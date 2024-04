New York insolite : top 10 des activités originales à faire !

New York est une destination palpitante, connue pour ses nombreuses attractions iconiques. De la Statue de la Liberté à Central Park, en passant par le Brooklyn Bridge, l’Empire State Building, le Metropolitan Museum of Art et Times Square, la ville qui ne dort jamais regorge de lieux célèbres et incontournables. Mais pour passer un séjour exceptionnel, il convient de prévoir des activités extraordinaires. Pour vous aider à organiser votre voyage new-yorkais, voici 10 choses insolites à faire sur place.

1. Survoler NYC en hélicoptère

Alors, que faire à New York pour vivre une expérience originale et découvrir la ville différemment ? La meilleure réponse à cette question est de réserver un vol en hélicoptère. Vous contemplerez la Grosse Pomme d’en haut, avec des vues saisissantes gravées à jamais dans votre mémoire. Selon votre budget et vos préférences, vous avez le choix entre les vols de courte durée (10 à 15 minutes) et les vols de longue durée (20 à 30 minutes).

Quoi qu’il en soit, choisissez un itinéraire qui vous convient pour découvrir vos sites new-yorkais préférés de manière singulière. Vous pouvez notamment survoler Manhattan et ses gratte-ciels, le One World Trade Center et bien d’autres lieux emblématiques. Adressez-vous à une compagnie spécialisée pour réserver votre vol en hélicoptère à New-York ! Profitez de la sortie aérienne pour prendre des photos époustouflantes.

Astuce : Pour maximiser votre expérience lors du survol en hélicoptère, choisissez un créneau horaire juste avant le coucher du soleil. Cela vous permettra de voir New York à la lumière du jour, au crépuscule, puis illuminée la nuit, le tout au cours d’un seul vol.

2. Prendre le Roosevelt Island Tramway

Le Roosevelt Island Tramway n’est autre que le téléphérique de New York, reliant l’arrondissement de Manhattan à Roosevelt Island. Ce petit voyage (encore dans les airs) dure seulement quelques minutes, mais peut faire toute la différence lors de votre séjour dans la Big Apple. Tout d’abord, le téléphérique se déplace en parallèle au pont de Queensboro, ce qui est très impressionnant ! En même temps, il surplombe l’East River pour rendre l’expérience encore plus à couper le souffle.

Cette balade aérienne offre des vues magnifiques sur ce détroit et les gratte-ciels environnants. Il s’agit aussi d’un moyen agréable et abordable de découvrir Roosevelt Island, un lieu souvent négligé par les touristes alors qu’il regorge d’histoire et de charme. Au sommet, vous pouvez profiter d’une promenade le long de l’East River ou visiter le Four Freedoms Park, un mémorial dédié à Franklin D. Roosevelt.

Astuce : Achetez un MetroCard à la journée et combinez votre voyage en tramway vers Roosevelt Island avec une exploration des autres îles accessibles via le tram ou le ferry, comme Governors Island, pour une journée complète d’aventure.

3. S’accorder une pause sur la High Line à Manhattan

La High Line est un parc suspendu construit sur une ancienne voie ferrée dans l’ouest de Manhattan. C’est un endroit unique où l’on peut se promener au milieu de jardins verdoyants tout en surplombant les rues animées de la ville. La promenade est agrémentée d’œuvres d’art publiques et de vues spectaculaires sur l’Hudson River et l’Empire State Building.

La High Line s’étend du Meatpacking District jusqu’à Hudson Yards, avec de nombreux points d’intérêt le long du chemin de 2,33 km. Lors de votre promenade, vous pouvez faire des pauses pour vous détendre, prendre de belles photos de vacances et profiter tout simplement de l’énergie de la ville dans un calme étonnant. Ce parc surélevé est ouvert de 7 h à 22 h, du lundi au dimanche.

Astuce : Visitez la High Line tôt le matin pour éviter la foule. Non seulement le parc est moins fréquenté, mais la lumière matinale offre également des conditions parfaites pour la photographie.

4. Aller dans un bar clandestin new-yorkais (Speakeasy)

Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en train de vous suggérer d’aller dans un lieu illégal ! Nommés Speakeasies, les bars clandestins de NY ont vu le jour dans les années 20, durant l’époque de la prohibition américaine. À l’époque, ils étaient vraiment clandestins et servaient de repaires aux gangsters, mais ils ont été légalisés depuis ! Ils se trouvent toujours aux mêmes adresses, à l’abri des regards, même s’ils sont devenus des bars à cocktails branchés.

Parmi les plus célèbres, vous trouverez le Please Don’t Tell, accessible à travers une cabine téléphonique dans un stand de hot-dog. Il y a The Back Room qui possède encore les caractéristiques des speakeasies des années 1920.

Astuce : Pour une expérience authentique dans un speakeasy, essayez de visiter en semaine. Les bars sont moins bondés, ce qui vous permet de profiter pleinement de l’ambiance et de discuter avec les barmans qui peuvent souvent partager des histoires fascinantes sur l’histoire du lieu.

