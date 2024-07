Les 10 plages incontournables d’Oahu, Hawaï

Hawaï est le 50e État des États-Unis. Il incarne un voyage de rêve avec ses paysages tropicaux extraordinaires et ses vues à couper le souffle. Au cœur de cet archipel, Oahu fascine par ses plages et ses eaux translucides. Elle attire tant les aventuriers des mers que les amateurs de farniente. Des spots de surf renommés comme Sunset Beach côtoient des étendues de sable doré moins connues. Offrant ainsi à chaque voyageur, quel que soit son style, la plage idéale. Honolulu, avec sa célèbre Waikiki, se distingue comme l’une des grandes destinations balnéaires mondiales. Les eaux entourant Oahu dévoilent des nuances de bleu éblouissantes, abritant des récifs coralliens regorgeant de vie marine. Préparez-vous à tomber amoureux de l’île d’Oahu avec notre sélection des 10 plages incontournables d’Oahu.

La Baie de Hanauma

Situé au sud-est d’Oahu, la Baie de Hanauma est notre premier arrêt de notre liste. C’est un paradis pour les amateurs de snorkeling. C’est l’endroit idéal pour observer une variété de poissons. Le tout, dans les récifs d’un ancien cratère volcanique en forme de fer à cheval. La réserve naturelle regorge de vie marine près de la plage. L’atmosphère sauvage de cette partie d’Oahu est préservée, sans grands bâtiments ou hôtels pour troubler la vue. Il y a seulement deux cabanes de sauveteurs et un stand où louer équipement de snorkeling. Pour atteindre la baie depuis Honolulu, de nombreuses navettes sont disponibles. Ou vous pouvez faire le trajet en voiture en environ 30 minutes depuis le centre-ville.

VOIR AUSSI : Voyage à Hawaï : que faire et visiter à Hawaï ?

Waikiki Beach

Waikiki Beach est probablement la plage la plus célèbre de Hawaï. Nichée à Honolulu, cette plage emblématique attire des foules de visiteurs en quête de vues panoramiques, d’activités nautiques excitantes et du confort urbain. Les vagues douces de Waikiki sont parfaites pour les débutants en surf. Tandis que les nombreux postes de secours assurent la sécurité des familles. Cette baie abrite certains des plus anciens hôtels de Honolulu et reste prisée des surfeurs pour ses grandes vagues les jours venteux.

Pour une expérience authentique à Hawaï, une visite à Waikiki Beach est incontournable lors de votre séjour sur l’île d’Oahu.

Lanikai Beach

Elle est classée parmi les plus belles plages d’Oahu et même du monde. Lanikai Beach attire également les amateurs de kayak et de paddleboard à la recherche de tranquillité et de vues imprenables sur les îles Mokulua. Située à côté de la paisible ville de Kailua sur la côte venteuse de l’île d’Oahu, c’est un véritable paradis d’un peu moins de 2 kilomètresde long. Le sable doré fin et profond, les eaux bleu turquoise et la présence de petites îles au large ajoutent une touche emblématique à vos souvenirs photographiques. En raison de sa beauté exotique, Lanikai est souvent bondée, surtout le week-end. Cependant elle reste l’une des destinations les plus prisées d’Hawaï pour les séances photo et la planche à voile.

Kailua Beach

Kailua Beach se situe à l’est de l’île d’Oahu et à proximité de Lanikai Beach. C’est une destination incontournable parmi les plages d’Oahu. C’est le lieu parfait pour le kitesurf, la planche à voile et le kayak. De plus avec ses installations de pique-nique et aires de jeux, idéales pour les familles. Cette plage attire souvent des Marines en raison de sa proximité avec une base militaire. Elle est plus grande que Lanikai et offre également des eaux cristallines parfaites pour profiter du climat tropical. À quelques minutes de Lanikai, le Kailua Beach Park est une autre perle d’Oahu.

