Visiter Reims : top 10 choses à faire et à voir lors de votre séjour

Reims, une ville emblématique située dans la région Champagne-Ardenne, est un incontournable pour quiconque souhaite découvrir le patrimoine historique et culturel de la France. Que vous soyez un amateur de vin pétillant ou un passionné d’histoire médiévale, cette ville a de quoi satisfaire toutes les envies. Voici notre sélection des dix meilleures activités à ne pas manquer si vous visitez Reims.

1. La cathédrale Notre-Dame de Reims

Il serait impensable de visiter Reims sans admirer l’incroyable cathédrale Notre-Dame de Reims. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette majestueuse cathédrale gothique a été le site du couronnement de nombreux rois de France. Ses vitraux spectaculaires et ses magnifiques sculptures sont tout simplement époustouflants.

Prenez le temps de rejoindre une des nombreuses visites guidées proposées pour plonger dans l’histoire fascinante de ce monument emblématique. Non seulement vous en apprendrez davantage sur son architecture impressionnante, mais aussi sur les événements historiques majeurs qui y ont eu lieu.

D’ailleurs, non loin de la cathédrale, vous pouvez réserver un séjour dans un hôtel restaurant à Reims. Si vous prévoyez de rester plusieurs jours, comme un week-end, c’est idéalement situé.

2. Le palais du Tau

Juste à côté de la cathédrale se trouve le palais du Tau, autrefois résidence des archevêques de Reims. Aujourd’hui transformé en musée, il abrite une collection précieuse de trésors religieux et de joyaux royaux. C’est une visite à ne pas rater pour mieux comprendre le passé royal de la ville.

Le palais du Tau est également inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et sa galerie chevauchée ainsi que ses chapiteaux sont des exemples remarquables de l’art sculptural du Moyen Âge.

3. Les maisons et les caves de champagne

Reims est également reconnue pour être la capitale du champagne, et une visite ici ne serait pas complète sans découvrir les fameuses maisons de champagne. Nombreuses sont celles qui offrent des visites guidées de leurs installations suivies de délicieuses dégustations de vins.

L’occasion parfaite d’explorer les célèbres caves de champagne, creusées dans la craie, où des millions de bouteilles vieillissent lentement. Apprenez-en plus sur le processus complexe derrière chaque flûte effervescente et préparez-vous à apprécier ces saveurs uniques dans un cadre mémorable.

4. Faire des dégustations de vins

Plusieurs domaines viticoles proposent des expériences exceptionnelles où vous pourrez savourer différents millésimes et cuvées. Une façon idéale de comprendre l’art et la science de la vinification tout en profitant d’agréables moments de convivialité.

Certaines maisons de champagne offrent même des ateliers pour créer votre propre assemblage, une expérience unique et ludique à partager en famille ou entre amis.

5. La basilique Saint-Remi

Un autre lieu historique à ne pas manquer est la basilique Saint-Remi. Plus ancienne encore que la cathédrale, cette basilique romane datant du XIe siècle est renommée pour sa beauté architecturale et ses dimensions imposantes.

Aussi classée parmi les sites UNESCO, elle abrite les reliques de Saint-Remi, évêque de Reims qui a baptisé Clovis, premier roi chrétien des Francs. La visite de son intérieur révèle de superbes vitraux, menant à une atmosphère sereine et contemplative.

6. Les balades à pied ou à vélo autour de Reims

Pour ceux qui souhaitent explorer Reims à un rythme plus relaxant, optez pour des balades à pied ou à vélo. La ville dispose de nombreux itinéraires pédestres et pistes cyclables adaptés à tout niveau de condition physique.

Parmi les parcours les plus populaires, on trouve la promenade des remparts, offrant des vues imprenables sur la ville, et la traversée du parc naturel de la Montagne de Reims, idéal pour une journée d’évasion en pleine nature.

7. Visiter le parc de Champagne à Reims

En parlant de nature, le parc de Champagne est un grand espace vert parfait pour se détendre après une journée de visites. Ce vaste parc urbain propose une variété d’activités telles que des aires de jeux pour enfants, des terrains de sports et des sentiers pour promenades tranquilles.

Durant les beaux jours, de nombreux événements culturels et festivals s’y tiennent, faisant du parc un lieu de rencontre pour toute la communauté rémoise.

N’oubliez pas d’emporter de quoi pique-niquer ! Le parc de Champagne est l’endroit rêvé pour un déjeuner en plein air entre amis ou en famille. Vous pouvez également vous reposer sous l’ombre des arbres centenaires et profiter du calme environnant.

Des sanitaires propres et accessibles sont disponibles, garantissant une visite agréable et confortable pour tous.

8. Découverte du centre-ville historique

Enfin, vous apprécierez flâner dans le centre-ville historique de Reims. Ses rues pavées regorgent de boutiques artisanales, de bistrots chaleureux et de monuments historiques à découvrir.

Les façades Art Déco ajoutent une touche élégante aux boulevards principaux, alors que les marchés locaux circulent une fois par semaine, permettant de goûter les produits frais et typiques de la région.

9. Se poser ensemble pour un pique-nique à Reims !

Ne manquez pas la Place Drouet-d’Erlon, cœur battant de la ville avec ses nombreux bars et restaurants. C’est l’endroit idéal pour une pause café ou un dîner en terrasse après une journée bien remplie.

Les amateurs d’histoire apprécieront également la Porte de Mars, un arc romain qui témoigne des origines antiques de la ville. En arpentant les rues de Reims, chaque coin réserve une découverte inattendue !

10. Le musée Saint-Rémi

Adjacent à la basilique, le musée Saint-Remi est un autre arrêt enrichissant. Installé dans une ancienne abbaye bénédictine, il offre un parcours muséal retraçant l’histoire de la région depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, avec une collection exceptionnelle d’œuvres d’art sacrées.

Une des pièces maîtresses du musée est le carrelage médiéval, véritable bijou d’artisanat ancien, qui vaut incontestablement le détour.

Petite suggestion d’itinéraire et de planning pour un week-end à Reims, rien que pour vous !

Pour optimiser votre séjour, nous avons concocté une suggestion d’itinéraire couvrant les incontournables de la ville.

Commencez votre première journée à Reims en visitant la cathédrale Notre-Dame puis poursuivez avec le Palais du Tau. Prenez une pause déjeuner dans l’un des cafés proches avant de continuer vers la basilique Saint-Remi l’après-midi.

Le lendemain, dédiez votre matinée à une visite guidée des maisons de champagne et à une session de dégustations de vins. Profitez ensuite d’un délicieux pique-nique au parc de Champagne. L’après-midi pourrait être consacré à une balade à pied ou à vélo à travers le centre-ville historique et ses environs. Voici un petit récapitulatif :

Jour 1 : Cathédrale Notre-Dame, Palais du Tau, basilique Saint-Remi

Jour 2 : Maisons et caves de champagne, parc de Champagne, balades en ville

Ce planning simple mais efficace vous permettra d’avoir la meilleure expérience possible et d’apprécier pleinement tout ce que Reims a à offrir !