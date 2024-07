Aurores boréales en Norvège : quand et où les observer ?

Les aurores boréales, ou lumières du Nord, sont un phénomène naturel spectaculaire qui attire des milliers de visiteurs en Norvège chaque année. Et la Norvège est l’endroit idéal pour les voir ! Une fois que vous aurez eu la chance de les admirer, vous ne pourrez plus vous en passer ! Alors, prêt à vivre cette expérience unique ?

Quels sont les conditions idéales pour observer une aurore boréale

Pour observer une aurore boréale dans toute sa splendeur, plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d’abord, il faut que la nuit soit bien sombre, dénuée de toute pollution lumineuse. Ce qui implique souvent de s’éloigner des zones urbaines. De plus, le ciel doit être clair, sans nuages, pour permettre une visibilité optimale. Idéalement. Il est préférable que la nuit soit longue, favorisant ainsi les chances d’apercevoir ce phénomène lumineux. La zone aurorale, située entre 60 et 75 degrés de latitude, est le meilleur endroit pour observer les aurores boréales. De plus, une lune trop lumineuse peut entraver leur visibilité, donc il est conseillé d’éviter les nuits de pleine lune. Enfin, pour être observées à l’œil nu, les aurores boréales doivent atteindre une certaine intensité, ce qui peut varier selon les saisons et les régions. En résumé, pour vivre cette expérience magique, il est nécessaire de choisir soigneusement le lieu et le moment, en tenant compte de ces divers facteurs.

Pourquoi la Norvège est-elle idéale pour observer les aurores boréales ?

La Norvège est l’endroit idéal pour observer les aurores boréales, et voici pourquoi : Tout d’abord, sa position géographique au nord du cercle arctique la place dans une zone privilégiée pour ces spectacles célestes. Ensuite, ses longues nuits hivernales offrent une obscurité propice à l’apparition des aurores boréales. Il se déploient dans un ciel dénué de lumière artificielle. De plus, les paysages norvégiens, souvent dégagés, offrent des vues imprenables sur ces phénomènes lumineux, permettant ainsi aux observateurs de profiter pleinement de leur beauté éblouissante.

C’est ainsi que la Norvège réunit tous les éléments nécessaires pour une expérience inoubliable d’observation des aurores boréales.

Le moment idéal pour observer les aurores boréales

Les aurores boréales, bien qu’actives toute l’année, sont moins visibles pendant les mois estivaux où les heures d’obscurité sont rares. Le moment optimal pour les admirer s’étend de fin septembre à fin mars. Elles atteignent leur apogée autour des équinoxes, en mars et septembre. En effet, ces lumières sont plus distinctes pendant les nuits froides, car elles se manifestent au-dessus des nuages. Le créneau a privilégié pour les observer reste entre 17h et 2h. Bien que leur présence puisse être éphémère, parfois ne durant que quelques instants, le spectacle peut s’étendre sur plusieurs heures. Profitez-en pleinement !

Top 3 des lieux pour observer les aurores boréales en Norvège

La Norvège regorge de lieux exceptionnels pour observer les aurores boréales. Voici quelques-uns des meilleurs endroits pour profiter de ce spectacle lumineux.

Les îles Lofoten

Si vous cherchez le lieu parfait pour admirer les aurores boréales, ne cherchez pas plus loin : les Îles Lofoten sont là pour vous ! Avec leurs montagnes majestueuses et leurs fjords à couper le souffle, ces îles offrent un cadre incomparablepour cette expérience magique. Cet archipel, d’une beauté brute et sauvage, dégage une atmosphère unique au nord du cercle polaire. Les nuits claires et dégagées des Lofoten en font l’une des destinations privilégiées pour contempler les aurores boréales. Loin de toute pollution lumineuse, vous pourrez vous plonger dans la magie de ces lumières dansantes qui illuminent le ciel nocturne.

La ville de Tromsø

Tromsø est souvent appelée la capitale des aurores boréales. Située au-dessus du cercle arctique, cette ville offre des conditions parfaites pour voir les aurores boréales et propose de nombreuses activités liées à cette expérience. Cette ville norvégienne propose une expérience unique avec ses rues pittoresques et son passé d’expéditions polaires. On peut même voir les aurores boréales depuis les parcs éloignés de la pollution lumineuse ou en explorant le fjord de Blasfjord.

Le Spitzberg

Le Spitzberg, au-delà du cercle polaire arctique, est une île emblématique de l’archipel de Svalbard appartenant à la Norvège. C’est le Grand Nord, où résident quelque 5000 ours blancs ainsi que des renards polaires, des rennes du Spitzberg, des macareux, des oies et des canards. À 900 kilomètres au nord de la Norvège continentale et à 1300 kilomètres du pôle Nord, Longyearbyen, le village le plus septentrional du globe, offre des conditions uniques pour l’observation des aurores boréales. On y vient également pour vivre un autre phénomène naturel : la nuit polaire, qui s’étend de mi-octobre à mi-février.

Petit bonus : Conseils pour photographier les aurores boréales

Capturer le spectacle des aurores boréales peut être une expérience inoubliable, mais cela demande quelques préparatifs. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un équipement adéquat. Un appareil photo reflex ou hybride avec un objectif grand angle est idéal pour capturer l’étendue du phénomène. Ensuite, choisissez un trépied robuste pour stabiliser votre appareil, car les longs temps d’exposition nécessaires peuvent rendre les photos floues s’ils sont pris à la main. Réglez votre appareil sur une sensibilité ISO élevée pour capturer les faibles niveaux de lumière. Et utilisez une ouverture relativement large pour laisser entrer autant de lumière que possible. Enfin, soyez patient et prêt à ajuster vos paramètres en fonction des conditions changeantes. Avec un peu de chance et de patience, vous pourrez capturer des images époustouflantes des aurores boréales pour revivre ce moment magique encore et encore.

