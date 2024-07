Petit train de Marseille : l’idéal pour découvrir la cité phocéenne

Marseille, la vibrante cité phocéenne, regorge de trésors à explorer. Si vous cherchez une manière décontractée et agréable de découvrir ses charmes, le petit train de Marseille est l’option idéale. Confortablement installé, vous pourrez visiter Marseille et admirer la ville sans effort. Embarquez avec nous pour un tour guidé inoubliable.

Découvrez Marseille en Petit Train : 3 circuits selon vos envies

Le mythique petit train de Marseille propose trois circuits touristiques principaux, chacun dévoilant des aspects uniques de la ville. Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, ces balades offrent une perspective différente sur Marseille.

Circuit Notre-Dame de la Garde

Ce parcours vous emmène du Vieux Port à la célèbre basilique Notre-Dame de la Garde, en passant par la Corniche Kennedy. Admirez des vues imprenables sur le Château d’If et les îles du Frioul.

Les points forts du circuit :

Départ : Vieux Port, quai des Belges.

: Vieux Port, quai des Belges. Durée : Environ 1h20 avec un arrêt de 30 minutes à la basilique.

: Environ 1h20 avec un arrêt de 30 minutes à la basilique. Fréquence : Toutes les 20 minutes en haute saison, toutes les 40 minutes en basse saison.

Circuit Vieux Marseille

Explorez le quartier du Panier, le plus ancien de la ville, riche en histoire et en culture. Le circuit inclut des arrêts à la Cathédrale de la Major et au MuCEM.

Les points forts du circuit :

Départ : Vieux Port, quai des Belges.

: Vieux Port, quai des Belges. Durée : Environ 1h05 avec un arrêt de 30 minutes dans le quartier du Panier.

: Environ 1h05 avec un arrêt de 30 minutes dans le quartier du Panier. Fréquence : Toutes les 30 minutes de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Circuit des Îles du Frioul

Disponible en été, ce trajet vous fait découvrir les magnifiques îles du Frioul, avec des arrêts à des sites emblématiques comme l’Hôpital Caroline et la plage Saint-Estève.

Les points forts du circuit :

Départ : En face de l’embarcadère, en fonction des navettes maritimes.

: En face de l’embarcadère, en fonction des navettes maritimes. Durée : Environ 30 minutes.

: Environ 30 minutes. Fréquence : En été, du 1er juillet au 1er septembre.

Avantages et astuces pour profiter au mieux de votre visite

Praticité et confort

Le petit train est parfait pour découvrir Marseille sans se fatiguer. Vous pourrez prendre des photos spectaculaires et écouter des commentaires instructifs tout au long du parcours. C’est une activité idéale pour tous les âges.

Réserver à l’avance

Pour éviter les files d’attente et garantir votre place, il est conseillé de réserver vos billets à l’avance. Utilisez le city pass Marseille pour des réductions attractives et l’accès prioritaire.

Les avis des voyageurs

Sur Tripadvisor, les voyageurs louent souvent le petit train de Marseille pour sa praticité et son charme. Voici quelques avis vérifiés :

Une manière agréable de découvrir la ville sans se fatiguer. Les vues depuis Notre-Dame de la Garde sont à couper le souffle. Avis Tripadvisor LLC

Le circuit du Panier est riche en histoire et en culture. Les guides sont très informatifs. Membre Tripadvisor

Une visite guidée parfaite pour les familles. Nos enfants ont adoré ! Membre Tripadvisor

Complétez votre expérience avec le CityPass Marseille

Pour une découverte optimale de Marseille, le CityPass Marseille est le complément parfait à votre tour en petit train. Ce pass vous offre une liberté totale pour explorer la ville à votre rythme et sans contrainte. Avec le CityPass, vous bénéficiez d’un accès illimité aux transports en commun, ce qui facilite vos déplacements entre les différentes attractions.

Le CityPass inclut également une traversée en bateau vers les îles du Frioul ou le Château d’If, prolongeant ainsi votre aventure maritime après votre balade en petit train. En outre, vous profitez d’entrées gratuites dans des musées emblématiques comme le MuCEM et le Musée Regards de Provence, enrichissant encore plus votre séjour.

Optez pour le CityPass Marseille pour une expérience complète et sans soucis, tout en économisant sur vos visites et déplacements.

Conclusion

Le petit train de Marseille est une option incontournable pour quiconque souhaite explorer la ville de manière relaxante et informative. Que ce soit pour admirer la Bonne Mère, se perdre dans les ruelles du Panier, ou découvrir les îles du Frioul, ce mode de transport original vous promet une expérience mémorable.

Alors, n’attendez plus, montez à bord du petit train et laissez-vous envoûter par les charmes de la cité phocéenne. Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, visitez notre site ou consultez les avis vérifiés sur Tripadvisor. Bon voyage !