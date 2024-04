Visiter Sarajevo en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Sarajevo est la capitale de la Bosnie-Herzégovine et offre un mélange culturel unique qui fascine ceux qui la découvrent. Malgré sa taille modeste, Sarajevo regorge de trésors historiques à explorer. Son centre-ville animé et ses sites touristiques variés offrent une expérience immersive qui ne manquera pas d’enrichir votre séjour. Elle conserve encore son charme préservé, loin du tourisme de masse. Cette authenticité en fait une destination abordable et attrayante pour une escapade de week-end. Nichée dans les montagnes, elle promet des moments mémorables sans se ruiner. Pour découvrir pleinement Sarajevo, un itinéraire de trois jours permet d’explorer ses trésors cachés et de s’immerger dans son ambiance vibrante.

Une occasion unique de plonger au cœur de cette ville aux multiples facettes.

Jour 1 : Découverte du cœur historique de Sarajevo

Découvrez le riche patrimoine culturel et historique de Sarajevo dès votre arrivée. Chaque coin de rue révèle une histoire fascinante.

La vieille-ville de Baš?aršija

Commencez votre journée à Baš?aršija, le cœur battant de Sarajevo. Ce vieux bazar ottoman est plein de vie, avec ses boutiques artisanales et ses cafés traditionnels. C’est l’endroit idéal pour s’imprégner de l’atmosphère locale. L’artère principale de ce quartier est la rue piétonne Ferhadija. Elle regorge de boutiques, de restaurants et de cafés, parfaits pour faire une pause et déguster le fameux café turc, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La fontaine Sebilj

Au centre de Baš?aršija, admirez la Fontaine Sebilj. Cette fontaine de style mauresque, datant de la fin du XIXe siècle, est l’une des images les plus emblématiques de Sarajevo. Selon la légende, quiconque boit de son eau reviendra à Sarajevo. C’est le lieu parfait pour prendre des photos souvenir de votre voyage.

La mosquée Gazi Husrev-begova Džamija

Visitez ensuite la Gazi Husrev-begova Džamija, la mosquée la plus impressionnante de Sarajevo, située à deux pas de Baš?aršija Construite au XVIe siècle, cette mosquée est un chef-d’œuvre de l’architecture ottomane et le cœur spirituel de la communauté musulmane de la ville. Ne manquez pas d’admirer son intérieur richement décoré et de visiter le complexe environnant, comprenant la madrasa (école islamique), l’horloge (Sahat Kula) qui indique l’heure de la prière, et le vieux bazar couvert.

La mosquée de l’Empereur

Située dans le quartier turc de Baš?aršija, la grande mosquée de l’Empereur a été construite en 1457 après la conquête ottomane de la Bosnie, en l’honneur du souverain Soliman 1er. Bien que relativement grande, elle ne possède qu’un seul dôme. Son magnifique minaret octogonal est considéré comme le plus beau du pays, et l’intérieur est riche de décorations récemment restaurées. Bien que le bain turc d’origine ait été détruit à la fin du XIX? siècle, l’architecte Vancas l’a redessiné et le bâtiment a survécu à la guerre de 1992-1995.

Le musée de Sarajevo 1878-1918

Rendez-vous au Musée de Sarajevo 1878-1918, qui offre un aperçu fascinant de la période austro-hongroise de la ville. Consacré à la période autro-hongroise de la capitale bosnienne, il constitue l’un des éléments du Musée de Sarajevo. Le bâtiment du musée est inscrit sur la liste provisoire des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine.

L’hôtel de ville

Après avoir exploré Baš?aršija, dirigez-vous vers la Vije?nica, l’Hôtel de Ville de Sarajevo, un édifice emblématique de la ville qui incarne la rencontre des cultures orientales et occidentales. Magnifiquement restaurée après avoir été gravement endommagée durant le siège de Sarajevo dans les années 90, la Vije?nica séduit par son architecture néo-mauresque spectaculaire, ses intérieurs richement décorés et ses fresques colorées. Aujourd’hui, elle sert à la fois de bibliothèque municipale et d’espace d’exposition.

La Galerija 11/07/95

Lors de votre visite à Sarajevo, un autre incontournable est la découverte de Galerija 11/07/95. Ce mémorial dédié aux 8 372 victimes du génocide de Srebrenica vous offre une expérience poignante et une réflexion sur l’histoire tragique de la région. Cette initiative vise à sensibiliser le public à une terrible tragédie peu connue en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine.

Žuta Tabija

Pour une fin de journée mémorable avec une vue panoramique sur la ville, rendez-vous à Žuta Tabija, la forteresse de Sarajevo. Perché sur une colline, cet endroit offre une vue imprenable au coucher du soleil, faisant de votre visite une expérience inoubliable.

