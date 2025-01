Visiter Strasbourg en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

Disposez-vous de deux jours de congé ou simplement d’un week-end devant vous ? Si vous vous demandez comment tirer le meilleur parti de cette période, pourquoi ne pas envisager une visite à Strasbourg ? Entre la majestueuse cathédrale Notre-Dame, l’atmosphère pittoresque de la Petite France et la sérénité du parc de l’Orangerie, cette ville regorge de lieux captivants à explorer. Découvrez ici toutes les opportunités qui s’offrent à vous pour profiter au maximum de votre séjour dans cette charmante ville de France.

Jour 1 : Visite de la périphérie de Strasbourg

Il est impossible de passer une première journée à visiter la ville de Strasbourg sans explorer les lieux historiques qui attirent un grand nombre de touristes.

La Cathédrale de Strasbourg

Pour débuter la journée, explorons un site prisé à Strasbourg : la célèbre cathédrale de Strasbourg. C’est un endroit qui confère à la ville sa renommée actuelle. Elle date de l’an 1277 où la première pose de pierre a été faite. Cette cathédrale dame demeure aujourd’hui l’un des plus vieux monuments de la chrétienté. C’est tout simplement la plus vaste cathédrale gothique d’Europe, voire du monde, ce qui en fait une étape incontournable lors d’une visite à Strasbourg. La beauté, la finesse et l’architecture de la façade font d’elle une pièce unique.

Du haut de ses 142m, la flèche de la cathédrale Strasbourg lui a longtemps conféré le titre du plus haut monument de la chrétienté. Ce n’est qu’à partir de 1876 que la cathédrale de Notre Dame a été détrônée par celle de Rouen mesurant 151 m et par celle de Cologne mesurant 157m.

Si vous avez envie de contempler toute la ville de Strasbourg du haut, vous pouvez parcourir les 332 marches qui donnent sur la plateforme de la cathédrale. La vue est si splendide que vous en perdrez l’envie de descendre.

La petite France

Continuez la visite de cette ville en explorant l’histoire qui l’anime, en vous rendant à la Petite France. L’un des quartiers les plus pittoresques de Strasbourg.

Si vous aspirez à visiter l’un des quartiers les plus pittoresques de la ville, ne manquez pas une promenade dans la charmante Petite France. Niché au cœur de la cité, ce quartier vous donne l’impression de flotter au-dessus de l’eau. Jadis lieu de résidence d’artisans, parmi lesquels des tanneurs, des meuniers et des pêcheurs, la Petite France offre un témoignage vivant du passé.

Les maisons faites de pans de bois ont su conserver leurs formes originales. Ce qui vous permettra d’avoir une idée de ce à quoi ressemblaient les maisons entre le 16e et le 17e siècle. Avec un voire deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, le toit des maisons contenait une ouverture qui permettait aux artisans, surtout aux tanneurs de faire sécher au soleil les peaux d’animaux qu’ils devaient traiter.

Les quatre canaux qui parcourent la Petite France facilitent non seulement la navigation à l’époque, mais aussi l’accès aux différents moulins de la région. Cette promenade vous transporte au cœur de l’histoire strasbourgeoise et vous offre une vue unique sur un passé riche en anecdotes. C’est une journée de découverte parfaite pour les amateurs d’histoire et de balades à pied, et même pour les enfants curieux d’apprendre en s’amusant.

La Cave historique des Hospices civils

Faisons une pause pour déguster un bon vin en explorant un lieu tout à fait singulier : la cave historique des Hospices civils. Cet endroit est parfait si vous souhaitez savourer un bon vin. Vous pourriez vous demander quel lien peut exister entre un hôpital et une cave à vin. La réponse est simple. Au Moyen Âge, il était possible de régler ses frais médicaux en nature.

C’est ainsi que l’hôpital avait reçu des vignobles. Par conséquent, il produisait du vin et l’entreposait dans cette cave. C’est ce qui a longtemps caractérisé cet hôpital.

