Visiter Tirana en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Tirana, la métropole énergique de l’Albanie, révèle un mélange captivant d’histoire et de culture. Malgré ses premières impressions peu attrayantes, cette ville offre une expérience enrichissante à ceux qui prennent le temps de l’explorer. Des vestiges des périodes arabe et ottomane se dressent à côté de magnifiques édifices chrétiens et de structures de style occidental. Cette diversité architecturale témoigne de l’histoire riche et complexe de la ville. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur de culture ou simplement avide de nouvelles expériences, Tirana vous promet un week-end mémorable. Ce guide détaillé vous conduira à travers les points forts de la ville et de vous immerger pleinement dans l’atmosphère dynamique de la capitale albanaise.

Jour 1 : Découverte historique et culturelle

Dès votre arrivée, laissez-vous captiver par le mélange envoûtant de charme architectural et d’énergie palpable de Tirana. Cette ville vous invite à explorer ses sites emblématiques dès le premier instant.

La Place Scanderbeg

Commencez votre découverte de Tirana en vous rendant sur la place Skanderbeg, au cœur de la ville. Entourée de bâtiments historiques remarquables, cette place emblématique a été le témoin d’événements marquants de l’histoire de Tirana. C’est le point central de votre début de journée, avant de partir explorer les merveilles que Tirana vous réserve.

La Tour Horloge

Dirigez-vous vers la Tour de l’Horloge, l’un des monuments phares de Tirana. Grimpez ses 90 marches dès l’ouverture pour éviter les longues files d’attente. Une fois au sommet, vous serez récompensé par une vue spectaculaire sur la vieille ville. Ne manquez pas de capturer ce moment avec une photo devant le célèbre panneau « I Love Tirana », situé près du Palais de la Culture.

La mosquée Et’hem Bey

Sur la place Skanderbeg, laissez-vous captiver par les vestiges évocateurs de l’époque ottomane, en particulier la mosquée Et’hem Bey. Considérée comme un joyau de l’architecture islamique en Albanie, cette mosquée est l’un des bâtiments les mieux préservés du pays. Ses murs ornés de peintures murales détaillées racontent une histoire riche et fascinante. Bien qu’elle n’ait pas d’horaires d’ouverture officiels, la mosquée est fermée au public pendant les heures de prière.

La cathédrale de la Résurrection du Christ

À quelques pas de la mosquée se trouve la cathédrale de la Résurrection du Christ. Elle est classée parmi les trois plus grands lieux de culte orthodoxes au monde. Son dôme central s’élève à une hauteur impressionnante de 32 mètres, tandis que le clocher dépasse les 40 mètres. À l’intérieur, laissez-vous émerveiller par les précieuses mosaïques qui dépeignent des moments historiques et religieux.

Le musée national d’histoire de Tirana

Qui dit exploration urbaine, dit inévitablement visite du musée d’histoire. En tant que plus grand musée du pays, il abrite des collections archéologiques riches ainsi qu’une multitude d’icônes. Entouré de sites emblématiques de l’ère communiste, le musée est essentiel pour comprendre l’histoire de ce pays balkanique.

Le Bazar de Tirana (Pazari i Ri)

À quelques pas de la place Skanderbeg se trouve le Bazar de Tirana. Ce quartier est également appelé en albanais le nouveau marché Pazari i Ri. C’est un quartier animé et coloré, idéal pour se promener. Ce marché vivant offre un aperçu coloré de la vie locale et constitue une escale idéale pour une pause déjeuner authentique. La place du marché central est entourée de façades colorées, de cafés et de restaurants où vous pourrez vous détendre après avoir exploré le marché.

La Pyramide de Hoxha

Après avoir exploré le vibrant Bazar de Tirana, traversez la rivière Lana et empruntez une courte promenade d’environ 10 minutes jusqu’à la pyramide de Hoxha. Ce monument emblématique est l’un des symboles les plus controversés de Tirana. Il rappelle notamment la période communiste de l’Albanie.

Le boulevad Deshmoret et Kombit

Après avoir capturé quelques souvenirs près de la pyramide et fait retentir la cloche de la paix, promenez-vous le long du Bulevardi Deshmoret et Kombit, le boulevard le plus célèbre de la ville. Avec ses boutiques animées et ses clubs branchés, c’est l’endroit idéal pour siroter un verre ou dénicher le souvenir parfait lors d’une séance de shopping.

Le bloc (Blloku)

Terminez votre journée en découvrant le quartier Blloku, autrefois réservé à l’élite politique. Aujourd’hui, il est transformé en un véritable centre d’animation avec ses cafés, boutiques et bars animés. C’est devenu un lieu de rassemblement prisé des jeunes albanais avec ses rues colorées et son charme. Il offre ainsi une multitude d’options pour dîner et prendre un verre, chacune avec sa touche d’originalité.