5. Admirer l’art urbain de Brooklyn

À New York City, Brooklyn est le paradis du Street Art. Des quartiers comme Bushwick et Williamsburg sont devenus des lieux incontournables pour les amateurs d’art de rue. Vous y trouverez toutes sortes d’œuvres, des graffitis aux peintures murales de plusieurs mètres de haut.

Le Bushwick Collective, par exemple, est une galerie d’art en plein air, célèbre pour ses œuvres murales gigantesques. Une promenade dans le secteur de Brooklyn vous permettra de découvrir des peintures colorées et créatives, mais aussi des boutiques et des cafés animés.

Astuce : Pour une approche plus immersive de l’art de rue à Brooklyn, participez à une visite guidée par un artiste local. Ces tours offrent non seulement des explications sur les œuvres, mais vous donnent également un aperçu de la scène artistique contemporaine et de ses racines.

6. Découverte guidée du Harlem historique

Pour une immersion culturelle enrichissante, réservez une visite guidée de Harlem, un quartier emblématique qui vibre au rythme de son héritage afro-américain. Avec un guide local, vous explorerez des sites clés comme l’Apollo Theater et les célèbres brownstones.

Ces visites vous permettent de comprendre l’impact d’Harlem sur la scène artistique et culturelle mondiale. À ne pas manquer : les gospel brunchs dominicaux, où vous pourrez savourer la musique en live tout en dégustant une cuisine locale savoureuse. Le métro offre un accès facile et rapide à ce quartier chargé d’histoire.

Astuce : Si vous assistez à un gospel brunch à Harlem, arrivez au moins une demi-heure en avance. Les meilleurs spots se remplissent rapidement et une bonne place vous permettra de vivre une expérience plus intime et engageante.

7. Ascension du Summit One Vanderbilt

Pour une vue époustouflante, le Summit à One Vanderbilt est incontournable. Ce gratte-ciel offre une expérience multisensorielle unique à son sommet. Réservez votre billet pour accéder à des plateformes en verre suspendues qui vous donnent l’impression de flotter au-dessus de la ville.

Accessible via métro, cette activité se distingue par des installations artistiques interactives et des perspectives uniques sur les États-Unis. Assurez-vous de choisir un jour clair pour une expérience optimale.

Astuce : Au Summit One Vanderbilt, assurez-vous de télécharger l’application dédiée avant votre visite. Elle offre une réalité augmentée qui enrichit votre visite avec des informations contextuelles sur les vues et les expositions artistiques.

8. Visiter le musée du Transit de New York

Situé dans une station de métro désaffectée, le New York Transit Museum vous offre un voyage à travers l’histoire du transport urbain. Vous pourrez y voir des wagons de métro historiques et découvrir les pass qui ont traversé les âges.

Une visite fascinante pour comprendre comment le réseau de métro a évolué et comment il continue de façonner la vie quotidienne dans la métropole. C’est une visite guidée à réserver pour tous les passionnés de technologie et d’histoire urbaine.

Astuce : Lors de votre visite au New York Transit Museum, ne manquez pas de participer à une visite des tunnels désaffectés. Ces visites spéciales, souvent non mentionnées, sont un véritable trésor pour les amateurs d’histoire urbaine et nécessitent une réservation anticipée.

9. Vivre une expérience immersive au musée de l’illusion

Situé au cœur de Manhattan, le Museum of Illusions propose une activité ludique et éducative. Parfait pour les familles ou les groupes d’amis, ce musée présente des expositions interactives qui défient la perception et la logique.

Jouez avec les illusions d’optique, explorez les salles de miroirs et testez vos sens. Un guide peut enrichir votre expérience en expliquant les concepts scientifiques derrière les illusions. Réservez en avance, surtout pendant les weekends ou les vacances scolaires.

Astuce : Au Museum of Illusions, participez aux ateliers interactifs proposés en fin de semaine. Ces ateliers, souvent manqués par ceux qui ne demandent pas, permettent de créer vos propres illusions d’optique à emporter chez vous.

10. Flânerie artistique dans le quartier de DUMBO

Pour une expérience moins conventionnelle, prenez le métro jusqu’à DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass). Ce quartier offre une combinaison parfaite de galeries d’art, de boutiques de designers et de vues spectaculaires sur Manhattan et le Brooklyn Bridge. C’est le lieu idéal pour une promenade décontractée ou pour prendre des photos iconiques.

Ne manquez pas les installations artistiques en plein air et les espaces de performance qui animent régulièrement le quartier. Un pass journalier vous permettra de profiter des cafés et des espaces verts locaux sans souci.

Astuce : DUMBO est particulièrement charmant au lever du soleil. Les vues matinales sur Manhattan et le pont de Brooklyn avec moins de foule vous offriront des moments de tranquillité inattendue dans la frénésie urbaine.

Explorez New York au-delà des sentiers battus avec ces conseils d’expert pour une expérience vraiment inoubliable dans la ville qui ne dort jamais.