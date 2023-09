Saint-Denis de La Réunion : top 20 choses à faire et à voir !

Ah, Saint-Denis de La Réunion… Nous ne sommes pas à Paris, non, mais sur une île, un véritable bijou niché dans l’océan Indien, loin des bruits de la capitale française. Ici, la vie se déroule au rythme des vagues et des alizés, des senteurs de vanille et de frangipanier. Venez avec nous, découvrez les merveilles de Saint-Denis de La Réunion, cette perle créole qui n’attend que vous !

Si vous n’avez jamais pris un vol transatlantique pour rejoindre une île tropicale, c’est l’occasion. Imaginez-vous quitter la grisaille de Paris pour vous retrouver quelques heures plus tard sous les cocotiers, face à un lagon turquoise. C’est possible grâce aux lignes aériennes qui vous déposent directement à Saint-Denis, la porte d’entrée de cette île au charme indéniable. Pour trouver votre billet d’avion au meilleur prix, vous pouvez comparer sur votre vol Paris Reunion sur bourse des vols.

Saint-Denis, c’est une ville qui a su préserver son patrimoine tout en se modernisant. Entre les maisons créoles aux balcons de fer forgé, les marchés colorés et parfumés, les églises et temples d’une grande diversité culturelle, vous ne saurez plus où donner de la tête. C’est aussi une ville qui ne dort jamais vraiment, avec une vie nocturne animée, où les rythmes du séga et du maloya vous entraînent jusqu’au petit matin. Alors, prêts à faire le grand saut pour Saint-Denis de La Réunion ? Allez, suivez-nous, le voyage commence maintenant !

1. Faire le tour de la ville de Saint-Denis

En commençant notre périple à Saint-Denis, la charmante capitale de La Réunion, on est tout de suite immergé dans la culture créole. Parcourez le marché de Saint-Denis, une véritable aubaine pour découvrir des saveurs inédites et des souvenirs originaux. En prime, les locaux vous accueilleront avec leur légendaire hospitalité.

Astuce : ne vous limitez pas aux étals de fruits et légumes. Les petits stands de bijoux artisanaux et de vêtements typiques méritent aussi le détour !

2. Visite du musée Léon Dierx

Le musée Léon Dierx, situé en plein cœur de la ville, est un haut lieu de la culture à La Réunion. Outre les collections permanentes, qui rassemblent des œuvres d’artistes renommés comme Pablo Picasso, ce musée propose des expositions temporaires fascinantes.

Notre conseil d’initié : consultez leur site internet avant votre visite pour ne manquer aucun événement.

3. Un détour par la Cathédrale de Saint-Denis

La Cathédrale Saint-Denis est une merveille architecturale qui vous transportera dans une autre époque. Vous serez subjugué par sa beauté intérieure et l’harmonie de ses vitraux.

Astuce locale : grimpez au sommet de son clocher si vous en avez l’occasion. La vue panoramique sur Saint-Denis est à couper le souffle !

4. Découverte de la Mosquée Noor-e-Islam

Première mosquée de France, la Mosquée Noor-e-Islam est un havre de paix au cœur de la ville. Même si vous n’êtes pas musulman, cette mosquée vous ouvre ses portes pour découvrir une partie importante de la culture locale.

Conseil : respectez les traditions vestimentaires pour entrer dans ce lieu sacré.

5. L’immersion historique au Village Hell-Bourg

A une petite heure de route de Saint-Denis, le village de Hell-Bourg est une fenêtre ouverte sur le passé. Classé parmi les plus beaux villages de La Réunion, Hell-Bourg saura vous charmer avec ses cases créoles traditionnelles et son ambiance paisible. La Maison Carrère, une ancienne demeure coloniale, est un must.

Astuce : profitez de votre visite pour déguster un cari dans l’un des petits restaurants du village !

6. Flânerie dans le Jardin de l’État

Cet écrin de verdure en plein centre de Saint-Denis est l’endroit idéal pour une pause détente. Le Jardin de l’État abrite une grande variété de plantes tropicales et de palmiers. Ne manquez pas l’ancien hôtel de ville, un monument historique de la ville.

Astuce : emportez un pique-nique pour profiter d’un déjeuner en plein air.

7. Visite du cirque de Salazie

Vous ne pouvez pas visiter La Réunion sans faire un détour par le Cirque de Salazie. C’est le cirque le plus accessible de l’île, et il est connu pour sa végétation luxuriante et ses cascades, dont le fameux « Voile de la Mariée ».

Astuce : pensez à prévoir une veste imperméable, le temps peut changer rapidement dans les cirques !

8. Randonnée jusqu’au Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde et une attraction incontournable. Une randonnée sur le volcan est une expérience unique, mais n’oubliez pas de vérifier l’activité volcanique avant de partir.

Astuce : prévoyez suffisamment d’eau et de la crème solaire, car il peut faire très chaud sur le volcan.

