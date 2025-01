Saint Pierre et Miquelon : 10 choses à découvrir

Saint-Pierre et Miquelon, situé à proximité des côtes canadiennes de l’île de Terre-Neuve. C’est une destination qui paraît lointaine et exotique. Avec ses paysages nordiques à la fois puissants et rudes. Saint-Pierre et Miquelon est une destination idéale pour les amoureux de l’écotourisme et des voyages hors des sentiers battus.

Découvrez Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire coloré au large du Canada

Saint-Pierre-et-Miquelon, situé au large des côtes canadiennes, se compose de quatre îles principales, dont Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. La langue parlée y est française, les festivités d’influence basque, et les timbres sont réputés. Cet archipel coloré et dépaysant est situé à 25 km de Terre-Neuve et à 4 600 km de Paris. Saint-Pierre offre un port naturel de 26 km² et Miquelon-Langlade s’étend sur 200 km² avec un isthme de sable de 12 km. Dans le Golfe du Saint-Laurent, les courants chauds et froids se mélangent pour offrir un environnement paisible et diversifié.

1- Randonnée à Miquelon-Langlade : découverte d’une nature préservée

Si vous êtes en quête de tranquillité, de nature préservée et de randonnée, Miquelon-Langlade est l’endroit idéal pour vous ressourcer. Il est situé sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet ensemble de deux îles vous invite à la découverte de paysages époustouflants, de la faune et de la flore.

Les paysages d’étangs, de plages et de mornes à perte de vue vous offrent un cadre exceptionnel pour pratiquer la randonnée. De nombreux sentiers balisés vous permettent de découvrir l’ensemble de l’île. Allant de ses plages aux dunes de sable, en passant par ses lagons et ses collines verdoyantes.

Vous aurez l’opportunité de découvrir une faune riche et variée. Allant des chevaux sauvages aux phoques, en passant par les nombreux oiseaux migrateurs. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être même observer des baleines ou des orques lors d’une balade en bateau.

Venez vous ressourcer dans ce petit coin de paradis

2- Festival Dunfest sur la dune de Langlade : une expérience musicale et festive inoubliable

Assister au festival Dunfest sur la dune de Langlade en juillet est une expérience inoubliable pour les visiteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet événement annuel, qui a lieu fin juillet, célèbre la culture et les traditions de l’archipel dans une ambiance festive et conviviale.

Le festival Dunfest est un événement majeur de l’archipel. Il attire chaque année de nombreux visiteurs venus découvrir la richesse de la culture locale. Au programme, des animations musicales assurées par des artistes locaux, un méchoui, un feu de camp géant et diverses activités tout au long de la journée et de la soirée.

Ce festival célèbre la culture locale sur la dune de Langlade. Les visiteurs se détendent, dansent, écoutent de la musique en direct, goûtent des plats locaux et participent à des activités. La dune de Langlade est un cadre spectaculaire avec des dunes de sable fin et des eaux cristallines. Les organisateurs proposent diverses activités sur place.

3- Découvrir la faune marine et terrestre loin des foules

La découverte de l’île de Langlade et Miquelon peuvent offrir une alternative tranquille aux touristes pour découvrir la faune et la flore. Ces îles abritent une faune riche, notamment des phoques, des baleines à bosses, des rorquals et des dauphins. Les oiseaux comme les macareux moines, les pétrels et les petits pingouins se trouvent principalement sur le Grand Colombier. Et également, un gros rocher inhabité situé au nord-est de l’île de Saint-Pierre. Les promenades sur les chemins de Langlade ou au Cap de Miquelon peuvent vous permettre de découvrir la faune terrestre, y compris le lièvre arctique et le harfang des neiges si vous visitez en hiver.

4- Découvrir l’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon au musée Heritage

Le musée Heritage de Saint-Pierre-et-Miquelon offre une plongée fascinante dans l’histoire de l’archipel. Situé dans l’ancienne école primaire de Saint-Pierre, le musée présente des expositions sur la vie quotidienne des habitants de l’archipel, l’histoire de la pêche à la morue et les relations entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la France. Vous pourrez également y découvrir des artefacts de l’époque de la prohibition aux États-Unis, qui ont joué un rôle important dans l’histoire de l’archipel.

5- Déguster les spécialités culinaires locales

Saint-Pierre-et-Miquelon offre une cuisine unique et délicieuse, influencée par la culture basque et la présence de fruits de mer frais. Parmi les plats à ne pas manquer, on peut citer la morue fraîche, le homard et les pétoncles, ainsi que les desserts traditionnels tels que la tarte à l’érable et la tarte aux bleuets. Vous pourrez déguster ces spécialités dans les restaurants locaux ou sur les marchés de l’archipel.

6- Se promener dans les rues de Saint-Pierre

Saint-Pierre est la ville principale de l’archipel et offre une charmante promenade à travers ses rues pavées bordées de maisons colorées et de boutiques locales. Vous pourrez également visiter la cathédrale de Saint-Pierre, une église catholique située en plein cœur de la ville et qui offre une vue imprenable sur le port.

7- Visiter l’île aux Marins et son musée

L’île aux Marins est une petite île située à proximité de Saint-Pierre. Autrefois habitée par des pêcheurs, l’île est aujourd’hui un musée à ciel ouvert, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie traditionnelle des habitants de l’archipel. Vous pourrez y découvrir des maisons en bois colorées, des bateaux traditionnels et des artefacts liés à la pêche à la morue.

8- Explorer les îlots inhabités de l’archipel

L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon compte plusieurs îlots inhabités qui offrent des paysages spectaculaires et des opportunités d’exploration. Parmi les îlots les plus connus, on peut citer l’île aux Pigeons, l’île aux Vainqueurs et l’île aux Oiseaux. Ces îlots sont accessibles en bateau depuis Saint-Pierre. Ils offrent des vues imprenables sur l’archipel et les eaux environnantes.

9- Découvrir le cap au Diable à Saint-Pierre : une expérience hors du commun

Si vous recherchez une expérience hors du commun lors de votre visite à Saint-Pierre, le cap au Diable est un endroit à ne pas manquer. Situé sur la côte sud de l’île, le cap doit son nom à sa réputation de point de rencontre des forces surnaturelles. Lorsque vous arrivez sur place, vous êtes accueillis par une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique et les falaises abruptes qui entourent la zone. Il est difficile de ne pas se sentir petit face à la majesté de la nature environnante. En explorant les environs, vous pourrez admirer la faune et la flore locales, y compris les oiseaux de mer qui nichent sur les falaises et les phoques qui se prélassent sur les rochers.

10- Admirer les icebergs

La « Iceberg Alley » est une zone où la saison des icebergs s’étend généralement d’avril à juillet. En été, il est donc possible d’admirer des icebergs dérivant dans les eaux environnantes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces blocs de glace spectaculaires proviennent du Groenland et offrent une vue unique sur la beauté naturelle de la région. Vous pouvez les admirer depuis la côte ou en bateau pour une expérience encore plus immersive.

En conclusion, Saint-Pierre et Miquelon est une destination fascinante pour les voyageurs à la recherche de nature préservée, de culture locale riche et d’histoire. Les îles de l’archipel offrent des paysages nordiques spectaculaires, une faune marine et terrestre riche et variée. Mais également une ambiance festive et conviviale lors du festival Dunfest sur la dune de Langlade.

Bonus Vidéo : A la découverte de Saint Pierre et Miquelon par deux Youtubeurs voyageurs