Opéra et Ballet National

Une alternative élégante pour votre soirée est l’Opéra et Ballet National. Il est situé à proximité, idéal pour admirer l’architecture tout en appréciant un spectacle raffiné. Si le temps le permet, pourquoi ne pas assister à une représentation pour une expérience culturelle inoubliable ?

Jour 2 : Découverte culturelle

La deuxième journée de votre voyage sera entièrement dédiée à l’exploration de l’art et de l’histoire.

La cathédrale Saint-Paul

Pour cette deuxième journée à Tirana, ne manquez pas la majestueuse cathédrale Saint-Paul. Elle est réputée pour être l’un des édifices religieux les plus modernes de la ville. Son architecture contemporaine se distingue par l’utilisation de formes symboliques. Telles que le triangle et le cercle, représentant respectivement la Trinité et l’Éternité de Dieu.

Le parc Rinia

Après votre visite, rendez-vous au parc Rinia, un petit coin de verdure au cœur de la vieille ville. Il est accessible à pied depuis le centre-ville, au sud de la ville, à proximité de l’université de Tirana. Ce parc immense offre une atmosphère paisible et agréable, avec un vaste lac artificiel, une église et même un palais présidentiel nichés à l’intérieur.

Et si vous voyagez en famille, ne manquez pas de visiter le zoo et le jardin botanique situés à l’extrémité sud du parc.

Exploration des Bunkers : Bunk’Art 1 et 2

Le Bunk’Art 1 est un ancien bunker transformé en musée dédié au régime totalitaire d’Enver Hoxha. Malgré son éloignement du centre-ville, cette visite nécessite un peu plus de temps, mais elle vaut vraiment la peine. Toutefois, veuillez noter que ce lieu peut être assez impressionnant pour les enfants et déconseillé aux personnes claustrophobes.

Pour une alternative plus pratique, Bunk’Art 2 est également une option intéressante. Situé à deux pas de la place Skanderberg, ce bunker transformé en musée offre une exposition tout aussi captivante sur la dictature albanaise.

La Maison des Feuilles

La Maison des Feuilles est l’ancien siège de la Sigurimi et aujourd’hui est devenu un musée incontournable depuis sa reconversion en 2017. Ce lieu revêt une importance capitale pour comprendre l’ampleur de l’espionnage massif de la population durant la dictature. Les différentes salles d’exposition regorgent de matériel d’écoutes téléphoniques, d’appareils photographiques et de micro miniatures. Ces murs témoignent également de nombreux interrogatoires sous la torture et d’exécutions sans procès.

Dîner traditionnel et vue magique

Tirana, avec son mélange unique de tradition et de modernité, offre des expériences nocturnes inoubliables. Pour une soirée vraiment spéciale, pourquoi ne pas participer à un événement culturel albanais. Comme une performance de danse traditionnelle ou un concert de musique folklorique dans l’un des théâtres de la ville ? Les événements varient selon la saison, donc vérifiez le programme culturel de la ville avant votre visite.

Une autre option serait de dîner dans un restaurant panoramique, comme le Sky Club au sommet de la Tour de Tirana. Il offre une vue à 360 degrés sur la ville illuminée.

Jour 3 : Nature et découverte

Pour ceux qui cherchent à s’évader des sentiers battus et à explorer les environs de Tirana, voici quelques suggestions d’excursions qui promettent aventure et découvertes uniques, loin de l’agitation de la capitale.

Berat

Un peu plus loin, à environ deux heures de route de Tirana, se trouve Berat, surnommée la « ville aux mille fenêtres » et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Berat est réputée pour son architecture ottomane unique et ses ruelles pavées. La visite du château de Berat offre non seulement une plongée dans l’histoire, mais aussi des vues panoramiques sur les toits de la ville et la rivière Osum.

Le Canyon de Erzen

Pour les amateurs d’aventure et de nature, le canyon de Erzen, à environ une heure de Tirana, est une évasion parfaite. Ce site moins connu est idéal pour la randonnée, le canyoning, ou simplement pour profiter de la tranquillité de la nature. Les eaux claires et les formations rocheuses offrent un cadre spectaculaire pour les activités de plein air.

Le lac Bovilla

Le lac Bovilla accueille les voyageurs à la recherche de tranquillité près de Tirana, en Albanie. Les visiteurs profitent de paysages époustouflants et d’une nature préservée. Cet endroit offre une pause relaxante, idéale pour échapper au rythme rapide de la ville. Des activités comme la randonnée permettent de découvrir la beauté environnante. Le lac Bovilla représente une destination parfaite pour se reconnecter avec la nature.

