7 Stations de Ski proche d’Annecy

Au cœur des majestueuses Alpes françaises, la ville d’Annecy, avec ses 125 000 habitants, se dévoile comme un joyau hivernal. Renommée pour sa vieille ville pittoresque, ses ruelles pavées et ses canaux, Annecy est surnommée la « Venise des Alpes ». Annecy offre une toile de fond idyllique pour les passionnés de ski. Nichée en Haute-Savoie, elle constitue le point de départ idéal pour des vacances d’hiver. À moins de 150 kilomètres et à deux heures de route, des stations de ski attendent les passionnés de sports de neige. Annecy propose une expérience hivernale exceptionnelle, que vous aimiez les descentes palpitantes ou l’ambiance chaleureuse des stations familiales. Venez découvrir tout ce que cette destination a à offrir.

1. La Clusaz

À une courte distance en voiture d’Annecy, La Clusaz se dévoile comme l’une des stations de ski les plus proches. Elle promet non seulement des descentes mémorables mais également une ambiance chaleureuse. Son statut de station labellisée Famille+ souligne son engagement envers une expérience conviviale, dépassant le simple plaisir des pistes. Avec ses quelque 132 kilomètres de pistes, 45 remontées mécaniques et des espaces nordiques offrant des panoramas exceptionnels, notamment sur le lac des Confins,

En dehors des domaines skiables, un éventail d’activités soigneusement conçues pour les familles enrichit l’atmosphère accueillante de La Clusaz. La Clusaz se présente comme une destination hivernale incontournable en France.

2. Le Grand Bornand

Le Grand Bornand s’illustre également comme un paradis pour les amateurs de ski nordique. Avec plus de 81 kilomètres de pistes, dont deux domaines nordiques ayant accueilli des médaillés olympiques. Il est situé à moins d’une heure à l’est d’Annecy et avec une altitude de 1300 mètres au pied du massif des Aravis. Niché dans ce cadre unique, le domaine skiable propose 24 remontées mécaniques et pistes adaptées à tous les niveaux.

Facilement accessible depuis Annecy en voiture ou en bus, la station de ski du Grand Bornand se trouve à seulement 45 minutes et 30 kilomètres de route. Comme La Clusaz, Le Grand Bornand se positionne parmi les stations les plus proches d’Annecy. Elle offre ainsi une escapade hivernale parfaite en famille.

3. Manigod

À seulement 25 kilomètres d’Annecy, perchée au-dessus de Thônes, la station de Manigod s’érige comme une véritable trouvaille hivernale. Intégrée au prestigieux massif des Aravis, aux côtés de La Clusaz et du Grand Bornand, Manigod offre une expérience ski distinctive. Ses modestes 25 kilomètres de pistes balisées, entre les cols de la Croix-Fry et de Merdassier, révèlent un charme particulier.

La station, malgré sa taille plus restreinte, séduit les passionnés de glisse par son ambiance chaleureuse et intime. Manigod se distingue également par son accès facile à des espaces nordiques, ajoutant une dimension panoramique à l’expérience. La diversité des activités hors des pistes, telles que la randonnée en raquettes et les sentiers pittoresques, élargit le panel des plaisirs hivernaux. Manigod s’adresse non seulement aux amateurs de ski, mais aussi à ceux en quête de tranquillité au cœur des montagnes.

4. Avoriaz

Bien que plus éloignée, Avoriaz mérite l’attention avec son charme unique. À une centaine de kilomètres au nord-est d’Annecy, cette perle nichée entre ciel et terre se présente comme un village magnifique au pied des pistes, offrant une expérience de ski extraordinaire. Surplombant la vallée et le village de Morzine, Avoriaz trône à une altitude de 1800 à 2400 mètres. Au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil, Avoriaz dévoile un vaste territoire de 600 kilomètres de pistes, le plus grand domaine skiable transfrontalier au monde. Plus de 300 pistes, dont 119 bleues et 101 rouges, ainsi que 160 remontées mécaniques offrent une variété infinie.

À savoir, il existe des options de transport en train depuis les gares de Thonon-les-Bains, Cluses, ou Bellegarde, Notamment avec des liaisons en navette ou taxi, ainsi que des lignes de bus reliant la station à Annecy.

5. Les Aillons Margeriaz

S’élevant entre 1000 et 1845 mètres, cette station se niche au cœur du Parc naturel régional du Massif des Bauges. Sa proximité avec Chambéry (25 km), Aix-Les-Bains (35 km) et Annecy (35 km) en fait une destination de choix pour les amateurs de ski de la région. Les deux domaines skiables, Margeriaz et Aillon-station, couvrent 40 km de pistes adaptées à tous les niveaux, des débutants aux skieurs plus expérimentés.

Outre le ski alpin, la station propose du ski nordique, des activités d’équitation, des promenades en chiens de traîneau et diverses autres activités pour toute la famille. Cette diversité d’offres contribue à son attrait comme un paradis familial du ski.

6. Montmin

Nichée près d’Annecy, Montmin se démarque en tant que petite station de ski où l’enthousiasme des bénévoles alimente le dynamisme hivernal. Le domaine de ski alpin de la Forclaz de Montmin se distingue par son espace idéal pour l’apprentissage du ski à un coût modeste. À seulement 10 € la journée, le forfait de ski offre un accès abordable aux plaisirs de la glisse.

Deux téléskis, opérés par des volontaires dévoués, desservent cinq pistes exposées à l’est, offrant une expérience de ski entre 1100 et 1200 mètres d’altitude. En moyenne, les pistes s’ouvrent pendant 34 jours dans la saison, principalement les week-ends et pendant les vacances scolaires, dès que la neige recouvre les pentes. Montmin incarne l’authenticité de l’esprit communautaire.

7. Le Semnoz

En bonus, ne manquez pas la charmante station de ski du Semnoz, une destination familiale idéalement située pour vos plaisirs hivernaux les plus proches d’Annecy. À seulement vingt minutes en voiture d’Annecy, le Semnoz se révèle plus proche que La Clusaz ou Le Grand Bornand, offrant une accessibilité remarquable. Avec une altitude de 1700 mètres et un vaste plateau, la station offre 18 pistes pour des randonnées en raquette ou en ski nordique. Bien que modeste vous pouvez profiter d’un domaine skiable de 20 kilomètres pour le ski alpin.

Le Semnoz est idéal pour les familles et les amateurs de ski nordique. Il offre une atmosphère chaleureuse et intime. Et l’avantage, c’est que la station est facilement accessible en empruntant les navettes gratuites. Elles partent régulièrement d’Annecy, avec des liaisons assurées par les lignes Annecy Semnoz.

En résumé, si le ski ne vous tente pas cet hiver, Annecy se révèle être une alternative charmante. Explorez la ville en toute saison, en particulier le lac d’Annecy, offrant des panoramas époustouflants. Les balades tranquilles le long du lac sont idéales pour se ressourcer. Et, ne manquez pas la vieille ville d’Annecy, reliée au lac par le Thiou, où vous pourrez savourer une expérience culinaire exceptionnelle. Les restaurants emblématiques vous invitent à déguster des spécialités régionales telles que la fondue et la raclette, offrant une touche délicieuse à votre escapade hivernale. Une véritable immersion dans l’authenticité et la gastronomie locale.

