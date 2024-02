Visiter Reykjavik en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Reykjavik, capitale de l’Islande et « Baie des Fumées » selon son nom ancestral, est un véritable trésor nordique. Fondée en 870, elle s’est transformée d’un modeste peuplement viking en un centre urbain vibrant et moderne. Cette ville, capitale la plus septentrionale du monde, offre un fascinant mélange de richesse historique et de beauté naturelle, attirant les voyageurs en quête d’une expérience unique où le passé rencontre l’avenir dans un cadre spectaculaire.

Visiter Reykjavik, c’est s’immerger dans un monde où tradition et modernité coexistent en parfaite harmonie.

Jour 1 : Exploration culturelle et historique

Ce premier jour est consacré à la rencontre de l’histoire captivante et de l’art vibrant de la capitale islandaise.

L’église Hallgrímskirkja de Reykjavik

Pour une expérience unique lors de votre visite à Reykjavik, commencez par explorer l’emblématique église Hallgrímskirkja. Cette église luthérienne, construite entre 1945 et 1986, présente une architecture inspirée des orgues basaltiques islandais. À l’intérieur, son austérité surprend, mais vous aurez la chance d’assister à des répétitions et des concerts sur le grand orgue Klais doté de 5 275 tuyaux. Un ascenseur payant vous conduira au sommet du clocher, offrant une vue panoramique sur la ville.

VOIR AUSSI : Explorer l’Islande : 10 activités à vivre pour une expérience unique

La statue de Leifur Eiriksson

Juste devant l’église Hallgrímskirkja, la statue imposante de Leifur Eiriksson, le découvreur de l’Amérique du Nord en l’an 1000, se dresse fièrement. Cette œuvre sculpturale rappelle l’héritage viking profondément ancré dans l’histoire de l’Islande.

Le musée Einar Jónsson

À quelques pas seulement de l’église Hallgrímskirkja, vous trouverez le Musée Einar Jónsson. Ce musée abrite une collection impressionnante de ses sculptures, soigneusement exposées à la fois à l’intérieur et dans les jardins environnants. Le Musée Einar Jónsson, également connu sous le nom de Listasafn Einars Jonssonar, est considéré comme l’un des joyaux de la scène artistique islandaise.

La rue Adalstraeti

Dirigez-vous vers la rue Adalstraeti (Aðalstræti), où vous découvrirez le plus ancien bâtiment de la capitale, datant de 1752. Ce lieu abrite désormais une boutique de créateurs et des expositions fascinantes sur la vie d’autrefois à Reykjavik.

Les rues Skolavordustigur et Laugavegur

Les rues piétonnes animées de Skolavordustigur et Laugavegur sont des destinations incontournables pour flâner, faire du shopping et profiter d’un bon repas à Reykjavik. Les nombreux restaurants et cafés vous invitent à vous poser et à savourer la cuisine locale tout en prenant le temps d’admirer l’atmosphère animée de ces rues.

Le Quartier du Lac Tjörnin

Explorez le quartier du lac Tjörnin, un étang surprenant niché en plein cœur de la ville. Les rives de ce petit lac abritent une variété de bâtiments administratifs et culturels, créant ainsi un contraste unique avec le reste du paysage urbain de Reykjavik. Le lac Tjörnin révèle toute sa beauté, qu’il s’agisse de l’été ensoleillé ou de l’hiver enneigé, et est le foyer d’une multitude d’oiseaux.

Le théâtre Iðnó

Profitez de votre visite au lac Tjörnin pour découvrir l’emblématique théâtre Iðnó, qui fait partie intégrante du charme de cet oasis urbain. Son architecture historique et artistique en fait une véritable attraction. L’extérieur affiche une façade charmante, témoignant de l’héritage architectural de la ville. À l’intérieur, une ambiance chaleureuse et une riche histoire théâtrale vous attendent.

VOIR AUSSI : Les 6 temples zen incontournables de Kyoto

La Galerie Nationale d’Islande

Terminez votre journée d’exploration à Reykjavik en visitant la Galerie Nationale d’Islande, une attraction à l’architecture intrigante, nichée dans un ancien frigo de conservation du poisson. Ce lieu unique propose une rotation constante d’expositions temporaires, offrant aux visiteurs une expérience artistique riche et variée.

