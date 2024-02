Visiter Le Havre : les choses incontournables à faire !

Le Havre est une ville portuaire située en Normandie, sur la rive droite de l’estuaire de la Seine. Elle est connue pour son patrimoine architectural, son dynamisme culturel, sa diversité paysagère et sa qualité de vie. Le Havre est aussi une destination touristique, qui offre de nombreuses activités et attractions à ses visiteurs. Que vous soyez amateur d’art, de nature, de sport, de détente ou de gastronomie, vous trouverez forcément votre bonheur au Havre. Voici quelques conseils et suggestions pour visiter Le Havre et profiter de ses charmes.

Les incontournables à faire au Havre

Le Havre est une ville qui regorge de choses à faire et à voir, que ce soit pour les grands ou les petits, pour les curieux ou les sportifs, pour les amateurs de culture ou de nature. Si vous avez prévu de visiter Le Havre, voici la sélection des incontournables à faire lors de votre séjour !

La forêt de Montgeon

La forêt de Montgeon est un espace naturel de 250 hectares, situé à l’ouest du Havre, qui offre un cadre verdoyant et reposant, propice à la détente, à la promenade et aux loisirs. Vous pourrez y admirer la faune et la flore locales, vous balader à pied, à vélo ou à cheval, vous amuser dans les aires de jeux, vous initier à l’accrobranche, pique-niquer, etc. La forêt de Montgeon est un lieu idéal pour profiter de la nature, respirer l’air pur et se ressourcer.

La plage du centre-ville

La plage du centre-ville est une plage de sable et de galets, située à proximité du port, qui offre une vue imprenable sur la mer, le ciel et les falaises. Vous pourrez y bronzer, vous baigner, vous relaxer, faire du sport, jouer, etc. La plage du centre-ville est aussi un lieu animé, qui accueille de nombreux événements, comme le festival du film, le festival du cerf-volant, le festival du jazz, etc. La plage du centre-ville est un lieu incontournable pour profiter du soleil, de la mer et de l’ambiance.

Une balade en bateau

Une balade en bateau est une activité qui vous permet de découvrir Le Havre sous un autre angle, en naviguant sur l’estuaire de la Seine, le port, la baie de Seine, etc. Vous pourrez y admirer le paysage, le patrimoine, la faune et la flore marines, etc. Vous pourrez aussi choisir le type de bateau, comme un voilier, un catamaran, un bateau-mouche, etc. Une balade en bateau est une activité qui vous permet de vivre une expérience unique, enrichissante et dépaysante.

Les Bains des Docks

Les Bains des Docks sont un complexe aquatique, situé dans le quartier des docks, qui propose des espaces de détente, de sport, de loisir et de bien-être. Vous pourrez y profiter de plusieurs bassins, dont un bassin olympique, un bassin ludique, un bassin à vagues, etc. Vous pourrez aussi profiter d’un espace balnéo, avec un sauna, un hammam, un jacuzzi, etc. Vous pourrez aussi profiter d’un espace fitness, avec des cours collectifs, des appareils de musculation, etc. Les Bains des Docks sont un lieu idéal pour se faire plaisir, se dépenser et se relaxer.

Le port

Le port est le cœur historique, économique et culturel du Havre, qui témoigne de son passé maritime, de son dynamisme industriel, de sa créativité artistique, etc. Vous pourrez y découvrir le patrimoine portuaire, comme les quais, les bassins, les docks, les grues, les navires, etc. Vous pourrez aussi découvrir le patrimoine culturel, comme le Volcan, le MuMa, le Tetris, etc. Découvrir le patrimoine gastronomique, comme les restaurants, les bars, les marchés, etc. Le port est un lieu vivant, qui vous permet de découvrir l’âme du Havre.

Les activités aériennes

Les activités aériennes sont des activités qui vous permettent de prendre de la hauteur, de ressentir des sensations fortes, de voir Le Havre autrement, etc. Vous pourrez choisir parmi plusieurs activités, comme le parapente, le parachute, l’ULM, le planeur, l’hélicoptère, etc. Ces activités sont proposées par des clubs ou des écoles, qui vous encadrent et vous accompagnent, que vous soyez débutant ou expérimenté. Ces activités sont une occasion de vivre des moments inoubliables, de découvrir des paysages magnifiques, de se sentir libre et de se dépasser.

Le Musée d’Art Moderne André Malraux

Le Musée d’Art Moderne André Malraux, ou MuMa, est un musée situé sur le front de mer, qui abrite une des plus belles collections d’art impressionniste et fauviste de France. Vous pourrez y admirer des œuvres de Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, Boudin, Courbet, etc. Vous pourrez aussi y découvrir des œuvres d’artistes modernes, comme Matisse, Derain, Marquet, Dufy, etc. Apprécier l’architecture du musée, qui est un chef-d’œuvre de verre et de lumière, conçu par l’architecte Guy Lagneau. Le MuMa est un lieu culturel, qui vous permet de découvrir l’histoire, l’art et la beauté du Havre.

Le quartier Perret

Le quartier Perret est un quartier situé dans le centre-ville, qui a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de l’architecte Auguste Perret. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour son caractère innovant, harmonieux et fonctionnel. Vous pourrez y découvrir un ensemble urbain de style moderne, qui utilise le béton armé comme matériau principal, et qui respecte les principes de l’architecture classique, comme la symétrie, la proportion et la perspective. Vous pourrez aussi y découvrir des monuments emblématiques, comme l’hôtel de ville, le marché central, le théâtre, etc. Le quartier Perret est un lieu historique, qui vous permet de découvrir l’identité, la créativité et la résilience du Havre.

