Vacances en Vendée : top 10 choses à faire lors de votre séjour

La Vendée est une destination touristique très prisée pour ses plages, son riche patrimoine historique et culturel, ainsi que sa nature préservée. Si vous prévoyez de passer vos prochaines vacances dans ce département français, voici le top 10 des choses à faire absolument pour profiter pleinement de votre séjour.

1. Explorer les Sables-d’Olonne

Située sur la côte Atlantique, la ville des Sables-d’Olonne est réputée pour ses magnifiques plages, dont la Grande Plage, qui s’étend sur trois kilomètres. Vous pouvez également vous promener sur le Remblai, une promenade piétonne longeant la plage et bordée de nombreux commerces et restaurants. Ne manquez pas de visiter les campings en Vendée pour un hébergement confortable et convivial pendant votre séjour.

Conseil : Pour une expérience unique aux Sables-d’Olonne, visitez la Crique de l’Enfer, un petit coin caché accessible par le sentier côtier. Idéale pour une pause tranquille loin des foules, cette crique offre un cadre magnifique pour se détendre ou pique-niquer.

2. Se divertir au Puy du Fou

Le Puy du Fou est un parc à thème unique en son genre, où l’Histoire prend vie grâce à des spectacles grandioses et immersifs. Venez assister aux célèbres Cinéscénie et Bal des Oiseaux Fantômes, tout en découvrant les autres attractions du parc, comme le Monde Imaginaire de La Fontaine ou les Vikings. Une journée inoubliable en perspective !

Astuce : Au Puy du Fou, planifiez votre visite en semaine hors saison estivale pour profiter pleinement des spectacles avec moins d’affluence. De plus, téléchargez l’application du parc pour organiser votre journée et ne manquez pas le spectacle nocturne, réservable séparément.

3. Découvrir l’île de Noirmoutier

Accessible en voiture via le célèbre passage du Gois ou par un pont, l’île de Noirmoutier offre des paysages et activités variées. Profitez de ses plages, visitez ses marais salants et les villages typiques que sont Noirmoutier-en-l’Île et Guérinière, ou encore explorez la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon.

L’île de Noirmoutier est idéale pour les balades à vélo, grâce à ses nombreux sentiers et pistes cyclables. De plus, vous pourrez également louer des vélos sur place si vous n’en possédez pas.

Conseil : Sur l’île de Noirmoutier, cherchez les marais salants les moins fréquentés pour une visite plus intime. Les producteurs locaux proposent souvent des visites guidées petites et personnalisées, permettant de découvrir les secrets de la production de sel.

4. Parcourir le Marais Poitevin

Surnommé la « Venise Verte » en raison de ses canaux, le Marais Poitevin est un lieu incontournable lors de vos vacances en Vendée. Promenez-vous en barque au fil de l’eau ou empruntez les chemins pédestres et cyclables pour admirer la faune et la flore, ainsi que les jolies maisons traditionnelles en pierre qui bordent les canaux.

Astuce : Dans le Marais Poitevin, optez pour une promenade en barque au lever ou au coucher du soleil. Non seulement vous éviterez les foules, mais vous profiterez également d’une lumière sublime et de la possibilité d’observer plus facilement la faune se réveillant ou s’endormant.

5. Visiter le château de Talmont

Dominant l’estuaire du Payré, le château de Talmont est une forteresse médiévale au riche passé historique. Celle-ci fut notamment la résidence de Richard Cœur de Lion et a été le théâtre de nombreux événements au fil des siècles. Suivez une visite guidée pour tout connaître de ce monument historique classé.

Conseil : Visitez le château de Talmont lors d’une des soirées spéciales, comme les visites nocturnes en été, offrant une atmosphère magique avec éclairages et animations qui plongent les visiteurs au cœur du Moyen Âge.

6. Se balader sur la côte sauvage

La Vendée possède un littoral préservé, avec de nombreuses plages bordées par la côte sauvage. Admirez les falaises escarpées, les dunes de sable et les paysages naturels grandioses qui font la beauté de cette région. Plusieurs sentiers aménagés permettent d’explorer cet espace en toute sécurité.

La côte sauvage s’étire sur environ dix kilomètres, allant du Veillon jusqu’au Château d’Olonne.

Le long de la côte sauvage, plusieurs parcs à huîtres sont accessibles lors des marées basses. Profitez-en pour découvrir l’élevage de ces coquillages et peut-être déguster quelques spécimens frais !

Astuce : Sur la côte sauvage, cherchez le sentier des Douaniers. Moins connu, ce chemin offre des vues spectaculaires sur l’océan et mène à des plages secrètes parfaites pour un moment de solitude au bord de l’eau.

7. Faire du sport nautique

La Vendée est également idéale pour la pratique de sports nautiques tels que le surf, la planche à voile, le kitesurf ou encore le paddle. Vous trouverez de nombreuses écoles et centres spécialisés pour vous initier et profiter pleinement de votre séjour au bord de l’eau.

Conseil : Pour les sports nautiques, renseignez-vous sur les spots hors des sentiers battus en Vendée, comme la plage des Conches pour le surf. Les écoles locales peuvent vous initier à des spots moins fréquentés, assurant une expérience plus personnalisée.

8. Assister aux spectacles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une charmante station balnéaire connue pour ses animations estivales. Pendant votre séjour, assistez à l’un des nombreux spectacles organisés dans la ville, comme les concerts, les pièces de théâtre, ou encore les feux d’artifice.

Astuce : À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, visitez le quai des Greniers en fin d’après-midi. C’est un excellent point de vue pour assister aux retours des bateaux de pêche et observer la vente de poisson en direct, un moment authentique et pittoresque.

9. Participer aux événements culturels

La Vendée est riche en animations et vous pourrez assister à de nombreux événements culturels, notamment lors de la saison estivale. Parmi ceux-ci, citons le Festival du Film de La Roche-sur-Yon, la Biennale du Carnet de Voyage aux Sables-d’Olonne, ou encore La Folle Journée de Saint-Hilaire-de-Riez.

Conseil : Pour les événements culturels, ne manquez pas les « Piqueniques Kerhorres » à La Roche-sur-Yon, un événement estival mêlant musique, théâtre et arts de rue dans les parcs de la ville, souvent méconnu des touristes.

10. Goûter à la gastronomie vendéenne

Pendant votre séjour en Vendée, n’hésitez pas à goûter aux spécialités locales, comme les célèbres mojettes (haricots blancs) au jambon, les garnements (riz sucré), ou encore la brioche vendéenne. Plusieurs restaurants et marchés vous permettront de savourer ces délices régionaux.

Astuce : Pour goûter à la gastronomie vendéenne, recherchez les petits marchés de village pour acheter directement aux producteurs. Certains offrent des dégustations gratuites ou de petits ateliers pour découvrir la préparation des plats locaux.

Bonus : les plus beaux paysages de la Vende?e en 4k !

En suivant ce top 10 des activités à découvrir lors de vos vacances en Vendée, vous passerez un séjour inoubliable et varié, qui ravira toute la famille. Quelle que soit la durée de vos vacances, profitez-en pour explorer les multiples facettes de cette belle région et revenir avec de merveilleux souvenirs !