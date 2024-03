Les Cyclades : Les 10 îles incontournables à découvrir

Situé au sud de la Grèce, entre Athènes et la Crète, l’archipel des Cyclades enchante avec ses 250 îles, dont seules 24 sont habitées. Ses ruelles étroites, son architecture blanche éblouissante et ses plages cachées constituent une source inépuisable d’inspiration pour les voyageurs. Mais comment choisir la destination parfaite pour vos prochaines vacances parmi ces îles mythiques ? Faisons un tour d’horizon des Cyclades les plus célèbres avec les 10 îles incontournables à découvrir.

L’île Santorin

Santorin, la perle volcanique des Cyclades est une île incontournable. Elle est réputée pour son paysage façonné par un volcan englouti et ses villages perchés sur des falaises. Mais également par ses plages volcaniques époustouflantes telles que Perissa et Red Beach. Les panoramas à Fira et Oia, notamment au coucher du soleil, captivent les visiteurs. Vous pouvez également explorer les sources d’eau chaude naturelles et savourer les vins minéraux réputés de l’île à Pyrgos. Santorin offre un spectacle unique, avec sa caldeira et ses vues panoramiques à 360 degrés depuis les sommets de Pyrgos.

L’île de Mykonos

Mykonos s’affirme comme la destination de fête par excellence en Grèce. Elle attire une clientèle cosmopolite à la recherche de soirées enflammées dans ses clubs, bars de plage et restaurants branchés. La pittoresque Chora, capitale de l’île, offre des balades charmantes à travers ses ruelles blanchies à la chaux. Mykonos se distingue par ses plages sublimes et ses églises emblématiques, dont les 365 églises, bien que parfois l’ambiance estivale puisse éclipser l’authenticité grecque.

L’île promet une expérience mémorable pour les fêtards en quête de divertissement nocturne

L’île de Milos

Milos se révèle comme l’île incontournable à explorer. Elle offre des plages incroyables, des paysages lunaires, des villages charmants, et des couchers de soleil à couper le souffle. Elle compte 75 plages de sable fin, ainsi que des grottes marines et criques cachées. Milos abrite certaines des plus belles plages de Grèce. Dont la fameuse plage immaculée de Sarakiniko, celle de Tsigrado, accessible par un escalier taillé dans la falaise et la plage aux mille couleurs de Paleochori. L’île gagne en attrait séduisant grâce à Plaka et Mandrakia, des villages pleins d’authenticité.

L’île de Serifos

Serifos est une destination incontournable des Cyclades grâce à sa beauté naturelle préservée et à son charme authentique. Serifos dévoile ses trésors naturels avec des plages aux eaux cristallines comme Livadakia et Psili Ammos. Ainsi que des criques préservées telles que Vagia et Ganema. Le village perché de Chora, typique des Cyclades, offre des belles soirées. À une courte traversée en bateau depuis Athènes, Serifos est un havre montagneux paisible agrémenté de plages de sable fin idylliques. Pour une évasion totale, ne manquez pas la plage secrète de Malliadiko, un endroit parfait pour la tranquillité absolue.

L’île de Delos

À seulement 4 heures d’excursion depuis Mykonos, la petite île de Delos captive par son site antique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Lieu de naissance d’Apollon et d’Artémis, ses premiers temples remontent au VIIIe siècle avant J.-C. Cette île, sacrée depuis l’Antiquité, renferme des ruines archéologiques. Bien que non habitée et sans possibilité d’y passer la nuit, Delos est un trésor pour les amateurs d’histoire.

L’île de Sifnos

Sifnos se démarque en tant que destination culinaire par excellence dans l’archipel. On y déguste des spécialités telles que la kaparosalata (salade de câpres) et les revithokeftedes (boulettes de pois chiches frites aux herbes). L’île abrite des céramistes traditionnels, la chapelle des Sept Martyrs, et propose plus de 100 kilomètres de sentiers de randonnée. Sifnos séduit par son charme authentique, préservé malgré l’affluence.

L’île d’Amorgos

Amorgos est surnommée l’Île du Grand Bleu en raison de son atmosphère préservée, loin du tourisme de masse. Elle enchante avec ses villages traditionnels, ses plages sauvages et ses sentiers de randonnée, dont la ligne de crête de l’ancien chemin byzantin offre des vues spectaculaires. L’île est également célèbre pour son monastère de Chozoviotissa, niché dans la falaise, ainsi que pour Chora, animée en soirée. Amorgos révèle une beauté naturelle, des vestiges antiques et le monastère de Panagia Chozoviotissa, construit au XIIe siècle à flanc de falaise.

L’île de Folégandro

Imaginez une petite île de seulement 32 km², habitée par environ 600 résidents à l’année. Bienvenue à Folégandros, un véritable havre de paix préservé de l’agitation touristique. Pour y accéder, il faut traverser ses paysages montagneux qui cachent de magnifiques plages comme Katergo Beach. Folégandros se distingue par son authenticité grecque préservée et son charme naturel.

L’île de Naxos

Naxos est la plus grande île des Cyclades. Elle regorge 41 villages et offre une variété de plages, de sentiers escarpés et de paysages uniques. Lors du coucher du soleil, les ruines du temple d’Apollon et la majestueuse Portara offrent une vue imprenable sur les eaux qui entoure cette île. Elle se distingue par sa nature diversifiée, avec ses montagnes imposantes, ses oliveraies paisibles, ses vastes plages de sable et ses villages pittoresques. Les amateurs de randonnée pourront explorer le mont Zas, le point culminant des Cyclades. Tandis que ceux qui aiment les sports nautiques trouveront leur bonheur sur les plages venteuses de l’ouest.

L’île de Paros

Elle se situe au cœur des Cyclades et se positionne troisième plus grande île de l’archipel. Paros est un lieu idéal pour combiner détente au bord de la mer et vie nocturne animée. Elle a préservé son charme avec ses magnifiques plages de sable, ses villages pittoresques et son marbre qui a été utilisé en sculpture depuis l’Antiquité. C’est également une destination prisée pour les sports nautiques, avec des spots renommés pour le kite surf et le windsurf. De plus, l’île offre une variété de charmants villages, dont la capitale Parikia, Lefkes avec ses maisons traditionnelles, et Naoussa en bord de mer.

L’île de Tinos

Et en petit dernier, mais non des moindres, l’île renommée de Tinos qui est un site de pèlerinage majeur pour les orthodoxes grecs. Notamment célèbre pour l’icône de la Panagia Evangelistria, considérée comme miraculeuse. L’île abrite également de nombreux villages exceptionnellement préservés.

Les Cyclades offrent une variété d’expériences uniques, de paysages magnifiques et de trésors à découvrir. Cette sélection vous permettra de trouver la destination parfaite pour vos prochaines vacances parmi ces îles mythiques. Bon voyage !