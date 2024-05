Visiter Marrakech en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Marrakech, surnommée la Ville Rouge, est une destination fascinante qui allie richesse culturelle, beauté architecturale, et vibrante vie nocturne. Bien qu’un week-end ne soit pas suffisant pour en explorer toutes les facettes, cette escapade offre une immersion dépaysante. Avec ses activités variées et ses précieux conseils, elle promet une découverte authentique de cette ville millénaire, carrefour culturel mêlant traditions ancestrales et modernité. Au cœur du Maroc, Marrakech attire les voyageurs en quête de charme, d’histoire et de culture, offrant une expérience inoubliable dans cette perle du désert marocain.

Jour 1 : Immersion au cœur de Marrakech

Laissez-vous guider par l’âme de la ville, où tradition et hospitalité marocaine vous enveloppent dès votre arrivée.

La tour de la Koutoubia

Avant de commencer votre aventure en plein cœur de Marrakech, ne manquez pas à l’entrée de la médina, la Tour de la Koutoubia s’élève majestueusement. Avec son minaret impressionnant atteignant 70 mètres de hauteur, elle est la plus grande mosquée de la ville. Son style hispano-mauresque ajoute à son charme et à sa grandeur, en faisant un symbole emblématique de l’architecture marocaine.

La Médina de Marrakech

C’est l’un des endroits les plus mouvementés et typiques de Marrakech, la Médina est un véritable voyage dans le temps. Fondée au XIe siècle, ce labyrinthe de ruelles étroites regorge de marchés animés où se mêlent artisanat local et épices parfumées. Elle offre une immersion authentique dans la vie marocaine. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Médina, entourée de murailles imposantes, abrite la plupart des monuments de Marrakech.

La Medersa Ben Youssef

La Medersa Ben Youssef est une merveille incontournable de Marrakech qui invite à explorer la splendeur de l’architecture marocaine. Cette ancienne école coranique, avec son entrée ornée et son intérieur riche en détails artistiques. Elle offre un aperçu fascinant de la culture et de l’histoire locales. La cour pavée de marbre, entourée de murs élégamment décorés, mène à une salle de prière majestueuse, soulignée par un dôme en cèdre et des colonnes de marbre.

Le Palais de la Bahia

Le palais de la Bahia est un incontournable de Marrakech, offrant une immersion dans l’histoire et l’art marocains. Avec ses 8 hectares, ce chef-d’œuvre impressionnant dévoile des salles somptueuses, des cours envoûtantes et des jardins luxuriants. Bien que seule une partie soit ouverte au public, la visite permet d’admirer la finesse de l’art islamique à travers les mosaïques, la calligraphie et le stuc.

Les Souks de Marrakech

Au nord de la place Jemaa el Fna s’étendent les célèbres souks de Marrakech, véritable dédale de ruelles animées. Chaque étal révèle une spécialité différente, des articles en cuir aux bijoux en passant par les tapis, vêtements, parfums et épices. Le marchandage est de rigueur, alors n’hésitez pas à négocier pour dénicher les meilleurs souvenirs. Pour une expérience visuelle saisissante, ne manquez pas le souk des teinturiers, où les paquets de laine multicolores sèchent au milieu des ruelles, offrant un spectacle unique.

La Mosquée Koutoubia

Non loin, la Mosquée Koutoubia se démarque avec son minaret imposant, haut de près de 80 mètres, visible depuis de nombreux points de la ville. Son architecture rappelle la Giralda de Séville, ce qui en fait un repère facile à repérer dans la médina. Bien que l’accès soit limité aux musulmans, vous pouvez vous promener dans les jardins avoisinants pour apprécier son charme et son histoire fascinante.

Les Tombeaux Saadiens

Situés au sud de la Médina, les Tombeaux Saadiens sont des vestiges remarquables de l’histoire de Marrakech. Bien que populaires parmi les touristes, ces sépultures offrent un aperçu captivant de la dynastie Saadienne.

Le Palais El Badii

Ne manquez pas le Palais El Badii lors de votre visite de la Médina. Cette gigantesque ruine, témoignage de la puissance passée des Saadiens. Autrefois luxueux, le palais a été déplacé à Meknès par la dynastie suivante, effaçant ainsi le souvenir de ses prédécesseurs. Aujourd’hui, il abrite un petit musée et des expositions de photos qui offrent un aperçu de son histoire fascinante. Dans ses vastes cours, autrefois ornées d’or et de cristaux, les cigognes ont maintenant élu domicile, ajoutant une touche de vie à cette ruine majestueuse.

Le jardin Majorelle

Prenez un moment l’après-midi de votre premier jour pour découvrir le Jardin Majorelle. Créé par le peintre français Jacques Majorelle dans les années 1920, ce jardin botanique est un des joyaux de Marrakech. Vous serez enchanté par le célèbre bleu Majorelle qui colore les murs de la villa Art Déco. Découvrez également les allées verdoyantes, les bâtiments mauresques, les fontaines et les maisons aux teintes vibrantes.

