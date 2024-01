Les 6 meilleures stations de ski à petit prix de France

Partir en vacances au ski peut rapidement devenir un budget conséquent. Surtout dans les stations de renom où les tarifs des forfaits peuvent vous faire hésiter. Heureusement, il existe des alternatives charmantes et familiales qui offrent des expériences plus accessibles sur les pistes enneigées. Les Alpes, les Pyrénées, les Vosges et le Jura regorgent de stations qui proposent un excellent rapport qualité-prix. Des forfaits adaptés aux familles, aux skieurs occasionnels et aux préférences individuelles sont disponibles. Que vous envisagiez un court séjour ou une semaine complète avec votre famille ou vos amis, la France dispose de stations de ski abordables pour satisfaire vos envies hivernales. Découvrez des stations de ski à petit prix en France pour des vacances mémorables sur les pistes enneigées.

Géradmer, Hautes-Vosges

Située au cœur des Hautes-Vosges, Gérardmer se démarque en tant que station de ski à petit prix de France. Elle est nichée entre un paisible lac et une forêt de résineux. Elle fait ainsi partie intégrante du Parc Naturel des Ballons des Vosges. Dotée d’un domaine skiable varié qui s’étend sur 40 km de pistes alpines et 30 km de pistes nordiques. Gérardmer accueille des skieurs de tous niveaux au sein d’un cadre naturel exceptionnel.

Cette station axée sur la famille propose une gamme complète d’activités et de service. Incluant des garderies, des espaces ludiques et des pistes de luge. Elle fait ainsi partie d’une destination de choix pour les parents et leurs enfants. Surnommée la « Perle des Vosges », Gérardmer propose des forfaits de ski abordables à partir de 22€ par jour. Mais également des offres spéciales pour les familles, le ski nocturne et les débutants. Profitez d’une expérience de ski conviviale et économique au cœur de ce magnifique parc naturel.

Super Besse, Puy-de-Dôme



Dans le département du Puy-de-Dôme, Super Besse se dresse comme la station de ski à petit prix de France et le joyau du Massif central. Elle est perché à 1300 mètres d’altitude et parsemé de nombreuses pistes de ski. Elle offre aux passionnés de glisse un impressionnant réseau de 43 km de pistes de descente sur le versant sud du Sancy. Tout en garantissant un accès direct à la station du Mont-Dore. Nichée sur le versant sud du Massif du Sancy, cette station demeure incontournable pour les familles à budget serré. Avec un forfait adulte à seulement 39,90 € par jour, vous pouvez profiter des 27 pistes de tous niveaux étalées sur le domaine skiable. Super Besse ne s’arrête pas là, avec son domaine nocturne permettant de skier de 17h à 20h45 grâce à ses 12 pistes illuminées, une patinoire, une piscine couverte et des parcours de VTT.

La Bresse Hohneck, Vosges

La Bresse Hohneck est située au cœur d’un parc régional à seulement 1 heure de Colmar. Cette station offre un cadre idéal pour des vacances au ski abordables. À une altitude de 900 mètres, elle culmine à 1363 mètres. Ce qui en fait une station de montagne idéale pour des vacances en famille. Cette station est également labellisée Famille Plus, notamment grâce à ses équipements adaptés tels que crèches, jardins des neiges et forfaits familiaux. Elle possède le plus grand domaine skiable du nord-est de la France. Elle est composé de 34 pistes et de 50 km de pistes de ski de fond réparties sur 220 hectares face au majestueux Hohneck.

Les amateurs de glisse peuvent également rejoindre facilement les stations de La Bresse Lispach et La Bresse Brabant pour encore plus d’aventures. De plus, la station propose des activités hors ski. Telles que des balades en raquette, des espaces ludiques, une piste de luge et même du ski de nuit, vous offrant ainsi des vacances au ski parfaites et économiques. Les tarifs sont attractifs, avec un prix de 38,40 € pour un adulte et 32,20 € pour un enfant pour la journée.

Cauterets, Pyrénées

Cauterets, nichée dans les Pyrénées, est à la fois une des stations de ski abordables en France et une station thermale. Ce qui en fait un choix idéal pour des vacances abordables. Le domaine du Cirque du Lys est accessible en 12 minutes via la télécabine du Lys. Il offre 36 km de pistes de ski balisées pour tous les niveaux de skieurs. À quelques minutes du bourg, le domaine du Pont d’Espagne est parfait pour le ski de fond et les randonnées en raquette à une altitude de 1500 mètres. Au retour des pistes, le centre de Cauterets dévoile ses façades majestueuses d’hôtels particuliers, vestiges de l’âge d’or du thermalisme. Cette station, située à 950 mètres d’altitude, propose deux domaines skiables pour des expériences variées au cœur du Parc National des Pyrénées. Le forfait adulte pour une journée est abordable, à seulement 42 euros.

Les Orres, Les Alpes



Située dans les Alpes, la station de ski des Orres se distingue par son attrait pour les vacances abordables en famille. Elle est nichée au-dessus du lac de Serre-Ponçon et est entourée par le parc national des Écrins et le massif du Parpaillon. Elle offre ainsi un cadre naturel exceptionnel avec 100 km de pistes, dont 20 pistes rouges. Labellisée Famille Plus, elle dispose d’aménagements pour tous les niveaux de ski. Mais également deux espaces luges gratuits pour les enfants, et un forfait adulte abordable à 42 € pour une journée.

Ainsi faisant d’elle une véritable station de ski à petit prix en France. De plus, la station offre des activités variées. Tels que des pistes de raquette, des balades en chiens de traîneau, et même un Club Enfant pour permettre aux parents de profiter de sensations fortes en toute tranquillité.

Les Rousses, Le Jura

Située près de la Suisse, Les Rousses dans le Jura est une station familiale à petit prix, titulaire du label Flocon Vert depuis 2013 pour ses engagements écologiques. Elle est le paradis des amateurs de ski nordique, avec 173 km de pistes dédiées. Pour les skieurs alpins, la station propose 50 pistes, 28 remontées mécaniques (dont 5 télésièges) qui raviront petits et grands. En dehors des pistes, 107 km d’itinéraires permettent la randonnée, les raquettes, le VTT sur neige, la luge, et même les balades en chien de traîneau.

Les Rousses offre un large choix d’hébergements adaptés à différents budgets. Et les tarifs des forfaits varient en fonction de vos préférences, que ce soit avec l’Ass Serra, le Noirmont Pass, le Dôle-Tuffes Pass ou le pass tout massif. Il y en a pour tous les goûts, avec la possibilité de profiter d’un excellent rapport qualité-prix pour commencer votre aventure sur les pistes.

Que ce soit dans les stations des Alpes, des Pyrénées ou même du Jura, nul besoin de dépenser des fortunes pour profiter des vacances d’hiver et skier dans de bonnes conditions. Ces stations de ski à petit prix de France en sont la preuve ! Alors, n’hésitez pas à réserver dès maintenant pour des vacances au ski mémorables sans casser votre tirelire.