Découvrez les 5 plus belles grottes de glace du monde !

Les grottes de glace sont des formations naturelles exceptionnelles qui se forment sous terre. Elles se forment grâce aux cycles de gel et de dégel. Elles dévoilent des paysages enchanteurs, allant des parois de glace bleutées aux contours sculptés par l’eau, aux cristaux scintillants qui capturent la lumière. Chaque grotte de glace est une œuvre unique de la nature. Elles sont souvent éphémère, ne conservant leur stabilité que pendant la saison hivernale avant de fondre au printemps. Découvrez notre top 5 des plus belles grottes de glace du monde !

1. La grotte de glace Eisriesenwelt en Autriche

L’Eisriesenwelt, la plus grande grotte de glace au monde, est une merveille à ne pas manquer. Niché dans la ville autrichienne de Werfen, son nom signifie « monde des géants de glace » en allemand. Cette grotte de glace à été découverte en 1879 et ouverte au public en 1920. Elle est accessible après un trajet en téléphérique et une marche de 40 minutes. Une fois à l’intérieur, vous serez émerveillés par les formations de glace gigantesques aux teintes turquoises. N’oubliez pas d’admirer les cascades gelées qui ponctuent votre parcours. Avec ses 42 km de long, l’Eisriesenwelt est une expérience inoubliable à vivre.

2. La grotte de glace Skaftafell en Islande

L’Islande, l’île de feu et de glace, est célèbre pour ses paysages époustouflants. Mais elle abrite également de nombreuses grottes de glace. Parmi elles, la grotte de glace de Skaftafell se distingue particulièrement. Nichée au pied de la langue glaciaire du Skaftafelljokull et du Svínafellsjökull, cette grotte glaciaire se compose entièrement de glace. L’idéal pour la visiter est l’automne et l’hiver, lorsque la glace est épaisse et que les glaciers ralentissent leur mouvement. À l’intérieur, la grotte se pare d’une spectaculaire teinte bleue vive.

3. La grotte de glace du volcan Mutnovsky en Russie

Située dans la péninsule volcanique de Kamchatka en Russie, la grotte glacée du volcan Mutnovsky semble tout droit sortie d’un conte fantastique. Sa création résulte de la solidification des eaux chaudes provenant des sources du volcan Mutnovsky. Au fil du temps, les couches de glace se sont formées, devenant de plus en plus minces. Permettant ainsi aux rayons du soleil de filtrer à travers et de créer un spectacle de couleurs éblouissant sur les parois de glace de la grotte. Bien que la grotte puisse être explorée dans son intégralité, son accès difficile la rend pratiquement inaccessible pour les touristes.

4. La grotte du glacier de Mendenhall en Alaska

Le glacier de Mendenhall est colossal avec une superficie de 95 kilomètres carrés. Elle abrite l’une des grottes les plus extraordinaires au monde. Cette grotte est une véritable surprise, car ses parois sont formées exclusivement d’eau glacée, offrant un spectacle unique en son genre. Elle est située à proximité de la capitale de l’État d’Alaska, Juneau. La grotte du glacier de Mendenhall est considérée comme l’une des plus belles grottes de glace du pays. L’accès à la grotte nécessite une ascension du glacier. Une fois à l’intérieur, les visiteurs sont récompensés par les nuances variées de bleu qui dominent l’environnement.

5. La grotte de cristal de Jokulsarlon en Islande

La « grotte de cristal » près de Jokulsarlon, dans le sud de l’Islande, est l’une des grottes de glace les plus célèbres du pays. Son nom est bien mérité en raison de la couleur bleue éclatante de ses parois, qui ressemblent à des pierres précieuses. Cette teinte exceptionnelle est le résultat de la forte pression qui élimine pratiquement toutes les bulles d’air de la glace. Absorbant ainsi la plupart de la lumière du jour et ne laissant qu’une lueur bleue. Cependant, il est important de noter que cette couleur n’apparaît que dans certaines conditions.

Bonus : Les 6 grottes de glace en France à ne pas manquer

Pour une expérience moins imposante mais tout aussi magnifique, la France offre son propre trésor de grottes de glace.

La grotte de glace de Chamonix

Elle vous emmène au cœur du glacier pour vous émerveiller devant des sculptures représentant la vie des montagnards du 19ème siècle. Située dans le glacier de la Mer de Glace, elle est sculptée à nouveau chaque année depuis 50 ans pour offrir un spectacle toujours surprenant.

La grotte de glace de la Plagne

Elle vous invite à explorer les entrailles de la glace du glacier de la Chiaupe, à plus de 3 417 mètres d’altitude, pour découvrir des sculptures d’animaux spéciaux. Depuis 2005, chaque année, vous pourrez rencontrer des iguanes géants, des marmottes et même des rapaces sculptés dans la glace.

La grotte de glace de l’Alple d’Huez

Elle est entièrement reconstruite chaque année à 2 700 mètres d’altitude, offrant un parcours de 120 mètres pour découvrir des sculptures uniques. Chaque année, la grotte se transforme pour offrir un spectacle magique sur des thèmes variés, allant des Incas à la Grèce antique.

La grotte de glace des 2 Alpes

Elle vous ramène à l’ère des dinosaures depuis 1996. Perchée à 3 200 mètres d’altitude sur le glacier de la Roche-Mantel, vous découvrirez sur 200 mètres des sculptures impressionnantes, dont un mammouth de plus de 6 mètres de haut et pesant plus de 6 tonnes.

La grotte de glace des Arcs

Elle est un incontournable lors de votre passage aux Arcs. À plus de 2 000 mètres d’altitude, chaque année, une équipe de sculpteurs travaille plus de dix jours pour vous faire rêver avec de nouveaux thèmes. Après la visite, ne manquez pas l’ice bar ni la possibilité de passer une nuit dans l’un des igloos près de la grotte pour prolonger la magie.

La grotte de glace d’Avoriaz

Situé au cœur du Chablais, où vous pourrez découvrir des sculptures taillées à même la glace suivant un thème différent chaque année. Une expérience merveilleuse à vivre, avec en prime un ice bar pour conclure en beauté votre voyage à travers ces mondes de glace.

Les grottes de glace sont de véritables trésors naturels et elles nous offrent des vues incroyables. Chaque grotte est unique, créée par la nature avec le gel et le dégel. Cependant, le réchauffement climatique les menace sérieusement. Il fait fondre les glaciers et perturbe leur stabilité. Pour les protéger, nous devons adopter des comportements respectueux de l’environnement, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et soutenir la lutte contre le changement climatique

