8 véloroutes incontournables en France pour cet été

Les véloroutes, des chemins dédiés aux cyclistes, révèlent la diversité et la beauté des territoires français. Parcourir ces sentiers permet de s’imprégner des paysages variés reliant les régions et les départements. La France offre un vaste réseau de véloroutes, offrant ainsi une expérience unique d’exploration à vélo. Que vous soyez un cycliste expérimenté ou novice, ces itinéraires vous promettent une immersion totale dans les trésors naturels et culturels de notre pays. Voici un aperçu de 8 véloroutes incontournables en France à découvrir cet été.

1. La véloroute de la Francette

La Vélo Francette est bien plus qu’une simple route à vélo. C’est un voyage captivant de 600 kilomètres, reliant les villes côtières de Ouistreham à La Rochelle. En parcourant ce trajet, vous traverserez des régions pittoresques. Telles que la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou et la Charente-Maritime. Vous aurez l’occasion de découvrir un riche patrimoine architectural, de vous imprégner du charme des villages de campagne. Mais aussi de vous émerveiller devant les paysages variés, des côtes de la Manche à l’océan Atlantique, en passant par la splendide Suisse Normande.

2. La ViaRhôna

La ViaRhôna est une véritable aventure le long du fleuve Rhône. Elle s’étend sur 815 kilomètres depuis les rives du lac Léman jusqu’aux plages ensoleillées de la Méditerranée. En chemin, vous découvrirez des siècles d’histoire et de patrimoine, avec des pistes cyclables sûres et des routes partagées. En faisant une halte à Seyssel, vous pourrez admirer les célèbres vignobles des Côtes du Rhône. Ainsi que les paysages pittoresques de la Provence méridionale, parsemés de villages perchés, de champs de lavande et d’oliviers. Cette route offre une expérience cycliste inoubliable, alliant culture, nature et gastronomie.

3. La Vélodyssée

Reconnue comme l’une des plus prestigieuses, la Vélodyssée s’étend sur 1300 kilomètres. Elle débute à Roscoff et aboutissant à Hendaye à la frontière espagnole. Cette portion française de la célèbre véloroute 1, **l’Atlantic Coast Road.**Elle longe la côte atlantique offrant des panoramas à couper le souffle sur l’océan. De la Bretagne au Pays Basque, cet itinéraire vous invite à une aventure à vélo, entre terre et mer, offrant une déconnexion instantanée et des points de vue étonnants.

4. Le PassaPaïs

Le PassaPaïs est une magnifique balade de 80 kilomètres entre Bédarieux et Béziers. Elle offre une immersion totale dans la nature préservée du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Cette voie verte, baptisée « Passe-Pays » en occitan, traverse la ligne de partage des eaux entre Courniou-les-Grottes et Labastide-Rouairoux. Offrant ainsi une transition entre les climats atlantique et méditerranéen. Aménagée sur une ancienne voie ferrée, cette balade est parfaite pour le vélo, la randonnée et même les promenades à cheval ou avec un âne de bât. Elle fait partie de la Véloroute V84, surnommée « véloccitanie », reliant le Canal du Midi à Béziers. Vous pourrez découvrir les vallées pittoresques du Thoré, du Jaur et de l’Orb. Ainsi qu’une variété de paysages, des forêts de chênes du nord aux châtaigneraies et vignobles du sud.

5. La Loire à Vélo

La Loire à Vélo offre un périple captivant sur 900 kilomètres, débutant à Nevers et se terminant à Saint-Brevin. Cette véloroute emblématique vous plonge au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, où vous découvrirez les splendeurs du dernier fleuve sauvage d’Europe. En suivant ce parcours, vous longerez les rives de la Loire, traverserez des villages pittoresques, passerez par des vignobles pittoresques en terrasse et aurez la chance d’admirer de nombreux châteaux emblématiques. Cette expérience à vélo vous permettra d’explorer une région riche en culture, en histoire et en paysages naturels époustouflants, faisant de La Loire à Vélo un incontournable pour les amateurs de cyclotourisme.

6. La Scandibérique

La Scandibérique est un tronçon français de l’EuroVelo 3. Il parcourt 1700 kilomètres à travers 20 départements et 4 régions, reliant la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Ce périple vous fait découvrir une diversité de paysages, de villes historiques comme Paris et Bordeaux, à travers plaines, collines, forêts et montagnes des Pyrénées. Avec ses lieux chargés d’histoire et ses espaces naturels protégés, la Scandibérique offre une expérience cycliste inoubliable, adaptée à toutes les envies. Aussi bien que ce soit une balade en famille ou un grand voyage à vélo.

7. La Vélomaritime

La Vélomaritime, également connue sous le nom d’EuroVelo 4 ou Véloroute de l’Europe Centrale, relie Roscoff en France à Kiev en Ukraine sur 5 100 kilomètres. En France, cette véloroute maritime offre une expérience unique sur plus de 1500 kilomètres, de la Manche à la Mer du Nord. De Roscoff en Bretagne à Dunkerque en Hauts-de-France, elle traverse des sites emblématiques. Tels que la côte de Granit Rose, le Mont-Saint-Michel et ses environs, les Plages du Débarquement, les falaises d’Étretat, la Baie de Somme et la côte d’Opale. La Vélomaritime, offrant une grande partie du trajet sur des voies partagées. Elle attire les cyclistes en quête d’évasion, de défis et de découvertes culturelles et gastronomiques.

8. La route des Grandes Alpes à Vélo

La route des Grandes Alpes à vélo offre un voyage extraordinaire à travers les Alpes françaises, du lac Léman à la Méditerranée. Parcourant plus de 700 kilomètres, cet itinéraire emprunte les cols les plus hauts et les plus emblématiques des Alpes. Traversant ainsi des paysages grandioses à travers les massifs alpins. Ce parcours exigeant, avec un dénivelé important, suit la route touristique des Grandes Alpes, offrant plusieurs variantes du Nord au Sud (ou vice versa). Cette aventure peut également être réalisée en VAE, avec de nombreuses bornes de recharge disponibles tout au long du parcours.

En montagne, c’est du dénivelé, mais aussi des souvenirs inoubliables à chaque tournant.

Pour conclure,

Ces véloroutes de France offrent des expériences diverses, des montagnes aux plaines, en passant par les côtes et les campagnes. Alors, quel itinéraire vous tente le plus pour votre prochaine escapade à vélo ? Que ce soit pour un week-end ou plusieurs semaines, la France a de quoi satisfaire tous les cyclistes. Avec tant de choix disponibles, il y a encore une multitude d’autres itinéraires à explorer et de nouvelles aventures à vivre à vélo à travers le pays.

FAQ – Informations utiles

Quel est le meilleur moment pour faire du vélo en France ? Le meilleur moment pour faire du vélo en France est généralement de mai à septembre, lorsque le temps est agréable et que les journées sont plus longues. Les véloroutes sont-elles bien balisées en France? Oui, la plupart des véloroutes en France sont bien balisées et équipées de panneaux indicateurs. Est-il possible de trouver des hébergements le long des véloroutes ? Oui, il existe de nombreux hébergements adaptés aux cyclistes le long des véloroutes, allant des campings aux hôtels et chambres d’hôtes. Les véloroutes sont-elles adaptées aux familles ? Certaines véloroutes, comme la Loire à Vélo, sont particulièrement adaptées aux familles avec des sections plus plates et des attractions touristiques le long du parcours.