Que faire à Ajaccio ? Top 23 choses à voir et visiter

Vous voulez vous divertir et passer du bon temps à Ajaccio en Corse ? Voici les endroits à visiter et les activités que vous devez absolument faire pour profiter de votre séjour. Ajaccio est l’une des villes les plus prisées par les touristes. Elle regorge d’innombrables endroits à visiter et de lieux très connus. Pendant un week-end, vous pouvez vous plaire dans cette région tant les plages et les logements sont magnifiques. Cependant, pour passer un séjour à Ajaccio, vous devez en amont vous préparer. Après notre guide que faire à Bastia, découvrez donc ici les choses incontournables à faire et voir à Ajaccio et dans le Sud de la Corse !

Visiter Ajaccio en 1 jour : les incontournables à voir en centre-ville

Ajaccio est une ville sur l’ile française de Corse en mer Méditerranée. Elle est reconnue pour ses attractions typiques et ses monuments historiques très appréciés par les touristes.

Le palais Fesch

Encore appelé musée des beaux-arts, le palais Fesch fait partie des endroits à forcement visiter à Ajaccio en tant que touriste. Savez-vous qui est en le fondateur ? Ce n’est autre que le cardinal Joseph Fesch l’oncle maternel de l’empereur Napoléon. C’est l’une des raisons pour lesquelles le palais porte son nom de famille.

Le musée regorge d’une multitude de collections de grands peintres italiens comme Poussin, Botticelli et même Titien. De plus, vous y trouverez des peintures corse et des portraits des membres de la famille Bonaparte. Un lieu à découvrir absolument

Le musée national de la maison Bonaparte

Pour les amoureux de l’histoire de Napoléon Bonaparte, il existe à Corse Ajaccio un musée dédié à ce personnage historique de la France. Le musée national de la maison de Bonaparte était en effet la demeure du premier empereur où il avait passé la plupart de son enfance.

Aujourd’hui, elle est devenue un patrimoine historique très visité par les touristes. Si vous venez dans la ville d’Ajaccio Corse, vous devez absolument y faire un tour. Vous y trouverez les différentes pièces de la maison et également l’arbre généalogique de la famille Bonaparte.

La chapelle impériale

La chapelle impériale a été édifiée par l’empereur Napoléon III en 1958. Aujourd’hui, elle se retrouve parmi les monuments historiques de la France. Certains membres de la famille impériale y sont enterrés notamment les parents de Napoléon.

La cathédrale d’Ajaccio

La cathédrale Notre Dame de l’Assomption encore appelée cathédrale Santa Maria Assunta d’Ajaccio est l’une des plus anciennes bâtisses de la ville dédiée à sa sainte patronne. Depuis 1906, elle a été classée parmi les monuments historiques de la France.

C’est dans cette église que le premier empereur de la France fut baptisé le 21 juin 1771. À l’intérieur, vous y trouverez le fameux tableau de Eugène Delacroix, « La vierge du Sacré-Cœur » et d’autres peintures à absolument découvrir.

La place de Gaulle

La place de Gaulle ou communément place de diamant est un endroit très visité et faisant partie de l’histoire d’Ajaccio. Vous y verrez une statue de Napoléon et de ses 4 frères édifiée sur les plans de Violet-le-Duc. En plus, il y a une stèle faite en l’honneur du Général de Gaulle. Cette place marque la délimitation entre la ville d’Ajaccio et les nouveaux quartiers.

Le marché d’Ajaccio

Il est quasi impossible de venir à Ajaccio sans faire un tour à son grand marché qui regorge de beaucoup de spécialités locales : fromages, vins confitures et plusieurs autres produits made in Ajaccio. Si vous êtes un friand des fruits de mer, le stand aux poissons du marché est l’endroit idéal qu’il vous faut pour acheter vos poissons frais.

La grotte de Bonaparte et la place d’Austerlitz

Si vous venez pour une journée à Ajaccio, ne manquez pas de visiter la place d’Austerlitz où se trouve un monument à la gloire de Napoléon. Sur le même lieu, vous allez voir également la grotte de Bonaparte, un endroit qui était visité par l’empereur depuis son enfance.