Restaurant La Maison des Tanneurs

Après avoir exploré ces lieux incroyables, accordez-vous un moment de détente en savourant un repas. Vous pourrez faire une halte à la Maison des Tanneurs, transformée en restaurant de nos jours. Autrefois, ce lieu servait de refuge aux tanneurs, experts dans le traitement des peaux d’animaux. Leurs compétences ont laissé des marques que vous pourrez apprécier tout en dégustant votre repas.

La beauté de l’endroit n’a pas changé, offrant une immersion fascinante dans l’histoire locale.

Barrage Vauban

Pour poursuivre votre exploration de la ville de Strasbourg, dirigez-vous vers un autre site fascinant : le Barrage Vauban. Ce nom rend hommage au célèbre Vauban, un grand ingénieur à l’époque du roi Louis XVI. C’est lui qui a conçu ce barrage pour renforcer les fondations qui tombaient en ruine. De plus, ce barrage avait un rôle défensif crucial : il servait à repousser les attaques des ennemis en inondant toute la partie sud de la ville.

Ce n’est qu’au 18e siècle qu’il a été un peu haussé et un mirador a été construit en 1960. Ainsi, lors de vos ballades, vous pourrez contempler les merveilles des ponts couverts.

Le Palais du Rhin

Durant votre journée à Strasbourg, incluez cet endroit tentant dans votre parcours. Vous y découvrirez une histoire captivante tout en profitant d’une vue panoramique exceptionnelle. Une balade à pied ou à vélo est idéale pour explorer ce lieu, qui ravira également les enfants.

Ce palais a reçu son nom de la commission centrale pour la navigation du Rhin, qui s’est installé dans cet immeuble.

Église Saint-Paul de Strasbourg

Pour conclure votre première journée de découverte, ne manquez pas l’Église Saint-Paul de Strasbourg. Cette église représente l’une des quatre églises médiévales qui demeurent dans la ville. Dotée de deux flèches s’élevant à une hauteur d’au moins 70 mètres chacune, elle rivalise sans peine avec les autres églises de la région. Une visite à cet édifice apportera une touche finale mémorable à votre journée d’exploration à Strasbourg.

Jour 2 : Visite du centre-ville de Strasbourg

Continuez votre périple de découverte à Strasbourg en explorant les trésors cachés de cette ville exceptionnelle.

Le quartier des institutions européennes

Pour cette deuxième journée, dirigez-vous vers le quartier des institutions européennes. C’est une étape incontournable pour mieux comprendre le rôle international de la ville. Vous aurez la chance de visiter le Palais de l’Europe, un lieu où se tiennent d’importantes réunions du Conseil européen. Ne manquez pas l’occasion d’admirer le Parlement européen et le Palais des Droits de l’Homme, témoins de l’engagement de Strasbourg dans les affaires mondiales.

Le quartier allemand (Neustadt)

Ensuite, plongez dans l’histoire architecturale de Strasbourg en explorant le quartier allemand, également connu sous le nom de Neustadt. Construit en 1880, ce quartier regorge de bâtiments remarquables qui illustrent l’influence et le savoir-faire allemand. Bien que moins célèbre que d’autres parties de Strasbourg, Neustadt offre une perspective unique sur l’histoire et la culture de la région.

Place Kléber

Une courte balade vous mènera à la Place Kléber, un espace de rassemblement prisé par les habitants lors d’événements culturels et festifs. Imprégnez-vous de l’atmosphère locale en observant les Strasbourgeois se réunir, et si votre visite coïncide avec la période de Noël, vous serez enchanté par les décorations et l’ambiance festive.

Grande île

Ensuite, partez à la découverte de la Grande île, un joyau inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette île historique est une fenêtre ouverte sur les différentes époques de Strasbourg, offrant un voyage à travers les siècles. Ses rues pavées et ses bâtiments magnifiques racontent l’histoire de la ville et sa richesse culturelle.

Le parc de l’Orangerie

Pour clore cette deuxième journée en beauté, prenez un moment pour vous détendre au parc de l’Orangerie. Étendu sur 26 hectares, ce parc offre un contraste apaisant avec l’agitation urbaine.