Jour 2 : Sur les traces de l’histoire et des cultures de Sarajevo

Partez à la découverte des sites historiques et des différentes communautés qui ont marqué Sarajevo. Explorez les lieux emblématiques qui ont façonné son destin.

Le marché de Pijaca Markale

Pour entamer votre deuxième jour à Sarajevo, plongez dans l’effervescence du Marché de Pijaca Markale. Vibrant et coloré, ce marché central de Sarajevo est ouvert tous les jours de 6h à 17h. En plus d’être un lieu de commerce, le marché revêt une importance historique significative. Il a été le théâtre d’événements tragiques, avec deux attentats à la bombe en 1994 et 1995, qui ont causé la mort de nombreuses personnes. Un mur rouge portant tous leurs noms a été érigé en leur mémoire, faisant du marché un lieu chargé d’histoire.

La cathédrale du Sacré-Cœur

À seulement deux minutes à pied du marché, profitez de la majesté de la Cathédrale du Sacré-Cœur, principal lieu de culte catholique de Sarajevo. Témoin de la coexistence harmonieuse de différentes religions, cette cathédrale est le siège de l’archidiocèse de Vrhsbosna. Admirez la grande rosace ornant sa façade principale lors d’une visite qui ne prendra que quelques minutes de votre temps.

le musée Juif et l’ancienne Synagogue de Sarajevo

Le musée Juif et l’ancienne Synagogue de Sarajevo offrent un aperçu captivant de la riche histoire et de la culture juive de la ville. Situés dans le quartier historique de Sarajevo, ces sites sont des témoignages vivants de la présence juive dans la région depuis des siècles. La synagogue, datant du XVIe siècle, est un exemple remarquable d’architecture religieuse et abrite désormais le musée qui expose des artefacts, des documents et des œuvres d’art reflétant l’histoire et la tradition juives à Sarajevo.

La cathédrale orthodoxe de la Nativité de la Théotokos

C’est un édifice emblématique marquant la présence et l’influence de la communauté orthodoxe dans la ville. Construite au XIXe siècle, cette magnifique cathédrale se distingue par son haut clocher et ses cinq dômes majestueux. C’est un symbole de la richesse architecturale et spirituelle de Sarajevo. En tant que première construction non musulmane de la ville, elle témoigne de l’histoire multiculturelle et du patrimoine religieux diversifié de Sarajevo. L’intérieur de la cathédrale et est orné de fresques et d’icônes délicatement réalisées.

Le Tunnel de Sarajevo (Tunnel de l’espoir)

L’un des sites les plus importants de Sarajevo est le Tunnel de Sarajevo. Mais sa distance nécessite deux trajets en transports en commun, prenant plus d’une heure. Optez pour une visite guidée incluant le transport pour une expérience sans tracas. Ce tunnel, construit de 1992 à 1995 par des volontaires bosniaques sous la direction de Nedzad Brankovic et Fadil Sero, était vital pour le sauvetage des civils et l’acheminement de l’aide humanitaire. Reliant Dobrinja et Butmir, il incarne une part tragique de l’histoire de Sarajevo.

Le pont Latin

Sarajevo est traversée par la rivière Miljacka, ornée de plusieurs ponts, mais aucun n’est aussi emblématique que le pont Latin. D’origine ottomane, ce pont en pierre et plâtre, avec ses quatre arches et ses trois solides piliers, offre non seulement une vue pittoresque mais aussi une signification historique profonde. C’est sur ce pont que l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, a eu lieu le 28 juin 191. Ce fut un événement déclencheur de la première guerre mondiale. Aujourd’hui, le Pont Latin reste un rappel tangible de l’histoire tumultueuse de Sarajevo.

La Flamme éternelle à Sarajevo

Pour conclure votre journée de découverte à Sarajevo de manière mémorable, dirigez-vous vers la Flamme éternelle (Vje?na vatra). Allumée le 6 avril 1946, cette flamme ne s’est jamais éteinte. Elle représente la mémoire vivante et le respect éternel envers ceux qui ont combattu pour la liberté de la ville. La Flamme éternelle rappelle également le riche passé de Sarajevo et son évolution vers une ville moderne et cosmopolite.

Jour 3 : Exploration autour de Sarajevo

Pour une troisième journée d’exploration autour de Sarajevo, en dehors des sentiers battus, voici des activités et des sites qui promettent des expériences uniques et enrichissantes.

La piste de Bobsleigh de Sarajevo

En plus de son riche passé culturel et historique, Sarajevo révèle des expériences uniques liées à son héritage olympique. La visite incontournable de la piste de bobsleigh, érigée pour les Jeux Olympiques d’hiver de 1984, en est un exemple. Nichée sur les flancs de la montagne de Trebevi?, à quelques kilomètres du centre-ville, cette attraction offre un voyage captivant dans le temps.