Le quartier des étrangers

Situé entre la place de Gaulle et la place d’Austerlitz, le quartier des étrangers a été construit au 19e siècle. C’était un lieu réservé aux touristes qui venaient passer du bon temps dans la ville. Aujourd’hui, il est devenu un endroit très fréquenté par les visiteurs surtout les Anglais et les Allemands. Vous y verrez de magnifiques hôtels luxueux tels que le :

Château Conti,

Le Grand Hôtel,

L’hôtel Germania,

Le Cyrnos Palace.

Avec cette variété d’endroits, vous n’aurez plus d’inquiétude pour vos logements lors de votre séjour.

Le petit train d’Ajaccio

Pour ceux qui veulent faire un tour dans la ville, le petit train d’Ajaccio est un bon moyen de déplacement très divertissant. Idéal pour une journée de promenade, le trajet de la locomotive se fait en deux circuits. Vous avez le choix entre le circuit sanguinaire qui dure 1h 30 et le circuit ville qui dure 45 minutes.

La bibliothèque Fesch

C’est la bibliothèque municipale d’Ajaccio. Fondée en 1801 par Lucien, frère de Napoléon, elle fait partie aujourd’hui des monuments historiques d’Ajaccio depuis 2011. Pour les passionnés de la lecture, c’est une véritable merveille en matière de culture et d’histoire. Vous y trouverez des ouvrages datant du XVème siècle et même de grandes encyclopédies.

La plage Saint-François

Parmi toutes les plages d’Ajaccio, la plage Saint-François est la plus proche du centre-ville. Vous n’avez pas besoin d’une voiture avant d’y aller, elle est accessible à pied et agréable pour une journée au soleil. Il y a également :

La plage de Trottel,

La plage de Barbicaja,

La plage de Marinella,

La plage de la Terre sacrée,

La plage de Ricanto.

Hormis ces plages, vous y trouverez également d’autres, très resplendissantes, pour une journée à Ajaccio.

La mairie d’Ajaccio

Encore appelé la maison carrée, la mairie d’Ajaccio est un édifice datant du règne de l’empereur Charles X. Elle est située à l’Avenue Antoine-Serafini.

Découvrir la Citadelle d’Ajaccio

Pour enrichir votre séjour à Ajaccio, ne manquez pas la Citadelle Miollis, un monument emblématique situé à l’entrée du port. Construite au XVIᵉ siècle par les Génois pour défendre la ville contre les invasions, elle porte également le nom du général Miollis, commandant français qui prit possession de la Corse en 1793. Bien que longtemps fermée au public, elle est désormais accessible grâce à des visites guidées ponctuelles organisées durant la saison estivale.

En explorant ses remparts, vous profiterez d’une vue imprenable sur la baie d’Ajaccio et le golfe, ainsi que sur le centre historique. Ce lieu chargé d’histoire est idéal pour une balade culturelle et photographique. À proximité, vous trouverez plusieurs cafés et restaurants pour prolonger agréablement votre découverte.

Que faire autour d’Ajaccio si vous avez 2 ou 3 jours sur place ?

Après une visite dans le centre-ville, il serait aussi agréable d’aller visiter ses alentours pour découvrir les autres facettes d’Ajaccio. Voici quelques idées d’excursions à faire absolument en tant que touriste.

La réserve naturelle de Scandola

Pour les promenades en bateau, il serait aussi idéal de découvrir la réserve naturelle de Scandola, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. De plus, vous pouvez visiter les calanques de Piana et la commune Girolata qui font partie de l’excusions typique proposée pour une croisière à la journée depuis Ajaccio.

L’arrière-pays ajaccien

Il serait idéal de commencer votre excursion par les petits villages situés aux alentours d’Ajaccio tels que Bocognano, Villanova, Appietto, Tavaco et Cuttoli Corticchiato. En plus, vous pouvez parcourir d’autres quartiers comme Tavaco où se trouve une rivière.