9. Journée à Saint-Gilles-les-Bains

Pour une journée de détente, rendez-vous à Saint-Gilles-les-Bains. Cette station balnéaire offre de belles plages de sable blanc, parfaites pour se prélasser au soleil. Pour les plus aventureux, c’est aussi un spot de plongée réputé.

Astuce : n’oubliez pas votre masque et tuba pour explorer les magnifiques récifs coralliens.

10. Visite de Saint-Pierre et son marché

Le marché de Saint-Pierre est un véritable trésor. Vous y trouverez de tout, des fruits et légumes frais aux épices locales, en passant par l’artisanat. Profitez-en pour visiter la ville et ses jolies ruelles.

Astuce : le marché est plus animé le samedi matin, prévoyez votre visite en conséquence.

11. Excursion au cirque de Cilaos

Le cirque de Cilaos est célèbre pour ses paysages époustouflants, ses sources thermales et son vin. N’oubliez pas de goûter au fameux vin de Cilaos, qui est produit localement.

Astuce : les routes pour accéder à Cilaos sont sinueuses, prévoyez des arrêts pour admirer la vue.

12. Road trip sur la côte ouest

Faire un road trip sur la côte ouest de l’île est une expérience à ne pas manquer. Des plages de sable blanc aux lagons bleu turquoise, en passant par les charmants villages de pêcheurs, la côte ouest est un régal pour les yeux.

Astuce : louez une voiture et prenez votre temps, chaque recoin de la côte ouest a quelque chose de spécial à offrir.

13. Exploration du Cirque de Mafate

Le Cirque de Mafate est le plus sauvage des trois cirques de l’île. Accessible uniquement à pied ou en hélicoptère, il offre des paysages à couper le souffle.

Astuce : prévoyez un séjour de quelques jours pour vraiment apprécier la beauté de Mafate. Les gîtes locaux offrent un hébergement simple mais confortable.

14. Détente à Saint-Leu

Saint-Leu est un charmant village côtier, idéal pour une journée de détente. Vous pouvez vous prélasser sur la plage, visiter le jardin botanique ou encore faire du parapente.

Astuce : les courants peuvent être forts à Saint-Leu, alors restez près du rivage si vous n’êtes pas un nageur expérimenté.

15. Nuit et dîner à Hell-Bourg

Terminez votre séjour en beauté avec une nuit et un dîner à Hell-Bourg, un village pittoresque situé dans le Cirque de Salazie. Ses maisons créoles colorées et ses jardins fleuris sont un véritable havre de paix.

Astuce : pour une expérience authentique, essayez la cuisine locale dans l’un des petits restaurants du village.

16. Montez à bord du téléphérique de Saint-Denis

Une des activités à ne pas manquer, c’est une ascension dans le célèbre téléphérique de Saint-Denis. Cette balade aérienne offre une vue panoramique à couper le souffle sur la ville et ses alentours.

Petite astuce : essayez de réserver vos billets en avance pour éviter les longues files d’attente.

17. Immersion dans le marché de Saint-Denis

Plongez au cœur de la vie locale en visitant le marché de Saint-Denis. Il s’agit d’un endroit privilégié pour découvrir les saveurs réunionnaises, des fruits exotiques aux épices en passant par les délicieux samoussas. Petit conseil d’ami, n’hésitez pas à déambuler, humer et goûter : le marchandage fait partie du jeu !

18. Dégustez un cari au restaurant

La Réunion est célèbre pour son « cari », un plat typique que vous pouvez déguster dans la plupart des restaurants de Saint-Denis. Le cari se compose généralement de viande ou de poisson, de riz, de lentilles et de rougail. Aucun voyage à La Réunion n’est complet sans avoir goûté à cette spécialité locale. Un conseil, vérifiez bien le piment avant de vous lancer !

19. Explorez le parc de la Trinité

Avec ses jardins luxuriants, ses sentiers de promenade et ses aires de jeux, le parc de la Trinité est l’endroit idéal pour une journée en famille ou une balade romantique. D’ailleurs, si vous levez les yeux, vous pourriez apercevoir des chauves-souris géantes appelées « Roussettes » qui vivent dans le parc !

20. Profitez d’un spectacle au Théâtre de Champ Fleuri

Pour les amoureux de la culture, une soirée au Théâtre de Champ Fleuri s’impose. Cette salle de spectacle propose une programmation variée allant du théâtre à la danse contemporaine en passant par des concerts. Ne manquez pas de consulter le programme en avance pour réserver vos billets et passer une soirée mémorable.

Et voilà, nous avons fait le tour des 20 incontournables de Saint-Denis de La Réunion ! Nous espérons que ces conseils de locaux vous seront utiles pour planifier votre voyage. N’oubliez pas, l’île de La Réunion est un véritable joyau, alors prenez votre temps et profitez de chaque instant. Bon voyage !