Sunset Beach

Sunset Beach est le lieu parfait pour une journée entière de détente sur le sable. Cette plage étendue offre de vastes espaces, des équipements de plage et plusieurs restaurants à proximité. Rendant chaque visite mémorable malgré l’heure de route depuis Honolulu. Renommée pour ses vagues spectaculaires et les compétitions internationales qu’elle accueille, Sunset Beach offre en été des eaux plus calmes idéales pour la baignade et le snorkeling.

VOIR AUSSI : Surf : comment savoir si les vagues sont bonnes pour surfer selon mon niveau ?

Sandy Beach

Sandy Beach se situe sur la pointe sud-est de l’île. C’est un véritable paradis pour les surfeurs. Cette plage isolée se trouve à une demi-heure de route d’Honolulu et est accessible en bus ou en taxi. Connue pour ses vagues puissantes, elle attire les bodyboarders locaux et les surfeurs de tous niveaux. Bien que les vagues puissent être dangereuses pour les nageurs inexpérimentés, Sandy Beach fait partie des plages incontournables d’Oahu. Offrant ainsi une atmosphère décontractée et conviviale, parfaite pour observer les surfeurs et profiter du soleil hawaïen.

Shark Cove

Situé sur la North Shore, Shark Cove est un lieu incontournable pour l’observation de la vie marine. À marée haute, ses eaux peu profondes offrent une riche biodiversité avec des poissons colorés et des formations coralliennes fascinantes. Pour éviter les roches volcaniques tranchantes, il est recommandé de porter des chaussures adaptées lors de l’exploration de ce site prisé pour le snorkeling et la plongée sous-marine.

VOIR AUSSI : Quel est le meilleur endroit pour surfer en France ?

Magic island

Niché sur une presqu’île près du port de plaisance d’Ala Wai, non loin du centre-ville d’Honolulu. Cet endroit est une paisible retraite familiale pour se détendre et profiter ensemble. Magic Island se distingue comme un lagon artificiel aux eaux claires et sereines. Bien différente des plages standards d’Oahu, elle reste un lieu idéal pour les familles avec jeunes enfants. Sa vaste plage offre suffisamment de sable fin bien que quelques sections du littoral puissent être rocailleuses. Les visiteurs apprécient également la petite zone boisée et le parc, populaires le week-end pour les pique-niques et les divertissements pour enfants.

Makapu’u Beach

Makapu’u Beach fascine par ses vagues puissantes et ses forts courants, attirant les amateurs de bodyboard et les surfeurs chevronnés. Offrant une vue spectaculaire sur le phare de Makapu’u et les falaises escarpées environnantes, cette plage est un véritable joyau naturel. Très appréciée pour ses vagues, Makapu’u Beach est aussi réputée pour sa beauté naturelle, offrant aux visiteurs un sable d’une finesse rare et une atmosphère apaisante.

VOIR AUSSI : Les plus belles plages de Guadeloupe pour des vacances paradisiaques

Haleiwa Ali’i Beach

Haleiwa Ali’i Beach est renommée pour ses charmes naturels et sa réputation de lieu privilégié pour observer les tortues vertes. Accessible facilement depuis les environs, cette plage offre aux visiteurs une vue magnifique et la possibilité d’admirer la faune marine dans un cadre préservé. La plage est appréciée pour sa tranquillité relative et la possibilité de découvrir la vie sous-marine tout en respectant les normes de conservation. Pour ceux en quête d’une expérience similaire, Turtle Beach à Lanikai est également recommandée, bien qu’elle attire souvent beaucoup de visiteurs.

Pour conclure,

Oahu offre une diversité de plages impressionnantes, chacune avec ses caractéristiques uniques. Que vous soyez amateur de surf, de snorkeling, ou simplement à la recherche de détente au soleil, il y a une plage pour vous. Planifiez votre visite à Oahu pour explorer ces joyaux et profiter de tout ce que cette île paradisiaque a à offrir.

Bonus vidéo : Petit vlog d’un couple voyageur à la ďcouverte de l’île d’Oahu !