Le parc des tortues A Cupulutta

Situé à 20 km d’Ajaccio, le parc A Cupulutta est une cité qui regorge 170 espèces de tortues différentes terrestres et aquatiques. C’est un endroit à découvrir absolument en famille ou entre amis.

Les randonnées

Si vous aimez les randonnées, alors vous devez visiter les iles Sanguinaires, une véritable merveille de la nature. Elles ne sont qu’accessibles uniquement en bateau en partant de la Parata ou du port d’Ajaccio. Vous pouvez effectuer des balades jusqu’au phare d’Alphonse Daudet ou vous baigner.

Le Capo di Feno

Après les iles Sanguinaires, place au Capo di Feno, un endroit situé hors du centre-ville d’Ajaccio et connu pour ses deux magnifiques plages. Vous pouvez vous rendre sur la plage Grand Capo ou celle du petit Capo. L’endroit est facilement accessible en voiture avec la présence des parkings.

Col au-dessus du lac Tolla

Tolla est une commune très proche d’Ajaccio. Sur le col, vous y trouverez le fameux lac Tolla, un endroit magnifique avec une superbe vue à découvrir absolument. Les activités comme le kayak ou le pédalo y sont pratiqués pendant l’été. Vous pouvez également pêcher dans le lac.

La cascade des Anglais

Depuis l’arrivée des visiteurs Anglais à Ajaccio au début du 20e siècle, le tourisme a pris un autre élan dans la ville. L’apparition des cascades Anglais en est la preuve. Située en plein cœur de la forêt de Vizzavona en dans les montagne du centre Corse, elle vous propose de magnifiques sentiers de randonnées. Vous avez la possibilité de la visiter pendant les vacances avec l’aide des guides forestiers.

Cargèse

Le petit village de Cargèse est situé à 1h 10 en voiture d’Ajaccio. Il avait été construit pour accueillir les immigrants grecs au 18e siècle. La particularité de ce village est qu’elle habite deux églises, dont l’une byzantine et l’autre latine, qui se font face. Faire une petite excursion dans cette zone ne pourra qu’égayer votre journée. Vous pourrez également vous rafraichir avec un bain dans la magnifique plage de Menasina.

Les plages autour d’Ajaccio

Il existe aussi de très belles plages se trouvant un peu éloignées d’Ajaccio. Du côté sud près de Porticcio se trouve la plage d’Agosta, de Ruppione, et celle de Mare Sole. Au sud d’Ajaccio vers Cargèse, vous avez la plage de Stagnone, de Liamone, de crique du Castellu, de Sagone et celle de Menasina.

Dans la carte ci-dessous, vous trouverez une sélection des plus belles plages à proximité d’Ajaccio. Comme vous pouvez le constater, il n’y a que l’embarras du choix !

Autres excusions à la journée autour d’Ajaccio

Hormis ces endroits, vous pouvez également visiter ces autres endroit incontournables de Corse. Il faudra plus de route route pour s’y rendre mais une excusions reste possible sur une journée.

Figari (120 km),

Le Propiano (65 km),

La Sartène (80 km),

Bonifacio (130 km),

Porto-Vecchio (130 km ),

), Calvi (170 km).

Ce sont tous des lieux situés aux alentours de la ville d’Ajaccio que vous pouvez admirer tout le long de votre séjour.

Conseils pour bien profiter de votre séjour à Ajaccio

Si vous voulez prolonger votre séjour dans la ville, vous devez trouver un endroit où se loger et même des lieux de divertissement pour vos soirées.

Où dormir/loger

Pour votre logement, vous avez le choix entre les différents appartements situés à Ajaccio. Vous pouvez opter pour un hôtel, un camping, un Airbnb ou même une chambre d’hôte. Voici une liste des cinq meilleurs hôtels que vous pouvez voir dans le golfe d’Ajaccio

Hôtel Spunta Di Mare : Avec un budget de 99 euros, vous pouvez prendre une chambre dans cet hôtel luxueux d’Ajaccio. Vous aurez aussi droit à un petit déjeuner, une piscine intérieure et une superbe vue sur la plage.

