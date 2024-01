Visiter Genève en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Genève, célèbre pour sa richesse moderne, réserve des surprises avec son patrimoine historique et sa nature luxuriante. Nichée entre le lac Léman et les Alpes, cette ville suisse est un carrefour de la diplomatie mondiale. Un séjour de trois jours permet de découvrir son harmonie entre l’ancien et le contemporain. Les visiteurs y trouvent un mélange d’activités culturelles et naturelles, avec des itinéraires variés pour explorer la ville et ses environs. Découvrez Genève, une destination qui allie élégamment histoire, nature et modernité.

Jour 1 : immersion historique et parcs verdoyants

Pour votre premier jour à Genève, partez à la découverte de la vieille ville et ses parcs.

La cathédrale Saint-Pierre

Commencez votre première journée à Genève par la visite de la Cathédrale Saint-Pierre. C’est un joyau historique situé au cœur de la vieille ville. Gravissez les 157 marches de la tour nord pour admirer une vue imprenable sur la ville et le lac Léman. Cette cathédrale, construite au XIIe siècle, illustre l’histoire religieuse de Genève, passant du catholicisme à la Réforme. À l’intérieur, vous découvrirez un espace dépouillé, fidèle à la spiritualité calviniste, et la Chapelle des Macchabées, étonnamment ornée.

Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre

Après votre visite de la Cathédrale Saint-Pierre, plongez plus profondément dans l’histoire en explorant le site archéologique situé juste en dessous. En parcourant ce lieu, vous voyagerez à travers différentes époques. Découvrant ainsi des artefacts et des structures qui témoignent du passé riche et complexe de Genève.

Maison Tavel

Incorporez une visite à la Maison Tavel dans votre première journée. Ce lieu historique, considéré comme la plus ancienne maison de Genève, a été transformé en un musée captivant. À l’intérieur, vous découvrirez la vie quotidienne des Genevois à travers les siècles.

Le musée international de la réforme

Poursuivez votre périple culturel en visitant le Musée International de la Réforme, situé à proximité de la Cathédrale Saint-Pierre. Ce musée dédié à l’histoire de la Réforme protestante offre un éclairage détaillé sur les événements et les figures clés de ce mouvement, notamment Jean Calvin.

La place du Bourg-de-Four

Continuez votre exploration de Genève en vous dirigeant vers la Place du Bourg-de-Four. Cette place, la plus ancienne de Genève, est chargée d’histoire et d’authenticité. Elle abritait le marché romain et reste aujourd’hui un lieu vibrant et plein de charme. Entourée de maisons anciennes pittoresques, la place a su conserver son atmosphère historique malgré la présence moderne de restaurants et de cafés.

Le parc des Bastions

Votre prochaine étape dans la vieille ville de Genève vous amène au Parc des Bastions, où se dresse le Mur des Réformateurs. Ce monument imposant, érigé en 1909, rend hommage à la Réforme protestante et à ses figures emblématiques, dont Jean Calvin. Construit contre les anciens murs de la ville datant du XVIe siècle, il représente un pan important de l’histoire religieuse de Genève.

La promenade de la Treille

Pendant votre premier jour à Genève, prenez un moment en début d’après-midi pour visiter la Promenade de la Treille. C’est la plus ancienne de la ville, célèbre pour son banc en bois de 120 mètres de long, et l’emblématique « marronnier officiel », qui annonce chaque printemps à Genève

Le Parc de La Grange

Le parc de La Grange est un véritable joyau naturel en bordure du lac Léman. Il se situe sur le Quai Gustave-Ador, à quelques pas du célèbre Jet d’Eau. Ce parc, le plus vaste de la ville, offre une expérience sereine et paisible. Explorez sa roseraie, la plus grande de Genève, déambulez parmi les ruines d’une villa romaine antique. Et enfin assistez à des représentations au Théâtre de l’Orangerie ou au Théâtre de Verdure, et peut-être même croiserez-vous des moutons qui paissent ici en été.

Le Parc des Eaux-Vives

Juste à côté du Parc de La Grange se trouve le Parc des Eaux-Vives, un autre trésor verdoyant en bord de lac. Vous découvrirez ici un espace bien aménagé, avec de vastes pelouses pour vous détendre à l’ombre des majestueux conifères. En prime, le parc abrite l’excellent restaurant Hôtel des Eaux-Vives, offrant une expérience culinaire de qualité.

Le Jet d’eau

Pour clore votre première journée à Genève, dirigez-vous vers le front de mer pour admirer le célèbre Jet d’Eau. Cette fontaine emblématique, propulsant un jet d’eau impressionnant à 140 mètres de hauteur, est un symbole incontournable de la ville. Le meilleur point de vue pour observer ce phénomène est la Promenade du Lac, située le long du côté sud du lac. Pour une expérience encore plus immersive, empruntez un taxi-bateau Mouette pour traverser le lac et vous rapprocher du jet.

