition et la convivialité lapones, où les voyageurs se détendent, partagent des histoires et vivent une expérience nordique authentique.

Visiter le village de Santa Claus

Pour compléter notre liste des meilleures activités à faire en Laponie en hiver, il est impensable de ne pas évoquer cette expérience unique : le Santa Claus Village, la résidence du Père Noël en personne ! Imaginez-vous dans ce village où tout est enneigé, et où ce drôle de monsieur, vêtu de rouge et arborant une magnifique barbe, réside. Bien que le Santa Claus Village soit une attraction touristique de renom, ne manquez pas l’occasion de retomber en enfance et d’envoyer à vos proches de véritables cartes postales en provenance de la Finlande.

Cette expérience unique s’inscrit parfaitement dans notre liste des meilleures activités à faire en Laponie cet hiver.

L’hiver en Laponie réserve une multitude d’expériences magiques ou chaque activité offre une opportunité unique de découvrir la beauté de cette région nordique. La Laponie est bien plus qu’une destination hivernale ordinaire, c’est un monde enchanté à explorer.

Bonus Vidéo : Le voyage en Laponie d’une vlogueuse