Laissez-vous charmer par la tranquillité du parc tout en admirant les cigognes et autres animaux du zoo.

Jour 3 : Activités intéressantes à Strasbourg

Si vous avez la chance de prolonger votre séjour d’une journée supplémentaire pour explorer cette superbe ville française, vous serez récompensé par une expérience enrichissante.

Visiter Strasbourg au fil de l’eau et profiter des Quais

Pour cette journée spéciale, commencez par une manière unique de découvrir Strasbourg en montant à bord d’un bateau pour une croisière fluviale. Vous explorerez la ville sous un nouvel angle en naviguant le long des canaux, passant par des quartiers moins fréquentés. Accompagné d’un guide polyglotte, vous obtiendrez des informations fascinantes sur les points méconnus de la ville.

Flâner dans les marchés strasbourgeois

Terminez cette journée en vous offrant le luxe de vous perdre dans les rues pittoresques de Strasbourg. Profitez des derniers moments pour vous imprégner de l’atmosphère chaleureuse de la ville, vous détendre dans un café, ou simplement vous promener en observant la vie locale. Une journée supplémentaire vous permettra de savourer pleinement chaque instant de votre visite à Strasbourg.

Conseils pour bien profiter de votre week-end à Strasbourg

Pour tirer le meilleur parti de votre week-end à Strasbourg, voici quelques conseils précieux qui vous seront utiles.

Où se loger lors de votre séjour à Strasbourg ?

Il existe une ribambelle d’hôtels dans la ville avec des prix variés selon l’emplacement et même les saisons. Ainsi, si vous souhaitez gagner du temps lors de vos visites, la petite France et la Grande sont les quartiers les plus idéaux.

Si vous souhaitez être à proximité des institutions européennes, le quartier européen est parfaitement adapté. Pour les amateurs de vie nocturne, Krutenau est un endroit à privilégier. Si votre priorité est un hébergement abordable, les hôtels proches de la gare sont une option intéressante à envisager.

Où sortir à Strasbourg??

Si vous souhaitez profiter d’une soirée animée et prendre un verre dans une ambiance conviviale, les bars et les terrasses accueillantes vous attendent. Pourquoi ne pas vous rendre sur la place du marché Gayot ou au bar « Les Sales Gosses » ? Vous avez également la possibilité de réserver une table en ligne afin de garantir votre place et savourer tranquillement votre boisson.

Transport

Pour vous déplacer à Strasbourg, diverses options s’offrent à vous pour explorer la ville de manière pratique. La marche à pied est une manière agréable de prendre le temps d’apprécier les détails de la ville. Si vous préférez pédaler, Strasbourg offre un réseau de pistes cyclables s’étendant sur 500 km, vous permettant de découvrir différents paysages tout en restant actif. De plus, vous pouvez opter pour les transports en commun, tels que le bus ou le tramway, qui offrent des réductions avantageuses. Un billet simple coûte 2 euros, tandis qu’un pass 24 heures est disponible à 4,5 euros, et pour davantage de flexibilité, le pass trio ne coûte que 6,90 euros actuellement.

Strasbourg Pass Tourisme

Si vous êtes passionné par le tourisme et que les visites guidées des musées et des sites touristiques vous enchantent, Strasbourg a une proposition qui pourrait vous plaire : le « Strasbourg City Pass ». Ce pass vous offre trois jours d’accès gratuit ou à tarif réduit à de nombreux palais et musées de la ville. En échange de 18,9 euros, vous pourrez profiter de ce pass pour explorer des lieux souvent méconnus et découvrir d’importants monuments historiques. C’est une excellente opportunité pour maximiser votre expérience de visite à Strasbourg.

En résumé, Strasbourg est une ville intéressante à visiter lorsque vous souhaitez sortir pour vous changer les idées. Que ce soit seul ou en famille, ce séjour vous fera un grand bien. Vous pourrez rencontrer des personnes et des cultures différentes de celles que vous avez l’habitude de côtoyer.

