Top 10 randonnées inoubliables en Corse

Avec ses impressionnants 8 000 kilomètres carrés de superficie, la Corse offre des paysages d’une incroyable beauté. En une heure de vol ou six heures de ferry, cette île méditerranéenne française offre une variété de sentiers de randonnée pour tous les niveaux. Découvrez nos 10 meilleures randonnées en Corse, du Nord au Sud. Profitez d’un été riche en activités sportives et détente. Que vous soyez un passionné de randonnée ou en quête de tranquillité, trouvez la randonnée parfaite pour explorer cette île à votre rythme.

1. Le GR20

Il est impossible de parler de randonnées en Corse sans évoquer le célèbre GR20. Ce sentier de Grande Randonnée traverse l’île de part en part. Il offre une expérience inoubliable aux randonneurs intrépides. Avec une durée de 12 à 16 jours, un dénivelé positif de 11 887 mètres cumulés, une distance de 169,8 kilomètres, et un niveau de difficulté élevé. Ce sentier est renommé comme l’un des plus exigeants en Europe, mais aussi comme l’un des plus sublimes. Ce parcours traverse les cols les plus élevés de l’île et longe d’anciens lacs glaciaires. Il offre une expérience de randonnée en montagne unique. Il est praticable de mi-mai à novembre, mais déconseillé en hiver. En parcourant les 200 kilomètres de Calenzana à Conca, vous serez récompensé par des panoramas grandioses à chaque étape.

2. Le lac Nino

Le lac Nino est le deuxième plus grand lac de Corse. Il se situé dans la vallée du Niolu et est une randonnée incontournable pour les amoureux de la nature et de la montagne. À une altitude de 1 743 mètres, cette destination offre un cadre spectaculaire où vous pouvez admirer des chevaux sauvages. Vous découvrirez également une formation géologique unique appelée pozzine. Elle se caractérise par une vaste plaine ponctuée de petits plans d’eau appelés pozzi, entourée de pelouses verdoyantes et aquatiques. Cette randonnée est réservée aux marcheurs chevronnés en raison de son dénivelé positif de 980 mètres. Elle dure de 4 à 6 heures depuis la maison forestière de Poppaghia, située à 1 076 mètres d’altitude.

3. Les lacs de Melo et Capitello

Parmi les randonnées les plus prisées en Corse, celle des lacs de Melo et Capitello se distingue par sa beauté et son accessibilité. Ce parcours vous plonge dans la splendeur naturelle de la vallée de Restonica et attire divers randonneurs en raison de sa diversité et de sa splendeur. Le lac Melo, à 1 711 mètres d’altitude, séduit par son eau bleu émeraude après une ascension de 700 mètres. À 1 930 mètres, le lac Capitello est réputé pour la pureté de son eau et est entouré de hautes falaises.

4. Monte Gozzi

La randonnée du Monte Gozzi, située près d’Ajaccio en Corse du Nord, est reconnue pour sa facilité d’accès et ses vues époustouflantes. Il est recommandé de commencer tôt le matin pour éviter la chaleur, car le sentier offre peu d’ombre et aucune source d’eau n’est disponible. Le sommet, à une altitude modeste de 711 mètres, révèle un panorama impressionnant sur la vallée de la Gravona, ainsi que sur les golfs d’Ajaccio et de Lava. Le départ de cette randonnée se fait depuis le parking de la Chapelle du cimetière d’Appietto, sur un sentier bien indiqué. L’expérience dure environ 2 heures 30 avec un dénivelé de 400 mètres.

5. La Cascade des Anglais

L’une des meilleures randonnées en Corse à faire en famille est celle menant à la Cascade des Anglais, au départ de la gare de Vizzavona. Cette escapade naturelle est à la fois facile et rafraîchissante. Elle offre un ensemble de cascades et de bassins naturels d’une grande beauté. Cette balade d’environ une heure trente aller-retour traverse la forêt de Vizzavona, riche en pins. Elle comporte une légère montée avec seulement 200 mètres de dénivelé, idéale pour tous les randonneurs. Cependant, cette randonnée est très prisée par les touristes. Il est donc recommandé de la planifier pendant les périodes moins fréquentées pour une expérience plus paisible en pleine nature.

6. Les Calanques de Piana

Découvrez une randonnée inoubliable dans les Calanques de Piana, où des formations rocheuses rouges spectaculaires vous attendent. La randonnée jusqu’au Capo Rosso dure 3 heures et demie, sur 7,36 kilomètres avec une difficulté moyenne. Le départ se situe à Piana. Vous prendrez la route départementale 84 en direction du Capo Rosso. Un parking est disponible à 3 kilomètres du point de départ. Cette aventure vous conduira à travers les calanques jusqu’à la falaise de 400 mètres de haut couronnée par une tour génoise. Après cette exploration, la plage d’Arone toute proche vous invite à vous rafraîchir, complétant ainsi une aventure mémorable.

7. La Punta di a Vacca Morta

Partez à l’aventure en Corse et explorez la Punta di a Vacca Morta lors d’une randonnée de 2 heures et demie sur 3,7 kilomètres, avec un dénivelé de 289 mètres. Cette aventure de niveau moyen débute au Refuge de Cartalavonu, à une altitude de 1020 mètres. Elle vous réserve une montée finale exigeante, mais la récompense en vaut la peine. Au sommet, une vue panoramique à 360 degrés vous éblouit. Elle offre des paysages incroyables tels que la baie de Porto-Vecchio, le barrage de l’Ospedale, et les monts de l’Alta Rocca. Cette randonnée est parmi les meilleures de Corse. Par temps clair, vous pourriez même apercevoir la côte bonifacienne et la Sardaigne.

8. Le Tour des Aiguilles de Bavella

Les Aiguilles de Bavella sont de véritables icônes de la Corse. Elles se dressent avec des pics en dents de scie, des pitons rocheux, et des pins tordus majestueux. Une randonnée d’une durée variable de 5 à 7 heures vous attend, couvrant 11,7 kilomètres avec un dénivelé de 812 mètres et un niveau de difficulté moyen. Le point de départ se trouve au Col de Bavella, empruntant une portion du célèbre GR20. Pendant votre ascension vers le Bocca di u Pargulu, vous serez récompensés par une vue imprenable sur la côte corse.

9. Le sentier du Facteur en Corse du Sud

Partez à la découverte de la Corse du Sud en famille en suivant le sentier du facteur jusqu’à Girolata ! Autrefois emprunté par un facteur pendant de nombreuses années. Ce sentier vous offre la possibilité de profiter de la même vue le temps d’une journée. La randonnée aller-retour de 7 kilomètres vous demande environ 5 heures. Le sentier est accessible uniquement à pied, et vous pouvez garer votre voiture au col de la Croix. À partir de là, une descente de 270 mètres vous mène à la première récompense : la plage de Tuara. Vous pourrez apprécier l’eau turquoise et même vous baigner.

10. La Source des Roches Bleues et les Calanchi di Piana

Pour conclure ce top 10 des meilleures randonnées en Corse, voici une pépite : la Source des Roches Bleues et les Calanchi di Piana. Le sentier traverse une forêt pittoresque et offre des panoramas à couper le souffle. À un moment donné, il vous guide sur la route au cœur de la Calanque de Piana. La balade fait 4,3 kilomètres, avec un dénivelé de 343 mètres. C’est une boucle d’environ 2 heures, adaptée à tous les niveaux, même aux jeunes randonneurs. Le point de départ se trouve au Stade Municipal de Piana. Il vaut mieux partir tôt le matin pour profiter des premiers rayons de soleil qui illuminent les formations rocheuses rouges.

