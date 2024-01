Les 10 plus belles randonnées en raquettes de France

Imaginez-vous en plein hiver, au cœur des montagnes françaises, entouré par des paysages enneigés à perte de vue. C’est dans ce cadre féérique que les randonnées en raquettes prennent tout leur sens. Que vous soyez un fervent amateur de sport ou un simple amateur de nature, les possibilités sont infinies. Les montagnes françaises offrent un terrain de jeu exceptionnel avec des sentiers qui parcourent des reliefs variés et une diversité environnementale incroyable. Enfilez vos raquettes, respirez l’air pur et partez à la découverte des 10 plus belles randonnées en raquettes de France.

Une aventure nordique qui promet des souvenirs inoubliables

1. Le Domaine de Prat de Bouc (Cantal)

Offrant une vue majestueuse sur le Plomb du Cantal, culminant à 1 855 mètres. Le domaine nordique de Prat de Bouc propose cinq circuits balisés et trois voies blanches payantes pour vos randonnées en raquettes. Parmi eux, le tracé single track, un parcours de 6 kilomètres à travers la forêt depuis Le Ché, à 1 240 mètres d’altitude, accessible à tous. Il mène aux hauts plateaux, offrant des panoramas spectaculaires. Pour une sécurité optimale, tenez compte des conditions météorologiques, équipez-vous d’un ARVA et envisagez un guide de haute montagne.

VOIR AUSSI : Randonnée en hiver : comment s’équiper et rester en sécurité

2. La Vallée Blanche (Haute-Savoie)

Située en Haute-Savoie, la Vallée Blanche se classe parmi les plus belles randonnées en raquettes de France, grâce à son terrain exceptionnel. Étalée sur 3 jours, cette aventure est conçue pour les randonneurs expérimentés et nécessite la présence d’un guide. Au cours de cette expérience, vous traverserez des paysages uniques . Notamment le haut glacier et la légendaire Mer de Glace, tout en commençant votre périple au refuge du Mont-Blanc du Tacul. Le dénivelé, les panoramas à couper le souffle et l’immersion totale dans la nature préservée font de cette randonnée une expérience inoubliable.

3. Le sentier des trois gouilles (Chamonix)

Si vous recherchez une excursion courte et accessible à tous qui vaut vraiment le détour, ne cherchez pas plus loin que le Sentier des Trois Gouilles, qui signifie « petits lacs » en savoyard. Le départ se fait depuis le Vieux Servoz, à 820 mètres d’altitude, pour une randonnée en raquettes d’environ 3 heures. Au cours de cette aventure, vous traverserez la Gouille Noire, la Gouille de Bë, et la Gouille de Pré Guy. Vous offrant ainsi l’opportunité de découvrir un véritable sentier de trappeur à travers la forêt variée de la Vallée de Chamonix.

4. Le Col de la Basse (Haute-Savoie)

Niché parmi les majestueux sommets de la Haute-Savoie, le secteur de la Côte-d’Arbroz, à proximité de Morzine, devient le terrain de jeu idéal pour les amateurs de randonnées en raquettes. Dans cette région, vous pouvez choisir entre une balade classique sur des sentiers ou une exploration plus sauvage à travers la forêt. Tous ces itinéraires vous mènent au col de la Basse, perché à 1 636 mètres d’altitude. Et offre une vue imprenable sur le majestueux Mont Blanc. Cette sortie est d’un niveau facile et est accessible en famille. Elle présente un dénivelé d’environ 200 mètres et peut être réalisée en demi-journée.

5. Les parcours balisés du Jura

Dans les somptueux paysages du Jura, les amateurs de raquettes à neige trouveront leur bonheur grâce aux parcours balisés du parc naturel régional du Haut-Jura. Explorez les quatre sites nordiques de Grandvaux. Ils comprennent des circuits de raquettes de 2 à 9 kilomètres, damés ou non, adaptés à tous ceux qui sont en bonne condition physique. Chacun de ces sites, tels que Saint-Laurent, Saint-Pierre, Nanchez/Les Piards et le Lac-des-Rouges-Truites, offre une expérience unique. Vous pouvez accéder à ces circuits en obtenant un badge d’accès à la journée pour seulement 3 euros. Tandis que les moins de 16 ans peuvent profiter de l’accès gratuit.

