Partir au Maroc en voiture : nos conseils pour un voyage réussi

Le Maroc est une destination prisée notamment pour ses villes aux multiples facettes, sa cuisine savoureuse et son riche patrimoine culturel. Si vous prévoyez de partir au Maroc en voiture, voici quelques astuces et recommandations qui vous aideront à organiser votre séjour l’esprit tranquille.

1. Préparer les documents nécessaires avant le départ

Avant de mettre le cap sur le Maroc, il est crucial de réunir certains documents pour éviter toute mauvaise surprise lors de votre périple. Voici la liste des principaux documents à emporter avec vous :

Certificat d’immatriculation du véhicule (carte grise)

Permis de conduire en cours de validité et conforme aux normes internationales

Passeport valide durant toute la durée de votre séjour

Assurance automobile valable au Maroc

Vignette électronique pour péage autoroutier marocain (adelmous el jadida cher rebi)

Pour circuler au Maroc, il est obligatoire d’avoir une assurance automobile couvrant les dommages causés par votre véhicule sur le territoire marocain. Renseignez-vous auprès de votre assureur habituel pour vérifier si votre contrat actuel inclut cette garantie ou pensez à souscrire une assurance temporaire dédiée le cas échéant.

2. Choisir l’itinéraire et le moyen de transport pour rejoindre le Maroc

Deux options s’offrent à vous pour rejoindre le Maroc en voiture : prendre un ferry depuis l’Espagne ou traverser la France et les pays d’Afrique du Nord par voie terrestre.

Croisière en ferry vers le Maroc

Pour une expérience originale, plusieurs compagnies proposent des traversées en ferry vers le Maroc en voiture. Plusieurs départs sont possibles avec des arrivées au Maroc à Tanger, Tétouan ou Nador. :

depuis la France : Sète ou Marseille ;

: Sète ou Marseille ; depuis l’Espagne : Barcelone, Almeria, Malaga, Motril, Algeciras ou Tarifa.

La durée varie généralement entre 1 heure et 8 heures en fonction de l’itinéraire choisi et de la compagnie. Cette solution est idéale si vous voulez profiter d’un trajet reposant tout en profitant de la vue sur la Méditerranée.

Par voie terrestre à travers la France et l’Afrique du Nord

Si vous privilégiez la route, il est tout à fait possible de rallier le Maroc en passant par la France, puis par l’Espagne avant d’emprunter l’autoroute méditerranéenne jusqu’à Tarifa à la pointe sur de l’Espagne. Il vous restera alors une traversée de ferry de moins d’une heure dans le détroit de Gibraltar pour rejoindre le port de Tanger au nord du Maroc. En empruntant cet itinéraire, préparez-vous à passer beaucoup de temps sur la route et à traverser plusieurs frontières ; vérifiez ainsi les conditions d’entrée et les documents nécessaires pour circuler dans chacun des pays traversés.

3. Conduire au Maroc : ce qu’il faut savoir

Pour bien profiter de votre séjour, voici quelques informations essentielles concernant la conduite au Maroc :

La conduite s’effectue à droite comme en France.

Les limitations de vitesse sont de 60 km/h en agglomération, 100 km/h sur les routes et 120 km/h sur autoroute.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et les passagers.

L’usage du téléphone portable au volant sans dispositif mains libres est interdit.

Les contrôles routiers sont fréquents, pensez donc à respecter scrupuleusement le code de la route marocain et à avoir toujours vos papiers à jour.

Soyez attentifs aux particularités locales !

Bien que le code de la route marocain soit très similaire à celui de la France, vous devrez faire preuve d’une vigilance accrue notamment hors des grandes agglomérations où les obstacles – animaux errants, véhicules mal signalés, vélos et piétons imprudents – peuvent être nombreux. Si vous croisez un autobus ou un camion encombrant, mettez-vous légèrement sur la bande d’arrêt d’urgence pour faciliter leur passage.

4. Évitez les pièges et erreurs courantes

Certaines erreurs de débutants peuvent vous coûter cher lors de votre voyage. Pour éviter d’avoir un mauvais souvenir, prenez note de ce qui suit :

Les faux guides : méfiez-vous des personnes se faisant passer pour des guides dans les centres-villes ou aux alentours des sites touristiques ; leur but est souvent de vous mener vers des souks où ils sont commissionnés sur vos achats.

: méfiez-vous des personnes se faisant passer pour des guides dans les centres-villes ou aux alentours des sites touristiques ; leur but est souvent de vous mener vers des souks où ils sont commissionnés sur vos achats. La signalisation défaillante : la signalisation routière peut parfois être lacunaire ou inexistante, n’hésitez donc pas à utiliser un circuit GPS pour vous repérer et éviter les mauvaises surprises.

: la signalisation routière peut parfois être lacunaire ou inexistante, n’hésitez donc pas à utiliser un circuit GPS pour vous repérer et éviter les mauvaises surprises. Les arnaques au change : ne changez jamais votre argent auprès d’individus sur le marché noir, mais préférez recourir aux guichets d’échange officiels ou aux distributeurs automatiques de billets (DAB).

5. Profitez de chaque étape

Le Maroc offre une diversité de paysages et d’activités pour tous les goûts. Profitez de chaque escale pour découvrir les richesses de cette destination :

Visitez les villes impériales : Fès, Marrakech, Meknès et Rabat.

Faites une virée en bateau ou initiez-vous au surf et autres sports nautiques sur les côtes atlantique et méditerranéenne.

Explorez les montagnes de l’Atlas et passez quelques jours dans les villages berbères environnants.

Savourez une cuisine traditionnelle riche en saveurs.

Imprégnez-vous de la culture marocaine et admirez l’architecture des monuments historiques.

En suivant ces conseils, votre voyage au Maroc en voiture sera une expérience inoubliable. Bonnes vacances !