Les pyramides de Bosnie à Visoko

À seulement 30 kilomètres de Sarajevo, Visoko abrite ce que certains prétendent être les plus anciennes pyramides construites par l’homme. La « Pyramide du Soleil » serait la plus grande et la plus impressionnante. La région offre de belles randonnées, des points de vue spectaculaires, et un musée passionnant dédié aux découvertes archéologiques locales

La ville de Mostar et le Pont Stari Most

Mostar, célèbre pour son pont ottoman Stari Most, est une ville qui symbolise le mélange des cultures orientales et occidentales. Le pont, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un chef-d’œuvre de l’architecture islamique et un lieu chargé d’histoire. La visite de Mostar offre également l’occasion d’explorer ses ruelles pittoresques, ses maisons traditionnelles et ses marchés animés.

La ville de Po?itelj

Sur la route de Mostar, la ville fortifiée de Po?itelj est un arrêt incontournable. Ce village ottoman bien préservé vous transporte dans le passé avec ses maisons en pierre. Avec sa mosquée historique et sa forteresse, elle offre une vue imprenable sur la vallée de la Neretva. Po?itelj est un exemple remarquable de l’architecture médiévale et ottomane en Bosnie-Herzégovine.

Conseils pour un week-end réussi à Sarajevo

Sarajevo attire de nombreux visiteurs tout au long de l’année. Pour profiter pleinement de votre séjour, une bonne préparation s’impose.

Où dormir à Sarajevo ?

Pour choisir votre hébergement à Sarajevo, la ville offre une gamme variée d’options adaptées à tous les budgets. Pour être au plus près des attractions historiques et culturelles, optez pour un séjour dans le quartier de Baš?aršija, le cœur historique de Sarajevo. Ici, vous trouverez des hôtels de charme, des appartements en location, et des auberges de jeunesse qui permettent un accès facile aux principaux sites touristiques. Pour ceux qui cherchent un peu plus de tranquillité tout en restant à proximité de la ville, envisagez les quartiers résidentiels comme Ilidža, offrant des séjours plus paisibles au sein de la nature.

Où Sortir à Sarajevo ?

La vie nocturne de Sarajevo est aussi riche et variée que son histoire. Le quartier de Baš?aršija regorge de cafés traditionnels où vous pourrez déguster un authentique café bosnien. Pour une soirée animée, dirigez-vous vers les nombreux bars et clubs situés dans le centre-ville. Notamment autour de la rue Ferhadija et la rue Titova. Les amateurs de musique live apprécieront les pubs et les salles de concert. Ne manquez pas de visiter Zlatna Ribica, un bar unique en son genre pour son ambiance et sa décoration vintage. Ou encore le Club Cinemas Sloga, un lieu incontournable pour les amateurs de concerts live. Et pour une expérience plus locale, assistez à une soirée Sevdalinka, musique traditionnelle bosnienne, dans l’un des nombreux établissements de la ville.

Où manger à Sarajevo ?

Sarajevo est un paradis pour les gourmands, offrant une cuisine riche et variée qui reflète le mélange des cultures de la ville. Pour une expérience authentique, dirigez-vous vers les restaurants et stands de Baš?aršija. Vous pourrez déguster des spécialités locales comme le ?evapi, le burek, ou le pita. Ne manquez pas de visiter ?evabdžinica Željo, l’un des endroits les plus réputés pour les ?evapis.

Quel moyen de transport privilégier durant votre séjour ?

Sarajevo est une ville relativement compacte, où de nombreux sites d’intérêt sont accessibles à pied. Pour les distances plus longues, le réseau de tramways et de bus de la ville offre une couverture étendue et est un moyen économique de se déplacer. Pour découvrir les environs de Sarajevo, envisagez la location d’une voiture ou l’utilisation de taxis abordables. Cela vous permettra d’explorer des sites comme le tunnel de l’espoir ou la montagne de Trebevi? en toute liberté.

Conseils bonus pour les visiteurs

Sarajevo est une ville où coexistent différentes religions et cultures. Lors de la visite de lieux de culte, comme les mosquées, il est important de respecter les coutumes locales. Pour les hommes et les femmes, cela signifie porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Les femmes sont également encouragées à se couvrir la tête avec un foulard lors de l’entrée dans une mosquée.

Bien que le bosnien soit la langue officielle, de nombreux habitants de Sarajevo parlent également l’anglais, surtout dans les zones touristiques. Apprendre quelques mots de base en bosnien, comme « hvala » (merci) et « dobar dan » (bonjour), sera très apprécié par les locaux.

Bonus vidéo : Explorez Sarajevo avec les coups de cœur d’un Youtubeur !

En plus de notre sélection, cette vidéo vous offre un regard unique sur la ville et vous inspire pour votre prochaine escapade.