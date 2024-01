Plongée sous glace en France : Les 5 meilleurs spots

Découvrez l’excitation de la plongée sous glace en France ! Les lacs gelés du pays sont prêts à vous accueillir, offrant une expérience unique pour les amateurs de sensations fortes. Vous n’avez pas besoin d’être un pro, car c’est un défi accessible à tous. La diversité des paysages français permet d’explorer différentes facettes de la plongée sous glace. Des lacs nichés au cœur de la forêt aux étendues gelées des hauts plateaux, la France offre un éventail de possibilités pour les amateurs de cette discipline. Parmi les destinations incontournables, 5 spots se démarquent par leur beauté exceptionnelle.

Chacun d’entre eux promet une expérience à couper le souffle.

1. Le Lac de Tignes

Quand on évoque la plongée sous glace, Tignes s’impose comme la référence incontestée de ce sport. Les images emblématiques du film « Le Grand Bleu » vous reviennent peut-être en mémoire, tournées justement dans ces eaux cristallines. Mais, rassurez-vous, cette beauté n’est pas réservée aux professionnels ou aux cinéastes.

À 1 790 mètres d’altitude, un lac naturel alimenté par le glacier de la Grande Motte offre une eau d’une clarté exceptionnelle. Et pour ajouter à l’aventure, vous pouvez combiner votre séjour de plongée avec du ski. Tignes est également une station de sports d’hiver réputée. À travers environ 50 centimètres de glace, l’exploration promet d’être inoubliable.

L’école de plongée sous glace de Tignes, en bordure du lac et descendant jusqu’à 17 mètres de profondeur, accueille les passionnés de décembre à avril. Des plongées nocturnes sous glace sont également proposées, offrant une expérience magique encore plus intense. Que vous veniez entre amis ou en famille, Tignes se présente comme une destination française qui saura vous séduire.

VOIR AUSSI : Plongée en France : Les 5 sites incontournables pour les passionnées de plongée sous marine

2. Le Lac de Lou

Toujours dans la Savoie, un autre joyau se démarque pour une expérience de plongée unique : le Lac du Lou. Niché dans la commune de Saint-Martin-de-Belleville, ce lac offre l’opportunité rare de plonger à plus de 2 000 mètres d’altitude.

Proche de Val Thorens, vous bénéficiez de tous les services nécessaires pour vivre une expérience de plongée exceptionnelle. La réservation de cette aventure est possible en ligne via l’école de ski Evolution 2 ou directement depuis Val Thorens. L’excursion commence avec une balade en raquettes d’environ 45 minutes pour atteindre le lac du Lou. Une expérience qui vous plonge au cœur de l’atmosphère des décors alpins. Sur place, une révélation vous attend sous la glace, un spectacle son et lumière captivant pendant 15 à 20 minutes !

3. Les Lacs Robert

Perchés à plus de 2000 mètres d’altitude, les Lacs Robert se révèlent comme un des joyaux de la plongée sous glace en France. Accessibles de mi-décembre à mi-avril, ils offrent aux plongeurs une aventure remarquable dans un cadre montagneux époustouflant. L’école de plongée située à proximité, rend cette expérience accessible à tous, des plongeurs novices aux plus chevronnés.

Le caractère unique de ces lacs réside dans leur couverture de glace. Variant de 50 cm à 2 mètres d’épaisseur, permettant des plongées à la fois sûres et exaltantes. Situés à seulement une demi-heure de Grenoble, les Lacs Robert combinent la facilité d’accès avec l’intensité de l’expérience sous-marine.

VOIR AUSSI : Du ski pendant vos vacances : comment bien choisir votre station ?

4. Le Lac de Montriond

Il est classé comme le troisième plus grand lac de Haute-Savoie. Le lac de Montriond se transforme en un paradis hivernal pour les plongeurs de décembre à mars. Avec sa surface intégralement gelée, formant une couche de glace de 60 cm à 1 mètre d’épaisseur, il offre des conditions idéales pour la plongée sous glace. L’accès au lac est facilité par sa proximité avec les domaines skiables des Portes du Soleil, Morzine et Avoriaz. Ainsi rendant ce lieu attrayant pour ceux qui souhaitent combiner ski et plongée.

La plongée sous glace au lac de Montriond est une expérience accessible à tous. Notamment, grâce aux écoles de plongées sur place qui propose des sessions adaptées à chaque niveau, des débutants aux plongeurs expérimentés. En plus de la plongée traditionnelle, le lac propose des activités innovantes telles que la plongée de nuit, l’apnée sous glace et le Ice Floating. Ces options variées enrichissent l’expérience, offrant des perspectives uniques sous la surface glacée.

5. Le Lac Genin

Le lac Genin, souvent surnommé le « Petit Canada du Haut-Bugey », se situe dans le Jura à une altitude de 830 mètres, niché dans un paysage de montagne orné de sapins. . Chaque hiver, notamment en février, le club subaquatique d’Oyonnax organise des week-ends de plongée dans ce lac entouré de sapins, accessible aux plongeurs ayant au moins un niveau 1.

De plus, recememnt le lac Genin a introduit une nouveauté. Une section dédiée à l’apnée sous la glace, avec un parcours de 12 mètres en longueur et 10 mètres en profondeur. Cette initiative a été mise en place suite à la demande des clubs d’Ambérieux (le Cap) et de Bourg-en-Bresse (le Clip). Mais rester entièrement réservée aux clubs avec encadrement spécialisé. Le CSO assure la sécurité en surface pour l’apnée, offrant une expérience à la fois sûre et exaltante.

En France, les amateurs de plongée sous glace ont l’embarras du choix avec des sites d’exception offrant des expériences uniques. Chaque site possède ses propres caractéristiques et atouts, promettant aux plongeurs des moments inoubliables dans des décors hivernaux saisissants. Que ce soit pour les débutants ou les plongeurs expérimentés, la France regorge de trésors cachés sous la glace, prêts à être explorés.

FAQ – Informations utiles

Qui peut pratiquer la plongée sous glace ? Les plongeurs expérimentés s’entraînent spécifiquement et des professionnels les encadrent. Cependant les débutants, en bonne santé et âgés d’au moins 16 ans, peuvent y accéder sans expérience. Comment éviter d’avoir froid en plongée ? Utilisez des gants et des bottillons de plongée épais (6,5 mm) pour une isolation efficace, surtout aux extrémités. Pour les bottillons, prévoyez des palmes réglables. Quels sont les risques de la plongée sous glace ? Les principaux risques sont l’hypothermie, la désorientation, et la défaillance du détendeur due au froid. Est-ce dangereux ? Oui, il peut y avoir des dangers. Mais en utilisant une combinaison étanche, une ligne de vie et un détendeur approprié, on réduit considérablement les dangers potentiels. Comment respirer ? La respiration en plongée sous glace se fait normalement à travers un détendeur conçu pour les eaux très froides.