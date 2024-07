Visiter Liverpool en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

À la recherche d’une escapade animée à proximité de Paris ? Liverpool s’impose comme un choix parfait. Malgré la réputation pluvieuse de la région, cette ville offre souvent des journées ensoleillées propices à la découverte. Berceau du célèbre groupe The Beatles, la scène musicale y est omniprésente, ajoutant une touche de dynamisme à chaque coin de rue. Les nombreux bars et pubs de la ville promettent des soirées animées, où les habitants et les visiteurs se mêlent dans une atmosphère festive.

Un week-end à Liverpool promet donc une expérience inoubliable, entre culture, musique et convivialité.

Jour 1 : Les trésors culturels de Liverpool

Commencez votre voyage en plongeant dans les trésors culturels de Liverpool. Des lieux qui témoignent de son riche patrimoine et de son importance dans l’histoire de la musique.

The Beatles Story

Votre première étape incontournable est The Beatles Story, un musée dédié au célèbre groupe de musique. Il se situe en plein centre de Liverpool et abrite l’une des plus grandes collections privées consacrées aux « Fab Four ». C’est le surnom affectueux donné aux Beatles par les Anglais. Organisé de manière à retracer l’histoire du groupe, ce musée offre une expérience immersive aux fans.

The Cavern Club

À quelques pas se trouve The Cavern Club, célèbre pour les débuts des Beatles. C’est un endroit où la musique livecontinue de résonner. En 1961, les Beatles ont commencé leur succès ici. Même si le club original n’est plus là, le nouveau se trouve en face de l’ancien. Vous pouvez écouter des groupes qui ressemblent aux Beatles des années 60. La rue Mathew Street, où se trouve le club, est très célèbre à Liverpool. C’est une rue chargée d’histoire musicale.

Radio City Tower (St. John’s Beacon)

Érigée en 1969, la Radio City Tower, qui diffuse les programmes de la principale radio locale. Elle propose également une plateforme d’observation à son sommet. Profitez d’une vue à 360 degrés sur Liverpool en montant au sommet de cette tour.

Albert Dock

La promenade le long de l’Albert Dock est un passage obligé à Liverpool. Elle offre la découverte du Musée international de l’esclavage. Marquant le bicentenaire de l’abolition de l’esclavage et témoignant de l’engagement de la ville à assumer son passé. Cet endroit emblématique, ancien port d’attache du Titanic, est le point de départ du Shiverpool Ghost Tour. C’est une excursion alliant théâtre de rue et histoire, offrant ainsi une immersion captivante dans le riche patrimoine de la ville.

Merseyside Maritime Museum

Installé sur l’Albert Dock, le Merseyside Maritime Museum retrace 800 ans d’aventures maritimes à Liverpool. C’est le plus grand musée maritime d’Europe. De plus il offre une exploration approfondie des histoires et des drames de navires célèbres tels que le Titanic, le Lusitania et l’Empress of Ireland.

Pier Head

Poursuivez votre journée à Pier Head, renommé pour les « Trois Grâces » : le Royal Liver Building, le Cunard Building et le Port of Liverpool Building. Prenez le temps d’admirer l’architecture impressionnante et le panorama sur le fleuve Mersey. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce quartier offre un contraste saisissant entre les bâtiments contemporains et les structures plus classiques. Créant ainsi une atmosphère unique et attrayante.

Le Royal Liver Building

Construit en 1911, le Royal Liver Building est le premier gratte-ciel d’Europe, mêlant influences baroques et byzantines. Doté d’horloges imposantes de 7m60 de diamètre pour les marins, il est couronné par deux impressionnants Liver birds, symboles mythiques de Liverpool. La légende raconte qu’ils veillent sur la ville et leur envol marquerait sa fin. Ce bâtiment emblématique fait partie des Trois Grâces de Liverpool.