Le Mont Dajti

Pour une dernière journée inoubliable, montez au mont Dajti en empruntant le téléphérique Dajti Express. il est accessible en bus depuis la Tour de l’horloge, pour un voyage de 15 minutes. Et il offre des vues à couper le souffle sur Tirana depuis plus de 1000 mètres d’altitude. Une fois arrivé, une variété d’activités vous attend : de la randonnée à l’équitation, en passant par la visite du château de Dajti si vous disposez d’une journée entière. Profitez sinon d’un pique-nique dans un cadre bucolique avec une vue panoramique sur Tirana. Découvrez ensuite les sentiers, les activités et les terrasses panoramiques de la région, surnommée le balcon naturel de Tirana. De plus, il offre également un parc d’aventure, un centre de sports extrêmes incluant le parapente et un terrain de paintball pour les plus aventureux.

Conseils de voyage pour Tirana

Pour un séjour réussi, il est utile de connaître les meilleures périodes pour visiter, comment se déplacer facilement dans la ville, et quelques astuces pour économiser.

Où sortir à Tirana ?

Pour les amateurs de soirées vibrantes, Tirana ne déçoit pas. Le quartier de Blloku est le cœur battant de la vie nocturne de la capitale. Il est aujourd’hui le rendez-vous des noctambules. Bars, clubs et lounges s’y côtoient, offrant une ambiance électrique jusqu’au petit matin. Pour une soirée typiquement albanaise, rendez-vous au Radio Bar, où la musique live vous plonge dans l’atmosphère locale. Les amateurs de jazz apprécieront le Hemingway Tirana, un établissement qui propose des concerts dans une ambiance feutrée. Ne manquez pas de goûter à la rakija locale pour vivre une expérience authentique.

Où manger à Tirana ?

Tirana regorge de restaurants où découvrir la cuisine albanaise, mélange savoureux d’influences ottomanes, italiennes et grecques. Le quartier de Blloku, encore lui, offre une variété de restaurants proposant des spécialités locales comme le byrek ou le tave kosi. Pour une expérience culinaire inoubliable, visitez Era, une chaîne de restaurants bien aimée des locaux pour ses plats traditionnels revisités. Si vous cherchez quelque chose d’unique, rendez-vous sur la rue Rruga Murat Toptani, où le restaurant Mullixhiu propose une interprétation moderne de la cuisine albanaise, avec des ingrédients directement issourcis de fermes locales.

Où dormir à Tirana ?

Pour votre séjour à Tirana, le choix de l’hébergement dépend de vos préférences et de votre budget. Le centre-ville, notamment autour de la place Skanderbeg, offre un accès facile aux principaux sites touristiques et une variété d’options, des hôtels de luxe aux plus économiques. Pour une expérience plus authentique, envisagez un séjour dans une des maisons d’hôtes ou des appartements de la rue Rruga Kavajes, où vous pourrez vivre comme un local. Pour ceux qui cherchent le calme tout en restant à proximité de l’animation, le quartier autour du parc du Grand Lac de Tirana est idéal. Vous y trouverez des hôtels avec vue sur le lac, offrant une échappatoire paisible après une journée de visite ou de festivités.

Conseils pratiques pour visiter les lieux saints

Lors de la visite de ces lieux de culte, il est essentiel de respecter les règles religieuses en vigueur. Pour les mosquées, retirez vos chaussures avant d’entrer, et les femmes doivent se couvrir la tête et le corps. Quant aux cathédrales, veillez à ne pas porter de débardeurs ou de shorts, et gardez toujours un sweat-shirt à portée de main pour vous couvrir si nécessaire. En suivant ces directives simples, vous manifestez votre respect envers la foi et la culture locales.

Comment arriver à Tirana ?

La voie aérienne est la plus directe, avec des vols depuis la France pour moins de 200€. L’aéroport est à courte distance du centre-ville, facilement accessible par bus ou taxi. Alternativement, l’Albanie s’intègre parfaitement dans un road trip balkanique, avec des liaisons en bus depuis le Monténégro ou la Macédoine du Nord. Un ferry depuis l’Italie offre aussi une belle entrée maritime.

Quand visiter Tirana ?

Mars et avril sont des mois idéaux pour explorer Tirana, avec une météo clémente et moins de touristes. C’est le moment parfait pour découvrir non seulement la capitale mais aussi la côte Adriatique, où le temps est agréable pour les balades et même la baignade.

Monnaie et paiements

L’Albanie n’étant pas membre de l’Union Européenne, la monnaie locale est le LEK. Bien que l’euro soit parfois accepté, il est conseillé de disposer de LEK pour les dépenses quotidiennes. Un peu de change avant le départ peut s’avérer pratique, surtout pour les transports et les petits achats.