Outre sa beauté naturelle, le Jardin Majorelle abrite également un musée d’ethnologie dédié aux Berbères. Avec ses 9000 m² de verdure, ce jardin est une escapade incontournable à Marrakech. Il offre une diversité botanique remarquable avec plus de 300 espèces de plantes venues des quatre coins du monde.

La place Jemaâ el-Fna

Rendez-vous sur la célèbre Place Jemaâ el-Fna pour une soirée authentique. Cet espace emblématique de Marrakech est le cœur de la ville, où converge toute son énergie. Historiquement nommée « Place des trépassés« , elle est devenue un lieu de rencontres commerciales et culturelles. Depuis 2008, elle est inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco. À la tombée de la nuit, la place s’anime davantage avec des artistes, des musiciens et des conteurs, offrant une atmosphère unique.

Jour 2 : Culture et détente

Ce jour combine découverte culturelle dans les palais et musées avec des moments de relaxation dans des jardins somptueux.

Dar Si Saïd, Musée National du Tapis

Profitez de votre matinée pour visiter le Musée Dar Si Saïd, également connu sous le nom de Musée National du Tapis. Ce musée, situé dans un ancien palais, expose une collection impressionnante de tapis marocains, d’objets d’art et d’artisanat. Il offre un aperçu profond de la richesse culturelle du Maroc à travers ses expositions. La beauté du palais lui-même, avec ses cours et ses ornements, est un véritable émerveillement.

Les Jardins de l’Agdal

Après votre visite culturelle, dirigez-vous vers les Jardins de l’Agdal, un havre de paix historique datant du XIIe siècle. Ces jardins, moins connus des touristes, offrent une promenade tranquille parmi les oliviers, les orangers et les bassins d’eau.

Le quartier de Guéliz

Guéliz se distingue comme le centre-ville dynamique de Marrakech, offrant un contraste fascinant avec la médina historique. Premier quartier érigé hors des remparts, il est devenu le lieu incontournable pour le shopping, la culture, et la gastronomie. Guéliz séduit par son mélange d’architecture traditionnelle et moderne, ses avenues bordées de boutiques, ses espaces verts, et sa vie nocturne trépidante. L’architecture Art déco de Guéliz témoigne de l’histoire coloniale du Maroc tout en ajoutant une touche d’élégance et de style au quartier. Une balade à travers Guéliz révèle des façades et des ornements qui sont de véritables œuvres d’art.

Le musée Yves Saint Laurent

Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech offre une célébration de l’œuvre du célèbre couturier français. On y retrouve des expositions mettant en valeur ses créations les plus emblématiques, captivant ainsi les amateurs d’art et de mode.

Le jardin de la Ménara

Visitez le jardin de la Ménara pour découvrir son charme enchanteur. Avec son vaste bassin et son oliveraie, cet endroit offre une escapade tranquille loin de l’agitation de la Médina. Aménagé sous la dynastie des Almoahades, ce jardin est situé à environ 45 minutes à pied de la place Jemaa el-Fna. Au cœur du jardin se trouve un grand bassin alimenté par un système hydraulique vieux de plus de 700 ans, permettant l’irrigation de l’oliveraie.

Le quartier de l’hivernage

Après une journée riche en découvertes culturelles, dirigez-vous vers le quartier de l’Hivernage pour une soirée inoubliable. Ce quartier moderne et dynamique est connu pour ses avenues bordées de palmiers, ses hôtels de luxe, et son ambiance sophistiquée. L’Hivernage regorge de restaurants haut de gamme, de lounges branchés et de clubs où la musique live vous accompagne jusqu’au bout de la nuit. Pour les amateurs de vie nocturne, l’Hivernage abrite certains des clubs les plus réputés de Marrakech.

Jour 3 : Escapade en dehors de Marrakech

Préparez-vous pour une journée pleine d’énergie et d’aventure ! Alors, rechargez vos batteries et préparez-vous à vivre une journée mémorable remplie d’aventure et de découvertes !

Le Palmeraie de Marrakech

Commencez votre troisième journée par une aventure dans la vaste Palmeraie de Marrakech. C’est un oasis situé au nord de la ville offrant un panorama du désert marocain avec environ 100 000 palmiers et dattiers. Choisissez une excursion organisée pour maximiser votre temps, en comparant attentivement les tarifs et les services pour une expérience inoubliable lors de votre séjour à Marrakech.

Les cascades d’Ouzoud

Après avoir exploré la Palmeraie, rendez-vous aux Cascades d’Ouzoud, situées à environ 2h30 de Marrakech. Ces chutes d’eau, hautes de 110 mètres, offrent un spectacle naturel époustouflant. Profitez des bassins naturels pour vous baigner ou optez pour une randonnée autour des chutes pour admirer la vue panoramique. Les restaurants locaux offrent des vues magnifiques pour déjeuner tout en profitant du paysage. Bien que légèrement éloignées du centre-ville, les cascades d’Ouzoud valent vraiment le détour. Elle offre une escapade rafraîchissante au cœur de la nature, accessible par des excursions à la journée depuis Marrakech.

