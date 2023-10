Les 10 cascades incontournables à visiter en France

La France est bien plus qu’une destination pour ses monuments historiques et ses villes pittoresques. Le pays regorge également de trésors naturels, dont les magnifiques cascades. Dans cet article, nous allons vous emmener à la découverte de quelques-unes des cascades les plus impressionnantes de France. Préparez-vous à une aventure en pleine nature, à des randonnées excitantes, et à des vues à couper le souffle. Voici tout ce que vous devez savoir pour partir à la rencontre de ces merveilles naturelles.

1. La majestueuse cascade de Gavarnie

La Grande Cascade de Gavarnie, nichée dans le sublime Cirque de Gavarnie des Hautes-Pyrénées. Elle se dresse fièrement comme l’une des plus belles cascades naturelles de France. Cette cascade géante, s’élevant à 423 mètres, règne en tant que la plus haute de tout le territoire français, une reine parmi les cascades d’Europe. Pour y accéder, l’itinéraire classique depuis le village de Gavarnie vous emmène à travers une randonnée exigeante de 11,6 kilomètres, avec un dénivelé de 778 mètres, classée comme difficile.

2. Les cascades du Hérisson

La vallée des Cascades du Hérisson abrite l’une des plus grandes richesses naturelles de la région. Vous découvrirez pas moins de sept chutes d’eau qui s’enchaînent au cœur de cette forêt enchanteresse. Ces cascades prennent naissance des eaux des lacs de Bonlieu et d’Ilay, créant un parcours pittoresque de 3,7 kilomètres le long du torrent du Hérisson. Chaque saison dévoile un charme différent à cet endroit magique, mais la cascade de l’Éventail se distingue particulièrement, avec ses 65 mètres de hauteur.

Depuis 2017, les Cascades du Hérisson ont acquis le prestigieux statut de Grand Site de France, une reconnaissance bien méritée de leur beauté exceptionnelle.

3. Les cascades du Sautadet dans le Gard

Les Cascades du Sautadet, situées à La Roque sur Cèze dans le Gard, à seulement 1h20 de Nîmes et d’Avignon, sont une merveille naturelle formée par la Cèze. Elles offrent un spectacle impressionnant composé d’une série de chutes d’eau majestueuses. Ce site emblématique est un incontournable pour tout séjour axé sur la nature dans le Gard.

Cependant, il est essentiel de noter que les Cascades du Sautadet présentent un danger réel et sont strictement interdites à la baignade. Les courants puissants et les tourbillons créés par le relief accidenté ont malheureusement entraîné de nombreux accidents, parfois mortels, impliquant des baigneurs imprudents. Cependant, pour ceux en quête d’une pause rafraîchissante et sécuritaire, une plage située un peu plus en aval des Cascades offre l’occasion de se baigner en toute tranquillité en France.

4. Les cascades du Saut du Loup en Provence

Nichées au cœur de la Provence, forment une gorge spectaculaire où plusieurs cascades s’écoulent majestueusement dans un bassin d’eau bleu-vert, entouré d’une végétation luxuriante. Ce lieu enchanteur offre une expérience unique en son genre, avec un point de vue panoramique qui vous permet d’admirer les impressionnantes chutes d’eau, s’élevant sur une hauteur vertigineuse de 90 mètres. L’atmosphère qui règne ici est véritablement magique, et c’est pourquoi depuis 2016, les Cascades du Saut du Loup ont reçu la distinction de « Site et Monument Historique« .

5. La cascade du Ray-Pic en Ardèche

Située à environ 1h30 de Vallon Pont d’Arc, la Cascade du Ray-Pic est un joyau naturel implanté au cœur d’un site volcanique, émergeant au milieu des orgues basaltiques. Ce spectacle à couper le souffle a été reconnu dès 1931 par son classement en tant que site remarquable. Elle se compose de deux chutes d’eau distinctes : la première, dissimulée à nos yeux, jaillit d’une hauteur d’environ soixante mètres au-dessus, tandis que la seconde, la plus imposante, se précipite majestueusement sur une distance de 35 mètres. Ce volcan est à l’origine d’une des plus longues coulées de lave de France, s’étendant sur 20 kilomètres.

6. La cascade d’Angon en Haute-Savoie

C’est un véritable trésor niché au-dessus du lac d’Annecy, vous offre un cadre exceptionnel. Cette randonnée conviviale, idéale pour les familles, présente l’avantage d’être ombragée en été et de procurer une fraîcheur bienvenue grâce aux gouttelettes de la cascade. Cependant, ce n’est pas seulement la cascade qui mérite votre attention. À proximité se trouve la fabuleuse ville d’Annecy, avec ses canaux pittoresques, ses ruelles médiévales, et son charme incomparable.

7. La cascade de la Pisserotte en Corse

La Cascade de la Pisserotte, haute de 64 mètres, se révèle facilement accessible en seulement 15 minutes de marche. Son impressionnante splendeur se dévoile pleinement en mars et avril, lorsque son débit d’eau atteint son apogée grâce à la fonte des neiges. Nichée à la sortie de St Joseph de Rivière, cette cascade jaillit avec une force captivante depuis la montagne de la Grande Sure. Une promenade agréable et adaptée à toute la famille vous mènera jusqu’aux pieds de la cascade.

8. La cascade de la Vis en Cévennes

Située au cœur des Cévennes, elle est une véritable merveille de la nature. Elle se présente sous la forme d’un rideau d’eau majestueux, entouré par une végétation luxuriante. Cette cascade est un trésor caché au sein de la nature préservée des Cévennes. Elle vous invite à une escapade rafraîchissante et paisible, où le murmure de l’eau et le vert profond de la forêt vous plongeront dans un univers de sérénité. Lors de votre visite à la Cascade de la Vis, assurez-vous d’explorer d’autres joyaux naturels de la région, tels que le Mont Aigoual, le Parc National des Cévennes et les Grottes de Trabuc, pour une expérience complète au cœur de ce paysage enchanteur.

9. Les cascades du Hohwald en Alsace

Les Cascades du Hohwald de France sont une série de cascades pittoresques nichées au cœur de la Forêt-Noire des Vosges en Alsace. Cette région regorge de verdure et de beauté naturelle. Une promenade facile à travers la forêt vous permettra de découvrir ces chutes d’eau magiques. En suivant les sentiers bien entretenus, vous pourrez admirer la cascade principale ainsi que plusieurs autres chutes plus petites. L’ambiance sereine de la forêt et le bruit apaisant de l’eau qui s’écoule en font une escapade parfaite pour se ressourcer et profiter de la nature.

10. La cascade du Saut de la Truite en Auvergne

Nichée au cœur de la région volcanique d’Auvergne, la Cascade du Saut de la Truite est une véritable merveille naturelle. Cette cascade de 30 mètres de hauteur offre un spectacle impressionnant de puissance naturelle. Un court sentier vous mène à cet endroit pittoresque, où vous pourrez admirer la beauté brute de la nature auvergnate. Entourée de végétation luxuriante et de formations rocheuses fascinantes, cette cascade est un incontournable pour les amoureux de la nature. C’est également un excellent endroit pour une pause rafraîchissante lors de votre exploration de la région volcanique de l’Auvergne.

