Les 10 parcs à thème incontournables à faire en France

L’aventure ne manque pas en France pour les amateurs de sensations fortes et de découvertes. Les parcs à thème qui fleurissent sur ce continent offrent une variété impressionnante et des expériences innovantes. Si vous aspirez à défier les montagnes russes les plus vertigineuses, à plonger dans des mondes imaginaires ou à partager des moments enchantés en famille, soyez assurés de trouver votre bonheur.

1. Disneyland Paris

Plongez dans la féérie de Disneyland Paris, un monde de contes où la magie règne à chaque coin de rue. Niché à Marne-la-Vallée, ce parc d’attractions exceptionnel en France se compose de deux parcs : le Disneyland Park et les Walt Disney Studios, abritant plus de cinquante attractions inoubliables. Des sensations fortes ? Lancez-vous à toute vitesse dans l’univers sidérant de Space Mountain. Pour une expérience en famille, embarquez dans l’aventure Pirates des Caraïbes et explorez les profondeurs des mers. Les plus jeunes adoreront It’s a Small World, un voyage enchanteur à travers les continents en compagnie de poupées chantantes.

VOIR AUSSI : Les activités incontournables à faire en Corse en famille

2. Puy du Fou

Le Puy du Fou, situé à Les Epesses en Vendée, est bien plus qu’un simple parc d’attractions. Ce parc extraordinaire vous transporte à travers les époques, de l’Antiquité à la Renaissance. Entre spectacles grandioses, villages d’époque et parcs luxuriants, il va bien au-delà d’un simple parc d’attractions., il va bien au-delà d’un simple parc d’attractions, offrant une véritable expérience temporelle ! Pour les intrépides, Le Signe du Triomphe vous plonge dans l’arène des gladiateurs romains. Pour les familles, le spectacle des Vikings, entre cascades et effets spéciaux, est un incontournable. Le Puy du Fou est une mise en scène magistrale de l’histoire de France.

3. Parc Astérix

Si vous êtes fan des aventures hilarantes d’Astérix et Obélix, le Parc Astérix à Plailly, près de Paris, est un incontournable. Ce parc à thème propose une immersion complète dans l’univers des Gaulois. Plongez dans l’Antiquité romaine en explorant des attractions comme le Goudurix, un montagnes russes à sensations fortes, ou le Grand Splatch, une attraction aquatique palpitante. Ne manquez pas l’incontournable spectacle de dauphins et d’otaries, ainsi que les nombreuses animations mettant en scène les personnages d’Astérix et Obélix.

4. Futuroscope

Situé près de Poitiers, le Futuroscope est un parc à thème futuriste axé sur les technologies, les sciences et l’audiovisuel. Explorez des attractions innovantes qui utilisent des technologies de pointe, telles que des films en 3D, des simulations virtuelles et des expériences sensorielles uniques. Laissez-vous émerveiller par « L’Extraordinaire Voyage », un spectacle de siège dynamique qui vous transporte à travers des mondes imaginaires. Avec son ambiance futuriste et ses attractions divertissantes, le Futuroscope offre une expérience immersive captivante.

VOIR AUSSI : Courchevel 1850 : 5 choses à faire absolument pendant votre séjour !

5. Nigloland

Situé en Champagne, Nigloland à Dolancourt est un parc familial offrant une variété d’attractions pour tous les âges. Plongez dans l’univers de « Donjon de l’Extrême », un grand huit époustouflant qui vous fera tournoyer et chuter à toute vitesse. Pour une expérience plus douce, explorez « Le Village Merveilleux », une attraction pleine de charme mettant en scène des automates et des décors enchanteurs. Nigloland propose également des spectacles et des animations tout au long de la journée, ce qui en fait une destination idéale pour une journée en famille.

6. Vulcania

Pour les passionnés de sciences de la Terre et de volcans, Vulcania à Saint-Ours-les-Roches, au cœur des volcans d’Auvergne, est un choix exceptionnel. Ce parc éducatif propose des attractions interactives et informatives sur la géologie, les volcans et les phénomènes naturels. Explorez des simulations de tremblements de terre, des films en 5D et des expositions interactives pour en apprendre davantage sur les mystères de la Terre. Vulcania est une expérience éducative divertissante pour les petits et les grands.

7. Le Parc du Petit Prince

Le Parc du Petit Prince, situé à Ungersheim, est une invitation à plonger dans l’univers onirique du célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry. Les visiteurs découvrent un parc à thème unique en son genre, où chaque attraction et espace est inspiré par les aventures du Petit Prince. Des montagnes russes aux manèges aériens, le parc propose une variété d’expériences pour les enfants et les adultes. Les jardins soignés et les sculptures artistiques ajoutent à l’atmosphère féérique de l’endroit. Les spectacles en live et les animations thématiques rendent hommage au charme intemporel du conte.

8. Walibi Rhône-Alpes

Walibi Rhône-Alpes, situé à Les Avenières, est l’un des parcs à thème les plus appréciés de la région. Le parc propose une gamme diversifiée d’attractions, des montagnes russes palpitantes aux manèges familiaux et aux aires de jeux interactives. Pour les amateurs de sensations fortes, le « Boomerang » et « Timber » offrent des expériences à couper le souffle. Les plus petits adoreront explorer les zones spéciales conçues pour eux, avec des attractions adaptées à leur taille et à leurs intérêts. Des spectacles, des événements saisonniers et une ambiance festive font de Walibi Rhône-Alpes un endroit idéal pour une journée de divertissement.

VOIR AUSSI : Annecy en été : les activités qu’il faut absolument tester

9. La Mer de Sable

La Mer de Sable, située à Ermenonville, transporte ses visiteurs dans l’univers du Far West. Les attractions et les décors sont inspirés de l’époque des cow-boys et des indiens. Des montagnes russes aux manèges aquatiques, en passant par les spectacles de cascades, le parc propose un large éventail d’activités pour tous les âges. Les décors soignés et les personnages costumés ajoutent à l’ambiance immersive. Explorez des zones comme « La Prairie des Animaux » pour découvrir des animaux exotiques et interactifs.

10. Le Parc Spirou

Le Parc Spirou à Monteux est une ode aux héros de bande dessinée bien-aimés tels que Spirou, Fantasio et Marsupilami. C’est l’un des meilleurs parcs orientés BD de France. Les attractions et les spectacles sont inspirés des aventures de ces personnages iconiques. Des montagnes russes aux manèges interactifs, le parc propose une gamme d’expériences pour les fans de BD et les visiteurs en quête d’amusement. Explorez des zones thématiques et prenez des photos avec des sculptures grandeur nature de vos personnages préférés.

Chacun de ces parcs à thème en France propose une expérience unique et des activités variées. Que vous soyez passionné d’histoire, fan de bande dessinée, amoureux de la nature ou amateur de sensations fortes, vous trouverez certainement un parc qui correspond à vos préférences et à celles de votre groupe.

Bonus Vidéo : Les 20 meilleurs parc d’attractions de France