La Marina de Reykjavik

Pour votre première soirée à Reykjavik, offrez-vous une expérience inoubliable en vous rendant à la marina du port de la ville. Une agréable balade le long du port vous permettra de profiter du coucher de soleil et de l’atmosphère animée du soir. Une fois sur place, choisissez parmi les nombreux restaurants offrant une vue imprenable sur la mer et dégustez un délicieux dîner en bord de mer.

La Harpa

Si le temps le permet, clôturez votre journée à Reykjavik par une visite à la salle de concert Harpa, un joyau architectural d’exception. Cette structure moderne, avec ses façades en verre multicolores, est une attraction en soi.

Jour 2 : Découverte moderne et naturelle

Cette deuxième journée promet une expérience équilibrée entre l’art contemporain et la beauté naturelle de l’Islande.

Le dôme Perlan

Votre deuxième jour à Reykjavik commence par une visite au dôme de Perlan. Situé sur une colline, ce site emblématique permet une perspective magnifique sur la capitale islandaise. Reykjavik est alimentée en eau chaude par six réservoirs perchés sur cette colline, couronnés par le dôme de Perlan. L’une de ces citernes a été transformée en le musée « Wonders of Iceland« , consacré aux sciences naturelles. Cela comprend une promenade à travers une grotte de glace de 100 mètres de long et des explications sur les glaciers.

VOIR AUSSI : Plongée sous glace en France : Les 5 meilleurs spots

Le musée Asmundur Sveinsson

La journée se poursuit par une exploration de l’œuvre captivante de l’artiste islandais Asmundur Sveinsson au musée Asmundur Sveinsson. Conçu par l’artiste lui-même, le bâtiment se distingue par sa pureté immaculée, avec un dôme central et deux pyramides tronquées.

Le jardin botanique de Reykjavik

A proximité profitez de visiter le fameux Jardin Botanique de Reykjavik. Ce jardin, qui abrite une variété impressionnante de plantes islandaises et exotiques. C’est un lieu d’éducation et de conservation de la flore. Il propose également des expositions saisonnières et des événements spéciaux, rendant chaque visite unique.

Le parc Laugardalur

Laugardalur, souvent appelé la « vallée des sources chaudes« , est un parc de loisirs polyvalent et un incontournable pour les familles et les sportifs. Ce grand espace vert comprend des installations sportives de pointe, des aires de jeux pour enfants, et un zoo familial où l’on peut voir des animaux typiques de l’Islande. Le clou du parc est la piscine géothermique de Laugardalslaug, l’une des plus grandes d’Islande, avec ses bassins extérieurs, toboggans, et saunas.

L’Althing

L’Althing, l’ancien parlement islandais situé dans le parc national de Þingvellir, est une étape essentielle pour saisir l’essence de l’Islande. Fondé en 930, il est l’un des parlements les plus anciens au monde, symbolisant la richesse de l’histoire islandaise et son système de gouvernance unique.

L’île de Viðey

Pour votre deuxième journée à Reykjavik, mettez le cap sur l’île de Viðey. Un joyau situé à quelques minutes seulement en ferry de la capitale. Cette île tranquille est un havre de paix, offrant des paysages naturels époustouflants et un aperçu fascinant de l’histoire islandaise. Parfait pour les amoureux de la nature et de la tranquillité, Viðey est l’endroit idéal pour s’évader de l’agitation de la ville.

Imagine Peace Tower

Au cœur de Viðey, découvrez l’œuvre d’art remarquable « Imagine Peace Tower », conçue par Yoko Ono. Cette tour de lumière, dédiée à la mémoire de John Lennon, est un puissant symbole de paix et d’amour. Allumée à des dates spécifiques, elle projette un faisceau de lumière dans le ciel, visible depuis de nombreux points à Reykjavik.

