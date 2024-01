Voyage à Hawaï : que faire et visiter à Hawaï ?

Perdu au cœur du Pacifique, Hawaï se révèle comme un trésor américain. C’est un ensemble fascinant de 137 îles où Oahu, Kauai, Maui, et Big Island brillent de leur splendeur unique. Cet archipel lointain, débordant de diversité, invite à un voyage prolongé pour découvrir ses nombreux mystères. Hawaï, avec ses panoramas époustouflants, des plages idylliques aux volcans imposants, offre une aventure inoubliable pour chaque voyageur. Que vous soyez attiré par la beauté naturelle, les sensations fortes ou la richesse culturelle, chaque recoin de cet archipel promet de combler vos désirs les plus profonds. Hawaï, une destination aux multiples facettes qui propose une gamme étendue d’attractions. Pour vivre pleinement l’expérience hawaïenne, prévoyez au moins deux semaines de découverte. Ce guide des incontournables d’Hawaï est votre compagnon idéal pour explorer cet archipel.

Le Hawaï Volcanoes National Park

En premier lieu, la découverte incontournable de cet archipel est le Hawaï Volcanoes National Park. Vous trouverez un spectacle de volcans actifs, notamment le Kilauea, captivera les visiteurs. En éruption depuis 1983, ce volcan offre un panorama unique, en particulier quand la lave rencontre l’océan. Le parc est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un écosystème riche de 70 millions d’années de volcanisme, abritant une faune rare et des paysages façonnés par la nature volcanique de l’île. Pour une expérience complète, il est recommandé de passer quelques jours dans le parc, permettant de s’immerger dans ses diverses activités. La randonnée vers le sommet du Mauna Kea, un autre joyau du parc, promet une aventure exaltante pour les marcheurs et les sportifs, avec une vue exceptionnelle sur le lac Wai’au. N’oubliez pas, lors de ces excursions en haute altitude, de vous munir de vêtements chauds.

Les plages de Kailua Kona

Kailua Kona, célèbre pour ses plages exceptionnelles, figure parmi les destinations incontournables d’Hawaï. Cette ville emblématique de l’île offre une variété de plages, allant de son littoral jusqu’au nord :

Magic Sands Beach : Située dans la baie La’aloa, Magic Sands Beach séduit avec son sable fin et blan c. Elle est très appréciée des locaux et des touristes. De plus, elle est parfaite pour admirer les couchers de soleil et pour le surf, grâce à ses vagues attractives.

: Située dans la baie La’aloa, Magic Sands Beach séduit avec son c. Elle est très appréciée des locaux et des touristes. De plus, elle est parfaite pour admirer les couchers de soleil et pour le surf, grâce à ses vagues attractives. Hapuna Beach : La plage la plus réputée de Big Island, Hapuna, est également la plus grande et la plus fréquentée . Son ambiance touristique ne diminue en rien sa splendeur, offrant un panorama qui mérite le détour.

: La plage la plus réputée de est également la plus . Son ambiance touristique ne diminue en rien sa splendeur, offrant un panorama qui mérite le détour. Mauna Kea Beach : Proche de Hapuna, Mauna Kea Beach offre un cadre plus calme. Moins connue, elle est toutefois tout aussi splendide avec ses eaux bleues cristallines et son sable blanc éclatant.

L’île d’Oahu

Oahu, l’île la plus habitée de l’archipel hawaïen, est un véritable trésor pour les voyageurs. Elle offre une multitude de raisons de la visiter. Vous pourrez explorer Pearl Harbor, site historique marqué par l’attaque japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, et ainsi rendre hommage à l’USS Arizona Memorial. Oahu est également réputée pour ses plages magnifiques, dont la célèbre Waikiki Beach, où vous pourrez surfer sur les vagues légendaires. Si vous êtes amateur de sensations fortes, ne manquez pas l’opportunité de plonger en cage avec les requins sur la côte nord.