Balade en montgolfière au-dessus du Haut Atlas

Pour une alternative relaxante aux aventures intenses précédentes, offrez-vous une expérience inoubliable lors d’une balade en montgolfière au-dessus du majestueux Haut Atlas. Du sommet, vous aurez une vue panoramique sur les vallées verdoyantes, les villages berbères pittoresques et les sommets enneigés qui s’étendent à perte de vue.

Immersion dans l’art de la Poterie Marocaine

Vous pouvez aussi décider de découvrir l’art fascinant de la poterie marocaine en visitant un atelier local. Observez les artisans expérimentés à l’œuvre, façonnant avec adresse des pièces uniques selon des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Vous aurez même l’occasion d’essayer vous-même de créer votre propre chef-d’œuvre,guidé par les conseils avisés des artisans locaux.

Excursion dans la Vallée de l’Ourika

Située à environ 30 kilomètres au sud de Marrakech, la vallée de l’Ourika offre une échappée naturelle paisible loin de l’agitation de la ville. Accessible en voiture ou en excursion organisée, cette vallée pittoresque est un véritable havre de paix. Elle est célèbre pour ses paysages verdoyants, ses rivières rafraîchissantes et ses villages berbères traditionnels. Lors de votre visite, prévoyez de vous promener le long des sentiers de randonnée.

Spa et Hammams dans Marrakech

Après une journée riche en aventures et en découvertes naturelles, le retour à Marrakech sera l’occasion de te détendre. Vous pouvez choisir de terminer votre journée dans l’un des nombreux spas ou hammams de la ville pour une expérience de relaxation marocaine authentique. C’est la manière parfaite de décompresser et de réfléchir aux merveilles naturelles et aux aventures que tu as vécues au cours de la journée.

Conseils pour un séjour inoubliable à Marrakech

Marrakech promet une aventure riche en découvertes, entre ses souks colorés, ses palais somptueux, et ses jardins paisibles. Pour un séjour réussi, voici quelques conseils pratiques sur où dormir, où sortir, comment se déplacer, ainsi que des informations sur la sécurité et le coût de la vie.

Où dormir à Marrakech ?

Que vous cherchiez le luxe ou l’authenticité d’un séjour économique, Marrakech offre un large éventail d’options. Les Riads dans la Médina offrent une expérience immersive, permettant de vivre au cœur de l’architecture traditionnelle marocaine. Pour ceux qui recherchent des séjours plus luxueux, les quartiers de l’Hivernage et de Gueliz regorgent d’hôtels 5 étoiles et de resorts avec des spas et piscines. Pour les familles ou les groupes, la location de villas dans la Palmeraie peut être une excellente option, combinant confort et espace avec un accès facile à la ville.

Où sortir à Marrakech ?

Marrakech propose une vie nocturne dynamique, particulièrement dans les quartiers de l’Hivernage et Gueliz, connus pour leurs clubs branchés et bars lounge. Le Pacha Marrakech et le Theatro offrent des nuits endiablées avec DJ internationaux et spectacles live. Pour une expérience plus locale, la Médina et la place Jemaa el-Fna s’animent le soir avec des musiciens et conteurs, offrant une ambiance marocaine authentique. Peu importe vos préférences, Marrakech saura satisfaire votre soif de divertissement avec ses multiples facettes nocturnes.

Où manger à Marrakech ?

Marrakech est un paradis pour les gourmets, offrant une riche palette de saveurs. Pour une immersion dans la cuisine traditionnelle marocaine, les restaurants de la Médina promettent une expérience authentique avec tagines et couscous. Pour une touche de modernité, explorez les restaurants gastronomiques de l’Hivernage et de Gueliz. Où des chefs talentueux fusionnent les cuisines du monde avec les saveurs locales. Les terrasses des jardins et des rooftopsoffrent des dîners sous les étoiles. Tandis que la street food de la place Jemaa el-Fna invite à une aventure culinaire informelle mais tout aussi savoureuse.

Comment se déplacer ?

Marrakech peut se découvrir à pied, surtout dans la Médina. Cependant, pour des distances plus longues, les taxis sont abordables et largement disponibles. Assurez-vous de négocier le prix avant le départ.

Sécurité et coût de la vie

Marrakech est considérée comme une ville sûre pour les touristes. Comme dans toute destination populaire, faites preuve de prudence, surtout la nuit, et soyez vigilant(e) aux pickpockets dans les zones très fréquentées. Le coût de la vie est relativement bas pour les visiteurs venant d’Europe ou d’Amérique du Nord, permettant de profiter de la ville sans se ruiner. Les repas, les transports, et les souvenirs sont généralement bon marché, mais soyez prêt à marchander dans les souks.

Quand visiter Marrakech ?

La meilleure période pour visiter Marrakech est au printemps (mars à mai) ou en automne (septembre à novembre). Lorsque le climat est agréablement chaud et les foules moins denses. L’été peut être extrêmement chaud, avec des températures dépassant souvent 40°C, tandis que l’hiver est doux mais peut être frais le soir.

