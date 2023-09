Les incontournables de l’Australie : 10 lieux à visiter absolument

L’Australie, ce pays-continent qui attire inlassablement touristes et backpackers avec leurs PVT en poche, offre un vaste territoire regorgeant de merveilles. Des plages paradisiaques aux déserts mystiques, chaque coin cache une aventure unique. Prêt à explorer ? Si vous vous apprêtez à partir ou que vous préparez votre voyage « downunder », ne manquez pas notre guide des 10 lieux incontournables d’Australie.

1. Exploration urbaine en Australie

Lorsque vous parlez de villes australiennes qui marient avec brio l’histoire, la culture et le dynamisme moderne, Sydney et Melbourne se distinguent. Ces deux métropoles emblématiques offrent des expériences uniques et captivantes. De l’opulence architecturale de Sydney aux ruelles animées de Melbourne, l’exploration urbaine en Australie atteint son apogée dans ces deux destinations.

1.1 Sydney : L’Éclatante cité du port

Sydney, la plus grande ville d’Australie, est synonyme d’emblématiques attractions. L’Opéra de Sydney, avec ses voiles blanches distinctives, est un joyau architectural à ne pas manquer. Promenez-vous le long du magnifique port, où le Sydney Harbour Bridge offre des vues panoramiques. Vous pouvez même gravir le pont pour une expérience unique. Les plages de renommée mondiale comme Bondi Beach invitent à la détente et aux sports nautiques. Explorez le quartier historique de The Rocks pour son charme colonial et ses boutiques pittoresques. Pour une expérience authentique, embarquez sur un ferry pour voir la ville depuis l’eau.

1.2 Melbourne : Une métropole culturelle vibrante

Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, est réputée pour sa scène culturelle dynamique et son ambiance cosmopolite. Flânez dans les célèbres « laneways » (ruelles étroites) où l’art urbain et les cafés branchés cohabitent harmonieusement. Ne manquez pas la National Gallery of Victoria, qui abrite une collection artistique variée. Les sportifs peuvent assister à des événements au Melbourne Cricket Ground, berceau du cricket australien. La cuisine de Melbourne est aussi une expérience à part entière : goûtez aux saveurs internationales dans les nombreux restaurants et marchés de la ville.

2. Uluru (Ayers Rock) : Une Immersion Magique au Cœur du Désert Australien

Traversez un vaste désert pour découvrir Uluru, une majestueuse formation rocheuse au cœur de l’Australie. Au Parc national d’Uluru, explorez la culture aborigène et ressentez la signification profonde de ce lieu sacré. Les nuances changeantes de la roche au lever et au coucher du soleil créent un spectacle naturel captivant. À proximité, les formations rocheuses des Olgas offrent une expérience tout aussi saisissante. Prolongez votre voyage jusqu’à Alice Springs, une ville unique nichée au milieu du désert, pour explorer davantage l’histoire coloniale et la vie dans le désert.

3. La grande barrière de corail

La Grande Barrière de Corail, souvent qualifiée de « merveille du monde » et inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1981, demeure le plus vaste écosystème corallien de la planète. S’étalant sur 2600 kilomètres, elle occupe une superficie de 344 400 km², abritant 900 îles et plus de 2900 récifs.

Que ce soit en partant de la ville de Cairns ou en explorant l’archipel des Whitsundays, les options pour découvrir cette merveille sont aussi diverses que captivantes. Dans ce paradis marin sans égal, laissez-vous enchanter par la richesse de la vie sous-marine, les couleurs chatoyantes des coraux et la splendeur sans pareil de cet écosystème unique sur Terre.

4. Découvrez l’Île Fraser depuis Brisbane

Brisbane elle-même, étincelante métropole australienne, se révèle comme le point de départ idéal pour une aventure inoubliable vers l’Île Fraser. Située à proximité de cette île considérée comme l’une des plus belles plages du pays, Brisbane vous offre une entrée royale dans un monde de merveilles naturelles.

De cette ville animée, embarquez pour l’île aux plages de sable blanc immaculé, aux dunes spectaculaires et aux lacs d’eau douce cristalline. Les possibilités d’exploration sont sans fin, que vous choisissiez de vous aventurer dans les sentiers naturels, de vous détendre sur le rivage ou de partir à la découverte des secrets de l’intérieur.