Un voyage à Hawaï ne serait pas complet sans une visite à Honolulu, la capitale dynamique et pleine de vie de l’État. Le quartier de Waikiki, en particulier, est un véritable paradis pour les résidents et les touristes.

Avec son ambiance littorale et son rythme de vie trépidant, Waikiki est un carrefour de boutiques, hôtels, bars, et restaurants.

Waimea Canyon State Park

Le Waimea Canyon State Park, surnommé le « Grand Canyon du Pacifique« , est un véritable trésor naturel sur l’île de Kauai. Ce parc offre un spectacle naturel époustouflant avec ses falaises aux teintes variées et ses immenses vallées. S’étendant sur environ 16 km de longueur, 1,5 km de largeur et atteignant des profondeurs d’environ 1 km, le Waimea Canyon est un site imposant et majestueux. Les visiteurs peuvent s’aventurer sur de nombreux sentiers de randonnée. Chacun révélant des points de vue spectaculaires sur le canyon et ses formations géologiques remarquables. Ces chemins offrent une opportunité unique de découvrir la beauté brute et les nuances colorées du canyon.

Découvrez l’Île de Maui

L’île de Maui, surnommée « L’île de la vallée » et « L’île magique« , vous offre une expérience hawaïenne exceptionnelle. Explorez l’impressionnant cratère du volcan Haleakala lors d’une randonnée nocturne, puis assistez à un lever de soleil à couper le souffle au sommet. Vous pouvez également opter pour un survol en hélicoptère au-dessus de Maui pour admirer le coucher de soleil depuis les hauteurs. Les plages de Maui sont tout aussi extraordinaires, avec des joyaux tels que la plage de sable noir de Blacksand Beach, abritant des tortues marines. À proximité de Lihue, la paisible rivière Wailua vous offre une aventure unique avec ses cascades pittoresques et la célèbre grotte Fern Grotto.

Le cratère de Molokini à Hawaï

Lors de votre voyage à Hawaï, ne manquez pas l’opportunité d’explorer le Cratère de Molokini, un site exceptionnel pour les amoureux de la vie marine. Vous avez le choix entre la plongée sous-marine et le snorkeling pour découvrir ce joyau sous-marin. La plongée sous-marine vous permettra de plonger en profondeur et d’explorer les merveilles cachées de ce sanctuaire marin. Tandis que le snorkeling vous offrira une expérience plus accessible pour observer la vie marine à la surface de l’eau. Quelle que soit votre préférence, le Cratère de Molokini promet une aventure aquatique inoubliable au cœur de l’océan Pacifique.

Conseils pour votre voyage à Hawaï

Si vous envisagez de vous rendre à Hawaï, voici quelques conseils essentiels pour planifier votre voyage et en profiter au maximum.

Comment se rendre à Hawaï ?

Pour rejoindre Hawaï depuis la France, prenez un vol avec escale, souvent via Los Angeles, avant d’atterrir à l’aéroport d’Honolulu. Profitez de l’escale à Los Angeles pour explorer la ville. Une fois à Hawaï, optez pour la location d’un 4×4 pour une mobilité optimale. Pour voyager entre les îles principales, réservez un bateau ou un ferry.

La meilleure période pour visiter Hawaï ?

La saison sèche, de mai à octobre, est idéale pour visiter Hawaï. Les températures sont agréables, et les précipitations rares. Cependant, cette période peut être plus touristique. Si vous préférez des tarifs plus bas et moins de foule, envisagez de voyager en dehors de la saison haute, comme en novembre ou en avril.

Hawaï, c’est une véritable pépite d’explorations infinies. Chaque île a ses secrets bien gardés à dévoiler, et la liste des merveilles à découvrir n’en finit pas. Entre plages de rêve, sommets volcaniques majestueux, culture vibrante, et histoire fascinante, Hawaï regorge de surprises à chaque coin de rue. Pour ne rien rater de cette expérience unique, envisager des aventures ciblées sur chaque île de cet archipel paradisiaque est une option à ne pas négliger.