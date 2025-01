Des vacances sans stress en 2025 : pensez à l’éco-resort !

Vous cherchez un endroit insolite et reposant pour vos vacances en 2025 ? Réduire votre impact carbone et agir pour la planète sont deux aspects qui vous tiennent à cœur ? Avez-vous déjà séjourné dans un éco-resort ? Ces petits bouts de paradis sont l’option parfaite pour les voyageurs responsables en quête de relaxation et de reconnexion à la nature. Engagés pour le respect de l’environnement, ces structures touristiques offrent tous les services et les prestations d’un logement haut de gamme, avec une touche verte en plus ! Vous ne connaissez pas ? On vous présente ce concept novateur, exemple à l’appui avec l’Éco Resort Naturéo.

Les avantages à choisir un éco-resort comme lieu de vacances

Les éco-resorts ont le vent en poupe et cela n’est pas près de s’arrêter ! Ces complexes touristiques répondent parfaitement à une demande croissante de vacances en mode slow et green. Peu importe si vous partez seul ou avec votre tribu, ces infrastructures vous offrent tous les services et les équipements dont vous avez besoin pour déconnecter et vous ressourcer. 🧘

Ces lieux de vacances ne se contentent pas de vous fournir un endroit exceptionnel où créer de superbes souvenirs entre amis ou en famille. Ils s’engagent également envers la protection et le respect de l’environnement (gestion des ressources et des déchets, protection de la flore et de la faune, conservation des écosystèmes…). De nombreuses activités en plein air sont généralement proposées afin que vous puissiez explorer et profiter au mieux des paysages naturels environnants.

🌿 Rien de tel que de vous immerger dans un véritable éco-resort pour mieux vous rendre compte de tous ces avantages. Nous allons vous présenter un lieu coup de cœur (mais vous pouvez aussi découvrir leur site pour encore mieux vous projeter) : Naturéo, un éco-resort dans les Landes unique en son genre !

Naturéo, votre éco-resort pour des vacances au plus près de la nature dans les Landes

Vous avez envie de tester l’expérience éco-resort pour vos prochaines vacances ? Naturéo est un camping 5* écocertifié, situé au bord de l’océan Atlantique, à Seignosse. Coin de paradis des surfeurs, c’est aussi la destination parfaite pour venir se reposer seul, en famille ou entre amis.

Entre les balades en fatbikes, les cours de surf, les séances de yoga et les massages, les activités détente et sportives ne manquent pas ! L’espace aquatique de 450 m2 et sa terrasse de 2500 m2 sont aussi grandement appréciés. Quoi de mieux que de lire un bon roman sur un transat avant d’aller profiter d’un soin relaxant à l’espace bien-être et spa ? Peut-être un délicieux repas après une session de surf… 🏄

Cela tombe bien, le Bar-Restaurant La Peña est ouvert toute l’année et vous propose une carte variée avec des produits locaux et de saison. Et pour ceux qui préfèrent les options à emporter, il y a aussi le snack et la petite épicerie, idéal pour un dîner sur votre terrasse au milieu des pins ou un pique-nique sur la plage au coucher du soleil. Pour les cours de surf et la location de vos planches, l’école de surf Oxbow se trouve dans l’enceinte même de Naturéo !

Une expérience unique et éco-responsable entre océan et pinède

Le cadre exceptionnel de cet éco-resort en fait un des plus beaux endroits où venir passer vos prochaines vacances. Seignosse et ses alentours bénéficient encore d’une nature préservée que Pierre Lasaosa, fondateur de Naturéo, s’engage à protéger le plus longtemps possible.

Ici, tout est pensé pour que vous profitiez au mieux des diverses activités à faire et des paysages landais. Vous avez envie de découvrir la Côte d’Argent à vélo ? La boutique JoeBike se situe au sein même de Naturéo. Vous n’avez qu’à choisir le bicycle de vos rêves et partir pédaler sur la Vélodyssée ou sur les nombreuses autres pistes cyclables. La réserve naturelle de l’étang noir, le lac d’Hossegor, le port de Capbreton et les multiples itinéraires à vélo ne sont qu’à quelques coups de pédales. 🚴

Qu’en est-il des hébergements ? Situés entre la plage des Bourdaines et la pinède landaise, ils sont conçus en matériaux naturels pour se fondre dans le paysage et créer une parfaite harmonie entre nous et la nature. Vous pourrez ainsi séjourner dans une cabane en bois au milieu des pins, dans une tente Lodge, ou encore dans le Lodge Naturéo face à l’océan (idéal pour avoir toujours un œil sur les conditions de surf !). 🌊

Vous avez envie d’en savoir plus sur l’éco-resort Naturéo à Seignosse, ses services haut de gamme et ses multiples activités ? Visitez directement leur site internet pour avoir davantage d’informations et réservez vos vacances dans les Landes !