5. La côte d’Espérance et la magie des plages de kangourou

L’Australie occidentale est une destination qui vous invite à découvrir une beauté côtière irrésistible, avec des endroits comme la Côte d’Espérance et la Plage de Kangourou.

La Côte d’Espérance est une région côtière à couper le souffle, célèbre pour ses plages de sable fin d’un blanc éclatant et ses eaux d’un bleu cristallin. Explorez les formations rocheuses spectaculaires, parmi lesquelles le Wave Rock qui ressemble à une immense vague figée dans la pierre.

La Plage de Kangourou, située sur l’île Kangourou au large de l’Australie-Méridionale, est une destination encore plus incroyable. C’est un sanctuaire pour la faune australienne, où kangourous, koalas et phoques vivent en harmonie avec des paysages côtiers préservés.

6. L’aventure au cœur du nord de l’Australie

Au point le plus septentrional de l’Australie, vous trouverez deux parcs nationaux qui éveilleront vos rêves d’exploration. Le Kakadu National Park et le Litchfield National Park, par leurs tailles impressionnantes et leurs trésors cachés, vous promettent des aventures mémorables.

6.1 Le Kakadu National Park

Vaste comme la France, regorge de trésors naturels qui nécessitent une patience bien récompensée. Pour parcourir ses terres sauvages et découvrir les majestueuses chutes Jim Jim Falls (les plus hautes d’Australie), un 4×4 est recommandé, car les chemins ne sont pas des plus aisés. L’abondance de paysages variés, de cascades, de gorges et d’impressionnantes formations rocheuses vous immergera dans un monde de beauté naturelle.

6.2 Le Litchfield National Park

Quant à lui, est de taille plus modeste, mais ne manque pas de charme. Ici, des termitières géantes rivalisent avec des bassins d’eaux naturelles d’une splendeur exceptionnelle. Vous pouvez facilement passer une journée à vous balader de cascade en cascade. Un avantage certain est que les routes du parc sont de bonne qualité, vous permettant de l’explorer avec une voiture classique, sans nécessité de louer un 4×4.

7. Karijini National Park

Pour de nombreux voyageurs, la Côte Ouest Australienne est le joyau ultime du pays, un endroit d’une beauté sans égal. Et le Karijini National Park, situé dans la sauvage Côte Ouest Australienne, est un joyau naturel à ne pas manquer. Ses canyons infinis, ses roches rouges, ses cascades et ses piscines naturelles évoquent l’Ouest Américain. Avec des possibilités de treks allant de quelques heures à plusieurs jours, ce parc offre une expérience inoubliable.

8. La Great Ocean Road

Chaque pays possède sa route emblématique, et pour l’Australie, c’est sans aucun doute la Great Ocean Road ! S’étendant entre Melbourne et Adelaide, la Great Ocean Road déroule près de 300 km de côtes sauvages, de falaises vertigineuses et de charmantes villes, le tout sous l’immensité de l’océan. Bien que cette section soit relativement courte, elle mérite amplement d’être explorée sur 2 voire 3 jours, tant les plages y sont époustouflantes, les villes accueillantes et les panoramas absolument spectaculaires. Chaque virage révèle de nouvelles surprises, que ce soit les formations rocheuses emblématiques des Douze Apôtres, les plages de sable doré ou encore les panoramas côtiers à couper le souffle.

9. La sunshine Coast

Plongez dans les merveilles de la côte Est Australienne, où des trésors uniques vous attendent. La Sunshine Coast, au nord de Brisbane, et la ville de Noosa, célèbre chez les surfeurs, sont des incontournables. Au sud de Brisbane, ne manquez pas la Gold Coast, abritant Surfer Paradise, une sorte de mini Vegas côtier. Byron Bay et son phare iconique sont également des arrêts à ne pas manquer.

10. La Tasmanie

En tant qu’état australien, accessible par un court trajet en ferry depuis Melbourne, La Tasmanie vous promet une expérience inoubliable au cœur de la nature.

Des vastes étendues du Cradle Mountain National Park à l’authenticité du Tasman National Park, en passant par les charmes captivants du Freycinet National Park et la simplicité préservée d’Hobart, la ville principale, vous aurez l’embarras du choix pour plonger dans l’un des plus précieux trésors de l’Australie. Les montagnes, les plages immaculées et l’âme rustique d’Hobart créent un tableau envoûtant.

Bonus Vidéo : Guide de voyage de l’Australie. Les choses à voir absolument !