Le quartier des Pâquis

Pour terminer votre journée après avoir visité le Jet d’Eau, une excellente option est de se rendre dans le quartier des Pâquis, situé non loin de là. Ce quartier est réputé pour sa diversité culturelle et sa population multiethnique. Il se distingue par son petit quartier rouge ainsi que par ses nombreux bars et restaurants. Le contraste entre les appartements luxueux au bord du lac et les bâtiments plus traditionnels et multiculturels donne au quartier un charme unique.

Jour 2 : Immersion culturelle et détente

Alors que la première journée vous a plongé dans l’histoire et les espaces verts de Genève, le deuxième jour est consacré à l’exploration culturelle et à la relaxation.

Les bains des Pâquis

Commencez votre journée à Genève en vous rendant aux Bains des Pâquis, un lieu emblématique de la ville. Vous y trouverez une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Ainsi que des installations de sauna, hammam et bain turc en hiver, et des activités nautiques en été. En été, vous pouvez passer une journée entière avec diverses activités, et en hiver, détendez-vous dans les saunas et les hammams.

Le monument Brunswick

Ensuite, partez à la découverte du Monument Brunswick, une œuvre architecturale néo-gothique qui rend hommage au duc de Brunswick. Il s’agit d’une réplique du tombeau de la famille Scaligeri à Vérone, érigée en l’honneur du duc de Brunswick. À sa mort en 1873, la fortune du duc a été léguée à la ville de Genève, à condition qu’il reçoive des funérailles grandioses et un monument en son nom.

Patek Philippe Museum

Pour ce deuxième jour, ajoutez le Patek Philippe Museum à votre itinéraire. Ce musée est un incontournable pour les passionnés de montres et d’horlogerie. Il présente une collection extraordinaire de montres, de pièces d’horlogerie et de documents relatifs à l’histoire de la haute horlogerie suisse.

Le quartier des Grottes

Explorez le quartier des Grottes, près de la gare de Genève, réputé pour ses bâtiments colorés et son architecture moderne, dont le célèbre « Les Schtroumpfs ». Ce quartier a évolué au fil des décennies, passant d’une réputation difficile dans les années 60 à une récente embourgeoisement. Toutefois, ce qui attire aujourd’hui les résidents et les visiteurs, ce sont les choix architecturaux audacieux des années 80.

L’horloge Fleurie

L’Horloge Fleurie de Genève est observable depuis la route qui longe le lac Léman, du côté des Alpes, en périphérie du Jardin Anglais. Cependant, si vous souhaitez capturer une photo de cette merveille, il est recommandé de faire une balade à pied le long des rives, en passant par les ponts, dont le plus proche est le pont du Mont-Blanc. Près du lac, à proximité du pont du Mont Blanc, vous découvrirez l’Horloge Fleurie, située en lisière du Jardin Anglais. Cette superbe montre est composée de 6 500 plantes de variétés différentes, formant une œuvre florale impressionnante.

Le palais des Nations

Visitez le Palais des Nations, le siège européen des Nations Unies, pour une expérience enrichissante. Il est deux fois plus vaste que le château de Versailles et accueille 2500 fonctionnaires de l’ONU ainsi que 25000 délégués annuellement. Une visite guidée permet d’en apprendre davantage sur son histoire et son importance dans les affaires internationales de Genève.

La sculpture Broken Chair

À proximité du Palais des Nations, vous trouverez la sculpture de la Broken Chair, un symbole puissant et poignant. Cette sculpture gigantesque représente une chaise brisée, évoquant le besoin de mettre fin à l’utilisation des mines antipersonnel dans le monde. Créée par l’artiste suisse Daniel Berset, la Broken Chair est un rappel puissant de l’engagement de Genève en faveur de la paix et des droits de l’homme. Elle a été érigée en 1997 pour coïncider avec la signature du Traité d’interdiction des mines antipersonnel à Ottawa.

Le Jardin Botanique

Pour conclure votre journée, rendez-vous au Jardin Botanique de Genève, un havre de paix et de verdure où vous pourrez vous ressourcer en pleine nature. Avec ses serres exotiques et son charmant jardin japonais, c’est l’endroit parfait pour se détendre. Le jardin botanique de Genève s’étend sur plusieurs hectares en bordure de la ville. Il offre une véritable diversité végétale avec plus de 16 000 espèces du monde entier, abritées dans différentes serres et jardins.

Le quartier de Carouge

Pour conclure votre deuxième journée à Genève, rendez-vous dans le quartier de Carouge, situé au sud du centre-ville. Autrefois une ville indépendante influencée par la culture italienne, Carouge dégage une atmosphère méditerranéenne unique. Explorez ses ruelles bordées de cafés, librairies et boutiques d’antiquités pour une expérience authentique. En tant que quartier bohème de Genève, Carouge offre également une vie nocturne animée avec une variété de restaurants, de cafés et de bars servant une délicieuse cuisine méditerranéenne, des plats internationaux et des spécialités suisses.

Jour 3 : Découverte et Aventure

Aventurez-vous dans les environs insolites de Genève pour une journée riche en découvertes et expériences inattendues.

