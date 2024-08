Snorkeling en europe : les sites incontournables à découvrir

Le snorkeling en Europe séduit par sa simplicité et son accessibilité. Il suffit d’un masque, d’un tuba et éventuellement de palmes pour s’immerger dans le monde sous-marin. Ajouter des palmes et quelques leçons d’apnée enrichit l’expérience en rapprochant encore plus de la vie marine.

Ce sport n’est pas seulement un moyen de se connecter avec la nature. C’est aussi une pratique respectueuse de l’environnement, principalement en surface. Avec une multitude de lieux magnifiques à découvrir, l’Europe se distingue comme une destination de choix pour tous niveaux.

Le snorkeling en Méditerranée

La Méditerranée offre une multitude de spots de snorkeling magnifiques. Alliant biodiversité marine, paysages à couper le souffle et eaux cristallines. Voici les spots incontournables pour vos prochaines vacances si vous aimez le snorkeling. 🐠

Île de Porquerolles

L’Île de Porquerolles est joyau de la Méditerranée. Elle est accessible en ferry depuis la côte varoise. Connue pour ses plages de sable fin et ses paysages spectaculaires, elle offre aux amateurs de snorkeling une expérience unique. Les eaux cristallines de l’île regorgent de vie marine colorée, parfaite pour observer les poissons et les coraux dans leur habitat naturel.

VOIR AUSSI : Plongée sous glace en France : Les 5 meilleurs spots

Le parc naturel Cabo de Gata en Espagne

Au sud de l’Espagne, le Parc Naturel Cabo de Gata est une destination idéale pour le snorkeling en Méditerranée. Ses plages isolées et ses petites criques offrent des eaux calmes et transparentes. Elles sont parfaites pour découvrir une variété impressionnante de faune marine. Des sites comme la cala del Plomo et le récif de las Sirenas abritent des espèces telles que la rascasse, le sar et la seiche.

Les îles Lavezzi et Propriano en Corse

La Corse, avec ses eaux translucides et ses côtes rocheuses, est une destination idéale pour le snorkeling estival le long de ses plages paradisiaques ! Les îles Lavezzi et Propriano figurent parmi les meilleurs spots de snorkeling en France. Situées au sud de la Corse, ces îles font partie de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Offrant ainsi une biodiversité marine exceptionnelle à découvrir.

L’île Rousse en Haute-Corse

L’Île Rousse, au nord de la Corse, est une ville portuaire importante offrant une visibilité extraordinaire pour le snorkeling. Face à l’île de la Pietra et proche de la Réserve Naturelle de Scandola, cet endroit paradisiaque est idéal pour une exploration sous-marine. Accessibles en quelques minutes depuis le port de la ville, les sites de snorkeling de l’Île Rousse permettent d’admirer la riche faune et flore corse, une expérience unique à partager en famille, entre amis ou en amoureux.

VOIR AUSSI : Great Blue Hole : Une expérience de plongée unique au Belize

Malte et Gozo

Malte est une destination privilégiée pour le snorkeling en Europe. Sur l’île de Comino, le Blue Lagoon attire les visiteurs avec ses eaux turquoise et ses plages de sable blanc, offrant une expérience exotique. À Gozo, Hondoq ir-Rummien depuis le village de Qala propose une exploration facile des eaux turquoise bordées de petites grottes, parfaites pour observer poissons et paysages rocheux.

Île des Éponges : Kalymnos, Grèce

Située dans l’archipel du Dodécanèse en Grèce, Kalymnos offre un refuge préservé du tourisme de masse par rapport aux îles populaires comme Santorin, la Crète ou Mykonos. Elle est surnommée l’île des éponges en raison de sa riche vie marine.

Outre ses plages et ses montagnes, l’île propose une gamme d’activités variées telles que la randonnée, les visites culturelles des villages pittoresques et surtout l’escalade. Kalymnos est devenue un haut lieu de l’escalade sportive.

