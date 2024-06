Visiter Berne en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Imaginez-vous dans la capitale fédérale de la Suisse, une ville bien loin des clichés habituels. Berne, malgré son titre de capitale, se dévoile comme une cité à taille humaine, parfaitement explorée à pied. Ses rues étroites, bordées de maisons aux façades de grès vert, dévoilent un charme intemporel. Contrairement aux idées reçues, Berne surpasse Zurich en termes d’authenticité et de quiétude. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette capitale dégage une atmosphère singulière, où l’art de vivre suisse s’exprime avec élégance. Découvrez les sites incontournables de Berneet bénéficiez de conseils pratiques pour une expérience complète. Suivez notre guide comme un itinéraire ou choisissez selon vos envies pour une visite sur mesure.

Jour 1 : Le cœur historique de Berne

Plongez au cœur de la riche histoire de Berne en explorant ses monuments emblématiques et ses rues chargées de patrimoine.

La vieille ville

Berne est désignée comme la capitale la plus charmante d’Europe. C’est également inscrite au prestigieux patrimoine mondial de l’UNESCO. Nichée au cœur d’un méandre de l’Aar depuis sa fondation en 1191, sa vieille ville émerveille par ses ruelles pittoresques et son architecture préservée. Perdre son chemin est impensable, car tout est accessible à pied. Cette cité médiévale vaut vraiment le détour et offre une promenade inoubliable à chaque coin de rue.

La Kramgasse

La Kramgasse est une des rues les plus charmantes de Berne. Elle est réputée pour ses arches pittoresques, ses fontaines colorées et ses façades baroques ornées de drapeaux. Qualifiée par Goethe de « plus belle ruelle du monde », elle offre une immersion dans le 16ème siècle. Elle regorge également de petits commerces, de restaurants, de théâtres de cave et abrite même la Maison d’Einstein. Avec son charme préservé et son ambiance animée, elle séduit les visiteurs en quête d’authenticité et de découvertes à Berne.

Le Palais Fédéral

Le Palais fédéral est l’un des symboles les plus emblématiques de Berne. Il attire l’attention avec son architecture imposante et son histoire fascinante. Érigé entre 1894 et 1902, ce monument en calcaire et molasse dégage une élégance néo-renaissance. Ne manquez pas de découvrir sa coupole ornée de 50 000 feuilles d’or, accessible via une application d’audioguide depuis 2021. La place fédérale a également été transformée, offrant désormais une fontaine impressionnante avec 26 jets d’eau, idéale pour se rafraîchir en été.

La Bundesterrasse

La Bundesterrasse, terrasse du Palais fédéral, offre une vue panoramique sur la Ville basse et l’Aar. Idéale pour une pause détente ou un pique-nique, elle permet d’admirer le Musée d’Histoire de Berne. Par temps clair, on peut même apercevoir les sommets de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Une promenade le long de l’Europapromenade depuis la Bundesterrasse jusqu’au Kleine Schanz est également recommandée.

Rathausplatz, l’hôtel de ville

L’Hôtel de Ville de Berne, siège du gouvernement bernois, est bien plus qu’un simple édifice administratif. Avec une façade gothique datant de plus de 600 ans, c’est un véritable joyau historique à admirer. La Rathausplatz qui l’entoure offre une atmosphère charmante, accentuée par la présence de la fontaine du Banneret, un trésor culturel national.

Tour de l’Horloge, Zytglogge

La tour de l’horloge est un véritable emblème de la vieille ville de Berne. C’est un passage obligé lors de votre visite. Cette horloge astronomique, avec son carillon qui résonne chaque heure, offre un spectacle fascinant. C’est une expérience inoubliable vous attend à l’intérieur de la tour, où vous pourrez admirer de près le mouvement mécanique datant du 16ème siècle, témoignant d’une ingéniosité remarquable. Ne manquez pas la vue depuis l’intérieur de la touroffrant un panorama imprenable sur les toits de la ville.

La Collégiale Saint-Vincent de Berne

La collégiale Saint-Vincent, aussi connue sous le nom de Berner Münster, est une merveille gothique qui attire les regards et captive l’imagination. Avec sa tour imposante de 100,6 mètres, elle est la plus haute du pays. Commencée en 1421 et achevée en 1893, cette magnifique cathédrale est un témoignage de l’art et de l’architecture médiévale. Découvrez l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, dédié à Vincent de Saragosse, martyr du ive siècle, et laissez-vous imprégner par son ambiance mystique et majestueuse.