La Tate Liverpool

La Tate Liverpool, ouverte en 1988 lors de la Capitale Européenne de la Culture, est la deuxième plus grande galerie d’art moderne du Royaume-Uni. Située sur l’Albert Dock, elle offre une collection d’œuvres contemporainesremarquable, accessible gratuitement, comme tous les musées britanniques.

Mathew Street

Après une journée riche en histoire musicale et maritime, Mathew Street est l’endroit idéal pour une soirée animée. Ce quartier est le cœur battant de la vie nocturne de Liverpool, célèbre pour le Cavern Club où les Beatles ont joué. La rue est parsemée de bars et de pubs qui jouent de la musique live, offrant une ambiance électrique. C’est l’endroit parfait pour se plonger dans l’histoire musicale tout en profitant de l’atmosphère festive.

Jour 2 : Découverte architecturale et culturelle de Liverpool

Pour votre deuxième journée à Liverpool, c’est parti pour découvrir l’architecture et les trésors culturels de la ville.

Saint George’s Hall

Ce bâtiment néo-classique abrite un hall immense au décor somptueux, couronné d’un orgue imposant. Si vous avez l’occasion, n’hésitez pas à y entrer. Un détail amusant : il possède le plus ancien prototype de système d’air-conditionné au monde, conçu dès sa construction en 1854. Un complexe réseau de tuyaux, relié à des fontaines, échangeurs de chaleur et ventilateurs, fonctionnait grâce à des machines à vapeur pour rafraîchir le sol. Ce monument est d’ailleurs honoré d’une plaque bleue des Monuments Historiques pour cette innovation.

La Cathédrale Métropolitaine de Liverpool

Cette merveille architecturale au design avant-gardiste a remporté un concours international. À l’intérieur, les vitraux modernes illuminent la coupole, créant une atmosphère captivante et unique. Son apparence extérieure évoque celle d’un vaisseau spatial surmonté d’une couronne.

La Cathédrale de Liverpool

La Cathédrale de Liverpool est un chef-d’œuvre de l’architecture néogothique et l’une des plus grandes cathédrales au monde. L’intérieur de la cathédrale abrite une cafétéria et une librairie, créant une ambiance particulière où vous pouvez savourer un café en écoutant les répétitions d’ensembles vocaux. À l’extérieur, le parc à gauche de la cathédrale, autrefois cimetière, offre aujourd’hui un espace calme et presque secret. Un lieu parfait pour un pique-nique tranquille après votre visite, à l’écart des foules touristiques.

le Tunnel sous la Mersey

Le tunnel sous la Mersey, ouvert en 1934, est un lien vital entre les deux rives, accueillant chaque jour plus de 50 000 véhicules. Des visites guidées en petits groupes sont disponibles deux fois par semaine. Dès l’entrée Art Deco, l’ambiance rétro transporte dans le temps. La salle de contrôle d’époque dévoile son charme avant de partir à la découverte des coulisses du tunnel, passant notamment au pied de ses gigantesques ventilateurs.

Les Tunnels Williamson

Creusés par le commerçant Williamson au début des années 1800, ces tunnels souterrains sont désormais ouverts au public pour des visites guidées chaque mercredi et samedi.

Le Chinatown à Liverpool

Le quartier de Chinatown à Liverpool est un incontournable, abritant la plus ancienne communauté chinoise d’Europedepuis 1834. Avec plus de 100 blanchisseries établies au tournant du XIXe siècle, ce quartier est imprégné d’une riche histoire. En 2000, une immense arche, la plus grande en dehors de Chine, ornée de 200 dragons, a été érigée dans ce quartier, ajoutant à son charme unique.

Le stade Anfield Road

Pour les passionnés de football, une visite du stade d’Anfield, domicile du Liverpool FC, est un incontournable. Optez pour une visite guidée pour découvrir les coulisses, les vestiaires et même toucher le fameux panneau « This is Anfield« . Ce stade centenaire est le lieu de tous les pèlerinages pour les fans du ballon rond, où chaque semaine, habitants et supporters se rassemblent pour suivre un match de compétition dans ce lieu mythique.

