Visiter Brighton en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Brighton, souvent comparée à Deauville pour les Parisiens, fascine par son excentricité et son originalité. Cette station balnéaire de renom offre une échappée dépaysante, à seulement une heure de train de la tumultueuse capitale britannique. Acclamée comme la « capitale LGBT » du Royaume-Uni, Brighton déborde d’un esprit ouvert et cosmopolite, malgré sa taille modeste. Brighton, avec son ambiance bohème et ses plages iconiques, est la destination idéale pour une évasion rapide du quotidien. Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable à Brighton et découvrez ses incontournables.

Jour 1 : Le cœur de Brighton

Dès votre arrivée, plongez au cœur de l’essence de Brighton. Voici les incontournables à découvrir pour votre première journée de visite.

Royal Pavillon

Pour débuter votre journée, découvrez l’incontournable Royal Pavilion. Ce monument emblématique de Brighton offre une expérience visuelle unique. Vous serez fasciné par son style architectural asiatique/indien qui contraste avec les bâtiments victoriens environnants. Vous pouvez également visiter l’intérieur du Royal Pavilion, qui était autrefois une résidence royale. Avec ses dômes en forme de bulbe et ses flèches de grès, elle rappelle un peu le Taj Mahal. Construit au XIXe siècle, ce palais élégant était le lieu de retraite du prince de Galles pour divertir ses amis. Bien que la famille royale n’y réside plus, vous pouvez toujours explorer les salles de bal et de banquet somptueuses.

VOIR AUSSI : Visiter Londres en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Brighton Museum and Art Gallery

Le Brighton Museum and Art Gallery, niché dans le cœur culturel de Brighton à côté du Royal Pavilion, est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs d’art et d’histoire. Elle offre une riche diversité de collections. Allant de l’art contemporain à l’histoire ancienne, en passant par la mode, les arts décoratifs et l’ethnographie. Sa conception architecturale, qui reflète l’extravagance et l’éclectisme du Royal Pavilion, crée un cadre fascinant pour explorer les expositions variées qui célèbrent à la fois le patrimoine local et les cultures mondiales.

The Lanes et North Laine

Ne manquez pas l’exploration des quartiers des Lanes et de North Laine à Brighton. Ces quartiers sont célèbres pour leurs boutiques indépendantes, leurs cafés et leur art de rue. Les ruelles pittoresques des Lanes vous séduiront avec leur architecture, leurs couleurs et leurs pavés. À North Laine, plongez dans l’atmosphère branchée de Brighton, avec ses cafés, pubs et boutiques indépendantes. Vous y trouverez une multitude d’endroits pour savourer un café, déguster un repas ou faire du shopping, quel que soit votre budget.

Brighton Dome

Le Brighton Dome, un lieu de représentation chargé d’histoire ayant accueilli d’importants événements culturels, est un incontournable. Avec son emplacement près des jardins du Royal Pavilion, le Brighton Dome Concert Hall, majestueux théâtre de style victorien, offre une vaste gamme de divertissements. Connu pour ses concerts et ses spectacles de stand-up, ses trois scènes différentes garantissent une expérience variée pour tous les publics. De plus, durant tout le mois de mai, le Brighton Dome présente de nombreux spectacles captivants dans le cadre du Brighton Fringe Festival.

King’s Road

Pour une pause gourmande incontournable, faites un arrêt sur King’s Road ! Avec une vue imprenable sur la mer, cette destination offre une variété de choix, des charmants bistrots aux élégants restaurants de fruits de mer.

British Airways i360

Un incontournable pour une vue panoramique à couper le souffle est le British Airways i360. Cette tour d’observation de 162 mètres offre des vues panoramiques à 360 degrés sur la ville et la côte. Conçue par les créateurs du London Eye, la capsule peut accueillir jusqu’à 200 personnes, offrant ainsi une expérience spacieuse et confortable.

VOIR AUSSI : Le Glamping de luxe : quand nature et confort se rencontrent

Blaker Street

Dans un autre coin de Brighton, loin de l’agitation du centre-ville, se trouve Blaker Street, réputée pour ses charmantes maisons colorées. Loin de l’ambiance de Notting Hill à Londres, cette rue offre une expérience tout aussi pittoresque.

Brighton Beach et les cabines de plage

Pour une expérience inoubliable à Brighton, ne manquez pas de passer une fin d’après-midi à Brighton Beach et d’explorer les célèbres cabines de plage ! C’est une activité emblématique de la ville et un souvenir incontournable de votre séjour. Quoi de mieux qu’un coucher de soleil au bord de l’eau ? Si vous avez la chance d’avoir du beau temps pendant votre séjour à Brighton, ne manquez pas cette expérience unique !

Le Brighton Palace Pier

Pour conclure cette première journée de découverte, ne manquez pas une visite au Brighton Palace Pier. Symbole emblématique de la ville, cette jetée inaugurée en 1899 offre une atmosphère festive et divertissante. Avec ses manèges à sensations, ses arcades et ses stands de nourriture variée, elle séduit les visiteurs de tous âges. Promenez-vous le long de la jetée et profitez des vues saisissantes sur la plage de Brighton, illuminée chaque soir et fièrement arborant le drapeau britannique.