VOIR AUSSI : 8 activités hivernales à ne pas rater à Stockholm

Les ruines historiques de Viðey

Explorez les ruines historiques de Viðey pour un voyage dans le passé islandais. L’île abrite des vestiges datant des premiers jours de l’occupation humaine en Islande, y compris les fondations de la maison du premier colon et une ancienne église.

La sculpture Sólfar

En fin d’après-midi, dirigez-vous vers la sculpture Sólfar, également connue sous le nom de « Voyageur du Soleil« . Cette œuvre d’art impressionnante, créée par l’artiste islandais Jón Gunnar Árnason, est située idéalement en bord de mer à Reykjavik. Elle représente un drakkar viking, ou bateau viking, et est fabriquée en aluminium brillant. Symbolisant le voyage et l’exploration, cette sculpture est une ode à l’histoire maritime de l’Islande et à son héritage viking.

Sa structure unique et son emplacement font de Sólfar l’un des sites les plus emblématiques et les plus photographiés de Reykjavik.

Le quartier Harpa

Après une journée riche en découvertes culturelles, prolongez votre soirée dans l’atmosphère animée des environs de Harpa. Ce quartier est connu pour sa vie nocturne vibrante. Il offre une variété de bars, de restaurants et de lieux de divertissement où vous pourrez vous immerger dans l’ambiance locale. Goûtez aux spécialités islandaises dans un restaurant en bord de mer, ou détendez-vous dans l’un des bars branchés en profitant de la musique live.

Jour 3 : Aventures autour de Reykjavik

Ce jour promet d’être riche en aventures et en découvertes. Avec des sites emblématiques qui captiveront tous les amoureux de la nature et de l’histoire.

Le Cercle d’Or

Le Cercle d’Or est une route touristique fascinante qui offre une journée riche en découvertes naturelles et historiques. Elle commence par le Parc National de Þingvellir, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pouvez observer des phénomènes géologiques uniques liés aux mouvements des plaques tectoniques et explorer les sites historiques de l’ancien parlement islandais.

Le parc est également le lieu de la célèbre fissure de Silfra, Notamment connue pour ses eaux cristallines, idéale pour la plongée ou le snorkeling. La route vous mène ensuite à la zone géothermique de Geysir, célèbre pour ses geysers bouillonnants, notamment le Strokkur. Elle jaillit régulièrement à plusieurs mètres de hauteur.

Enfin, vous pouvez terminer par la visite de la cascade de Gullfoss, l’une des plus impressionnantes d’Islande. Où les eaux du fleuve Hvítá se précipitent dans un canyon profond, créant un spectacle à la fois puissant et magnifique.

VOIR AUSSI : Les plus beaux endroits pour admirer les aurores boréales

Le Blue Lagoon

Pour cette troisième journée idéale, offrez-vous un moment de détente absolue au Blue Lagoon. C’est l’une des attractions les plus célèbres et appréciées d’Islande. Ce spa géothermique unique est connu pour ses eaux riches en minéraux, d’un bleu laiteux éblouissant. Les propriétés curatives et apaisantes de ses eaux, riches en silice et en algues, sont idéales pour revigorer le corps et l’esprit. Outre les bains, la station propose une gamme de soins de spa, un restaurant gastronomique et des installations haut de gamme, rendant votre visite à la fois luxueuse et mémorable.

Bonus : Autres activités incontournables autour de Reykjavik

Pour enrichir davantage votre week-end à Reykjavik, voici une sélection d’activités captivantes à réaliser autour de Reykjavik :

Observation des aurores boréales . Tentez d’observer les aurores boréales, un spectacle naturel enchanteur qui colore le ciel islandais de nuances vibrantes.

. Tentez d’observer les aurores boréales, un spectacle naturel enchanteur qui colore le ciel islandais de nuances vibrantes. Exploration de la péninsule de Snæfellsnes . Visitez « l’Islande en miniature » avec ses plages de sable noir, le volcan Snæfellsjökull, et des paysages naturels à couper le souffle.

. Visitez « l’Islande en miniature » avec ses plages de sable noir, le volcan Snæfellsjökull, et des paysages naturels à couper le souffle. Sortie en mer pour observer des baleines . Participez à une excursion en mer depuis Reykjavik pour admirer les baleines, ces créatures majestueuses de l’océan.

