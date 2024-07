3 destinations fraîches et économiques en Europe du Nord pour cet été

L’été approche, et avec lui, les fortes chaleurs. Pour ceux qui recherchent des vacances à la fois abordables et agréablement fraîches, le nord de l’Europe offre plusieurs options idéales. De Reykjavik à Oslo, en passant par d’autres joyaux européens moins connus, découvrez comment vous pouvez échapper à la canicule tout en maîtrisant votre budget.

Reykjavik : une escapade islandaise

Imaginez un lieu où les paysages sont aussi variés que spectaculaires. La capitale islandaise, Reykjavik, incarne cette diversité avec ses volcans imposants, ses sources chaudes apaisantes, et ses glaciers majestueux. La ville elle-même, la plus septentrionale des capitales, est un mélange fascinant de modernité et de traditions vikings. En plein cœur de l’été, les températures oscillent entre 8 et 14°C, offrant un répit bienvenu aux voyageurs cherchant à échapper aux vagues de chaleur estivales.

Un voyage en Islande attire particulièrement ceux en quête de sérénité et de dépaysement. Reykjavik propose des attractions uniques telles que la Hallgrímskirkja, une église emblématique offrant une vue panoramique sur la ville, et le Harpa, un centre de concerts et de conférences à l’architecture contemporaine éblouissante. À quelques kilomètres de la capitale, le célèbre Blue Lagoon permet de se baigner dans des eaux géothermiques tout en profitant de paysages lunaires.

Pour planifier un voyage en Islande, de nombreux sites spécialisés proposent leur aide afin d’organiser ce périple unique, incluant des excursions vers des sites naturels comme le Cercle d’Or, qui comprend le parc national de Thingvellir, la cascade de Gullfoss et la zone géothermique de Geysir. Les amateurs de faune sauvage peuvent aussi s’embarquer pour des excursions d’observation des baleines au large de la côte islandaise.

Concernant le budget, une nuit dans un hôtel trois ou quatre étoiles coûte en moyenne 163 euros. Bien que ce prix puisse paraître relativement élevé, il reflète la qualité et l’unicité de l’expérience islandaise.

Oslo : charme scandinave entre tradition et modernité

Oslo, la capitale norvégienne, marie harmonieusement l’ancien et le moderne, offrant aux visiteurs une expérience unique au cœur de la Scandinavie. La ville est un véritable bijou architectural où se côtoient des édifices historiques comme la forteresse d’Akershus, datant du Moyen Âge, et des structures contemporaines impressionnantes telles que l’Opéra d’Oslo, réputé pour son design avant-gardiste et son toit accessible au public, offrant une vue panoramique sur le fjord.

Les vastes espaces verts d’Oslo, tels que le parc Frogner et son célèbre parc de sculptures de Vigeland, offrent des oasis de tranquillité en pleine ville. Ces parcs sont parfaits pour des promenades relaxantes ou des pique-niques en famille, surtout en été lorsque les températures modérées, variant entre 13 et 23°C, permettent de profiter des longues journées ensoleillées sans souffrir de la chaleur étouffante. Le climat agréable de l’été norvégien encourage également les activités en plein air comme la randonnée, le cyclisme, et les balades en bateau sur le fjord d’Oslo.

En termes de budget, prévoir en moyenne 128 euros par nuit pour une chambre double dans un hôtel trois ou quatre étoiles.

Stockholm : la Venise du Nord

Capitale de la Suède, Stockholm s’étend sur quatorze îles reliées par une multitude de ponts, offrant ainsi un panorama exceptionnel et un charme inégalé. Cette disposition unique permet de découvrir des quartiers pittoresques et des espaces naturels préservés, tout en profitant d’un climat doux durant l’été, avec des températures moyennes oscillant entre 15 et 25°C. Le centre historique, Gamla Stan, est un véritable trésor avec ses ruelles pavées, ses maisons colorées datant du Moyen Âge, et le majestueux Palais Royal, résidence officielle de la monarchie suédoise.

Stockholm est également réputée pour ses espaces verts abondants, comme le parc de Djurgården, une île transformée en un vaste parc urbain où se trouvent des musées célèbres comme le Musée Vasa, abritant un navire de guerre du XVIIe siècle parfaitement conservé, et le musée en plein air Skansen, le plus ancien du genre au monde. Ces attractions offrent un aperçu fascinant de l’histoire et de la culture suédoises.

La ville est un centre de créativité et d’innovation, souvent surnommée la « Venise du Nord » en raison de ses nombreux canaux et de son cadre idyllique. L’archipel de Stockholm, avec ses 30 000 îles, îlots et rochers, constitue une destination idéale pour des excursions en bateau, permettant d’explorer des paysages variés, allant des petites îles inhabitées aux villages de pêcheurs pittoresques. En termes de budget, les voyageurs peuvent s’attendre à débourser entre 103 et 164 euros pour une nuit dans un hôtel de qualité, garantissant ainsi une expérience confortable et mémorable sans casser la tirelire.