VOIR AUSSI : 5 façons de profiter de la Côte d’Opale en famille

Jour 2: Culture, nature et histoire

Pour votre deuxième journée à Brighton, voici un itinéraire pour découvrir la culture, la nature et l’histoire de la ville.

Preston Park

Commencez votre journée à Brighton par une visite à Preston Park, le plus grand parc de la ville. Avec ses vastes pelouses verdoyantes, son charmant jardin de roses et ses installations sportives. Les familles trouveront leur bonheur dans l’aire de jeux pour enfants. Tandis que les amateurs d’histoire seront captivés par le chalet Rotunda, un bel exemple d’architecture victorienne. Preston Park est également le théâtre de nombreux événements communautaires tout au long de l’année avec des concerts en plein air aux festivals.

Booth Museum of Natural History

À Brighton, les musées ne sont pas légion, mais le Booth Museum of Natural History vaut largement le détour. Fondé en 1874 par l’ornithologue Edward Thomas Booth, ce musée offre une plongée captivante dans le monde naturel. Avec plus de 500 000 spécimens, des oiseaux aux fossiles, en passant par les papillons et les animaux éteints comme le dodo, chaque exposition éveille la curiosité et raconte une histoire.

Seven Dials

Le quartier de Seven Dials, véritable joyau caché de Brighton, se distingue comme le lieu idéal pour une pause déjeuner pittoresque au cœur de la ville. Connu pour son carrefour emblématique où sept rues convergent autour d’un rond-point orné d’un pilier historique, ce quartier vibre d’une atmosphère bohème et accueillante. Ses cafés charmants et ses petites boutiques indépendantes offrent une expérience culinaire et de shopping unique, loin de l’agitation des grandes chaînes. Ici, chaque établissement a sa propre personnalité, proposant des menus innovants et des articles originaux qui reflètent l’esprit créatif de Brighton.

VOIR AUSSI : Vacances dans les Côtes-d’Armor en Bretagne : top 23 lieux à visiter

Hove et ses beach huts

Lorsque vous êtes à Brighton, la plage appelle inévitablement, et c’est une invitation que vous ne pouvez pas refuser ! Hove, une extension paisible du littoral animé de Brighton, offre une expérience balnéaire tout à fait différente. Les cabines de plage colorées qui bordent le front de mer sont de véritables emblèmes de la culture balnéaire britannique. Elle offre un contraste apaisant avec l’agitation de Brighton Beach.

L’église Saint-Nicolas

Ne manquez pas de visiter la plus ancienne église de Brighton, un havre de paix et un chef-d’œuvre architectural. Ce monument historique offre non seulement un moment de tranquillité loin de l’agitation de la ville, mais aussi l’opportunité d’admirer l’art et l’histoire qui se cachent derrière ses murs séculaires.

Undercliff Walk

Une activité à ne pas manquer lors de votre deuxième journée à Brighton est une balade sur le Undercliff Walk, qui débute depuis la Marina de Brighton. Cette promenade d’environ 5 kilomètres longe la Manche au pied des falaises calcaires de la côte.

West Street

Pour conclure votre escapade de deux jours à Brighton en beauté, une immersion dans la vie nocturne animée de West Street s’impose. Cœur battant des sorties nocturnes de la ville, cette rue regorge de pubs et de bars à l’ambiance éclectique, promettant une soirée mémorable pour tous les goûts. De l’authentique pub irlandais Molly Malones au branché bar à cocktails Revolution, sans oublier l’ambiance survoltée du Bedrock, chaque établissement offre une expérience unique. West Street peut être animée, surtout le week-end, mais les ruelles voisines comme Middle Streetoffrent des endroits plus paisibles pour ceux en quête d’une soirée tranquille.

VOIR AUSSI : Château d’Europe : Les 5 joyaux architecturaux les plus beaux d’Europe

Jour 3 : Les alentours de Brighton

Il est temps de s’immerger dans la beauté naturelle et les mystères qui entourent Brighton. Aujourd’hui, vous vous aventurerez au-delà des limites de la ville pour explorer les magnifiques paysages et les curiosités historiques de la région.

Les Seven Sisters

Les Seven Sisters sont un site naturel emblématique de la côte sud de l’Angleterre, caractérisé par une série de sept falaises de craie blanche s’élevant majestueusement au-dessus de la mer. Ces formations spectaculaires offrent des panoramas à couper le souffle, idéaux pour la randonnée, l’observation des oiseaux et la contemplation de la nature sauvage. Les Seven Sisters offrent des vues spectaculaires pour une promenade vivifiante ou un coucher de soleil inoubliable. Explorer ces falaises imposantes est un incontournable pour les amoureux de la nature en visite en Angleterre.