: Avec un budget de 99 euros, vous pouvez prendre une chambre dans cet hôtel luxueux d’Ajaccio. Vous aurez aussi droit à un petit déjeuner, une piscine intérieure et une superbe vue sur la plage. Best Western Plus Ajaccio Amirauté : Cet hôtel est situé à 350 mètres de la plage. Avec 140 euros, vous aurez droit à une chambre et le petit-déjeuner à 12 euros très varié. Une piscine s’y trouve également pour ceux qui désirent se baigner

: Cet hôtel est situé à 350 mètres de la plage. Avec 140 euros, vous aurez droit à une chambre et le petit-déjeuner à 12 euros très varié. Une piscine s’y trouve également pour ceux qui désirent se baigner Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea et Spa : situé face à la baie d’Ajaccio et aux iles Sanguinaires, c’est un hôtel accessible à partir de 170 euros la nuit avec une piscine extérieure chauffée.

: situé face à la baie d’Ajaccio et aux iles Sanguinaires, c’est un hôtel accessible à partir de 170 euros la nuit avec une piscine extérieure chauffée. Cala di Sole : Les chambres de cet hôtel sont spacieuses donnant une superbe vue sur la mer à partir de 200 euros et le petit déjeuner à 17 euros. Vous y trouverez également une plage privée, une piscine et un parking gratuit.

: Les chambres de cet hôtel sont spacieuses donnant une superbe vue sur la mer à partir de 200 euros et le petit déjeuner à 17 euros. Vous y trouverez également une plage privée, une piscine et un parking gratuit. Hôtel le Week-end : En dernier lieu se trouve l’hôtel le Week-end situé entre Ajaccio et la Parata. Avec 390 euros vous aurez droit à une chambre spacieuse avec terrasse et une vue sur la mer et le petit-déjeuner à 22 euros.

Bien évidemment vous pouvez choisir d’autres endroits pour dormir. Vous trouverez surement un endroit qui répondra à votre budget.

Soirée : où sortir ?

En tant que touriste à Ajaccio il est nécessaire que vous connaissiez les endroits idéals pour une soirée en famille ou entre amis. Vous pouvez opter pour un bar, un café, un restaurant ou un club. Il n’en manque pas dans les rues de la ville. Par exemple, vous pouvez adopter le Bar du marché ou celui de la rade. Il y a également le restaurant le bicorne, le Ceylan, et même le Glacier du port. Des endroits agréables pour se divertir et prendre une bonne nourriture.

Les transports à Ajaccio

Les moyens de transport ne manquent pas à Ajaccio. À part le fameux petit train, il existe également d’autres locomotives et même des avions pour les visiteurs venus de loin. Si vous voulez effectuer une promenade en voiture, vous pouvez en prendre une au niveau des agences spécialisées en location.

Pour ceux qui désirent faire les balades dans la mer, vous pouvez opter pour un bateau (voiliers, yachts, petits bateaux avec ou sans skipper) pour admirer les magnifiques plages et cascades de la ville. Pour en louer, il vous suffit de vous rendre dans le port d’Ajaccio ou de contacter les agences de services disponibles pour louer des bateaux.

Vous avez aussi la possibilité de faire votre premier baptême à cheval. Vous pouvez utiliser les chevaux de la ville pour effectuer des promenades ou même faire des randonnées palmées. À Ajaccio, vous trouverez surement une locomotive qui vous conviendra.

Vidéo bonus : conseils pour visiter le sud de la Corse (Ajaccio, Bonifacio, Porto Vecchio)

En somme, en considérant cette liste de ce que vous devez absolument faire et des endroits à voir dans la ville d’Ajaccio, vous passerez de merveilleux moments. Si vous voulez y rester pour un jour, vous pouvez commencer par visiter les incontournables de la ville. Pour un séjour allant de 2 à 4 jours, les promenades aux alentours de la commune et les randonnées vous sont conseillées.

