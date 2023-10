Camping 3 ou 4 étoiles : quelles sont les principales différences ?

Les vacances approchent et vous ne savez toujours pas où poser vos valises ? Que vous soyez adepte des séjours en plein air ou simplement curieux de découvrir cette expérience, les campings peuvent être une excellente option. Encore faut-il savoir choisir entre un camping 3 ou 4 étoiles ? Dans cet article, on vous dévoile les principales différences qui distinguent ces deux niveaux d’hébergement pour vous aider à faire le bon choix.

Les critères d’évaluation

Pour commencer, il est essentiel de comprendre sur quels critères sont attribuées les fameuses étoiles au camping. En France, la classification s’étend de 1 à 5 étoiles. Plus le nombre d’étoiles est élevé, plus le niveau de confort, d’équipements et de prestations du camping est supérieur. Les campings doivent respecter certains critères précis pour se voir attribuer ce label, établi par Atout France. Les principaux éléments pris en compte lors de leur évaluation sont :

Le confort des hébergements Les équipements collectifs (piscines, aires de jeux, etc.) Les services disponibles sur place L’accueil et l’information aux vacanciers

À titre d’exemple, découvrez ici et dans la vidéo ci-dessous les prestations offertes pour le camping 4 étoiles La Guichardière situé en Loire-Atlantique à proximité de Pornic, La Baule et Noirmoutier.

Un hébergement différent

Hébergements dans un camping 3 étoiles

Dans un camping 3 étoiles, les hébergements disposent généralement de l’équipement de base nécessaire pour votre séjour : lit(s), salle de bain, cuisine équipée avec réfrigérateur et ustensiles de cuisine, coin salon, etc. Vous pourrez choisir entre des mobil-homes, chalets ou emplacements pour tente/caravane/camping-car selon vos préférences.

Hébergements dans un camping 4 étoiles

Un camping 4 étoiles propose en plus des logements plus spacieux et confortables, souvent avec une décoration soignée et moderne. Le standing des équipements intérieurs serait également plus élevé (meubles de qualité, literie confortable, climatisation, etc.). Certains campings 4 étoiles proposent même des hébergements « premium » tout confort au design contemporain, avec terrasse privative et équipements haut-de-gamme.

Des infrastructures et équipements collectifs variés

Dans un camping 3 étoiles

Tout d’abord, on trouve généralement des piscines et aires de jeux pour enfants dans la plupart des campings 3 étoiles. Ces derniers peuvent également disposer d’un snack/bar ou d’une supérette pour vous approvisionner en nourriture et boissons.

Dans un camping 4 étoiles

Au niveau des infrastructures collectives, un camping 4 étoiles fait la différence grâce à sa large gamme d’équipements et activités disponibles sur place. En plus des espaces de baignade, ces campings offrent bien souvent des toboggans aquatiques, jacuzzis, sauna & hammams…

Côté nourriture et boissons, vous trouvez un large choix de services pour vous restaurer. Les boutiques et supérettes sur place proposent une gamme variée de produits en épicerie,

Des animations et clubs enfants

Animations dans un camping 3 étoiles

De manière générale, les campings 3 étoiles proposent quelques animations : soirées à thème, tournois sportifs ou encore spectacles en saison estivale. Les clubs enfants peuvent être présents mais leur fonctionnement est souvent plus réduit.

Animations dans un camping 4 étoiles

Dans un camping 4 étoiles, l’offre d’animations est beaucoup plus riche et variée. En haute saison, les vacanciers bénéficient d’un programme d’animations quotidien avec des activités diverses et adaptées à toutes les tranches d’âge (séances d’aquagym, jeux sportifs, ateliers créatifs, etc.). De plus, les clubs enfants sont généralement mieux encadrés et organisés, permettant ainsi aux parents de profiter pleinement de leurs moments de détente pendant que leurs bambins s’amusent sans danger.

Sur la question du budget

Enfin, il va sans dire qu’un camping 4 étoiles est en général plus cher qu’un 3 étoiles. Le prix dépend notamment des prestations et équipements disponibles sur place, ainsi que des périodes de réservation. Les tarifs sont plus élevés en haute saison, il est donc judicieux de réserver tôt pour bénéficier des meilleurs prix possibles.

L’importance des avis en ligne

Avant de finaliser votre choix, un dernier conseil s’impose : consultez les avis en ligne ! Aujourd’hui, de nombreux voyageurs partagent leurs expériences et impressions suite à leur séjour. Ces retours sont précieux pour évaluer la réalité des prestations offertes par le camping.

Au-delà du nombre d’étoiles, ce sont parfois les petits détails partagés par d’autres vacanciers qui peuvent faire toute la différence !

Cela vous permet de vous faire une idée plus précise et d’éviter les mauvaises surprises à votre arrivée. N’oubliez pas, un avis vaut mille mots, surtout quand il s’agit de garantir des vacances réussies. Prenez le temps de consulter les commentaires client sur la fiche google maps du camping, ou encore sur des sites spécialisés dans les avis de voyageurs comme tripadvisor.

Maintenant que vous êtes mieux informé sur les différences entre un camping 3 et 4 étoiles, à vous de choisir celui qui correspondra le mieux à vos attentes en termes de confort, d’équipements, d’animations et de budget ! Bonnes vacances en perspective !