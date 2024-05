Baignade sauvage en France : Top 10 des spots à découvrir !

En France, on trouve de nombreux endroits pour pratiquer la baignade sauvage en eaux vives. Ces lieux sont souvent méconnus, mais ils attirent chaque année des milliers de personnes en quête d’aventure et de détente. Du nord au sud, la France regorge de trésors naturels où la baignade est autorisée. Certains sont plus faciles d’accès que d’autres, mais tous offrant des paysages magnifiques et une eau cristalline. Nous avons dressé le 10 des spots à découvrir pour pratiquer la baignade sauvage en France. Parmi eux, des cascades, des canyons, des baignoires naturelles, des rivières et des lacs qui vous offriront une expérience inoubliable de communion avec la nature.

1 – La découverte des cascades du Hérisson dans le Jura

Découvrez un spot de baignade sauvage unique aux cascades du Hérisson dans le Jura Les cascades du Hérisson sont un ensemble de chutes d’eau sauvages et préservées qui dévalent une falaise pour se jeter dans plusieurs bassins. Parmi les différents spots, le Gour Bleu est particulièrement apprécié pour sa piscine naturelle bordée d’une plage, d’une clairière et d’une cascade. Il offre un lieu de baignade unique et authentique pour les amateurs de baignade sauvage. Il est possible de nager autour et même sous la cascade, une expérience magique à ne pas manquer pour les amoureux de la nature.

VOIR AUSSI : Les 6 meilleures stations de ski à petit prix de France

2 – Explorez le Vallon des Carmes et sa Cascade sauvage

Le Vallon des Carmes, cœur de nature de 31 hectares en plein cœur de la Provence verte, est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. La présence de l’eau du Fauvery façonne une oasis de verdure et de fraîcheur où rivières et cascades s’entrecroisent. Le sentier du vallon regorge de surprises, dont la fameuse « Cascade des Carmes« , nichée au cœur de la nature sauvage. Cette cascade offre un spectacle impressionnant et une véritable expérience de baignade sauvage. Plongez dans les eaux cristallines de la cascade pour un moment de détente et d’exploration en toute liberté.

3 – Les magnifiques piscines naturelles de la forêt d’Aïtone à Evisa

La forêt d’Aïtone est l’une des plus belles forêts de Corse. Elle est célèbre pour les magnifiques spécimens de pins laricio qu’on y trouve. Mais également pour les piscines naturelles qui y sont cachées. Niché au cœur de la forêt, le torrent d’Aïtone est un véritable trésor naturel. Il se compose de plusieurs bassins naturels, de cascades et de cuvettesoù l’eau est d’une pureté cristalline. Les piscines naturelles d’Aïtone sont très appréciées des touristes, mais elles conservent tout leur charme sauvage. Bien que l’eau soit très froide, les estivants viennent en grand nombre pour profiter de ce site exceptionnel en été.

4 – Le Pont du Diable, une gorge profonde aux eaux émeraude

Le Pont du Diable se trouve au pied du charmant village d’Olargues, dans l’Hérault. Le Pont du Diable offre une vue imprenable sur une gorge étroite, profonde et rocheuse, au-dessus d’un grand bassin fluvial. La couleur émeraude de l’eau qui s’y écoule est tout simplement incroyable. Les visiteurs peuvent explorer la gorge en nageant ou profiter de la plage pour se détendre. L’eau cristalline de la rivière Jaur a une couleur émeraude ajoute une touche de magie au lieu.

5 – Le Lac d’Ilay, une destination paisible pour les amoureux de la nature

Le Lac d’Ilay est un lieu magique pour ceux qui cherchent la tranquillité et l’harmonie avec la nature. Au cœur des collines vallonnées, ce lac offre des paysages à couper le souffle. Le matin, de grandes étendues de brume flottent au-dessus de l’eau, créant une atmosphère mystique et paisible. Les amateurs de baignade peuvent profiter des eaux cristallines pour se rafraîchir et se ressourcer. Le calme et la sérénité du lac en font également un endroit parfait pour le camping sauvage et la méditation.

VOIR AUSSI : Randonnée en montagne : les équipements indispensables

6 – Le lac d’Annecy, un lac entouré de montagnes

Le lac d’Annecy est un lieu incontournable pour se baigner en Haute-Savoie. Avec les magnifiques montagnes des Alpes en arrière-plan, ce lac offre une eau d’un bleu éclatant qui attire les visiteurs toute l’année. Cependant, si vous cherchez à explorer les coins les plus sauvages, rendez-vous du côté de Talloires où se trouvent les meilleurs spots pour se baigner à travers bois. Suivez les sentiers à travers les bois pour découvrir les parties les plus reculées du lac et atteindre la réserve naturelle du Roc de Chère. Là, vous pourrez vous baigner dans des eaux cristallines et profiter d’un cadre naturel préservé.

7 – Les gorges de la Restonica : paradis pour une baignade sauvage en Corse

Au cœur de la Corse, les gorges de la Restonica se classent parmi les plus beaux endroits de l’île et l’un des meilleurs spots de baignade sauvage en France. Cette rivière longue de 18 kilomètres serpente entre les montagnes, offrant des paysages à couper le souffle. Des cascades et des piscines naturelles jalonnent son cours, créant des opportunités idéales pour une baignade sauvage et rafraîchissante. Les eaux limpides de la rivière se jettent ensuite dans le Tavignano à Corte.

8 – Les cascades de Purcaraccia : des merveilles naturelles à découvrir en Corse du Sud

En Corse du Sud, à proximité des aiguilles de Bavella sur la commune de Quenza, se trouvent les magnifiques cascades de Purcaraccia. Accessibles par un sentier escarpé, ces cascades offrent des chutes d’eau impressionnantes et de profondes vasques aux eaux cristallines. Les estivants viennent y sauter et se baigner dans une eau émeraude. Ces piscines naturelles comptent parmi les plus belles de l’île de Beauté et sont une merveille naturelle à ne pas manquer si vous visitez la région.

VOIR AUSSI : Top 10 randonnées inoubliables en Corse

9 – Découvrez les cascades du Sautadet à La Roque

Les cascades du Sautadet à La Roque sont un incontournable pour les amateurs de sensations fortes en vacances. Malgré un classement de baignade dangereuses, les vacanciers sont nombreux à s’y aventurer pour profiter des cascades et des vasques façonnées par les eaux tumultueuses de la Cèze. Ce site exceptionnel de La Roque dans le Gard offre des paysages spectaculaires de gorges où les cascades et les vasques se succèdent.

10 – Le lac sauvage du Château de Chenonceau

Le Château de Chenonceau est l’un des sites les plus visités d’Indre-et-Loire. Pourtant, peu de gens connaissent l’existence du lac qui entoure le château. Et c’est l’un des meilleurs spots de baignade sauvage en France. Vous pourrez profitez d’un coin de paradis où vous pouvez vous rafraîchir les pieds, voire plus, en toute tranquillité dans les eaux du Cher. De plus le paysage environnant est particulièrement saisissant au coucher du soleil, offrant aux nageurs une expérience unique et inoubliable.

Bonus vidéo : Insolite : elle se baignent dans une eau à 5°C