Le quartier Baltic Triangle

Le Baltic Triangle, autrefois un quartier industriel, est désormais le centre créatif de Liverpool. Plein de studios d’art, d’espaces de travail collaboratifs, et de lieux de musique, c’est le quartier idéal pour une soirée tendance. Vous pouvez y trouver des brasseries artisanales, des bars à cocktails, et des lieux de restauration offrant une cuisine de rue innovante. Des événements, des performances live et des DJ sets fréquents dans les clubs et les espaces ouverts offrent une expérience nocturne dynamique et contemporaine.

Jour 3 : Découverte des environs de Liverpool

Chacune de ces destinations offre une expérience unique et complémentaire à votre visite à Liverpool, vous permettant de découvrir la diversité et la beauté de la région environnante.

Speke Hall

Speke Hall, datant de 1530, est une demeure Tudor emblématique située en périphérie de Liverpool, le long de la Mersey. Avec sa sublime structure en chêne, typique de l’architecture Tudor, cette demeure offre une plongée dans l’histoire anglaise. Géré par le National Trust, l’équivalent des Monuments Historiques, Speke Hall est une visite incontournable pour les familles. Les vastes jardins abritent deux aires de jeux et un labyrinthe végétal, offrant aux enfants l’opportunité d’explorer en toute liberté.

Port Sunlight Village

Découvrez le charme du Port Sunlight Village, un village modèle victorien construit au XIXe siècle par William Lever pour ses employés de la savonnerie. Avec son architecture remarquable et ses magnifiques jardins, cette enclave offre une escapade pittoresque hors de Liverpool. Les visiteurs peuvent explorer les rues bordées de maisons historiques. Ou encore visiter le musée local pour en apprendre davantage sur l’histoire du village. Et enfin se promener dans les jardins paisibles qui offrent une évasion verdoyante loin de l’agitation de la ville.

Croxteth Hall and Country Park

Découvrez l’histoire et la beauté naturelle de Croxteth Hall and Country Park, situé à proximité de Liverpool. Cette magnifique demeure historique, entourée de vastes jardins et de terres boisées. Elle offre une escapade paisible loin de l’agitation de la ville. Les visiteurs peuvent découvrir l’histoire fascinante de la famille Molyneux, qui a résidé dans la maison pendant des siècles, explorer les intérieurs richement décorés et se promener dans les jardins pittoresques, parfaits pour une journée de détente en plein air.

Formby Beach

À seulement 30 minutes en voiture de Liverpool, Formby Beach offre une évasion spectaculaire en bord de mer. Cette plage préservée est réputée pour ses vastes étendues de dunes de sable, ses bois de pins pittoresques et ses vues magnifiques sur la côte. Les visiteurs peuvent profiter de promenades relaxantes le long de la plage, observer les oiseaux dans leur habitat naturel et explorer les sentiers côtiers qui offrent des panoramas à couper le souffle sur la mer d’Irlande.

Wirral Peninsula

Explorez la Wirral Peninsula, une région voisine de Liverpool offrant une myriade de charmes côtiers et de paysages pittoresques. Les visiteurs peuvent découvrir de charmants villages côtiers tels que West Kirby et Port Sunlight. Ou encore partir explorer des sentiers de randonnée spectaculaires le long de la côte, et profiter de vues panoramiques sur la ville de Liverpool depuis l’autre rive de la Mersey.

Conseils pour un week-end mémorable à Liverpool

Liverpool attire des visiteurs du monde entier toute l’année. Pour profiter pleinement de votre week-end dans cette ville dynamique, une planification minutieuse est essentielle.

Où dormir à Liverpool ?