L’église Saint-Joseph

L’église Saint-Joseph est une église située dans le quartier Perret, qui est un symbole de la reconstruction du Havre, et un hommage aux victimes des bombardements. Elle a été conçue par l’architecte Auguste Perret, qui a voulu créer une église moderne, simple et lumineuse. Elle se distingue par son clocher octogonal, qui culmine à 107 mètres de hauteur, et qui est visible de loin. Elle se distingue aussi par son intérieur, qui est décoré de vitraux colorés, qui créent une atmosphère féerique. L’église Saint-Joseph est un lieu spirituel, qui vous permet de découvrir la foi, l’espérance et la paix du Havre.

Les Jardins Suspendus

Les Jardins Suspendus sont des jardins situés sur les hauteurs du Havre, qui occupent un ancien fort militaire du XIXe siècle. Ils offrent un panorama exceptionnel sur la ville, le port, la mer et les falaises. Ils abritent aussi une collection botanique de plus de 3 000 plantes, qui proviennent des quatre coins du monde. Vous pourrez y flâner, vous reposer, vous cultiver, etc. Les Jardins Suspendus sont un lieu bucolique, qui vous permet de découvrir la nature, la diversité et la beauté du Havre.

Qu’en est-il du logement au Havre ?

Pour se loger au Havre, vous avez le choix entre plusieurs types d’hébergement, selon votre budget, votre confort et votre envie. Voici les principaux types d’hébergement au Havre :

L’hôtel

C’est le type d’hébergement le plus classique, le plus confortable et le plus sécurisé, qui vous offre une chambre avec salle de bain, un service de petit-déjeuner, un accueil 24h/24, etc. Vous pourrez choisir entre des hôtels de différentes catégories, de l’étoile au palace, et de différents styles, du moderne au traditionnel. Le prix d’une nuit d’hôtel varie entre 40 et 200 euros, selon la qualité, la localisation et la saison.

La chambre d’hôtes

C’est le type d’hébergement le plus convivial, le plus authentique et le plus personnalisé, qui vous offre une chambre chez l’habitant, avec un petit-déjeuner, un accueil chaleureux, des conseils touristiques, etc. Vous pourrez choisir entre des chambres d’hôtes de différentes capacités, du studio à la suite, et de différents thèmes, du marin au romantique. Le prix d’une nuit en chambre d’hôtes varie entre 50 et 150 euros, selon le confort, le charme et la prestation.

Le gîte

C’est le type d’hébergement le plus indépendant, le plus économique et le plus familial, qui vous offre un logement entier, avec une cuisine, un salon, une ou plusieurs chambres, etc. Vous pourrez choisir entre des gîtes de différentes tailles, du studio à la villa, et de différents styles, du rustique au contemporain. Le prix d’une nuit en gîte varie entre 30 et 100 euros, selon la capacité, l’équipement et la situation.

Le camping

C’est le type d’hébergement le plus proche de la nature, le plus ludique et le plus festif, qui vous offre un emplacement pour votre tente, votre caravane ou votre camping-car, avec un accès aux sanitaires, à l’électricité, aux loisirs, etc. Vous pourrez choisir entre des campings de différentes catégories, du 1 au 5 étoiles, et de différents types, du municipal au naturiste. Le prix d’une nuit en camping varie entre 10 et 40 euros, selon le confort, le cadre et les services.

Quel moyen de transport pour aller au Havre ?

Pour visiter le havre, vous avez le choix entre plusieurs moyens de transport, selon votre point de départ, votre budget et votre préférence. Voici les principaux moyens de transport pour aller au Havre :

La voiture

C’est le moyen de transport le plus pratique et le plus flexible, qui vous permet de voyager à votre rythme, de faire des pauses et de découvrir les alentours. Le Havre est facilement accessible par l’autoroute A13 depuis Paris, Rouen ou Caen, ou par la route nationale 15 depuis Amiens ou Dieppe. Le temps de trajet varie entre 2 et 3 heures, selon le trafic et les conditions météorologiques. Le coût du trajet dépend du prix du carburant, du péage et du stationnement.

Le train

C’est le moyen de transport le plus rapide et le plus confortable, qui vous permet de voyager sans stress, sans fatigue et sans pollution. Le Havre est desservi par des trains directs depuis Paris, Rouen, Caen, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, etc. Le temps de trajet varie entre 2 et 4 heures, selon la fréquence et le type de train. Le coût du trajet dépend du prix du billet, qui peut varier selon la date, l’heure, la classe et la réservation.

L’avion

Il s’agit du moyen de transport le plus lointain et le plus onéreux, qui vous permet de voyager sans encombre, sans embouteillage et sans contrainte. Le Havre dispose d’un aéroport, situé à 5 km du centre-ville, qui propose des vols réguliers vers Lyon, Toulouse, Montpellier, Ajaccio, Bastia, etc. Le temps de trajet varie entre 1 et 2 heures, selon la destination et l’escale. Le coût du trajet dépend du prix du billet, qui peut varier selon la compagnie, la saison, la demande et la réservation.

Le bus

C’est le moyen de transport le plus économique et le plus écologique, qui vous permet de voyager en toute simplicité, en toute convivialité et en toute sécurité. Le Havre est desservi par des bus réguliers depuis Paris, Rouen, Caen, Amiens, Lille, etc. Le temps de trajet varie entre 3 et 5 heures, selon le nombre d’arrêts et le trafic. Le coût du trajet dépend du prix du billet, qui peut varier selon la compagnie, la date, l’heure et la réservation.

Pour conclure, le Havre est une ville qui vaut le détour, car elle vous offre un séjour riche en découvertes, en émotions et en plaisirs. Que vous soyez à la recherche de culture, de nature, de sport, de détente ou de gastronomie, vous trouverez forcément votre bonheur au Havre.