VOIR AUSSI : Vacances en famille : pourquoi partir à la montagne cet été ?

6. La grande traversée du Jura

Pour une aventure plus longue et aventureuse, ne cherchez pas plus loin que la Grande Traversée du Jura. Ce parcours hivernal est exceptionnel et unique en France. Il relie Métabief dans le Doubs à Giron dans l’Ain, couvrant une distance impressionnante de plus de 117 kilomètres. Avec un dénivelé de 500 mètres, cette traversée offre une expérience de randonnée en raquettes à neige parmi les plus mémorables. Prévoyez entre 8 et 12 jours pour parcourir cette distance, à un rythme de 10 à 15 kilomètres par jour. Vous passerez par des endroits emblématiques tels que le val de Mouthe, le val de la Chapelle des Bois, Les Rousses, Prémanon, Bellecombe et La Pesse. Le tout en découvrant la beauté hivernale des montagnes du Jura.

Cette aventure inoubliable est indiscutablement l’une des plus belles randonnées en raquettes de France.

7. Le Dourmidou (Pyrénées Catalanes)

À l’entrée majestueuse du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, l’ascension du Dourmidou, qui culmine à 1 843 mètres, s’impose comme l’une des randonnées en raquettes à neige les plus captivantes. Le point de départ de cette aventure se situe au col de Jau, à 1 506 mètres d’altitude. Préparez-vous à une excursion qui peut durer plus de cinq heures si vous choisissez la grande boucle passant par le « Baix del col de Jau ». Une fois au sommet du Dourmidou, un panorama extraordinaire à 360 degrés se dévoile. Vous offrant des vues à couper le souffle sur l’Aude, l’Ariège, le majestueux Canigou et le massif des Madres.

8. L’Aiguillette des Houches (Haute-Savoie)

Cette randonnée, d’une durée de cinq à six heures de marche, vous récompensera par l’une des vues les plus époustouflantes sur le massif du Mont Blanc. Préparez-vous à une aventure qui saura satisfaire les amateurs de randonnées exigeantes sur le plan cardiovasculaire. Cette excursion est à la fois longue (prévoyez de 5 à 6 heures de marche) et technique. Elle emprunte un vallon jalonné de montées et de descentes régulières. Vous devrez surmonter un dénivelé négatif total de 1 000 mètres et un dénivelé positif de 300 mètres au cours de cette expérience. Une véritable aventure en montagne pour les passionnés de randonnées en quête de défis et de panoramas spectaculaires.

VOIR AUSSI : Partir skier à Morzine : pourquoi tenter cette aventure ?

9. La cascade de glace du Mont Joly (Haute-Savoie)

La Cascade de Glace du Mont Joly est située en Haute-Savoie. Elle est sans conteste l’une des randonnées en raquettes les plus spectaculaires de France. Cette expérience allie simplicité et enchantement. Vous serez guidé par un expert du bureau des guides de Megève, parcourant le lit gelé d’un torrent, traversant une forêt et des clairières. Bien que le panorama ne soit pas à couper le souffle, l’atmosphère est authentique et envoûtante. En bonus, avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir des chamois lors de cette aventure en raquettes inoubliable.

10. Le Rocher de Scaramus (Ariège)

Au cœur de l’Ariège, le Rocher de Scaramus se démarque parmi les 10 plus belles randonnées en raquettes de France. Une introduction parfaite aux Pyrénées, cette randonnée mène au sommet à 1 868 mètres. La vue panoramique englobe la plaine au nord, le pays de Sault, et la vallée s’étendant vers l’Andorre. Par temps clair, la Méditerranée à 120 km est visible. Avec un guide, une version nocturne raccourcie inclut une montée à une cabane pour un apéritif et un repas. Suivie d’une descente à la lueur des lampes frontales, une expérience à la saveur de trappeur.

Après avoir évoqué les plus belles randonnées en raquettes à travers la France pour cet hiver, il est clair que ce pays offre une diversité exceptionnelle pour les amateurs de cette activité. Les paysages variés et les niveaux de difficulté permettent à chacun de trouver son bonheur. La France en hiver est une destination incontournable pour les passionnés de randonnée en raquettes. Elle offre une expérience unique à travers des terrains pittoresques. N’oubliez pas de vérifier les conditions locales et de vous préparer adéquatement avant de partir à l’aventure.