Pour profiter au mieux de Liverpool, séjournez en centre-ville où tout est accessible à pied. Pour les familles, le quartier autour de Liverpool One offre de nombreux hôtels adaptés comme le Premier Inn et l’Hampton by Hilton. Les voyageurs à petit budget peuvent opter pour des auberges de jeunesse comme YHA Liverpool Central. Tandis que ceux recherchant le luxe apprécieront le Titanic Hotel. Évitez de séjourner sur Albert Docks le soir, car bien que touristique, la zone manque d’options intéressantes. Des quartiers comme Hope Street et Baltic Triangle offrent aussi de bonnes alternatives, avec une variété d’options pour tous les budgets.

Où manger à Liverpool ?

Pour une expérience culinaire incontournable à Liverpool, explorez Bold Street avec ses restaurants populaires comme Mowgli Street Food, offrant de délicieux plats indiens, et Maray, connu pour ses saveurs du Moyen-Orient.

Pour des tapas espagnoles savoureuses, rendez-vous à Lunya dans le centre-ville, ou pour une touche britannique moderne, essayez The Art School Restaurant.

Vous pouvez aussi découvrir le Baltic Market pour une variété de plats de rue internationaux dans un cadre animé. Pour des spécialités asiatiques, Lu Ban dans Chinatown est un choix excellent, offrant une cuisine chinoise contemporaine.

Enfin, pour une ambiance unique, The Smugglers Cove sur Albert Dock propose des plats britanniques dans un cadre nautique avec une large sélection de rhums. Ces adresses incontournables vous permettront de savourer les meilleures saveurs de Liverpool.

Où sortir à Liverpool ?

Impossible de visiter Liverpool sans découvrir sa vie nocturne animée. Une tournée des pubs et bars est un incontournable. Parmi les plus légendaires, vous avez The Cavern Club, célèbre pour avoir lancé les Beatles. Et The Philharmonic Dining Rooms, connu pour son architecture magnifique et son ambiance unique.

Pour une expérience typiquement britannique, visitez Ye Hole in Ye Wall, le plus ancien pub de Liverpool, idéal pour déguster des spécialités locales. Ou encore Baltic Triangle qui est un quartier branché parfait pour sortir le soir. Avec des lieux comme Camp and Furnace et Baltic Market qui offrent une combinaison de bonne nourriture, de boissons et de musique live. Pour ceux qui aiment danser, Electrik Warehouse est une discothèque populaire avec une ambiance électrisante. Tandis que Heebie Jeebies est parfait pour une nuit festive avec des DJ sets et des concerts.

Se déplacer à Liverpool

Pour vous déplacer à Liverpool, utilisez le réseau de bus Merseytravel ou les trains Merseyrail, qui desservent bien le centre-ville et les environs. Les tickets peuvent être achetés auprès des conducteurs, aux guichets, ou via les applications Merseytravel et Merseyrail. Les taxis et services de VTC comme Uber sont également disponibles. Pour une option pittoresque, prenez un ferry de Mersey Ferries depuis Pier Head. Enfin, la location de vélos CityBike et la marche à pied sont des moyens agréables de découvrir la ville.

Comment se rendre à Liverpool ?

Pour rejoindre Liverpool, vous avez plusieurs options pratiques. Les compagnies aériennes low-cost comme easyJet et Ryanair proposent des vols directs depuis plusieurs villes françaises. Telles que Bordeaux, Nîmes, Nantes, Carcassonne, Limoges, Paris, Bergerac et Nice, ce qui offre une grande flexibilité aux voyageurs. Par ailleurs, si vous préférez voyager par voie terrestre, vous pouvez opter pour le train depuis Londres, avec des départs réguliers depuis la gare de London Euston.

Bonus vidéo : Un petit vlog d’un Youtubeur dans la fameuse ville de Liverpool

Liverpool séduit dès les premiers pas. Son ambiance vibrante, sa restauration architecturale réussie et la convivialité des habitants, dans les lieux touristiques ou simplement dans les bars, en font une destination incontournable.