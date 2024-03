Top 5 des meilleurs campings 5 étoiles en France !

À l’occasion de vos prochaines vacances, vous recherchez une destination où passer des moments de détente inoubliables?? Il existe des campings 5 étoiles qui proposent des logements luxueux, des plages idylliques et de nombreuses activités. Ces atouts vous garantissent un séjour paisible et un plein de divertissements que vous n’êtes pas près d’oublier. Voici notre top 5 des meilleurs campings 5 étoiles choisis avec soin pour vous?!

Club Les Brunelles, un cadre purement exotique?!

Situé en Vendée, Les Brunelles est un camping 5 étoiles végétalisé de 800 m des magnifiques plages de Longeville-sur-Mer, une station balnéaire authentique. Ce camping est entouré de la Tranche-sur-Mer d’un côté et des Sables-d’Olonne de l’autre. En plus d’espaces aquatiques variés, un restaurant, un bar, une salle de fitness et une même une épicerie, il propose un large choix d’hébergement.

Si votre budget est limité, vous pourrez choisir un camping 3 étoiles en Bretagne pour cet été, une alternative abordable et confortable. D’autre part, le camping Les Brunelles organise des animations festives, ludiques, sportives et culturelles pour tous les âges. Des clubs pour enfants sont également disponibles pour les petits : toboggans, trampolines, parcours d’escalades, jeux gonflables, etc.

Les Vignes, une piscine lagunaire impressionnante

Le camping Les Vignes est un 5 étoiles situé près de la ville de Lit-et-Mixe dans les Landes. Il propose un espace aquatique distingué avec une piscine lagunaire entourée de verdure et débouchant sur un lagon artificiel. Vous pouvez y profiter d’un espace bien-être composé de jacuzzi, sauna et hammam.

Terrain multisport, tennis de table, aires de jeux pour enfants et trampolines représentent les équipements sportifs disponibles dans ce 5 étoiles. Vous pourrez aussi y pratiquer des activités telles que le karting, l’équitation, les sports nautiques et faire du vélo sur une piste cyclable.

De plus, près du Bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat et de Biarritz, vous bénéficiez d’un accès privilégié aux plages landaises. Ne manquez pas de goûter à la gastronomie du sud-ouest dans un chalet ou un mobil-home avec une déco parfaite?!

Le Domaine de Soleil Plage, un environnement sauvage réservé

Situé sur les abords de la Dordogne, en face des falaises de Caudan, le camping Domaine de Soleil Plage vous propose des prestations de grand standing. Vous y trouverez des piscines, un bain à remous, un parc aquatique chauffé avec spa, une rivière à courant, un bar-snack, un club-house, etc.

De plus, les hébergements sont assez vastes avec des mobil-homes luxueux, des chalets et des tentes au confort absolu. Profitez également de jeux et de sports tels que le mini-golf, le volleyball, le football, le tennis, le basketball et plein d’autres.

Si vous y rendez avec vos enfants, confiez-les au club pour petits. Ils pourront y participer à des tournois sportifs, faire du karaoké et des quiz, danser et jouer à plusieurs jeux. Visitez aussi le restaurant du camping pour goûter aux délicieux plats traditionnels du Périgord. Si vous préférez cuisiner dans votre logement, une épicerie achalandée, un supermarché et une boulangerie se trouvent sur place.

Le Village Tropical Sen Yan, un véritable petit coin de paradis

Le camping Village Tropical Sen Yan est logé sur un grand domaine à la végétation riche et abondante. Situé à 22 km de Vielle-Saint-Girons, à 17 km de Mimizan et à 10 km de Bias, précisément en Aquitaine. Dans cet univers exotique, vous pourrez vous détendre au bord d’une piscine ou passer de bons moments en famille dans un farniente sur la plage.

Vous pouvez aussi profiter d’espaces aquatiques du camping : une piscine ouverte, une piscine en plein air et un toboggan aquatique. Mieux, vous pourrez vous baigner dans la mer et faire un bronzage parfait au soleil luisant. Parmi les différentes activités disponibles, on retrouve la pêche, l’équitation, le golf, les loisirs nautiques et le tennis.

Les Dunes, en plein cœur d’un espace dunaire

En plein milieu d’un espace dunaire à Bretignolles dans le département de la Vendée se trouve le camping Les Dunes. Il abrite des hébergements de haute qualité supérieure : des mobil-homes premium indépendants composés d’une kitchenette, un séjour, une salle de bain et des toilettes. Les logements sont chacun équipés d’une télévision, de couettes, d’un chauffage électrique et d’une connexion Wifi.

Pour les amateurs de camping traditionnel, 45 espaces ombragés sont mis à votre disposition pour planter des tentes et profiter d’une bonne détente. Vous pourrez aussi garer votre camping-car aux alentours des emplacements.

Ce camping de choix dispose d’une pataugeoire, une piscine chauffée, un parc aquatique impressionnant ainsi que des toboggans aquatiques. Il compte également de fabuleux terrains de multisport et espaces de divertissements qui vous permettront de passer un séjour convivial mémorable.

En résumé, ces destinations de camping 5 étoiles promettent une expérience de vacances exceptionnelle, alliant luxe, détente et divertissement, pour des souvenirs mémorables à partager en famille ou entre amis. Vous n’avez que l’embarras du choix !