Le parc archéologique de Baia près de Naples

La baie de Naples offre un véritable trésor pour les passionnés d’histoire avec ses vestiges romains. Cela inclue des mosaïques submergées à une profondeur maximale de 10 mètres. Les ruines de villas, statues et thermes sont autant de témoignages précieux du passé, maintenant immergés en raison du phénomène de bradyséisme dans la région des champs Phlégréens. Les sites comme le Ninfeo di Claudio et la Villa a Protiro sont des incontournables lors de votre exploration sous-marine.

Les Canaries

Les Canaries sont célèbres pour leur attractivité touristique. Elles regorgent de nombreux sites idéaux pour le snorkeling toute l’année. Puertito de Armeňime, situé dans la commune d’Adeje à Tenerife, offre une crique paisible loin des stations balnéaires animées. C’est un lieu où l’on peut observer régulièrement l’une des cinq espèces de tortues marines présentes dans l’archipel. Protégée des vagues fortes, la baie accessible à tous permet d’admirer une variété de poissons comme les poissons-coffres, poissons-trompettes, crevettes-arlequin et poulpes.

En plus du snorkeling, la plongée sous-marine avec bouteille est également très réputée à Tenerife, avec de nombreux sites à découvrir autour de l’île.

VOIR AUSSI : Plongée en France : Les 5 sites incontournables pour les passionnées de plongée sous marine

La Faille de Silfra en Islande

Contrairement à l’image habituelle associée au snorkeling dans des eaux chaudes, l’Islande abrite l’un des plus beaux sites de snorkeling en Europe. Elle est célèbre pour sa géologie sous-marine fascinante et la clarté cristalline de ses eaux filtrées par les roches volcaniques. Encastrée entre les plaques tectoniques américaine et européenne, cette cathédrale sous-marine de 63 mètres de profondeur et 100 mètres de longueur offre une visibilité jusqu’à 100 mètres et des fonds marins colorés.

Les îles Berlengas au Portugal

Ce ne sont pas seulement les côtes méditerranéennes qui abritent les meilleurs sites de snorkeling en Europe. À environ quinze kilomètres au large de Peniche, la réserve naturelle des Berlengas propose des sessions de snorkeling spectaculaires dans un décor dominé par des falaises impressionnantes baignées par l’Atlantique. Vous pourrez nager aux côtés de dauphins, poissons et tortues, offrant une expérience aquatique inoubliable. 💦

VOIR AUSSI : Découvrez les 5 plus belles grottes de glace du monde !

Le lac Walchen dans les Alpes Allemandes

Situé près de la frontière autrichienne, le lac Walchen est une destination estivale populaire pour les sports nautiques. Notamment pour le paddle surf, le kayak et le kitesurf, étendu sur 75 kilomètres. Malgré ses eaux glaciaires, le lac offre des possibilités de snorkeling pour les aventuriers équipés de combinaisons de plongée en néoprène, masques et tubas. Le meilleur spot se trouve au nord du lac, où les parois rocheuses révèlent des strates de sédiments impressionnantes. Outre la rencontre avec des truites et des perches, c’est le paysage majestueux, entouré de montagnes verdoyantes, qui rend cette expérience de snorkeling mémorable, avec le bleu profond du lac.

La mer Baltique

Pour compléter cette sélection des meilleurs spots de Snorkeling en Europe, pourquoi ne pas envisager la plongée dans la mer Baltique ? Les eaux froides et peu salées offrent un environnement où le taret ne peut survivre. Préservant ainsi les épaves en bois depuis des siècles. Avec environ 17 000 épaves le long des côtes suédoises seulement. Et potentiellement jusqu’à 100 000 dans toute la région, elle dépasse toute autre destination en termes de diversité et de nombre d’épaves. Plonger dans la mer Baltique est une expérience immersive, c’est découvrir des trésors comme des navires vikings, des vaisseaux de guerre du XVe siècle. Ainsi que des vestiges des deux guerres mondiales et même des sous-marins modernes.

Bonus vidéo : Comment bien choisir son kit de snorkeling ?