Tout ce qu’il faut savoir avant de voyager à Dubaï : visa, sécurité, coutumes, alcool, conseils pratiques et plus !Les vacances aux Émirats arabes unis ne se limitent pas à l’extravagance de Dubaï, contrairement à ce que beaucoup pensent. Autrefois un village de pêcheurs célèbre pour son commerce de perles au 18ème siècle, Dubaï a été transformée en une métropole mondiale grâce à la découverte du pétrole dans les années 1960. Cette ville attire désormais des visiteurs du monde entier avec ses gratte-ciels imposants et ses îles artificielles. Avant de voyager à Dubaï, voici ce qu’il faut savoir.

Dubaï : accessible à tous, pas seulement aux riches

Dubaï, connue pour être une destination coûteuse, peut néanmoins être appréciée avec un budget bien pensé. En général, comptez environ 1 800 euros par personne pour une semaine si vous prévoyez de manger au restaurant quotidiennement. Cependant, il est tout à fait possible de réduire les dépenses, notamment sur le logement et les vols.

Pour les vols, optez pour un itinéraire avec escale pour environ 300 euros par personne aller-retour. Un vol direct coûte entre 400 et 600 euros, et parfois plus selon la saison. Pour l’hébergement, explorez des options économiques comme les hôtels Ibis ou les appart-hôtels. Loger près du Vieux Dubaï peut aussi être moins cher. Si votre budget le permet, séjourner dans le quartier de Downtown vous place au cœur de l’activité.

Bien que Dubaï soit une ville chère, des solutions comme les taxis bon marché et des restaurants abordables. Notamment dans des quartiers tels que Al Muraqqabat Rd et Al Rigga Rd à Deira rendent la ville accessible. Petit bonus de la ville, les visiteurs bénéficient de cartes SIM gratuites à leur arrivée.

L’alcool à Dubaï

Contrairement à certaines idées reçues, il est possible de consommer de l’alcool à Dubaï, mais uniquement dans des lieux spécifiques. Les bars et restaurants autorisés à servir de l’alcool se trouvent généralement dans les hôtels. Bien qu’il y ait des exceptions comme certains établissements haut de gamme au Dubai International Financial Centre et à City Walk. La plupart des bars offrent des happy hours. L’âge légal pour consommer de l’alcool est fixé à 21 ans, il est donc essentiel de toujours avoir une pièce d’identité avec photo. Les visiteurs ont même la possibilité d’obtenir un permis pour acheter de l’alcool lors de leur séjour.

Dubaï se positionne comme une destination de divertissement de premier plan

Dubaï se prépare à rivaliser avec Orlando en tant que capitale mondiale des parcs à thème. En 2016, la ville a vu l’ouverture de quatre grands parcs à thème. Dont l’IMG Worlds of Adventure, qui détient le titre de plus grand parc à thème intérieur au monde. Avec des zones dédiées à Marvel et Cartoon Network, ainsi que Motiongate. Il offre des attractions inspirées de blockbusters hollywoodiens comme Madagascar et Ghostbusters. De plus, le plus grand parc aquatique de la ville est sur le point de devenir le plus grand du monde. Notamment grâce à l’ajout d’une nouvelle tour imposante et de 12 nouveaux toboggans. Cette expansion audacieuse confirme la volonté de Dubaï de devenir une destination incontournable pour les amateurs de divertissement.

Dubaï offre une expérience de divertissement inégalée !

Une scène culturelle

Contrairement aux idées reçues, un voyage à Dubaï ne se résume pas aux gratte-ciels et au luxe. Cette métropole regorge de trésors culturels et historiques qui méritent d’être découverts. Tels que, des musées emblématiques, tels que le Dubai Museum et le Etihad Museum. En parcourant les souks animés, comme le marché aux épices et le marché de l’or, les visiteurs découvrent l’ambiance authentique de la ville. Les quartiers historiques, comme Bastakiya, dévoilent le charme traditionnel de Dubaï. Dubai dévoile une richesse culturelle bien plus profonde que ce que ses apparences laissent présager.

Les coutumes à respecter

Lors de votre séjour, assurez-vous de respecter les coutumes locales. Demandez toujours la permission avant de prendre des photos. Portez des tenues modestes pour éviter les regards indésirables. Gardez à l’esprit que le flirt est illégal dans le pays. Enfin, pendant le ramadan, abstenez-vous de manger ou de boire en public. Ces petites attentions sont essentielles pour une expérience harmonieuse et respectueuse de la culture locale.

Dubaï est une ville sûre

Malgré les tensions politiques dans la région, les Émirats arabes unis sont classés par le World Economic Forum comme le deuxième pays le plus sûr au monde. Dubaï, en comparaison avec d’autres grandes villes, affiche un niveau de sécurité très élevé et la petite délinquance y est exceptionnellement rare. Il est tout à fait sûr de prendre un taxi la nuit ou de se promener à pied dans la plupart des quartiers. Le principal risque à Dubaï ne vient pas de la criminalité, mais plutôt des conducteurs imprudents qui négligent parfois les piétons.

Aucun visa requis pour les Français

Les voyageurs français se rendant à Dubaï peuvent se réjouir, car aucun visa n’est nécessaire pour visiter ce joyau des Émirats arabes unis. Cependant, un passeport valide est indispensable, avec une validité de 6 mois après l’arrivée dans le pays. Pour les non-français, l’obtention d’un visa est obligatoire, mais ce processus est relativement rapide. Cela prend seulement 2 à 3 jours avec la soumission des documents nécessaires. Il est à noter que pour les citoyens français, un séjour de plus de 90 jours requiert également un visa.

Le meilleur moment pour visiter Dubaï

Le climat dans tout le pays est de type subtropical. Pendant l’hiver, de novembre à mars, le temps à Dubaï et dans les autres émirats est assez clément. Notamment avec des températures douces, bien que des tempêtes de sable occasionnelles puissent survenir et que les nuits soient fraîches. En revanche, l’été, de mai à septembre, est extrêmement chaud et humide. Avec un taux d’humidité pouvant atteindre 90%. Optez pour les mois d’hiver pour un voyage plus agréable aux Émirats Arabes Unis.

Quelques conseils pour passer un séjour agréable à Dubaï

Lors de votre séjour à Dubaï, il est essentiel de respecter les lois basées sur la Charia, étant donné que vous visitez un pays musulman.

Une tenue vestimentaire : Les tenues doivent être respectueuses. Pour les femmes, les jupes sont acceptées, mais elles doivent couvrir les genoux et les épaules doivent être couvertes en tout temps. La tête doit être couverte lors des visites de mosquées, et le topless est strictement interdit. Pour les hommes, les shorts courts ou serrés, les débardeurs, et les chemises décolletées sont à éviter.

Les démonstrations d'affection, les insultes et les comportements agressifs sont interdits en public.

La dogue : A Dubaï, la politique en matière de drogue est rigoureuse. Même certains médicaments courants en France, tels que ceux contenant de la codéine, sont considérés comme des stupéfiants et sont strictement interdits.

Ramadan : Pendant le Ramadan, évitez de manger en public pendant les heures de jeûne.

Transports Publics : Manger, boire ou mâcher du chewing-gum est interdit dans le métro.

