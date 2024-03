10 raisons de passer sa retraite au Portugal

Le Portugal attire de plus en plus les retraités européens, surtout les Français. Son climat ensoleillé, ses plages accueillantes, sa population chaleureuse et ses avantages fiscaux séduisent. Avant de décider, il faut comprendre tous les aspects de la retraite au Portugal. Cela inclut les formalités administratives, le coût de la vie et les avantages et inconvénients. Avec son cadre de vie agréable, son coût de la vie abordable et son régime fiscal attractif, le Portugal offre de nombreuses opportunités aux retraités étrangers.

Le coût de la vie au Portugal pour les retraités

Une des principales motivations qui incitent de nombreux retraités à choisir le Portugal comme lieu de retraite est son coût de la vie abordable. En effet, mis à part le prix élevé de l’électricité, qui est entre 30% et 40% plus élevé qu’en France, les dépenses courantes sont généralement moins élevées. Les produits alimentaires, notamment les produits locaux comme les légumes, la viande et le poisson, peuvent être jusqu’à 30% moins chers. Ainsi le Portugal offre une qualité de vie exceptionnelle à un prix abordable.

Le climat ensoleillé du Portugal

Le climat méditerranéen du Portugal, avec ses hivers doux et ses étés ensoleillés, en fait une destination attrayante pour les retraités. Contrairement à d’autres pays européens où le soleil est rare et les hivers rigoureux, le Portugal bénéficie d’un climat tempéré. On se retrouve avec des températures hivernales rarement en dessous de 10 degrés et une moyenne de 300 jours ensoleillés par an. Cela offre aux retraités la possibilité de profiter d’activités en plein air tout au long de l’année. Que ce soit des promenades en bord de mer ou une partie de golf sur l’un des nombreux parcours du pays. Les conditions climatiques varient selon les régions : le nord est plus pluvieux et humide tandis que l’Algarve est plus chaud et sec.

Cette diversité offre aux retraités la possibilité de choisir l’endroit qui leur convient le mieux.

La qualité de vie au Portugal

Une autre raison principale de passer sa retraite au Portugal est sa qualité de vie, notamment en termes de sécurité. La sécurité est une priorité au Portugal, régulièrement classé parmi les pays les plus sûrs au monde. Avec une communauté accueillante et une intégration aisée, la transition vers la retraite est douce et agréable. En effet, les agressions sont rares et les habitants, ainsi que les expatriés, se sentent en général en sécurité dans leur quotidien.

Accès à des soins de santé de qualité

Au Portugal, les retraités bénéficient d’un accès à des soins de santé de qualité, adaptés à leurs besoins spécifiques. Le système de santé portugais est réputé pour sa haute qualité. Il offre des services accessibles financièrement, garantissant ainsi la tranquillité d’esprit des retraités concernant leur bien-être médical. Avec le Service national de santé (SNS), tous les résidents ont accès à des soins de santé de base. Tandis qu’un réseau étendu de cliniques privées offre des options supplémentaires pour ceux qui le souhaitent. Cependant, il est recommandé aux expatriés de souscrire à une assurance maladie pour couvrir les frais liés aux soins médicaux privés.

La diversité des paysages

Le Portugal offre une grande diversité de paysages naturels, allant des plages de sable fin aux montagnes verdoyantes. Cela en fait une destination idéale pour les amateurs de nature et d’aventure. Malgré sa petite taille, le Portugal regorge de paysages uniques. Chaque région du Portugal offre son propre charme et ses propres attractions. Du nord montagneux aux plages sauvages de l’Algarve, le Portugal offre une richesse de paysages à explorer pour les retraités en quête de diversité et de beauté naturelle.

Le marché immobilier

Le marché immobilier au Portugal est très actif, que ce soit pour l’achat ou la location. Les prix varient selon les zones, mais il est toujours possible de faire des bonnes affaires. Il est important de s’entourer d’un avocat et d’un agent immobilier fiable pour naviguer dans ce marché. Malgré la fin de l’ère des prix bon marché, le Portugal offre encore de belles opportunités immobilières. Les prix restent généralement inférieurs à ceux d’autres pays européens. Cependant, Lisbonne et Porto sont désormais comparables à d’autres capitales européennes. Mais en dehors, le Portugal propose de nombreux endroits magnifiques à des prix compétitifs, surtout loin des zones touristiques.

Une accessibilité internationale

Le Portugal offre une accessibilité internationale remarquable grâce à son réseau de transports bien développé. Avec de nombreuses liaisons aériennes vers l’Europe et d’autres destinations mondiales, les retraités peuvent facilement voyager depuis et vers le Portugal. Que ce soit pour rendre visite à leur famille en Europe ou pour explorer d’autres destinations exotiques. De plus, contrairement à des destinations lointaines comme Bali, se rendre au Portugal depuis la France ou d’autres pays européens ne nécessite souvent qu’un court vol.

La cuisine portugaise

Nous savons tous que nous Français sommes difficiles d’un point de vue gastronomique ! Mais voilà que le Portugal nous surprend et offre encore une raison supplémentaire d’envisager d’y passer sa retraite : sa nourriture généreuse et savoureuse. La cuisine portugaise est réputée pour sa copiosité et sa qualité, mettant en avant des produits locaux comme les légumes frais et le poisson abondant.

La culture du pays

Le Portugal propose une diversité culturelle et historique riche, parfaite pour les retraités en quête d’aventure. Les visites de monuments et les festivals locaux abondent, offrant des expériences culturelles mondialement reconnues. Musées, galeries, festivals et concerts : la culture portugaise est variée, reflétant ses influences mondiales et son histoire dynamique. Bien que le fado soit emblématique, d’autres styles culturels peuvent être appréciés. Au 21ème siècle, le Portugal modernise son offre culturelle tout en préservant son patrimoine.

La facilité d’intégration et les avantages fiscaux

Une dernière raison pour vous convaincre c’est sa facilité d’intégration et ses avantages fiscaux. Avec une communauté expatriée dynamique et l’anglais largement parlé, s’adapter au Portugal est facile pour les retraités. De plus, les retraités étrangers qui déménagent au Portugal sont exonérés d’impôt sur leur retraite. L’exonération fiscale des retraites étrangères découle de deux situations. Le premier concerne la convention de double imposition conclue entre le pays de résidence et le pays d’origine. Cette convention donne au pays de résidence le droit d’imposer les pensions étrangères au lieu d’être imposé dans le pays d’origine. La seconde est liée au régime fiscal des non-résidents concernant l’impôt sur leurs revenus au Portugal. Pour cela, il est nécessaire que les retraités étrangers aient le statut de non-résident au Portugal et transfèrent leurs retraites. Cet avantage fiscal a toutefois une durée limitée de dix ans.

Avec ces multiples atouts, il est indéniable que le Portugal offre un cadre de vie idéal pour les retraités. Du coût de la vie abordable à la qualité de vie élevée en passant par la diversité culturelle et les paysages naturels, le Portugal répond à toutes les attentes. Pour une retraite tranquille, sécurisée et enrichissante, le Portugal s’impose comme un choix de destination idéal.