Le musée d’Histoire et le musée Einstein

À Berne, le choix des musées peut s’avérer difficile, mais deux incontournables méritent votre attention : le Musée d’Histoire de Berne et le Musée Einstein. De plus, ils se situent dans le même bâtiment près du Centre d’Art Contemporain, sur l’Helvetiaplatz. Ces institutions offrent une immersion passionnante dans l’histoire de la ville et les découvertes révolutionnaires d’Albert Einstein.

Balade au bord de l’Aar

Pour clôturer cette première journée à Berne, rien de tel qu’une promenade tranquille le long des rives de l’Aar. Avant de partir, détendez-vous avec une bière fraîche sur la terrasse du Altes Tramdepot. Offrant ainsi une vue imprenable sur la ville, surtout au crépuscule. Pendant votre balade, admirez les élégantes maisons bourgeoises et leurs jardins bien entretenus. Terminez votre journée en retournant en ville par le funiculaire, bien que la marche soit tout aussi agréable pour ceux qui préfèrent prendre leur temps.

Jour 2 : Entre art et nature

Explorez les espaces verts et les centres artistiques de Berne, en vous immergeant dans la beauté naturelle et la culture vibrante de la ville.

Les ours de Berne

Pour entamer cette deuxième journée à Berne, plongez-vous dans l’univers des célèbres ours de la ville. C’est un véritable emblème depuis le 12ème siècle. Vous les retrouverez sous forme de statues ornant les fontaines et l’horloge, mais c’est aux 3 ours du Bärenpark qu’il faut absolument rendre visite. La célèbre fosse aux ours a été transformée en un parc de 6000 m2 où ces impressionnants animaux évoluent en toute liberté. Niché au bord de l’Aar, le parc offre également une vue magnifique sur la vieille ville. C’est le point de départ idéal pour une agréable promenade le long des rives de la rivière.

Le pont de Nydegg

Le Pont de Nydegg, situé à proximité de la Fosse aux Ours et en parallèle de l’Untertorbrücke, est une véritable merveille architecturale. Il offre une vue magnifique sur l’Aar et une partie de la ville, il est une porte d’entrée emblématique vers la vieille ville de Berne. Très fréquenté par les visiteurs, il figure parmi les incontournables de la capitale suisse.

Le Kunstmuseum

Le Kunstmusuem est une idée de visite que vous ne pourrez décemment pas négliger une fois à Berne. C’est le plus ancien musée de Suisse, abritant huit siècles d’histoire artistique. Avec ses expositions permanentes présentant des artistes renommés tels que Ferdinand Hodler, Paul Klee et Meret Oppenheim. Ainsi que des expositions temporaires captivantes, il offre une expérience artistique riche.

Le Rosengarten

Après avoir exploré les œuvres d’art du Kunstmuseum de Berne, prenez un moment de détente au Rosengarten. C’est un jardin paisible offrant une vue magnifique sur la ville. Avec ses 400 espèces de roses et d’iris, ses étangs paisibles et son restaurant. Détendez-vous sur la terrasse du restaurant en dégustant une cuisine locale avec des touches internationales, tout en vous imprégnant de la beauté naturelle qui vous entoure.

Le centre Paul Klee

Situé légèrement en périphérie de Berne, le Centre Paul Klee est aisément accessible en bus depuis la gare centrale ou la tour de l’horloge (bus n°12). Avec ses photographies, croquis et aquarelles colorées, ainsi que ses archives originales comme des carnets de voyage, le Centre offre une véritable plongée dans le passé. Conçu par l’architecte Renzo Piano, il présente non seulement l’œuvre de Klee, mais également des expositions temporaires, des ateliers pour enfants et un jardin participatif. Il offre une expérience artistique immersive pour tous les visiteurs.

Le quartier Matte

Pour clore cette deuxième journée, une visite du quartier Matte s’impose. Plus ancien quartier de Berne, il fut jadis le cœur des artisans et des commerçants. Il témoigne de l’importance de l’Aar comme voie de communication principale. Évoluant comme une communauté distincte de la Ville Haute, il a développé ses propres dialectes : le joyeux mélange de langues du Matte-Berndutsch, et le surprenant Matteänglisch, une forme de verlan local. Une exploration de ce quartier fascinant est une véritable plongée dans l’histoire et la diversité linguistique de Berne.

Soirée à la Marzili

Terminez votre journée par une soirée détendue à la Marzili. C’est l’une des piscines en plein air les plus populaires de Berne, située au bord de l’Aar. En été, c’est l’endroit idéal pour se rafraîchir après une journée de visite et pour observer la vie locale. Vous pouvez également vous promener le long de l’Aar ou vous asseoir sur les berges pour admirer le coucher de soleil.

Jour 3 : Découverte de la campagne bernoise

Au réveil de votre troisième journée, après avoir exploré les richesses culturelles de Berne, vous serez prêt à vous échapper dans la tranquillité de la campagne environnante pour conclure votre visite de manière ressourçante.

