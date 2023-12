Le classement des 6 plus belles pyramides du monde

Si vous êtes intrigués par les monuments anciens et l’aura mystique qui les entoure, vous n’êtes pas seuls. Des plateaux égyptiens aux ruines mexicaines, les pyramides ont maintenu l’humanité sous leur sort pendant des millénaires. Elles ne se résument pas à de simples empilements de pierres, mais incarnent de véritables prouesses d’ingénierie et recèlent des trésors d’histoire. Alors, quelle pyramide détient le pouvoir de captiver par-dessus tout ? Découvrez les pyramides les plus belles du monde, captivant sans équivoque l’attention de tous.

Les 3 plus belles pyramides d’Égypte

On commence ce classement des plus belles pyramides du monde avec les 3 plus belles d’Égypte. Majestueuses et magnifiques, les structures qui embellissent le plateau de Gizeh évoquent la grandeur de la civilisation passée. Ces édifices, célèbres sous l’appellation des trois pyramides, révèlent une beauté incontestable, chacune possédant son charme unique.

1. La pyramide de Khéops

La Pyramide de Khéops, en Égypte, émerge comme un symbole éternel de l’ingénierie antique. Sa hauteur monumentale de 146,6 mètres, une largeur de 230,36 mètres, et un angle d’inclinaison de 51° 50? 40? en font un chef-d’œuvre architectural. Construite vers 2560 avant J.C. sous la direction du pharaon Khéops, cette pyramide a nécessité plus de 2,58 millions de mètres cubes de pierre et près de deux décennies d’efforts acharnés pour sa réalisation. Son statut unique en tant que seul vestige survivant des sept merveilles du monde antique en fait un trésor inestimable de l’histoire humaine, dont l’énigme persiste dans la disposition intrigante de ses chambres funéraires. Le complexe entourant cette pyramide est tout aussi impressionnant, comprenant des temples hauts et bas, des chaussées, des pyramides annexes, des cimetières, et même une barque solaire.

2. La pyramide de Khéphren

Malgré sa stature moins imposante que celle de Khéops, la Pyramide de Khéphren possède des détails intrigants. Elle a été construite il y a environ 4 500 ans, autour de 2520 avant J.C., sous le règne du pharaon Khéphren, le fils de Khéops. Mesurant 143,5 mètres de hauteur, sa base a une largeur de 215,5 mètres, avec un angle d’inclinaison de 53°10′. L’extérieur de la pyramide est revêtu de calcaire Tura, mais le granit apparaît à certains niveaux, créant un contraste saisissant.

L’une des caractéristiques les plus fascinantes de la Pyramide de Khéphren est son lien avec le Sphinx, situé à proximité. On pense que la disposition de la pyramide a influencé la création de cette figure emblématique de la mythologie égyptienne, créant ainsi un lien intime entre les deux monuments.

3. La pyramide de Mykérinos

La Pyramide de Mykérinos, la troisième merveille de Gizeh, s’élève avec une modestie apparente. Bien que sa taille soit plus modeste que celle de ses prédécesseurs, sa base reste relativement similaire. Pourtant, ce qui rend cette pyramide singulière, ce sont les détails exquis qui ornent sa façade. Une profusion de décors en forme de faux portes entrelacées lui confère une touche distincte. Ces ornements ne sont pas seulement une décoration, mais ils nous offrent un aperçu de l’art et de la culture de l’Égypte antique, ajoutant une dimension culturelle à son imposante structure. Construite il y a environ 4 500 ans, vers 2500 avant J.C., la Pyramide de Mykérinos continue d’émerveiller par sa simplicité élégante.

4. La pyramide engloutie de Yonaguni au Japon

Si vous êtes fasciné par les mystères anciens, tournez votre regard vers la pyramide sous-marine de Yonaguni au Japon. Située à une faible profondeur de 5 mètres sous la surface, cette structure est accessible même pour les plongeurs novices. Elle mesure environ 70 mètres de long et 25 mètres de haut, ce qui en fait une formation imposante à explorer.

L’un des aspects les plus intrigants de cette pyramide est son âge, qui demeure incertain. Certains pensent qu’elle pourrait avoir des milliers d’années. Ce qui est sûr, c’est qu’elle reste enveloppée dans le mystère, avec des experts qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur son origine.

Ce qui rend cette pyramide vraiment exceptionnelle, c’est le débat continu sur son origine. Est-ce une formation naturelle ou une création humaine ?

5. La pyramide du Soleil, Mexique

Parmi les plus belles pyramides du monde, on trouve également la Pyramide du Soleil au Mexique, située à Teotihuacán. Cette impressionnante structure est l’une des plus grandes réalisations de l’Amérique précolombienne. Avec un volume imposant de 1,2 million de mètres cubes, cette pyramide mésoaméricaine est un véritable chef-d’œuvre architectural.

S’élevant à une hauteur de 75 mètres et s’étendant sur une largeur de 225 mètres, la Pyramide du Soleil doit son nom aux Aztèques, qui l’ont baptisée des siècles après l’abandon de la ville de Teotihuacán. La pyramide du Soleil est le témoin de deux phases de construction distinctes. Selon les chercheurs, la première phase a débuté environ 100 ans après J.C., et à ce moment-là, la pyramide avait déjà atteint presque la taille qu’elle présente de nos jours. La deuxième phase de construction l’a portée à ses dimensions finales, 225 mètres de large et 75 mètres de haut.

6. La Pyramide de Cholula, Mexique

La Pyramide de Cholula, située au Mexique, est la plus grande du pays. De nos jours considérée comme dédiée au dieu Quetzcoatl, elle demeure un témoignage fascinant de l’histoire mésoaméricaine. Sa construction a été réalisée en plusieurs étapes, et aujourd’hui, ses dimensions sont colossales, atteignant une hauteur de 55 mètres et une base de 450 mètres de chaque côté. Elle a été révélée grâce à des fouilles archéologiques qui ont également mis en lumière l’ingéniosité des anciens habitants dans la gestion des aspects logistiques liés à la construction de cette pyramide. Le site de Cholula s’intègre dans le paysage actuel et est un lieu de visite culturelle incontournable. Il accueille toujours des pèlerins pour célébrer l’histoire locale pré-hispanique et la culture autochtone.

En résumé, les pyramides continuent de captiver et de susciter l’admiration, agissant comme des témoins muets de l’immensité des civilisations révolues. Il est important de noter qu’il était difficile de faire un choix parmi ces merveilles, car chacune d’entre elles figure parmi les plus belles pyramides au monde. Chacune mérite pleinement votre attention.