. Participez à une excursion en mer depuis Reykjavik pour admirer les baleines, ces créatures majestueuses de l’océan. Randonnée au cœur du volcan Thrihnukagigur : Explorez l’intérieur d’un volcan inactif, une aventure unique au cœur de la terre.

: Explorez l’intérieur d’un volcan inactif, une aventure unique au cœur de la terre. Visite de la grotte de lave de Viðgelmir et des thermes géothermiques de Krauma. Combinez l’aventure souterraine dans l’une des plus grandes grottes de lave d’Islande avec une relaxation dans les eaux chaudes des thermes de Krauma.

Conseils pour bien profiter votre week-end à Reykjavik

Pour vivre pleinement votre escapade, quelques astuces vous aideront à optimiser chaque moment de votre séjour.

Où dormir/loger ?

À Reykjavik, ville au coût de vie élevé, les options d’hébergement varient pour s’adapter à tous les budgets. Pour une solution économique, le camping de Reykjavik, ouvert de mi-mai à mi-septembre, est idéal. Il se situé près de la piscine de Laugardalslaug et à une distance raisonnable du centre-ville. En plein cœur de Reykjavik, le long de la rue Laugavegur, des appart-hôtels comme Ok Studios et Grey Apartments offrent un excellent rapport qualité-prix. Pour les petits budgets, le Kex Hostel est une auberge de jeunesse réputée. Il propose à la fois des lits en dortoir et des chambres privées. Pour une expérience plus insolite, le Galaxy Pod Hostel, avec ses capsules hôtelières modernes. Ce lieu est parfait pour les voyageurs individuels cherchant à combiner intimité et design innovant.

VOIR AUSSI : Voyage dans un pays froid : comment bien se préparer ?

Où manger ?

Reykjavik propose une scène gastronomique variée, offrant une cuisine islandaise traditionnelle ainsi que des options internationales. Le Café Loki, en face de l’église Hallgrímskirkja, propose des spécialités locales dans un cadre convivial. Le Lebowski Bar sur Laugavegur est parfait pour un dîner décontracté avec une décoration rétro américaine, offrant une variété de burgers. Le Stofan Café, au cœur de la ville, est un lieu chaleureux pour une pause café agréable avec des douceurs sucrées. Les amateurs de fruits de mer apprécieront le Seabaron Saegreifinn. Il est situé sur le port, célèbre pour sa bisque de homard et ses brochettes de langouste. Enfin, pour une soirée festive, le Kiki Bar sur Laugavegur est un bar gay animé et accueillant, prisé par un large public.

La vie nocturne

Malgré sa petite taille, Reykjavik est réputée pour sa vie nocturne dynamique, méritant son surnom de « l’Ibiza du nord« . La plupart des bars et lieux branchés se concentrent autour de Laugavegur, dans l’hypercentre. La tradition du « runtur« , ou tournée des bars, est un excellent moyen de découvrir l’ambiance nocturne de la ville. Les nuits de vendredi et samedi sont particulièrement animées, avec les Islandais célébrant la fin de la semaine. L’atmosphère est encore plus festive en été, lorsque les nuits sont presque inexistantes. Reykjavik accueille également de nombreux festivals de musique tout au long de l’année. Offrant ainsi une variété d’expériences nocturnes pour tous les goûts.

Se Déplacer à Reykjavik

À Reykjavik, la plupart des attractions majeures sont accessibles à pied, surtout dans le centre-ville. Ce qui rend la marche à la fois pratique et agréable pour explorer la ville. Pour les distances plus longues, le réseau de bus Strætó est une option abordable. Avec la possibilité d’acheter des passes journaliers ou des cartes multi-jours pour des voyages illimités. Pour ceux qui souhaitent visiter des sites plus éloignés ou explorer à leur propre rythme, la location d’une voiture est une solution flexible. Alternativement, le vélo est une option amusante et écologique, avec de nombreuses pistes cyclables disponibles dans la ville.

Bonus Vidéo : Un vlog qui mène à la découverte de la capitale de l’Islande !