Le parc national des South Downs

Le parc national des South Downs, qui borde cette région, est un véritable paradis pour les amateurs de plein air. Avec ses collines ondulantes et ses vallées verdoyantes, il offre des possibilités infinies pour la randonnée, le vélo et l’observation de la nature. Que vous souhaitiez vous aventurer sur les sentiers pittoresques ou simplement profiter de la beauté naturelle, les South Downs sont une destination incontournable pour tous les amoureux de la nature.

Lewes

Située à une courte distance de Brighton, à seulement 15 minutes en train, Lewes se présente comme une escapade idéale pour ceux qui cherchent à enrichir leur séjour avec une touche d’histoire et de charme local. Cette ville de marché pittoresque, avec son riche héritage, vous invite à explorer son château normand qui domine le paysage, offrant des vues imprenables sur les South Downs. Lewes est également célèbre pour la Harvey’s Brewery, la plus ancienne brasserie du Sussex, où vous pouvez savourer des bières artisanales primées et vous plonger dans la culture brassicole locale.

VOIR AUSSI : Agence de voyages classique ou en ligne : comment faire son choix ?

Arundel

Pour compléter votre exploration de la région, ne manquez pas Arundel lors de votre troisième jour. Nichée un peu plus loin de Brighton, cette ville est célèbre pour son imposant château médiéval dominant la ville, entouré de jardins magnifiques. Outre son château emblématique, Arundel abrite la splendide cathédrale d’Arundel, un chef-d’œuvre d’architecture gothique offrant une ambiance paisible et majestueuse. Flânez dans les rues de la ville pour découvrir ses galeries d’art mettant en valeur l’art local et contemporain, ainsi que ses charmants cafés, parfaits pour une pause gourmande dans un cadre enchanteur.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Brighton

Pour un week-end mémorable à Brighton, cette ville balnéaire vibrante située au sud de l’Angleterre, un peu de préparation peut vous aider à tirer le meilleur de votre séjour.

Où dormir à Brighton ?

En raison de la popularité de Brighton, les tarifs d’hébergement peuvent varier, rendant la sélection d’un lieu de séjour stratégique. Il est préférable de choisir un hôtel bien situé, à proximité des attractions majeures telles que la plage et la British Airways i360, ainsi que du centre-ville animé. Cela permet une exploration facile à pied et une immersion totaledans l’ambiance dynamique de Brighton. Les auberges de jeunesse dans le centre-ville offrent une option économiquepour ceux qui privilégient la commodité. Tandis que Kemptown, avec son ambiance décontractée et son accès à la mer, convient à ceux qui recherchent tranquillité et proximité avec les activités balnéaires.

Où sortir à Brighton ?

La vie nocturne à Brighton offre une multitude d’options excitantes, avec des quartiers et des rues animés à explorer. Pour une soirée typiquement britannique, rendez-vous au Mesmerist dans les Lanes, où une ambiance rétro et des performances live vous attendent. Si vous préférez assister à des concerts, ne manquez pas Concorde 2. Il est situé près de la mer, qui propose des spectacles de groupes locaux et internationaux. Pour une expérience unique, dirigez-vous vers le Proud Cabaret Brighton à Kemptown, où vous pourrez profiter de dîners-spectacles dans une atmosphère rappelant les cabarets des années 1920. En explorant les rues animées comme North Laine ou Kemptown, vous découvrirez également une multitude de bars, pubs et clubs. Offrant une ambiance variée pour une nuit mémorable à Brighton.

VOIR AUSSI : Les 5 meilleurs quartiers de Londres à ne pas manquer

Où manger à Brighton ?

Lorsqu’il s’agit de se restaurer, Brighton regorge de choix alléchants. Pour déguster un traditionnel fish and chips, vous trouverez de nombreux établissements le long de la plage, offrant une vue pittoresque sur la mer. Si vous préférez une option plus végétarienne, explorez les ruelles animées de The Lanes. Vous découvrirez Terre à Terre, un restaurant proposant une cuisine inventive et délicieuse. Quant aux amateurs de viande ou de fruits de mer, rendez-vous près du Royal Pavilion pour découvrir The Coal Shed, connu pour sa cuisine raffinée et ses saveurs exquises.

Comment se rendre à Brighton ?

Pour rejoindre Brighton depuis Paris, plusieurs options s’offrent à vous. Le moyen le plus rapide est de prendre un vol pour Londres suivi d’un train pour Brighton. C’est un voyage totalisant environ 4 à 5 heures. Une alternative est l’Eurostar de Paris à Londres St Pancras. Puis prendre un train direct pour Brighton, pour un total d’environ 6 heures de voyage. Les budgets plus serrés peuvent considérer le bus, avec des services comme FlixBus reliant Paris à Londres. Puis une correspondance vers Brighton, bien que cette option soit la plus longue.

N’hésite pas à te laisser guider par ton intuition et à explorer au-delà de ce programme ! Avec ces conseils en tête, votre escapade à Brighton promet d’être à la fois relaxante et enrichissante. Vous laissant avec des souvenirs indélébiles de cette perle de la côte anglaise.

Bonus vidéo : Un petit vlog d’une youtubeuse qui nous emmène à Brighton !