La pointe de la Jonction à Genève

Pour une expérience insolite et proche de la nature, dirigez-vous vers la Pointe de la Jonction à Genève. Cette escapade vous emmènera dans le quartier La Jonction, du côté de la forêt, où vous trouverez des sentiers facilement accessibles. Ce qui rend cette visite vraiment spéciale, c’est d’assister à la rencontre des eaux turquoises du fleuve Rhône avec celles plus sombres de la rivière Arve.

Le Mont Salève

Le Mont Salève, surnommé le balcon de Genève, offre une vue panoramique imprenable sur la ville, le lac Léman et le Jura, faisant de cette excursion d’une journée depuis Genève une expérience inoubliable. Vous pouvez rejoindre le sommet en voiture, en téléphérique ou en marchant pour les plus aventureux. Un itinéraire détaillé est à votre disposition, y compris une promenade familiale au départ du sommet du téléphérique. Une fois au sommet, à 1100 mètres d’altitude, vous pourrez vous adonner à diverses activités telles que le parapente, la location de vélos les week-ends, ainsi que la luge et l’initiation au ski en hiver.

Atelier de Chocolat

Pour une expérience insolite, découvrez l’art de la chocolaterie suisse en participant à un atelier de chocolat. Genève, réputée pour son chocolat de qualité, offre cette expérience unique où vous apprendrez la fabrication du chocolat, de la fève à la tablette. Les ateliers de chocolat à Genève peuvent être trouvés dans plusieurs endroits de la ville.

Randonnée à vélo et baignade le long du lac Léman

Le lac Léman est connu pour ses eaux claires, invite à la détente et à la baignade pendant les mois d’été. Que vous soyez à la recherche d’une balade relaxante ou d’une aventure cycliste, les sentiers autour du lac sauront répondre à vos attentes.

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre week-end de 2 jours à Genève

Pour profiter pleinement de votre séjour à Genève, voici quelques conseils utiles pour votre visite.

Où se loger à Genève ?

À Genève, le choix du quartier pour votre séjour varie selon l’ambiance recherchée et votre budget.

Centre-Ville et Vieille Ville : Parfait pour ceux qui souhaitent être proches des attractions historiques et culturelles. Ces quartiers offrent une atmosphère animée et sont idéaux pour explorer les sites à pied.

: Parfait pour ceux qui souhaitent être proches des attractions historiques et culturelles. Ces quartiers offrent une atmosphère animée et sont idéaux pour explorer les sites à pied. Quartier des Nations : Idéal pour les voyageurs intéressés par les institutions internationales. C’est un quartier plus calme, adapté pour un séjour reposant.

: Idéal pour les voyageurs intéressés par les institutions internationales. C’est un quartier plus calme, adapté pour un séjour reposant. Eaux-Vives et Pâquis : Ces quartiers sont populaires pour leur vie nocturne et leur diversité culinaire. Ils offrent une expérience plus dynamique et cosmopolite.

: Ces quartiers sont populaires pour leur vie nocturne et leur diversité culinaire. Ils offrent une expérience plus dynamique et cosmopolite. Carouge : Connu pour son charme méditerranéen, Carouge est un quartier bohème avec des boutiques d’artisanat et des cafés.

Où sortir ?

Genève propose une variété de quartiers pour sortir, adaptés à différents styles de vie nocturne. Les familles préféreront le quartier bohème de Carouge pour son atmosphère tranquille et ses cafés. Les amateurs de vie nocturne animée trouveront leur bonheur dans le quartier des Pâquis, réputé pour ses bars et clubs diversifiés. Pour des sorties culturelles, le centre-ville et la vieille ville offrent théâtres, cinémas et spectacles. Enfin, pour une soirée élégante, la rue du Rhône et ses environs proposent des bars et restaurants haut de gamme

Où manger ?

À Genève, la scène culinaire reflète l’influence des cuisines française, allemande et italienne. Offrant une variété de plats riches en viandes, pommes de terre et fromages locaux. Pour une expérience authentique à prix abordable, explorez les restaurants et cafés près de l’université et le long du Boulevard de Saint-Georges. Pour une immersion dans la cuisine suisse traditionnelle, des établissements comme l’Auberge de Saviese ou Le Gruyérien sont recommandés, où vous pourrez savourer des spécialités telles que la fondue, le rösti et la raclette.

Le Geneva Pass

Le Geneva Pass est un excellent choix pour les visiteurs souhaitant découvrir Genève de manière économique et pratique. Ce pass offre un accès gratuit ou à tarif réduit à plus de 50 attractions et activités dans la ville pour une durée de 24, 48 ou 72 heures. Parmi les avantages du Geneva Pass, on trouve :

L’entrée gratuite à tous les musées et sites mentionnés dans ce guide.

Différentes visites guidées de la ville, que ce soit en petit train, en bus ou à pied.

Plusieurs croisières sur le Lac Léman.

Une heure de canoë ou une demi-heure de pédalo.

Des réductions sur de nombreuses activités et excursions, y compris des visites en Segway, du rafting sur l’Arve, et diverses escapades autour de Genève.

L’accès gratuit aux transports publics durant la validité du pass.

Pour acheter le Geneva Pass, vous pouvez le faire en ligne sur des sites officiels liés au tourisme à Genève.

Bonus Vidéo : Reportage Suisse sur les secrets de Genève