Partir en escapade au Mont Gurten

Échappez-vous le temps d’une journée au mont Gurten, le poumon vert de Berne, qui offre des panoramas époustouflants sur les Alpes et le Jura. Facilement accessible par un pittoresque funiculaire ou à pied pour une immersion totale dans la nature, le Gurten est un lieu idéal pour se ressourcer. Que vous préfériez les randonnées tranquilles, les pique-niques avec vue ou les descentes en luge en hiver, tout est réuni pour profiter d’un moment parfait en plein air. Prenez simplement le tram numéro 9 jusqu’à l’arrêt GurtenBahn, et en un quart d’heure depuis le centre-ville, vous serez transporté dans un cadre alpin enchanteur, à la fois proche et pourtant si différent de l’urbanité bernoise.

Profiter des paysages lors d’un road trip

À une courte distance de Berne, plongez dans la campagne suisse en vous dirigeant vers l’Emmental, célèbre pour ses paysages de cartes postales et bien sûr, son fromage. Visitez une fromagerie traditionnelle pour découvrir les secrets de fabrication de l’Emmentaler, ce fromage suisse à trous si reconnaissable. Profitez-en pour faire une randonnée à travers les collines douces et les fermes pittoresques, un décor qui semble figé dans le temps.

Effectuer un voyage dans le temps au château de Thoune

Environ 30 minutes de route depuis Berne, le château de Thoune mérite une visite. Ce château médiéval offre une magnifique vue sur le lac de Thoune et les Alpes. Les intérieurs du château abritent un musée historique présentant des artefacts régionaux qui datent du Moyen Âge. La visite de ce château vous permet non seulement de vous immerger dans l’histoire suisse, mais aussi de profiter d’un cadre spectaculaire pour des photos inoubliables.

Cette journée de découvertes à la fois naturelles et historiques sera parfaite pour conclure votre visite de Berne, en vous laissant des souvenirs variés et enrichissants.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Berne

Pour rendre votre séjour à Berne aussi agréable et enrichissant que possible, voici quelques recommandations pratiques et des astuces locales.

Où Séjourner à Berne ?

À Berne, les familles apprécieront le calme et la proximité des musées du quartier de Kirchenfeld, avec des hôtels comme l’Hotel Ambassador. Les voyageurs en quête de l’ambiance citadine préféreront le centre historique. Où encore l’Hotel Kreuz offre un accès facile aux sites emblématiques. Pour les budgets serrés, le Bern Youth Hostel dans le quartier de Marzili est une option économique offrant de belles vues sur la rivière Aare. Les couples pourraient choisir le charme du Mattequartier avec des établissements comme le Bed & Breakfast Wildrose, tandis que les professionnels trouveront des commodités modernes à l’Hotel Allegro dans le quartier de Länggasse.

Se déplacer à Berne

Berne bénéficie d’un réseau de transport public efficace avec trams et bus qui connectent l’ensemble de la ville. Pour rejoindre le centre depuis l’aéroport de Berne-Belp, prenez le bus navette qui vous dépose à la gare principale en environ 30 minutes. Là, les lignes de tramway vous permettront d’explorer facilement la ville. Pour une expérience plus locale, louez un vélo gratuitement chez Bern Rollt pour quelques heures.

Vie nocturne à Berne

Berne propose plusieurs quartiers animés pour profiter des soirées. Le Turnhalle, situé dans le quartier de la Matte, attire une foule jeune avec son cadre détendu et ses soirées DJ. Pour une expérience plus culturelle, le Dachstock au Reitschule offre des concerts et des spectacles alternatifs. Les amateurs de bière apprécieront l’Altes Tramdepot pour ses bières artisanales et sa vue sur la rivière Aare. Les amateurs de cocktails peuvent explorer les bars sophistiqués du quartier de Langgasse. Tandis que ceux qui préfèrent une soirée chic se dirigeront vers les soirées sur le toit du Sky Terrace de l’hôtel Schweizerhof, qui offre une vue panoramique sur la ville.

Où et Quoi Manger ?

Pour goûter aux spécialités bernoises, visitez le Klösterli Weincafe pour des plats comme le rösti et la fondue. L’Altes Tramdepot propose des saucisses locales avec de la bière maison. Ne manquez pas le meringue avec crème double au Café Alpin. Pour une cuisine italienne, essayez le Lorenzini, et pour des options végétariennes, le Tibits offre un excellent buffet.

Découverte en vidéo : Berne en 4K

Profitez d’une vue aérienne de Berne grâce à une vidéo qui montre des perspectives fascinantes de la ville, idéal pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend.